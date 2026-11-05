ട്രംപിനും ഡെമോക്രാറ്റുകള് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാര്ലമെന്റിനുമിടയില് ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടത് കൂടുതല് സങ്കീര്ണമായ വാഷിങ്ടണിനെയോ?
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക വിട്ടുവീഴ്ചക്കാരനോ കൂടുതല് ആക്രമണകാരിയായ ട്രംപിനെയോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം
Published : November 5, 2026 at 7:20 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കന് കക്ഷിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നതിന് കാരണം ഇറാന് യുദ്ധമാണെന്ന് അമേരിക്കന് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്സ് തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇറാന് യുദ്ധവും ഇതിനൊരു കാരണമായിരിക്കാം എന്നൊരു നിലപാടാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റേത്.
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ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാല് ഇവിടെയിപ്പോള് രണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകും. അസ്ഥിരവും പ്രവചനാതീതനുമായ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്, അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാര്ലമെന്റ്.
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കൂടുതല് പ്രവചനാതീതമായ അമേരിക്കന് അധികാര ഇടനാഴികളിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സഞ്ചാരം വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസും ട്രംപ് ഭരണകൂടവും ആഭ്യന്തര വിദേശ നയങ്ങളില് കൃത്യമായി എതിര്ദിശകളില് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലം ഡെമോക്രാറ്റുകള് നിര്ണായക ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരിക്കുന്നു.
റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു പുത്തന് എതിര്പ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തിലെ അടിയന്തരമായ വെല്ലുവിളി. വാണിജ്യ ഉടമ്പടിയില് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അടിയന്തരമായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി. ഇതില് ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഷ്യം.
ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞര്ക്ക് വൈറ്റ്ഹൗസിനും ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണമുള്ള സെനറ്റിലും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും ചര്ച്ചകള് നടത്തേണ്ടി വരും. ഇത് നിരവധി വിഷയങ്ങളില് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും മുന് നയതന്ത്രജ്ഞനും അംബാസഡറുമായ അനില് വാധ്വ പറഞ്ഞു.
ഡെമോക്രാറ്റുകള് നയിക്കുന്ന പാര്ലമെന്റിന് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയോട് അനുഭാവമുണ്ട്. മുന്കാലങ്ങളില് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തില് പല വിള്ളലുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചുങ്കം, ഉപരോധങ്ങള്, ചൈന-പാകിസ്ഥാന് നയങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്ത്യ അതീവ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചവ ആയിരുന്നു.
അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്ത് പാരമ്പര്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാകുമോ ട്രംപ് ഊന്നല് നല്കുക
വിദേശ നയത്തില് തന്റെ മുന്കാല നടപടികള് തുടരാന് തന്നെയാകും ട്രംപ് ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് നിരീക്ഷകര് കരുതുന്നത്. എന്നാല് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിട്ടുവീഴ്ചക്കാരനായ ട്രംപിനെയാകുമോ അതോ കൂടുതല് ആക്രമണകാരിയായ ട്രംപിനെയാണോ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.
ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില് ട്രംപിന് മേല് കടുത്ത നിയന്ത്രണങഅങളുണ്ടാകും. എന്നാല് വിദേശനയത്തില് അയാള് എപ്പോഴും എന്നത് പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണഅ ഒബ്സര്വേര് ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈസ്പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ.ഹര്ഷ് വി പന്ത് പറയുന്നത്.
വിദേശ നയ വിഷയത്തില് അയാള് കുറച്ച് കൂടി കടുത്ത നയങ്ങള് പിന്തുടരും. കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് ഇനി തനിക്ക് അധീശത്വം കാട്ടാന് അവശേഷിക്കുന്ന മേഖല എന്നൊരു ചിന്തയോടെയാകും അയാള് തുടരുക.
US Midterm Election Results 2026 LIVE: Trump Rules Out Firing Pentagon Chief Pete Hegseth Live Update: https://t.co/7UEiXd854V #USMidtermElection2026 #USMidtermResults #USPolitics #CongressElections #Democrats #Republicans #DonaldTrump https://t.co/Z0JVTDzrAM— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 5, 2026
യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഇറാനില് നി പിന്വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നതാകും ട്രംപിന്റെ വന് വിജയങ്ങള്. എന്നാല് ഇത് രണ്ടും ഇനിയും പരിഹരിക്കാനാകാതെ വലിയ വെല്ലുവിളികളായി തുടരുകയാണ്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനവും പിന്നീട് ഇറാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്കേറ്റ കനത്ത പ്രഹരം.
ഇന്ത്യ അമേരിക്ക വാണിജ്യ കരാറാണ് ട്രംപിന് ഇനിയെത്തിപ്പിടിക്കാനാകുന്ന ഒന്ന്. അമേരിക്കന് വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് വലിയൊരു വിപണിയും വലിയൊരു സമ്പദ്ഘടനയുമാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യ കരാറിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നില് തുറക്കുക.
എന്നാല് അമേരിക്കയുടെ വാണിജ്യ കരാറിന് പൂര്ണമായും ഇന്ത്യ ഇനിയും വഴിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കാര്ഷിക മേഖലയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ഒരാശങ്ക നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ട്. എന്നാല് ഇന്ത്യന് മധ്യസ്ഥര് ഇതിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസിലെ ഡെമോക്രാറ്റുകളെക്കാള് ക്രാന്തദര്ശിത്വമുള്ളയാളാണ് ട്രംപ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നതര് പറയുന്നത് വാണിജ്യ കരാറിന് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളെന്നാണ്. എത്ര വേഗത്തില് കരാര് പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്നതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ട്രംപിന് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത്
ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തോട് തങ്ങള്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കന് വോട്ടര്മാര് നല്കിയത്. ഇറാന് സംഘര്ഷവും അനിശ്ചിതമായ വാണിജ്യ ചുങ്ക നയങ്ങളും കാനഡയുമായുള്ള വാണിജ്യ യുദ്ധമടക്കമുള്ളവ എണ്ണ വിലയും പലവ്യജ്ഞന വിലയും മറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിലയും കുതിച്ചു കയറാന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാര്ക്കും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇതല്പ്പം കടന്നു പോയി എന്നാണ് അമേരിക്കന് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്.
പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയില് ട്രംപിന് ഇപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളുണ്ട്. താന് വിലക്കധികാരം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന സൂചനയും ട്രംപ് ഇതിനകം നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസ് പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങള് തടയാനുള്ള അധികാരമാണിത്. സൗദി അറേബ്യ യെമനില് നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിന് സൈനിക സഹായം നല്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാര് പവര് പ്രമേയം 2019 ഇത്തരത്തില് തന്റെ വിലക്കധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപ് തള്ളിയിരുന്നു. 2020ല് ഇറാനിലെ യുദ്ധത്തിന് സൈനിക ചെലവ് ചുരുക്കാന് കോണ്ഗ്രസ് കൊണ്ടു വന്ന പ്രമേയവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി. ആ സമയത്ത് ട്രംപ് പക്ഷേ യുദ്ധമുന്നണിയില് അണിനിരന്നിരുന്നില്ല.
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
പ്രസിഡന്റിന്റെ വിലക്കധികാരം കോണ്ഗ്രസിന് മറികടക്കണമെങ്കില് മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണം. ഈ ഭുരിപക്ഷം ഇപ്പോള് നേടിയ മൃഗീയ വിജയത്തിലൂടെയും അവര്ക്ക് ആര്ജ്ജിക്കാനാകില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. എന്നാല് ഫണ്ടു വിനിയോഗത്തില് ട്രംപിന് തീര്ച്ചയായും ഡെമോക്രാറ്റുകളില് നിന്ന് കടുത്ത നിലപാടുകള് നേരിടേണ്ടി വരും. ഇറാനിലെയോ യുക്രെയ്നിലെയോ യുദ്ധങ്ങള്ക്ക് പണം നീക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് തടയിടാന് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് സാധിക്കും.
ട്രംപിന് തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി നികുതിയാണ്. ചുങ്ക നയത്തില് ഇതിനകം തന്നെ ട്രംപ് തന്രെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള അമേരിക്കന് സൈനിക സഹായത്തിന് ഇപ്പോഴും ഇരുകക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെമോക്രാറ്റുകളിലെ പുരോഗമനക്കാര് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് മിഷിഗണിലെ സെനറ്റംഗം അബ്ദുള് അല് സയീദിനെ പോലുള്ളവര് ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
ട്രംപില് നിന്ന് ചില അനുനയ സ്വരങ്ങള് കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാര്ലമെന്റില് താന് ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നാണ് വാള് സ്്ട്രീറ്റ് ജേര്ണലിനോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ചുങ്ക നയങ്ങളും ഇറാനിലെ യുദ്ധവുമെല്ലാം റിപ്പബ്ലിക്കന് പാതയുടെ ചെറു വഴി മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് എന്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും?
ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യന് നയത്തില് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള അവസരമാണിത്. നവംബര് പതിനാറു മുതല് പതിനെട്ട് വരെ ഫിലിപ്പൈന്സില് നടക്കുന്ന ആസിയാന് ഉച്ചകോടിയില് ട്രംപ് പങ്കെടുത്തേക്കും. പതിനെട്ട് മുതല് നടക്കുന്ന അപെക്സില് പങ്കെടുക്കാന് ചൈനയിലേക്കും പോകും.
ഇന്ത്യ ഈ സന്ദര്ശനങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യന് നയത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയോടുള്ള നയത്തില് എന്തെങ്കിലൂം മാറ്റമുണ്ടോയെന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വര്ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചൈനയുടെ ഉയര്ച്ചയെ സന്തുലിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ട്രംപ് നേരിട്ട് ചൈനയുമായി ഇടപെടാനും കാര്യങ്ങള് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു. സാധാരണ സഖ്യകക്ഷികള് വഴിയാണ് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. ഇത് ട്രംപിന് പശ്ചിമാര്ദ്ധ ഗോളത്തിലുള്ള താത്പര്യത്തെയാണ് കാട്ടുന്നത്.
Trump Admits War In Iran, Oil Prices Led To Poll Loss; But Says Would 'Do It Again' Live Update: https://t.co/7UEiXd854V #USMidtermElection2026 #USMidtermResults #USPolitics #CongressElections https://t.co/iAnQSxrS4N— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 5, 2026
ചൈനയോടുള്ള ട്രംപിന്റെ നിലപാടില് സ്വന്തം കക്ഷിയിലും ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്കിടയിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിനായി ഇന്ത്യ വര്ഷങ്ങളായി കാത്തുകിടക്കുകയാണ്. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ആധിപത്യമുള്ള പാര്ലമെന്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇനിയും കാത്തിരിപ്പ് തുടരേണ്ടി വരും.
കുടിയേറ്റക്കാര്യത്തില് ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള എച്ച്1ബി വിസ പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടിയുണ്ടായേക്കാം. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള നിയമനത്തിന് യോഗ്യത കൂടുതല് കര്ക്കശമാക്കും.
അതേസമയം പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങളെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കാന് സാധ്യതയില്ലെന്നും വാധ്വെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് ചൈനയ്ക്കാകും മുന് തൂക്കം കിട്ടുക. ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും പക്ഷേ നല്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഖ്വാഡിലെ സുപ്രധാനരായതോടെ അമേരിക്കക്ക് മുന്നിലുള്ള പ്രാധാന്യം നഷ്ടമായി. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മിശ്ര അനുഭവങ്ങളാകും സമ്മാനിക്കുക.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്ക് റൂബിയോ ഒക്ടോബറില് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മോശമായ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് തുടരമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസും ട്രംപ് ചേര്ന്ന് റഷ്യയ്ക്ക് മേല് കൂടുതല് സമ്മര്ദ്ദവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് തീരുമാനിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.
ലിന്ഡ്സെ ഒ ഗ്രഹാം റഷ്യന് ഉപരോധവും ഇറാന് നിയമം 2026ഉം പ്രകാരം ട്രംപ് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയടക്കം റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് നൂറ് ശതമാനം ചുങ്കമാണ് ചുമത്തിയത്. ഇത് ഇന്തോ അമേരിക്ക ബന്ധത്തില് ഒരു കരിനിഴലായി തുടരുകയാണ്.
എങ്കിലും ഇന്ത്യാ അമേരിക്ക ബന്ധത്തില് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ാണ് വിലയിരുത്തല്.
അടിയന്തരമായി ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തി വാണിദ്യ കരാര് അന്തിമമാക്കുക എന്നതാണ് ഒരുലക്ഷ്യം. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ഇന്ത്യയോട് അടിസ്ഥാനപരമായി ശത്രുതയൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ പതിറ്റാണ്ടായി അവര് നമ്മെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസും കോണ്ഗ്രസും തമ്മില് കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഏക ഘടകം.