ETV Bharat / photos

കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി ടെഹ്‌റാൻ; ആയത്തുള്ള അലി ഖമനിയുടെ വിലാപയാത്രയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ

KHAMENEI FUNERAL PHOTOS KHAMENEI FUNERAL IRAN KHAMENEI FUNERAL PHOTOS DAYSLONG FUNERAL KHAMENEI BEGINS
ടെഹ്‌റാനിലെ ഇമാം ഖൊമേനി മൊസല്ല ഗ്രാൻഡ് മോസ്‌കിൽ നടന്ന പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ വിലാപയാത്രയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ഒത്തുകൂടിയത്. പള്ളിയങ്കണത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഖമേനിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഭൗതികശരീരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിതുമ്പുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റേയും ഛായാചിത്രങ്ങൾ ഏന്തിയ കുടുംബങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാനിലെ വിലാപ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്‌ചയാകുന്നു. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 5, 2026 at 10:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

KHAMENEI
DAYSLONG FUNERAL KHAMENEI BEGINS
IRAN KHAMENEI FUNERAL PHOTOS
KHAMENEI FUNERAL PHOTOS
KHAMENEI FUNERAL PHOTOS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.