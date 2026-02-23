ETV Bharat / photos

'ദി റിയൽ ഇമേജ്'... ശാന്തതയും സമാധാനവും പൊലീഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാല് വർഷം, യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധമുഖത്തെ നേർ കാഴ്‌ചകൾ

PHOTOS SHOW UKRAINIAN WAR UKRAINE UKRAINE WAR PHOTOS OF WAR IN UKRAINE
യുക്രെയ്‌നിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നാല് വയസ് തികയുകയാണ്. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്‌ൻ അധിനിവേശത്തിൽ നിരവധി ജീവനുകളാണ് ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. സ്വപ്‌നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമായി യുക്രെയ്‌നിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമാധാന ചർച്ചകൾക്കിടയിലും ആക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും. ശാന്തമായ പുലരി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. യുദ്ധമുഖത്തെ നേർ ചിത്രങ്ങളിതാ.... (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 3:02 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

