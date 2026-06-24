'ദി റിയൽ ഗോട്ട്', ഓസ്ട്രിയയെ തകർത്ത് മെസിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
ലയണൽ മെസിയുടെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനത്തിൽ എത്തിരില്ലാത്ത ഗോളിന് ഓസ്ട്രിയയെ 2-0 ത്തിന് അർജൻ്റീന തകർത്തപ്പോള് താരമായത് ഇതിഹാസം മെസി തന്നെ. ഡാലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഗ്രൂപ്പ് ജെ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ മെസിയാണ് ടീമിനെ നോക്ക് ഔട്ട് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോഡും മെസ്സി സ്വന്തം പേരിലാക്കി. (AP)
Published : June 24, 2026 at 11:44 AM IST