മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അത്ര അനായാസമോ?
അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് തെരഞ്ഞടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ അവരുടെ ശ്രദ്ധ അതില് നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ കെണിയില് വീണിരിക്കുകയാണോ ശരിക്കും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്?
Published : October 9, 2026 at 4:42 PM IST
രാജ്യത്തെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാം തന്നെ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തത്സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. സ്വയം രാജി വച്ചൊഴിയാന് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ല. തനിക്കെതിരെ ഉയര്ത്തുന്ന വോട്ടര്പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള് എന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം തള്ളുകയുമാണ്.
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പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ കക്ഷികള്ക്ക് പുറമെ കോക്രോച്ച് ജനതാപാര്ട്ടി(സിജെപി), ഇടത് വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകളും ഗ്യാനേഷിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരമുഖത്താണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടെ പതിനാല് തവണ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്ക്കെതിരെ തങ്ങള് വിയോജന കുറിപ്പെഴുതി എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളായ സുഖ്ബീര് സിങ് സന്ധുവിന്റെയും വിവേക് ജോഷിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് കാരണം. ഒരു പ്രമുഖ ദേശീയ ദിനപ്പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള് പുറത്ത് വന്നത്. ഒരു പത്രവാര്ത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിരിക്കുന്നത്.
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അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കാന് മാസങ്ങള് മാത്രം അവശേഷിക്കേയാണ് ഇത്. ശരിക്കും ഇത് ബിജെപിയെ എങ്ങനെയാകും സ്വാധീനിക്കുക?
എന്താണ് പത്രവാര്ത്ത?
കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസമായി മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ പല തീരുമാനങ്ങളിലും മറ്റ് കമ്മീഷണര്മാരായ സുഖ്ബിര് സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും കടുത്ത വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് സെപ്റ്റംബര് 23ന് ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. ഇവര് തങ്ങളുടെ എതിര്പ്പ് എഴുതി തന്നെ നല്കിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
സ്പെഷ്യല് ഇന്റന്സീവ് റിവിഷന് അഥവ തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലടക്കം ഇവര് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രക്രിയയിലെ ഫോം ആറിന്റെ ഉപയോഗത്തിലും വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ വോട്ടര്മാര്ക്കുള്ള ഫോം ആറിലെ ഭേദഗതികളോട് ഇരു കമ്മീഷണര്മാര്ക്കും യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതില് പുതിയ വോട്ടര്മാരോട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖകള് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനോടായിരുന്നു മറ്റ് കമ്മീഷണര്മാര്ക്ക് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡല്ഹി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മുഴുവന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലും ഇവര്ക്ക് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു. ഇത്തരത്തില് പതിനാല് തവണ തങ്ങളുടെ എതിര്പ്പ് അറിയിച്ചു. എന്നിട്ടും ഏകപക്ഷീയമായി ഗ്യാനേഷ് കുമാര് തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ റിപ്പോര്ട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനോട് എതിര്പ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റിപ്പോര്ട്ട് ആ എരിതീയില് എണ്ണ ഒഴിക്കലായി. വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തില് ക്രമക്കേടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണം അവര് വളരെ നാളായി ഉന്നയിച്ച് വരികയാണ്. വോട്ട് മോഷണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരിതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്.
റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി. മിക്ക പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ചേര്ന്നാണ് പ്രതിഷേധരംഗത്തെത്തിയത്. മാസങ്ങള് മാത്രം പ്രായമുള്ള കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയും ഓള് ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ് അസോസിയേഷനും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കുന്നത് അത്ര അനായാസമോ?
ജൂലൈയില് കോക്രോച്ച് ജനതാപാര്ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ജന്തര്മന്ദറില് നടന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടര്ന്ന് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്രപ്രധാന് രാജി വച്ചിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭത്തെ തണുപ്പിക്കാന് പ്രധാന്റെ രാജി ഉടന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് ഇക്കുറി കാര്യങ്ങള് അത്ര എളുപ്പമല്ല.
ഗ്യാനേഷ് കുമാര് 1988 കേരള കേഡര് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. നിലവില് ഇന്ത്യയുടെ 26മത് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി 26നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയോഗിച്ചത്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് ഗ്യാനേഷിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ല. നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയകള് ആകട്ടെ അതിസങ്കീര്ണവും. ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യും പോലുള്ള നടപടികളാണ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിലും വേണ്ടി വരിക. ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയിലെ 324ാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ പരിരക്ഷ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അവര്ക്ക് കാലാവധി കഴിയും വരെ പദവിയില് തുടരാനാകും. മേലധികാരിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം തെറിക്കില്ല
അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ചുമതലകള് നിര്വഹിക്കാന് കഴിവില്ലാതെ വരികയോ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനം തെളിയിക്കാനാകുകയോ ചെയ്താല് മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കാനാകൂ. നീക്കം ചെയ്യാന് പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും പ്രമേയം പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീട് ഇത് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിക്കുകയും വേണം.
ലോക്സഭയിലെ നൂറ് അംഗങ്ങളുടെയും രാജ്യസഭയിലെ അന്പത് അംഗങ്ങളുടെയും അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശം ഇരുസഭകളിലും അവതരിപ്പിക്കാനാകൂ. പിന്നീട് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കും.അന്വേഷണത്തില് ഇയാള് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല് പിന്നീട് പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തില് പ്രമേയം പാസായാല് ഇത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച് നല്കും. പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതിയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങള് പുത്തരിയല്ല
ഇതാദ്യമായല്ല പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കും എതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴെല്ലാം അതിന്റെ പഴി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഏറ്റവാങ്ങേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇക്കുറി ബിജെപിയാണ് ഈ വശത്ത്. കോണ്ഗ്രസ് മറുഭാഗത്തും. 2009ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്ഡിഎ അന്നത്തെ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന നവീന് ചൗവ്ലയ്ക്കെതിരെ പാര്ലമെന്റില് നിന്ന് രാഷ്ട്രപതിഭവന് വരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തിയിരുന്നു. എല് കെ അദ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇരുനൂറിലേറെ എംപിമാരാണ് ഇതില് അണിനിരന്നത്. ചൗലയെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു നിവേദനവും രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമര്പ്പിച്ചു. ചൗലയ്ക്ക് പണ്ടു മുതലേ നെഹ്റു -ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി ഏറെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
സമാനമായിരുന്നു ടി എന് ശേഷന്റെ കാലവും. 1990 മുതല് 96 വരെയുള്ള ടി എന് ശേഷന്റെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് പദവിക്കാലവും ആര്ക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പം മറക്കാവതല്ല. ആ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒരു പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തി. സംസ്ഥാന കക്ഷി നേതാക്കളായ മുലായംസിങ് യാദവും ലാലു പ്രസാദ് യാദവും ശേഷനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പാര്ലമെന്റില് അദ്ദേഹത്തെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാന് ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാല് ആ നിര്ദ്ദേശം നടപ്പായില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പണസ്വാധീനവും പേശീബലവും ശക്തമായി ശേഷന് നിരോധിച്ചു. കൃത്യമായി ചട്ടങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് നിര്ബന്ധമാക്കി. ഈ നടപടികള് പൂര്ത്തിയാകാത്തതിനാല് പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മാറ്റി വച്ചു. ശേഷന്റെ ആ സ്ഥൈര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നും രാജ്യം ആദരവോടെ ഓര്ക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും എന്താണെന്ന് രാജ്യം അറിഞ്ഞത് ശേഷന്റെ കാലത്താണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാടും
ഗ്യനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് തെരുവില് നിന്ന് പാര്ലമെന്റ് വരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലും ചില ഹര്ജികള് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠി, രാകേഷ് കുമാര് സിങ്, സുധാകര് സിങ് എന്നിവര് നല്കിയ ഹര്ജികളില് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് വാദം കേട്ടു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെഞ്ച് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നോട്ടീസ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്,- അവ ശരിയായാലും തെറ്റായാലും- ഇടക്കാല ഉത്തരവ് സാധ്യമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വലിയ വിശദീകരണം ഒന്നും നല്കിയിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാര്ക്കിടയില് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ടാകുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഏക വിശദീകരണം. ഒടുവില് ഏകകണ്ഠണമായി തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് സാധാരണ നടക്കാറുള്ള കാര്യമാണ്. തീവ്രവോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രതിരോധിച്ചു. ഇത് ചട്ടങ്ങള് പാലിച്ചും പൂര്ണമായും ഭരണഘടനാപരമായും നടന്ന പ്രക്രിയ ആണെന്നാണ് വിശദീകരണം.
രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വിസമ്മതിച്ചു. മൂന്നുറോളം വരുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണാന് താത്പര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും കുറച്ച് പ്രതിനിധികളുമായി അദ്ദേഹത്തോട് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയിട്ടുമില്ല. ഫോം ആറില് കേവലം ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളോട് കമ്മീഷന്റെ പ്രതികരണം.
ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിജെപിയെ പ്രതിപക്ഷം ഗുണഭോക്താവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഗ്യാനേഷ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ആയിട്ട് കേവലം ഒന്നര വര്ഷം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെന്നും കോണ്ഗ്രസ് തുടര്ച്ചയായ പന്ത്രണ്ട് വര്ഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് പരാജയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും?
2027 ഫെബ്രുവരി മാര്ച്ച് മാസങ്ങളിലായി രാജ്യത്തെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഉത്തര്പ്രദേശാണ്. ജനസംഖ്യയില് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമാണിത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ സീറ്റുകളുള്ള സംസ്ഥാനവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിന് പുറമെ പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പൂര്, ഗോവ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്.
കോണ്ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് ശക്തമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി തയാറെടുക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അതിന് ശേഷമേ ഇവര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും മറ്റ് കമ്മീഷണര്മാരും തമ്മില് നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് കലാപത്തിനിറങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഒന്നില് പോലും കോണ്ഗ്രസിന് അധികാരമില്ല എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരിക്കുന്നത് ബിജെപിയാണ്. പഞ്ചാബിലാകട്ടെ ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയാണ് അധികാരത്തില്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. എന്നാല് നേടാന് ധാരാളമുണ്ട് താനും. അതീവ സങ്കീര്ണമായ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ചിന്തിക്കുക പോലുമില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് ഒരു തെറ്റായ ദിശയില് തങ്ങളുടെ ഊര്ജ്ജം ചെലവഴിക്കുകയാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം.
പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങള് ധാരാളമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നതിന് പകരം കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ വാളുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ഈ വേളയില് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോള് കോണ്ഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് അവര്ക്ക് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഗുണം ചെയ്യുമോ അതോ അവരെ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷത്ത് തന്നെ നിലനിര്ത്തുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം
(ലേഖനത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് ലേഖകന്റേത്)