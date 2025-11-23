'പട്ടിക്കും മെനു ഉണ്ട് സാർ'; ശൈത്യകാലത്ത് വളര്ത്തുനായകള്ക്കും വേണം പ്രത്യേക കരുതലും പരിചരണവും
മനുഷ്യരെപോലെ തന്നെ ശൈത്യകാലത്ത് വളര്ത്തുനായകള്ക്കും പ്രത്യേക കരുതലും പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തണുപ്പ് കാലത്ത് അവര്ക്കായി പ്രത്യേക ഷെല്ട്ടറും നല്കണം. ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് വരാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്കണം. ഓരോ നായയും തണുപ്പിനോട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത്. അധികം തണുപ്പ് ഏല്ക്കാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് അറിയാം. (getty image)
