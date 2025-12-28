ട്രംപ് 2.O മുതൽ ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം വരെ, ആഗോള തലത്തിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സംഭവ വികാസങ്ങള് അറിയാം വിശദമായി
അപ്രതീക്ഷിതമായ കരുനീക്കങ്ങള്ക്കും മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വർഷമാണ് 2025. വർഷം വിടപറയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ആഗോള തലത്തിലുണ്ടായ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : December 28, 2025 at 1:58 PM IST
രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികള്ക്കും അപ്രതീക്ഷിത അടിച്ചമർത്തലുകള്ക്കും ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാണ് 2025 കടന്നുപോകുന്നത്. യാഥാസ്ഥിതികനും വ്യാപാരിയും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം സർക്കാർ മുതൽ ജെൻസി പ്രക്ഷോഭം വരെ ആഗോള തലത്തിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. പോയ വർഷം ആഗോള തലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതും ചർച്ചയായതുമായ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം വിശദമായി...
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 2.O
2025 ജനുവരി 20 നാണ് അമേരിക്കയുടെ 47-ാം പ്രസിഡൻ്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിലെത്തിയത്. 2017-2021 കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ട്രംപ് നാലുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ അമരത്തെത്തുന്നത്.
കുടിയേറ്റം, ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ യുദ്ധം എന്നിവയിൽ അടിയന്തര ഉത്തരവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ വിദേശനയം, ചുങ്കം ചുമത്തൽ, രാജ്യാന്തര സംഘർഷങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കൽ, എച്ച് 1 ബി വിസാ നയം തുടങ്ങിയവയിലുള്ള ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ആഗോള തലത്തിൽ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ആശങ്ക ഒഴിയാത്ത ഗാസ
ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ബന്ദികളെ പരസ്പരം കൈമാറാൻ തയാറായതോടെയാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തയാറായത്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കൂരയും തണലുമില്ലാതാക്കി ഇസ്രയേൽ കൂട്ടക്കുരുതി തുടരുകയായിരുന്നു.എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മറ്റൊരു വെടി നിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വരികയായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് സഹായവും പിന്തുണയുമായി ഗാസയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ബോട്ടുകളെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തടഞ്ഞുവച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.
സ്വീഡിഷ് അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ ഗ്രേറ്റ തുൻബെർഗും നെൽസൺ മണ്ഡേലയുടെ പൗത്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും അടങ്ങിയ ഷിപ്പിനെയാണ് സൈന്യം തടഞ്ഞുവച്ചത്. ഗ്ലോബൽ സമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ഉയർന്നത്.
കലാപ ഭൂമിയായി യുക്രെയ്ൻ
നിരവധി ചർച്ചകളുണ്ടായിട്ടും റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളിലുമായി നിരവധി ജനങ്ങളാണ് യുക്രെയ്ൻ മണ്ണിൽ മരിച്ചു വീണത്. കീവും പരിസരവും കുരുതിക്കളമാകുന്നത് തടയാനായി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് റഷ്യയുമായി സൗഹൃദമുള്ള ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചുങ്കം എന്ന ആയുധം ഇറക്കുകയായിരുന്നു.
റഷ്യയ്ക്ക് എതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ആദ്യമായി അമേരിക്ക കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ചുങ്കം ചുമത്തിയാണ് ട്രംപ് പകരം വീട്ടിയത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 25 ശതമാനത്തോടൊപ്പം 25 ശതമാനവും കൂടി ഈടാക്കിയാണ് അധിക തീരുവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തിയത്.
രൂക്ഷമായ ആഗോള വ്യാപാര യുദ്ധങ്ങൾ
അമേരിക്കയുടെ അപ്രതീക്ഷിത തീരുവ ചുമത്തൽ ആഗോള രാഷ്ടങ്ങൾക്കേറ്റ വലിയ പ്രഹരമായിരുന്നു. യുഎസ് ഇറക്കുമതികൾക്ക് വൻ തോതിൽ തീരുവ ചുമത്തിയത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയിരുന്നു. ഉരുക്ക്, അലുമിനിയം, ചെമ്പ്, ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയക്കാണ് അമേരിക്ക ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ചുമത്തിയത്.
അമേരിക്കയിലെ ജീവിതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് നവംബർ മാസം പകുതിയോടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാപ്പി, ബീഫ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ റദ്ദാക്കാൻ ട്രംപ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ 267-ാമത് മാർപ്പാപ്പയായി ഒരു അമേരിക്കൻ പോപ്പ്
ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ 267-ാം മാർപ്പാപ്പയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിസ് പ്രെവോസ്തി എന്ന അമേരിക്കൻ പോപ്പായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മാർപ്പാപ്പ എന്ന സവിശേഷതയും ലിയോ പതിനാലാമനുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് അടുത്ത മാർപ്പാപ്പയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം
നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തെയാണ് ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം എന്ന ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിച്ചത്. 18 നും 30 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കാരണമാണ് ജെൻസി പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.
നേപ്പാൾ സർക്കാരിനെതിരെയും നയങ്ങൾക്കെതിരെയുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രക്ഷോഭം അഴിച്ചുവിട്ടത്. മോശം ജീവിത നിലവാരം, സെൻസർഷിപ്പ്, സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോഗത്തിലെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കൈകടത്തൽ, വരേണ്യവർഗത്തിൻ്റെ അഴിമതി എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് നേപ്പാളിൽ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായത്.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം നല്കിയത്. നേപ്പാളിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെ ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും സമാനമായ യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ടാൻസാനിയയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള ജെൻസി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മാംഗ "വൺ പീസ്" ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു.
ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം കൊള്ള
വിഖ്യാത കലാകാരൻ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ നിത്യഹരിത സൃഷ്ടിയായ മൊണാലിസ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയായ അവശേഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക പ്രശസ്ത മ്യൂസിയമാണ് ഫ്രാൻസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം. മ്യൂസിയത്തിലെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സേനയെ വരെ കബളിപ്പിച്ച് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് മോഷണം നടന്നത് ലോക ജനതയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു.
ഫ്രാൻസിലെ രാജകുടുംബത്തെ ഒരുകാലത്ത് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന തിളങ്ങുന്ന നീലക്കല്ലുകൾ, മരതകങ്ങൾ, വജ്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അമൂല്യനിധികളാണ് മ്യൂസിയത്തില് നിന്നും മോഷണം പോയത്.
രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച പഹൽഗാം ഭീരാക്രമണം
2025 ഇന്ത്യൻ ജനതെയ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭീതി നിറഞ്ഞതും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നതുമായ വർഷമാകാനുള്ള കാരണം പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണമാണ്. ഏപ്രിൽ 22 നാണ് വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഭീകരവാദികൾ വെടിയുതിർത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തദ്ദേശിയരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉൾപ്പെടെ 26 പേരുടെ ചോരയാണ് അന്ന് ആ മണ്ണിൽ വീണത്.
തുടർന്ന് ഭീകരവാദം തുടച്ചു നീക്കാനായും ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്നോണവും നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സൈനിക നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. മെയ് ഏഴിന് പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും ഒൻപത് ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചിരുന്നു.
വീരേതിഹാസമായി മംദാനി
ന്യൂയോർക്കിന് ആദ്യമായി ഒരു ഇടുപക്ഷ മേയറെ ലഭിച്ച വർഷമായിരുന്നു 2025. അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയകുത്തകയുടെ ചുവടുമാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച യുവാവ് സൊഹ്രാൻ മംദാനിയാണ് മേയറായി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ അടിവേരുകളുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റും കടുത്ത ട്രംപ് വിരുദ്ധനുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൊഹ്രാൻ മംദാനി ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ 111-ാമത് മേയറായാണ് അധികാരമേറ്റത്.
ഇസ്രയേൽ സയണിസ്റ്റ് അനുകൂലിയും ന്യൂയോർക്ക് മുൻ ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി കർട്ടിസ് സ്ലിവ എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൊഹ്രാൻ മംദാനി ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ പിതാവായത്. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയും സിനിമാ സംവിധായകയുമായ മീരാ നായർ, ഗുജറാത്തി മുസ്ലിം വംശജനും കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനുമായ മഹ്മൂദ് മംദാനി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മംദാനി.
സൗജന്യ ശിശു സംരക്ഷണം, സൗജന്യ സിറ്റി ബസ് സർവീസ്, കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പലചരക്ക് കടകൾ, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം മാനസികാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ നിർമാണം എന്നിവ പ്രചാരണ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
