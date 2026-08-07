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കുഞ്ഞിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിലും മാനസിക ശാരീരികവികാസത്തിലും ആദ്യ ആറുമാസത്തെ മുലയൂട്ടല്‍ പ്രാധാന്യമേറുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?

മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍, മുലയൂട്ടല്‍ എങ്ങനെ പ്രതിരോധശേഷി കരുത്തുറ്റതാക്കുമെന്നും കുടല്‍ ബാക്‌ടീരിയകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞിന്‍റെ ദീര്‍ഘകാല ആരോഗ്യത്തിന് അടിത്തറയാകുമെന്നും വിശദീകരിക്കുകയാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍.

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The first few days and weeks after birth are crucial for establishing breastfeeding (Getty Images)
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By Anubha Jain

Published : August 7, 2026 at 11:57 AM IST

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കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യ ആറുമാസത്തെ ജീവിതമാണ് ആയൂഷ്‌കാല ആരോഗ്യം, പ്രതിരോധം, വികാസം എന്നിവയ്ക്ക് അടിത്തറയാകുന്നത്. ജനിച്ച് ആദ്യമണിക്കൂറുകളില്‍ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുകയും ആദ്യ ആറുമാസം മുലപ്പാല്‍ മാത്രം നല്‍കുകയും ചെയ്‌താല്‍ തന്നെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും ആന്‍റിബോഡികളും ജൈവസംയുക്തങ്ങളും കിട്ടും.

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രാജ്യത്തെ 63.7 ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും ആദ്യ ആറ് മാസം മുലപ്പാല്‍ മാത്രമാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്‍വേ(എന്‍എഫ്എച്ച്എസ്-5) റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ മുന്‍കാലങ്ങളെക്കാള്‍ ഈ കണക്കുകളില്‍ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ നേരത്തെ മുലയൂട്ടുന്നതിനും ആദ്യ ആറുമാസം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മുലപ്പാല്‍ മാത്രം നല്‍കുന്നതിനും അമ്മമാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പിന്തുണ നല്‍കണമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രതിരോധ ശേഷി, കുടലിലെ ബാക്‌ടീരിയകളുടെ ആരോഗ്യം,മസ്‌തിഷ്‌കവികാസം,ദീര്‍ഘകാല ആരോഗ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് മുലയൂട്ടല്‍ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

കൊളസ്‌ട്രത്തിന്‍റെ കരുത്ത്

ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും ആഴ്‌ചകളും മുലയൂട്ടലില്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. ഈ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഈ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ള പാല്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ അമ്മയുടെ ശരീരം സജ്ജമാകണം. ആദ്യ ആഴ്‌ചകളില്‍ നിരന്തരം കുഞ്ഞിന് പാല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ പാലുത്പാദനം വര്‍ദ്ധിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിന് പാല്‍ നല്‍കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ബെംഗളുരുവിലെ ഗ്ലീനെഗള്‍സ് ബിജിഎസ് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി ഒബ്‌സ്‌ടെട്രിക്്‌സ് വിഭാഗം സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റുമായ ഡോ.പാര്‍വതി അരവിന്ദ് പറയുന്നു.

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കൊളസ്‌ട്രത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും ഡോ.പാര്‍വതി എടുത്ത് കാട്ടി. പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ മുലപ്പാലിനെ ദ്രവീകൃത സ്വര്‍ണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന്‍റെ അപൂര്‍വതകള്‍ തന്നെ. ഈ പാലില്‍ ധാരാളം ആന്‍റിബോഡികളുണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളും ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളും നവജാത ശിശുക്കളെ അണുബാധകളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ജനനവേളയില്‍ കുഞ്ഞിന്‍റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം പൂര്‍ണതയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. അമ്മയില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണ കവചമായ ആന്‍റിബോഡികള്‍ കൊളസ്‌ട്രത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് കുഞ്ഞിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം പൂര്‍ണമായും വികസിക്കും വരെ ആവശ്യമായ കവചമൊരുക്കുന്നുവെന്നും മുംബൈയിലെ ജസ്‌ലോക്‌ ആശുപത്രിയിലെ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് ഗൈനക്കോളജി ആന്‍ഡ് ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഫെറ്റല്‍ മെഡിസിന്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ.ശില്‍പ അഗര്‍വാള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ചെറിയ തോതിലേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും കൊളസ്‌ട്രത്തില്‍ വലിയ തോതില്‍ പ്രതിരോധ-സംരക്ഷണപ്രോട്ടീനുകള്‍ സാധാരണ മുലപ്പാലിലുള്ളതിനെക്കാള്‍ ഉണ്ട്. ഇത് വേഗത്തില്‍ ദഹിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വിറ്റാമിന്‍ എ, ഇ, സിങ്ക്, തുടങ്ങി കുഞ്ഞ് ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന് പുറത്ത് വളര്‍ന്ന് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ആരോഗ്യകരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അവശ്യ പോഷകങ്ങള്‍ കൊളസ്‌ട്രത്തില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്നു.

സുവര്‍ണ മണിക്കൂറുകള്‍ മുലയൂട്ടല്‍ വിജയകരമാക്കാന്‍

മുലയൂട്ടലിന് നിരവധി ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗോള ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്‍ നമുക്കായിട്ടില്ല. പല അമ്മമാരും പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടുകയും തത്ഫലമായി അവര്‍ക്ക് മുലയൂട്ടല്‍ അവസാനിച്ച് ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞ് പിറന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആരോഗ്യകരമായതും വിജയകരമായതുമായ മുലയൂട്ടല്‍ നടക്കുകയെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സുവര്‍ണ മണിക്കൂറുകളില്‍. പ്രസവിച്ച ഉടന്‍ തന്നെ കുഞ്ഞുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം മുലയൂട്ടലിന് സഹായകമാകുകയും പാലുത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിസേറിയനുകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചതോടെ ഒരുപുത്തന്‍ വെല്ലുവിളി കൂടി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇത് മുലയൂട്ടലിന് തടസം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

മൂലയൂട്ടുന്ന നവജാത ശിശുക്കളില്‍ അതിവേഗം മികച്ച രീതിയില്‍ നാഡീവികാസം നടക്കുന്നുവെന്ന് ബെംഗളുരു എച്ച്ആര്‍ബിആര്‍ റെയിന്‍ബോ ശിശുരോഗാശുപത്രിയിലെ ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് ഡോ.ദീപിക ദീപക് പറയുന്നു. മാസം തികയും മുമ്പ് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും ഭാരക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും മുലപ്പാല്‍ അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. മുലപ്പാല്‍ നല്‍കുന്നതിലൂടെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകള്‍, മറ്റ് അണുബാധകള്‍, കുടലിലെ സുക്ഷിരങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ(നെക്രോടൈസിങ് എന്‍ടെറോകൊലൈറ്റിസ് ) എന്നിവ പരിഹരിക്കാനാകുന്നുവെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മുലയൂട്ടല്‍ എങ്ങനെ പ്രതിരോധമുണ്ടാക്കുകയും കുടലിലെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ആദ്യ ആറ് മാസം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മുലപ്പാല്‍ മാത്രമേ നല്‍കാവൂ എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മുംബൈ ഫോര്‍ട്ടീസ് ആശുപത്രിയിലെ ശിശുരോഗ-നവജാതശിശു വിഭാഗം സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് ഡോ.ജെസാല്‍ സേത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം മുലപ്പാലിനൊപ്പം മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളും നല്‍കാം. രണ്ട് വയസ് വരെയെങ്കിലും മുലയൂട്ടല്‍ തുടരണം. ബീജാവാപം മുതല്‍ രണ്ടാം പിറന്നാല്‍ വരെയുള്ള ആദ്യ ആയിരം ദിനങ്ങള്‍ ഒരുകുഞ്ഞിന്‍റെ ആയുഷ്‌കാല ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിര്‍ണായക സമയമാണെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മുലയൂട്ടലിലൂടെ വയറിളം, ന്യൂമോണിയ, ചെവിയിലെ അണുബാധ, ശ്വാസ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനാകും. മുലയൂട്ടലിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ കുടല്‍ ബാക്‌ടീരിയ ഉണ്ടാകാനും സഹായകമാകുന്നു. ഇതിലൂടെ ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാകുന്നു. മുലയൂട്ടല്‍ അമിത വണ്ണ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. പില്‍ക്കാല ജീവിതത്തില്‍ പ്രമേഹം, അലര്‍ജികള്‍ എന്നിവയില്ലാതാക്കാനും മുലയൂട്ടല്‍ ഏറെ സഹായകമാകുന്നു.

വൈകാരിക ബന്ധം സൃഷ്‌ടിക്കല്‍

പോഷകത്തിന് അപ്പുറമാണ് മുലയൂട്ടലിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍. മുലയൂട്ടുന്നതിലൂടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മില്‍ നിരന്തരം ശാരീരികമായി അടുക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ.പ്രണതി അരവിന്ദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കണ്ണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മുലയൂട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാം അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം വികസിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നവജാത ശിശുക്കളില്‍ ഒരു സുരക്ഷിതത്വബോധവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

മുലയൂട്ടുമ്പോള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്ന ഓക്‌സിടോസിന്‍ എന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ കേവലം പാലുണ്ടാകുന്നതിന് മാത്രമല്ല സഹായിക്കുന്നത് മറിച്ച് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈകാരിക അടുപ്പം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഗര്‍ഭപാത്രം പ്രസവത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അതേ വലുപ്പത്തിലേക്ക് വേഗത്തില്‍ ചുരുങ്ങാനും സഹായിക്കുന്നു. പ്രസവ ശേഷമുള്ള രക്തം പോക്ക് കുറയ്ക്കാനും പ്രസവത്തിന് ശേഷം പൂര്‍വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വേഗം മടങ്ങാനും മുലയൂട്ടല്‍ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നു.

മുലയൂട്ടല്‍ അമ്മമാര്‍ക്കും ഏറെ ഗുണകരം

വിജയകരമായ മുലയൂട്ടല്‍ പ്രസവാനന്തരം ചില അമ്മമാരിലുണ്ടാകുന്ന വിഷാദരോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പല ഗവേഷണങ്ങളിലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മുലയൂട്ടലിലൂടെ മിക്ക അമ്മമാര്‍ക്കും നവജാത ശിശുവിനെ പരിചരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൈവരുന്നുവെന്ന് ഡോ. പ്രണതി അരവിന്ദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം സ്ഥായിയായ വിഷാദം, ഉത്കണ്‌ഠ, കുറ്റബോധം, ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളോടുള്ള താത്പര്യമില്ലായ്‌മ, കുഞ്ഞുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയാതെ ഇരിക്കല്‍ എന്നിവ തോന്നുകയാണെങ്കില്‍ മുലയൂട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്‌ടറുടെ സഹായം തേടണമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

പ്രസവാനന്തരം അമ്മമാരിലുണ്ടാകുന്ന വിഷാദരോഗം ചികിത്സയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാനാകും. ഇതിനായി അമ്മമാരോട് അനുകമ്പയോടുള്ള സമീപനം, നേരത്തെ തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്ക്കരണം, മുലയൂട്ടലിനുള്ള സഹായങ്ങള്‍, കൃത്യസമയത്തുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്നിവയുറപ്പാക്കണമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. മുലയൂട്ടുന്നതിലൂടെ അമ്മമാരിലെ അധിക കലോറി ഇല്ലാതാക്കാനാകുന്നു. ഇതിലൂടെ ക്രമേണ പ്രസവാനന്തരം ഭാരം കുറയുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ചര്യകളും ആവശ്യമാണ്. ദീര്‍ഘകാലത്തില്‍, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് സ്‌തനാര്‍ബുദ, അണ്ഡാശയാര്‍ബുദ, ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ്.

മുലയൂട്ടാന്‍ വൈകിയാല്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

മുലയൂട്ടാന്‍ വൈകുകയോ നിരന്തരം മുലയൂട്ടല്‍ തടസപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലം പാലുത്പാദനം കുറയുന്നു. കുഞ്ഞിന് കൊളസ്‌ട്രത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ പ്രയോജനം കിട്ടില്ല. ഇത് കുഞ്ഞിന് മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ അമ്മമാരെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുന്നു. ഇത് വീണ്ടും മുലയൂട്ടല്‍ കുറയ്ക്കുകയും പാലുത്പാദനം കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുലയൂട്ടല്‍ വൈകുന്നതിലൂടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതില്‍ തടസം നേരിടുകയും ഇത് അമ്മയില്‍ ഉത്കണ്‌ഠ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദ്യശാസ്‌ത്രപരമായി സാധ്യമെങ്കില്‍ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മില്‍ നിരന്തരം ഇടപെടേണ്ടതാണ്. കാരണം അമ്മയുമായുള്ള ഇടപെടല്‍ നവജാതശിശുവിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഏറെ ആവശ്യമാണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുമായുള്ള മോശം വൈകാരിക അടുപ്പം, മുലക്കണ്ണ് വേദന, മാറിടത്തിന്‍റെ വലുപ്പം, ഫലപ്രദമായി കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടാനാകാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയാണ് നേരത്തെ പല അമ്മമാരും മുലയൂട്ടല്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കാരണമെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നതും വലിയ വെല്ലുവിളി

ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വരുന്നത് മുലയൂട്ടലിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പരിമിതമായ പ്രസവാവധി, ജോലി സമയത്തിലെ കടുപ്പങ്ങള്‍, മുലപ്പാല്‍ ശേഖരിച്ച് സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ തുടങ്ങിയവ മൂലം മിക്ക അമ്മമാരും കരുതിയതിലും നേരത്തെ തന്നെ മുലയൂട്ടല്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നു. ശമ്പളത്തോട് കൂടിയുള്ള പ്രസവാവധി, മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഇടവേളകള്‍, മുലയൂട്ടല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്ള തൊഴിലിട നയങ്ങളിലൂടെ അമ്മമാര്‍ക്ക് വിജയകരമായി മുലയൂട്ടല്‍ തുടരുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്രസവശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മുലയൂട്ടല്‍

വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രസവ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ മുലയൂട്ടലിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വേദന, തളര്‍ച്ച, കുഞ്ഞുമായി വൈകിയുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച ചില സംഭവങ്ങളില്‍ പാലില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ചില സ്‌ത്രീകള്‍ പ്രസവശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷവും ഫലപ്രദമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണയും അത്യാവശ്യമാണ്. നേരത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞുമായുള്ള ബന്ധം, കൃത്യമായി മുലയൂട്ടല്‍ ആരംഭിക്കല്‍, നൈപുണ്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നുള്ള മുലയൂട്ടല്‍ കൗണ്‍സിലിങ്, ശിശുസൗഹൃദ ആശുപത്രികള്‍ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട മുലയൂട്ടല്‍ നിരക്ക് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനാകും.

കൃത്യസമയത്തുള്ള കൗണ്‍സിലിങ്, കുടുംബത്തിന്‍റെ പിന്തുണ, മുലയൂട്ടല്‍ സൗഹൃദ തൊഴിലിടങ്ങള്‍, പിന്തുണ നല്‍കുന്ന ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ അമ്മമാര്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാനാകും. ആദ്യ ആറ്മാസം പൂര്‍ണമായും മുലപ്പാല്‍ മാത്രം കുഞ്ഞിന് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ നേരത്തെ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം കേവലം ശൈശവ പോഷണം-പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്തുണയും അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്‍റെയും ദീര്‍ഘകാല ക്ഷേമത്തിനും വികാസത്തിനും സഹായം കൂടിയുമാണ്.

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