ലോകസെറിബ്രല് പാള്സി ദിനം: ചികിത്സയ്ക്കുമപ്പുറം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും ഇടപെടാനാകുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാം
സെറിബ്രല് പാള്സിയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരേ രീതിയില് പരിചരിക്കാനാകില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങള് അറിഞ്ഞ് വേണം അവരെ നോക്കാന്. ശിശുനാഡീരോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ദ്ധയായ ഡോ.അനൈത ഹെഗ്ഡെ എഴുതുന്നു.
Published : October 7, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 4:29 PM IST
നടക്കാനും പേശികളുടെ ചലനശേഷിയില്ലായ്മയും ഏകോപനത്തിലെ അസന്തുലിതത്വവും ഒക്കെയാകും നമ്മള് സെറിബ്രല്പാള്സി അഥവ മസ്തിഷ്ക തളര്ച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോള് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുക. എന്നാല് സെറിബ്രല് പാള്സിയുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കേവലമൊരു ചലനത്തിനുമപ്പുറമുള്ള യാത്രയാണ്. ഇത് ആശയവിനിമയം, പഠനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗഹൃദം, ആത്മവിശ്വാസം,ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായുള്ള സജീവ ഇടപെടല് തുടങ്ങിയവയാണ്.
Also Read: ലാറ്റിനമേരിക്ക വലത്തേക്ക് ചായുന്ന വേളയില് ബ്രസീലിലെ ലുല -ബൊല്സനാരോ പോരാട്ടം ഉദ്വേഗജനകം
എല്ലാക്കൊല്ലവും ഒക്ടോബര് ആറ് ലോക സെറിബ്രല് പാള്സി ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. ചര്ച്ചകളെ പരിമിതികളില് നിന്ന് സാധ്യതകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ദിനം. 2026ലെ ആഗോള പ്രചാരണ വിഷയം സവിശേഷവും ഐക്യവും എന്നതാണ്. സെറിബ്രല് പാള്സിയുള്ള ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം. ഉള്ക്കൊള്ളലിലൂടെ ഇവരെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാനാകും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും ആകില്ല എന്ന് നമ്മള് നിശ്ചയിക്കരുത്.
പാള്സി ഉള്ള ഓരോ കുഞ്ഞും വ്യത്യസ്തര്
സെറിബ്രല് പാള്സി എന്നത് ഒരു ആജീവനാന്ത സാഹചര്യമാണ്. തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതമോ വികസന വൈകല്യങ്ങളോ ആണ് ഇതിന് കാരണം. ഇത് ചലനശേഷിയെയും ശാരീരിക ഘടനയെയും ബാധിക്കാം. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളല്ല ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുക.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചില കുട്ടികള്ക്ക് ചലന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. മറ്റ് ചിലര്ക്ക് നടക്കണമെങ്കില്,സംസാരിക്കണമെങ്കില്, ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഒക്കെ പരസഹായം വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരക്കാരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരു പോലെ പരിചരിക്കാനാകില്ല. കുട്ടികളുടെ കരുത്തും വെല്ലുവിളികളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അവരുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് വേണം അവരെ നോക്കാന്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടാകണം.
നേരത്തെ കൂട്ടിയുള്ള പിന്തുണയിലൂടെ മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനായേക്കും
വളര്ച്ചയുടെ ഓരോഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് എത്തേണ്ട ഇടത്ത് എത്താതിരിക്കുക എന്നത് ഓരോ മാതാപിതാക്കളെയും സംബന്ധിച്ച് ഉള്ക്കൊള്ളാന് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാകും.താമസിച്ച് ഇരിക്കുക, അസാധാരണമായ പേശികള്, ചലിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട്, നിരന്തരമുള്ള ശാരീരിക സ്ഥിതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് ഉടന് തന്നെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം. നേരത്തെ തന്നെ ഈ സ്ഥിതി തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാന് കുടുംബത്തിന് സാധിക്കും. നേരത്തെ ഇത് കണ്ടെത്തിയാല് ചികിത്സയും വികസന പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കാനും സഹായകമാകും. ഫിസിയോ തെറാപ്പി, ഒക്കുപേഷണല് തെറാപ്പി, സംസാരം-ഭാഷ ചികിത്സ, മെച്ചപ്പെട്ട ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങള്,. സഹായ ഉപകരണങ്ങള് തുടങ്ങി കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സംഗതികള്ക്കും സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനാകും.
പുനരധിവാസം എന്നത് ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തല് അല്ല. പുനരധിവാസം എന്നത് അയാളെ എത്രമാത്രം സ്വതന്ത്രനാകാനാകുമോ അത്രയും സ്വതന്ത്രനാക്കുക എന്നതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്, കളികള്, ജീവതത്തിലെ മറ്റ് സുപ്രധാന സംഗതികള് എന്നിവയിലൊക്കെ പങ്കാളികളാകാന് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുമല്ലെങ്കില് ഇതെല്ലാം ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കാന് അവര്ക്ക് കൂടുതല് ആത്മവിശ്വാസം നല്കുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം പങ്കാളിത്തമാണ് അല്ലാതെ പൂര്ണതയല്ല.
ഭിന്നശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അബദ്ധ ധാരണ വിജയമെന്നാല് ചില ശാരീരിക ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കലാണെന്നതാണ്. ആരോഗ്യപരിരക്ഷ എനനാല് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പൊതുവായ സാധാരണനിലയിലാക്കുക എന്നതല്ല. മറിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തില് പൂര്ണമായും ഭാഗമാക്കാന് സഹായിക്കാന് കഴിയും എന്നതാണ് ചോദ്യം? ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് വിജയമെന്നത് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുക എന്നതാകും. മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാനാകുക എന്നതാണ്. മറ്റ് ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളില് പോകുക, കായിക വിനോദങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുക, അല്ലെങ്കില് മികച്ച തൊഴില് സമ്പാദിക്കുക എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം. ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാകാം. എങ്കിലും ഇവയെല്ലാം ഒരു പോലെ സുപ്രധാനമാണ്.
ഉള്പ്പെടുത്തല് തീര്ച്ചയായും ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങണം
പരിചരണം ഈ യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. കുട്ടികള്ക്കും കൂടി ഇടപെടാനുള്ള ഇടമുണ്ടാകണം. വിദ്യാലയങ്ങള്, പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്ന അധ്യാപകര്, ഇവര്ക്ക് കൂടി അനുയോജ്യമായ കളിയിടങ്ങള്, മികച്ച ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്, സഹായോപകരണങ്ങള്, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹ്യ പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങള് എന്നിവ ഉണ്ടാകണം. ഇതിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാം മാറ്റി മറിക്കാനായേക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി പരിസ്ഥിതിയാകും. റാമ്പില്ലാത്ത പടിക്കെട്ടുകള്, ആശയവിനിമയത്തിന് തടസമാകുന്ന ക്ലാസ്മുറികള്, മുന് വിധികളോടെ ഉള്ള സമീപനം എന്നിവ ആ കുഞ്ഞിന് അവന്റെ യഥാര്ത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളെക്കാളും പരിമിതികള് സൃഷ്ടിക്കാം. അത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ക്കൊള്ളല് എന്നത് രണ്ടാമതായി നീക്കി വയ്ക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൂടി മുന്നില് കണ്ട് വേണം വിദ്യാലയങ്ങളും തൊഴിലിടങ്ങളും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും സമൂഹങ്ങളുമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാന്.
കുടുംബത്തിനും വേണം പിന്തുണ
ഓരോ സെറിബ്രല് പാള്സിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലും ഡോക്ടര്മാരുടെ അപ്പോയ്ന്ര്മെന്റിനും ചികിത്സകള്ക്കും വിദ്യാലയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്കും ഒക്കെ നെട്ടോട്ടമോടുകയും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മാതാപിതാക്കള് ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്നു, ആകെത്തളരുന്നു, ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു. ഇവിടെയാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറുന്നത്. കേവലം ചികിത്സ നല്കലിനുമപ്പുറം കൃത്യവും സത്യസന്ധവുമായ വിവരങ്ങളും ഇവര് നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങള് നിശ്ചയിക്കാനാകും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിചരണത്തില് സജീവമാകാന് രക്ഷിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. കുഞ്ഞിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റവും ആഘോഷിക്കാനും രക്ഷിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുത്.
പുത്തന് വാതിലുകള് തുറന്ന സാങ്കേതികത
ഭിന്നശേഷി പരിചരണത്തില് സഹായ സാങ്കേതികതയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്. ചലനശേഷി സഹായം, ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങള്, ഉപകരണങ്ങള്, ഡിജിറ്റല് ആപ്പുകള്എന്നിവ തടസങ്ങള് മറികടക്കാന് വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാം. ഇവര്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും കഴിയും. ശരിയായ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ശരിയായ ശരിയായ ഉപകരണം. കേവലം ലഭ്യമായതല്ല, ആവശ്യമായത്. ശരിയായ പരിഹാരം എന്നത് കഠിനമാണ്. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഒരാള്ക്ക് തനിയെ എല്ലാം ചെയ്യാനാകുക എന്നതാണ് പ്രധാനം
ചര്ച്ചയിലെ മാറ്റം
ലോക സെറിബ്രല് പാള്സി ദിനം കേവലം ബോധവത്ക്കരണത്തിനുള്ള ഒരു ദിനമല്ല. ബോധവത്ക്കരണം തീര്ച്ചയായും നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാല് പ്രവൃത്തിയാണ് കൂടുതല് പ്രധാനം. എളുപ്പത്തില് പുനരധിവാസം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് നമുക്കാവശ്യം.ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് കൂടി പങ്കാളികളാകാനാകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്, ഭിന്നശേഷിയല്ല, ശേഷികള് തിരിച്ചറിയുന്ന തൊഴിലിടങ്ങള് എന്നിവയാണ് ആവശ്യം. പാള്സി ഉള്ളവരെ യും സ്വപ്നങ്ങളും കഴിവും ഉള്ളവരായി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ആവശ്യം. ഇതിനെക്കാള് ഒക്കെ പ്രധാനം സെറിബ്രല് പാള്സിയുള്ളവരെ നാം ശ്രദ്ധയോടെ കേള്ക്കുക എന്നതാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളാകണം സേവനങ്ങള്ക്കും നയങ്ങള്ക്കും അവര്ക്കായുള്ള ഇടങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും മാര്ഗദര്ശനമാകേണ്ടത്. സെറിബ്രല് പാള്സി അവരുടെ ചലനത്തെയും സംസാരത്തെയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയുമൊക്കെ ബാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും ബുദ്ധിയെയും സര്ഗാത്മകതയെയും ശക്തികളെയും മാറ്റരുത്.
ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവന് ചെയ്യാന് കഴിയാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത് നിര്വചിക്കേണ്ടത്. ഈ ലോക സെറിബ്രല് പാള്സി ദിനത്തില് അവനോട് ചോദിക്കാം അവന് എന്താണ് ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന്, മനസിലാക്കാം അവന് എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന്, അവര്ക്ക് കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാം. ശരിക്കുള്ള ഉള്ക്കൊള്ളല് ആളുകളെ ഈ ലോകത്തിന് ചേര്ന്നതാക്കുകയല്ല. തങ്ങള്ക്കും മൂല്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന, അവരെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ശരിക്കും അവരുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കലാണ്.
(മുംബൈയിലെ നാരായണ ഹെല്ത്ത് എസ്ആര്സിസി ചില്ഡ്രന്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി സീനിയര് കണ്സള്ട്ടന്റാണ് ലേഖിക ഡോ.അനൈതി ഹെഗ്ഡെ. ലേഖനത്തിലെ വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ലേഖികയുടേതാണ്. ഇവ ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.)