ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടിന് ഇന്ന് പിറന്നാള്‍, ചക്കയും തെങ്ങും കണിക്കൊന്നയും, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

Representational Image
കേരളം പിറവിയെടുത്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് 69 വർഷം. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ ശേഷം ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരളം രൂപീകൃതമാകുന്നത്. പ്രളയവും കൊവിഡും നിപയും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മറ്റ് പ്രതിസന്ധിയുമൊക്കെ മറികടന്ന് മലയാളികള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഓര്‍മ പുതുക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലേയ്‌ക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം.... (ETV Bharat)
