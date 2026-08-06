ലോകമുലയൂട്ടല് വാരം; പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് കൊണ്ട് മുലയൂട്ടാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകള് തുടങ്ങണം?
ഗര്ഭിണികള് എന്ത് കൊണ്ട് കാലേകൂട്ടി മുലയൂട്ടല് സംബന്ധിച്ച് തയാറെടുപ്പുകള് നടത്തണമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ചണ്ഡിഗണ്ഡില് നിന്നുള്ള മുതിര്ന്ന സ്ത്രീ രോഗ വിദഗ്ദ്ധ ഡോ.പ്രിയങ്ക ശര്മ്മ
Published : August 6, 2026 at 3:50 PM IST
ഗര്ഭകാലമെന്നാല് തയാറെടുപ്പുകളുടെ കാലമാണ്. കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള അലങ്കാരപ്പണികള് മുതല് പ്രസവം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വരെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കാലം.
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പ്രസവം സാധാരണ ആശുപത്രി കാര്യമാകുമ്പോള് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വൈകാരിക വിഷയം-പലപ്പോഴും ഭാഗ്യത്തോടൊപ്പം നാം ചേര്ത്ത് പറയാറുള്ള മൂലയൂട്ടലാണ്. പല യുവ മാതാപിതാക്കളെയുടെയും ധാരണ ഇത് സ്വഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും പ്രസവത്തോടെ ഇത് അങ്ങ് നടന്നു പോകുമെന്നുമാണ്. എന്നാല് ജീവശാസ്ത്രപരമായി ഏറെ സങ്കീര്ണമായ ഒന്നാണിത്.
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മുലയൂട്ടല് പലപ്പോഴും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. എന്നാല് പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ മികച്ചരീതിയില് നമുക്ക് മുലയൂട്ടാനാകുമെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഇതിനായി ആവശ്യമെങ്കില് വൈദ്യ സഹായവും തേടാവുന്നതാണെന്നും ചണ്ഡിഗഢിലെ കൊക്കൂണ് ആശുപത്രിയിലെ ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്സ് ആന്ഡ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം സീനിയര് കണ്സള്ട്ടന്റ് ഡോ.പ്രിയങ്ക ശര്മ്മ പറയുന്നു.
പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മുലയൂട്ടല് തയാറെടുപ്പുകള് അത്യന്താപേക്ഷിതം
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആശുപത്രികളിലെ പ്രസവം 88.6ശതമാനം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കുുംബാസൂത്രണ സര്വേയുടെ വിവരങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല് ജനിച്ച് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളില് തന്നെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കേവലം 41.8ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും ഈ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രസവ മുറി കൈകാര്യം ചെയ്യലും മുലയൂട്ടലും തമ്മിലുള്ള അസാധാരണ വ്യത്യാസമാണ് ഈ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന് നിലവിലുള്ള ശൈലികളില് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം മൂന്നാം ത്രൈമാസ ആശുപത്രി സന്ദര്ശനത്തില് തന്നെ മുലയൂട്ടല് കൗണ്സിലിങ് അടക്കം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ.പ്രിയങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മാനസിക തടസങ്ങള് ആദ്യമേ തിരിച്ചറിയണം
28 മുതല് 36 വരെയുള്ള ഗര്ഭകാലത്ത് ഒരു ഗര്ഭിണിയുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള് തിരിച്ചറിയാന് വൈദ്യസഹായം നല്കുന്നവര്ക്ക് സാധിക്കണം. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളായ അകത്തേക്ക് നില്ക്കുന്നതോ പരന്നതോ ആയ മുലഞെട്ടുകള്, മുന്കാലങ്ങളില് നെഞ്ചില് നടത്തിയിട്ടുളള ശസ്ത്രക്രിയകള്, പിസിഒഎസ് പോലുള്ള ഹോര്മോണ് പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവ പാലുത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടെത്താനായാല് ഭയവും മറ്റും ഒഴിവാക്കാനാകും.
സുവര്ണ മണിക്കൂറില ജൈവിക ശക്തി
തയാറെടുപ്പുകള് സുവര്ണ മിക്കൂറുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ജനിച്ചാലുടന് തന്നെ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സ്പര്ശനം നടന്നിരിക്കണം. ഇത് കേവലം ഒരു വൈകാരിക ബന്ധത്തിന്റെ നിമിഷം മാത്രമല്ല. മറിച്ച് മനഃശാസ്ത്രപരമായും ഏറെ നിര്ണായക നിമിഷങ്ങളാണിവ.
പ്രസവിച്ച് ഉടന് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ സ്പര്ശിക്കുന്നതിലൂടെ അമ്മയില് ഓക്സിടോസിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിലൂടെ ഗര്ഭപാത്രത്തിന് പ്രസവാനന്തര ആഘാത സാധ്യത കുറയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം പാലുത്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രൊലാക്ടിന് ഉണ്ടാകാനും സഹായകമാകുന്നുവെന്ന് ഡോ.പ്രിയങ്ക ശര്മ്മ പറയുന്നു.
നേരത്തെ തന്നെയുള്ള സ്പര്ശനം അഥവ ത്വക്കുകള് തമ്മിലുള്ള സംവേദനം വഴി ദീര്ഘകാല മുലയൂട്ടല് നിരക്ക് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് കണക്കുകള് നിരത്തി സമര്ത്ഥിക്കുന്നു. ഏകദേശം അന്പത് ശതമാനത്തോളം വര്ദ്ധനയാണ് ഇതില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയമിടുപ്പ് നിരക്ക്, ഓക്സിജന് നില, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര എന്നിവയുടെ നിരക്ക് സുസ്ഥിരമാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
ബഹുവിഷയ പരിരക്ഷ പരിസ്ഥിതി
എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും സുവര്ണ മണിക്കൂറുകള്ക്കായി ഒരു ഏകോപിത പരിരക്ഷാ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. വൈകാരിക പിന്തുണയ്ക്കൊപ്പം പ്രസവത്തിന് ശേഷം ശാരീരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാസ്ഥ്യവും വിജയകരമായ മുലയൂട്ടലിന് ആവശ്യമാണ്. ശരിയായ പോഷകാഹാരങ്ങളിലൂടെ എളുപ്പത്തില് ശാരീരിക വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാകുമെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ലോകമുലയൂട്ടല് വാരാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക സൗജന്യ ക്ലിനിക്കല് പരിശോധനകളും പീഡിയാട്രിക് ഓപികളും മുലയൂട്ടല് വിദഗ്ദ്ധരുടെ കണ്സള്ട്ടേഷനുമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസവ പൂര്വസമഗ്ര പരിരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നേരത്തെയുള്ള ശിശുപോഷണവും സമര്ദ്ദ രഹിത ആത്മവിശ്വാസമുള്ള, ശാക്തീകരിക്കപ്പട്ട ഒരു മുലയൂട്ടല് സംവിധാനം എല്ലാ അമ്മമാരിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാകും.
(ഡോ.പ്രിയങ്ക ശര്മ്മ ചണ്ഡിഗണ്ഡിലെ കൊക്കൂണ് ആശുപത്രിയിലെ ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്സ് ആന്ഡ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം സീനിയര് കണ്സള്ട്ടന്റ് ഡോ.പ്രിയങ്ക ശര്മ്മയുടെ ലേഖനമാണിത്. ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് പൂര്ണമായും ലേഖികയുടേതാണ്. ഇതിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് ഇടിവി ഭാരതിന്റേതല്ല.)