കലാ മാമാങ്കത്തിന് കൊടിയേറി മക്കളേ..... വേദികളിലെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരിൽ തിരി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചത്. മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും സാമൂഹീക, രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കലോത്സവത്തില് ഇത്തവണ ആകെ 249 ഇനങ്ങളിലാണ് മല്സരം നടക്കുക. ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗത്തില് 101 ഇനങ്ങളിലും ഹയര്സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തില് 110 ഇനങ്ങളിലും മത്സരം നടക്കും. സംസ്കൃതോല്സവത്തിലും അറബിക് സാഹിത്യോല്സവത്തിലുമുണ്ട് 19 ഇനങ്ങള് വീതമുണ്ട്. 5 ദിവസങ്ങളിലായി 25 വേദികളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുക. (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 4:21 PM IST