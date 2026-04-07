എന്ത് കൊണ്ട് ഇറാനിലെ പൗരോഹിത്യ ഭരണകൂടം നിലംപതിക്കുന്നില്ല; പേര്‍ഷ്യന്‍ മഹത്വവും ആധുനിക പ്രതിരോധവും ഒരു നയതന്ത്ര കാഴ്‌ചപ്പാട്

1979ലെ ഇസ്ലാമിക പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം നിലവില്‍ വന്ന ഭരണകൂടത്തെ കടപുഴക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഒരു മരീചികയായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. വിരമിച്ച സ്ഥാനപതി ടി വി നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് എഴുതുന്നു.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
People drive their motorbikes past a billboard that shows a graphic depicting Iran's Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei in downtown Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026 (AP)
Published : April 7, 2026 at 5:01 PM IST

നാലായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള പൗരാണിക പേര്‍ഷ്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരായ ഇറാന്‍ ആഗോള ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ സവിശേഷ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും പശ്ചിമ-മധ്യ ഏഷ്യകളുമായും കരിങ്കടല്‍ മുതല്‍ കാസ്‌പിയന്‍ കടല്‍ വരെയുള്ള തന്ത്രപരമായ ഭൂമിശാസ്‌ത്ര ബന്ധവും ആഴത്തില്‍ വേരോട്ടമുള്ള സാംസ്‌കാരിക സ്വത്വവും ഇറാനെ അതിര്‍ത്തികള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്കും പ്രാധാന്യമുള്ളവരാക്കി തീര്‍ക്കുന്നു.

ഒന്‍പത് കോടി ജനതയുള്ള, പേര്‍ഷ്യന്‍ കടലിടുക്കും കാസ്‌പിയന്‍ കടലും അല്‍ബറോസ് മലനിരകളും അതിരിടുന്ന മനോഹരമായ രാജ്യമാണ് ഇത്. ടെഹ്‌റാന്‍ പോലുള്ള പ്രമുഖ നഗരങ്ങളില്‍ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത പാതകളും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും പാര്‍ക്കുകളും സര്‍വകലാശാലകളും വ്യവസായങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാം. എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും മാത്രം കൊണ്ടല്ല ഈ രാജ്യം സമ്പന്നമായിരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് വെള്ളം, വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍, പരിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വിഭവങ്ങളും ഈ ഭൂവിഭാഗത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.

അതിമനോഹരമായ ഷിറാസ് പോലുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനമള്‍ക്കൊണ്ട ഹഫീസ് ഷിറാസിയെ പോലുള്ള കവികളുടെ അതിമനോഹരമായ വാക്കുകള്‍ ഈ നഗരത്തെ കൂടുതല്‍ വശ്യമാക്കുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് ഏഷ്യയിലെ പാരിസ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ടെഹ്‌റാന്‍ 1979 ല്‍ അയത്തൊള്ള റൂഹൊള്ള ഖൊമെയ്‌നിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്‍ ആയി. ഈ വിപ്ലവം ഇവിടെയൊരു പൗരോഹിത്യ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിന് വഴി വച്ചു. ഇതോട ഇറാന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ഭൂമികയില്‍ നിര്‍ണായകമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
A general view shows a part of northern Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026 (AP)

ഷായുടെ ഭരണത്തിന്‍ കീഴില്‍ ഇറാന്‍ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാന്‍സും അമേരിക്കയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു. തന്‍റെ ഭരണത്തിന്‍റെ ഒരു നിര്‍ണായക നേട്ടം ആഘോഷിക്കാനായി താജ്‌മഹല്‍ വിട്ട് നല്‍കണമെന്ന ഷായുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന ഇയാളുടെ പൊങ്ങച്ച സ്വഭാവത്തിനും ധാര്‍ഷ്ട്യത്തിനും അഹങ്കാരത്തിനുമെല്ലാം ഉപോത്പലമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യ ഷായുടെ ആവശ്യം വിനയപൂര്‍വം തള്ളിയിരുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി സാംസ്‌കാരിക ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഇറാനും. മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിങ് അഫ്‌ഗാന്‍ വഴി ടെഹ്‌റാനിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തേനൂറും പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുണ്ട്. മുഗള്‍ ഭരണകാലത്ത് രാജധാനിയിലെ ഭാഷ പേര്‍ഷ്യന്‍ ആയിരുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. തുര്‍ക്കിയില്‍ നിന്ന് ആവിര്‍ഭവിക്കുന്ന മധ്യേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ പോലും പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം വന്‍തോതില്‍ കാണാനാകും. ഭൂമിശാസ്‌ത്രപരമായ കിടപ്പും ഭാഷയുടെ സവിശേഷതയുമാണ് ഇതിന് കാരണം. നദീര്‍ഷാ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ടുപോയ പ്രശസ്‌തമായ മയൂര സിംഹാസനത്തിന്‍റെ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ ഇന്നും ടെഹ്‌റാനില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
Houthi supporters raise posters of late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in a major attack by Israel and the United States, during a rally in Sanaa, Yemen, Friday, April 3, 2026 (AP)

ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം മുതലിങ്ങോട്ട് ഇറാനുമായി ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും നിരന്തരം കലഹത്തിലാണ്. 1995 ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് ഇന്ത്യന്‍ ഫോറിന്‍ സര്‍വീസിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങിനായി ടെഹ്‌റാനില്‍ വിമാനമിറങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ ഇന്‍ഖിലാബ് ചത്വരത്തില്‍ ഇതിന്‍റെ ഒരു തീവ്രത താന്‍ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നുവെന്നും ലേഖകന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇറാനിലെ റാലികളില്‍ അമേരിക്കയ്‌ക്കും ഇസ്രയേലിനും വിരുദ്ധമായ പ്രസംഗങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമെല്ലാം സര്‍വസാധാരണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷവും അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറാനില്‍ കുടിയേറ്റം നിര്‍ബാധം തുടര്‍ന്നു. യുവാക്കളുടെ ഇഷ്‌ട ഇടമായിരുന്നു അമേരിക്ക.

നഗരത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോള്‍ ഇസ്രയേലിന്‍റെയും അമേരിക്കയുടെയും മരണം എന്നെഴുതിയ കൂറ്റന്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ കാണാതെ പോകാനാകില്ല. സര്‍ക്കാരും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇത്തരം റാലികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നഗത്തില്‍ കൂറ്റന്‍ അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയവും കാണാം. ഇവിടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടവുകാരാക്കിയിരുന്നത്. 444 ദിവസം നീണ്ട വിപ്ലവത്തില്‍ 66 അമേരിക്കന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞരെയാണ് ഇവിടെ തടവിലാക്കിയിരുന്നത്.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
Iraqi women hold a portrait of the late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and his son Ayatollah Mojtaba Khamenei, during a protest against U.S. and Israeli attacks on multiple cities across Iran, in the Shi'ite district of Kazimiyah, in Baghdad, Iraq, Friday, April 3, 2026 (AP)

ജാഥകള്‍, പ്രതിഷേധങ്ങള്‍, വിപ്ലവാഘോഷങ്ങള്‍ , വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളില്‍ പതിനായിരങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുക. ജനങ്ങളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കിയാണ് ഇവരെ ഇവിടെ എത്തിക്കുക. സ്വമേധയാ എത്തുന്നവര്‍ കുറവാണ്. അതേസമയം പൗരോഹിത്യ ഭരണകൂടത്തിന് രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കാനായില്ല. ഒപ്പം വസ്‌ത്രധാരണത്തിലടക്കം പാശ്ചാത്യ മൂല്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന യുവാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഭരണകൂടം നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്‌തു. ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങളും മുല്ല നിയമങ്ങള്‍ക്കുമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലും സര്‍വകലാശാലകളിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലുമെല്ലാം ഷരിയ ശക്തമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭരണക്കാര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

സ്‌ത്രീകളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങളായ ശിരസ് മറയ്ക്കല്‍, താടി വടിയ്ക്കല്‍, മുഴുക്കയ്യന്‍ ഷര്‍ട്ട് ധരിക്കല്‍, മദ്യവര്‍ജ്ജനം, കൃത്യമായ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, പുരോഹിതരെ ആദരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും പേടിസ്വപ്‌നമായ ബാസിജിന്‍റെ പിന്തുണയോടെ മതനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പാക്കി. പാര്‍ക്കുകളില്‍ പോകുന്ന ചെറിയ പെണ്‍കുട്ടികളെ പുരോഹിതര്‍ നിറഞ്ഞ ഖമ എന്ന നഗരത്തിലെ മത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രായമായ മുല്ലമാരെക്കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യിക്കുകയും ചെറിയ കയ്യുള്ള ഷര്‍ട്ടിടുന്ന പുരുഷന്‍മാരുടെ മുഖത്ത് കരി തേക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന കടുത്ത ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച് ലേഖകന്‍ കേള്‍ക്കുകയും നേരിട്ട് കാണുകും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
Workers remove debris at Tehran's Sharif University of Technology complex that Iranian authorities say was hit early Monday by a U.S.-Israeli strike, in Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026 (AP)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളുടെയും അധിപര്‍ തങ്ങളാണെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തികള്‍. ഇത് മെക്കയുടെയും മദീനയുടെയും സംരക്ഷകരായ സൗദിഅറേബ്യയെയും ഓട്ടോമന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രമായ തുര്‍ക്കികളെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സുന്നി ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളും ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇറാനും തമ്മില്‍ പലപ്പോഴും തുറന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളുമുണ്ടായി. ജനസംഖ്യാപരമായി നോക്കിയാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഷിയാകളാണ് ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്.

ഖൊമെയ്‌നിയും പിന്നീട് ഖമനേയിയും ശരിയത്ത് നിയമം ശക്തമായി തന്നെ നടപ്പാക്കി. ബാസിജ്, പസ്‌ദരണ്‍(ഐആര്‍ജിസി)ഗാര്‍ഡിയന്‍സ് കൗണ്‍സില്‍, എക്‌സ്‌പീഡിയന്‍സി കൗണ്‍സില്‍ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയത്. പരമോന്നത നേതാവിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതോ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നയങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേരിയതോതിലെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുന്നതും അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമായിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്‍റ് സ്‌പീക്കര്‍ പരമോന്നതനേതാവിന്‍റെ ശക്തനായ അനൂകൂലിയായിരുന്നു. അതേസമയം ശരിയ നിയമം ശക്തമായി നടപ്പാക്കാനായി നീതിന്യായ വകുപ്പിന്‍റെ തലവന്‍ മുതിര്‍ന്ന പുരോഹിതന്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
Volunteers wait at a collection point during a donation drive for Iran in Budgam, Kashmir, Monday, March 23, 2026 (AP)

ചരിത്രപരമായും സാംസ്‌കാരികമായും തങ്ങള്‍ അറബികളെക്കാള്‍ പ്രാമാണികരാണെന്ന് ഇറാനികള്‍ രസ്യമായി തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിര്‍ബന്ധിത വെള്ളിയാഴ്‌ച നിസ്‌കാരങ്ങളും നിര്‍ബന്ധിത സൈനിക സേവനങ്ങളും അമേരിക്കയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയുമായുള്ള നിരന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളും യുവാക്കളില്‍ അതൃപ്‌തിയുണ്ടക്കി. സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ശക്തമായ മതചട്ടങ്ങള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചു.ആഗോള ശാസ്‌ത്രത്തിനും വാണിജ്യ പുരോഗതിക്കും തടസമാകുന്ന വിധത്തില്‍ മതദൃഢത അവരില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചു.

വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് പോകുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വന്നു. പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിനും ഹോളിവുഡ് സിനിമകള്‍ക്കും കര്‍ശന നിയന്ത്രണമുണ്ടായി. എന്തിനേറെ പുരുഷന്‍മാര്‍ ടൈ അണിയുന്നത് പോലും ഹറാമാണ് ഇവിടെ. ഇറാനിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും തന്നെ ടൈ കെട്ടാറില്ല ശാസ്‌ത്ര-സാങ്കേതികതള്‍ മുന്നറിയിപ്പുകളോടെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മാധ്യമങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്‍ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിങ്-ഐആര്‍ഐബി) സര്‍ക്കാര്‍ വക്താവ് മാത്രമായി. ഡിഷുകളിലൂടെ ഉപഗ്രഹ ചാനലുകള്‍ കാണുന്നവര്‍ക്ക് വലിയ പിഴ നല്‍കേണ്ടി വന്നു.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
US President Donald Trump pretends to aim a sniper gun while speaking with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, April 6, 2026, in Washington (AP)

ഇന്‍റര്‍നെറ്റിനും വിവര വിപ്ലവത്തിനും രാജ്യത്ത് വലിയ സ്വാധീനമൊന്നും സൃഷ്‌ടിക്കാനായില്ല. ഗോസിപ്പുകളും ആഭ്യന്തര രാഷ്‌ട്രീയവും വിദ്വേഷങ്ങളുമെല്ലാം രഹസ്യ റേഡിയോ, ഓണ്‍ലൈന്‍ എഡിഷനുകള്‍, രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നിന്നുമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ വഴി നടന്നു. 90കളുടെ തുടക്കത്തില്‍ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രസിഡന്‍റായിരുന്നു റഫ്‌സഞ്ജാനി. എന്നാല്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ഭരണഘടന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് തവണ പദവിയില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിച്ചു. അയത്തൊള്ള പദവിയിലേക്കും ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലേക്കുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്രമങ്ങള്‍ പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു. എതിരാളികള്‍ അദ്ദേഹത്തെ എക്‌സ്‌പീഡിയന്‍സ് കൗണ്‍സിലിന്‍റെ തലവനായി അവരോധിച്ചു. എന്നാല്‍ അത് ഏറെ നീണ്ടില്ല.

പരമോന്നത നേതാവും പൗരോഹിത്യ ഭരണവും തന്നെ സുപ്രധാനമായി നിലകൊണ്ടു. പിന്നീട് മിതവാദി നേതാവാ ഖത്തമിയെ പോലുള്ളവര്‍ പരിഷ്‌കാരം കൊണ്ടുവരാനായി യുവാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡന്‍റായി എത്തിയെങ്കിലും അതും പരാജയമായി. നാല് പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്ത് തുടരുന്ന അടിച്ചമര്‍ത്തലിനെതിരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേരെ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടായി. ടെഹ്‌റാനിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ എവിണ്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് തടവുകാരുടെ മരണങ്ങള്‍ പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
A woman holds a picture depicting the late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, left, and the late revolutionary founder Ayatollah Ruhollah Khomeini during a government-sponsored protest attended by medical workers against the U.S.-Israeli military campaign outside Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026 (AP)

പാശ്ചാത്യ ഉപരോധവും ആഭ്യന്തര ദുരുപയോഗവും മൂലം തകര്‍ന്ന സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള അതൃപ്‌തി മൂലം രക്തരൂക്ഷിതമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു വിപ്ലവം രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇറാനിലെ റിയാല്‍ മൂല്യമിടിഞ്ഞ് വ്യവസായികളെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇതിനെതിരെയും രാജ്യത്ത് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയായി. ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള ശബ്‌ദം നിരോധിത റേഡിയോ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വന്നു. എന്നാല്‍ ഉണ്ടായ ചെറു പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാ പരാജയമായി. എന്തിനേറെ അടുത്തിട ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പോലും ഒരു തെരുവ് പ്രതിഷേധം രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിയില്ല.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
A woman holds an Iranian flag at an intersection in downtown Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026 (AP)

പൗരോഹിത്യ ഭരണസ്ഥിരത കണക്കാക്കുന്നതില്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് വീഴ്‌ച ഉണ്ടായി. ഇതിന് കേവലം മതഘടന മാത്രമല്ല കാരണം മറിച്ച് ഇറാന്‍റെ വലിയ ജനസംഖ്യയും സൈനിക ശേഷിയും അമേരിക്കന്‍ വിരുദ്ധതയും ഇസ്രയേല്‍ വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമാണ്. ബാഹ്യശക്തികള്‍ക്കം അത്ര എളുപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല. കേവലം പരമോന്നത നേതാവടക്കമുള്ള ഉന്നതരെയും സൈനികോദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇല്ലാതക്കാന്‍ മാത്രമേ ഇവര്‍ക്കായിട്ടുള്ളൂ.

ഇറാന് യുദ്ധം പുത്തരിയല്ല. ഇറാഖുമായി തങ്ങളുടെ സമ്പദ്ഘടനയെയും സുസ്ഥിരതയെയും ബാധിക്കാതെ ഇവര്‍ ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം ഏറ്റുമുട്ടി. ഇസ്രയേലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാന്‍ ആയുധങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും ശത്രുവിനെ നേരിടാന്‍ ദീര്‍ഘദൂര മിസൈലുകള്‍ ആണ് വികസിപ്പിച്ചതിലേറെയും. ഉപരോധങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇറാന്‍ തങ്ങളുടെ എണ്ണയും വാതകവം ചൈനയും റഷ്യയും അവരുടെ അംഗരാജ്യങ്ങളും വഴി വിറ്റഴിച്ചു. ശത്രുവിന്‍റെ ശത്രു മിത്രം എന്ന ചാണക്യ തന്ത്രമാണ് ഇവര്‍ പയറ്റുന്നത്.

മൊസാദന്‍റെ നുഴഞ്ഞ് കയറ്റത്തിലൂടെ ഐആര്‍ജിസിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ തുടച്ച് നീക്കാനായില്ല. യുദ്ധത്തിനിടയിലും ഐആര്‍ജിസിയും പസ്‌ദരണും ക്രമസമാധാനം പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങളെങ്ങും അരങ്ങേറിയില്ല. നിരപരാധികളെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും കൊന്നൊടുക്കുന്നതില്‍ പൊതജനരോക്ഷമുണ്ട്. അവര്‍ ഭരണമാറ്റവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇറാനും സാംസ്‌കാരിക ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അത് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇടപെടുന്നില്ല. വിപ്ലവാനന്തരം ഇറാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 90കളില്‍ ബാബറി മസ്‌ജിദ് തകര്‍ത്ത സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. കശ്‌മിരിലെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളെ അവര്‍ പിന്തുണച്ചു. ഷിയാ വീടുകളില്‍ ഖൊമെയ്‌നിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം. 1995ല്‍ ഒഐസി തലവന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് റഫ്‌സഞ്ജാനി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സന്ദര്‍ശനം കാരണമില്ലാതെ റദ്ദാക്കി. ബാബറി മസ്‌ജിദാകാം ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

IRAN HISTORY PIECE INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION 1979 ISLAMIC REVOLUTION KHOMEINI KHAMENEI
People shop at Tajrish bazaar in Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026 (AP)

പാകിസ്ഥാനുമായി ഷിയ-സുന്നി വ്യത്യാസം ഏതുമില്ലാതെ ഇറാന്‍ മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുമായുള്ള കോലാഹലങ്ങളില്‍ അവരെ പിന്തുണച്ചു. അവര്‍ കൗശലക്കാരായ വ്യവസായികളാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വന്‍കിട എണ്ണക്കമ്പനികളെയും ഇറാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അവര്‍ അനുവദിച്ചില്ല. ഇറാനെ പ്രദേശത്തെ സുപ്രധാന ഊര്‍ജ കേന്ദ്രമായാണ് ഇന്ത്യ കരുതുന്നത്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍, മധ്യേഷ്യ, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങിലേക്ക് ഊര്‍ജ്ജമെത്തിക്കുന്ന 1947വരെ നല്ലൊരു അയല്‍രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും. ഇപ്പോഴും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചൂടും തണുപ്പുമായി തുടരുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളലുകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു.

ഇന്ത്യ ഛബഹാര്‍ തുറമുഖ നിക്ഷേപം, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ നോര്‍ത്ത് സൗത്ത് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോറിഡോര്‍ തുടങ്ങിയവയും തങ്ങളുടെ എണ്ണ-വാതക താത്‌പര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2018ല്‍ ഇറക്കുമതി 900 കോടി ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാം ഉപരോധത്തോടെ ഇതിലിടിവുണ്ടായി. ഛബഹാര്‍ മെല്ലെ മുന്നേറി. ഇറാനാകാട്ടെ ഇവിടേക്ക് എത്താന്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പരിമിതി നേരിട്ടു. ഇറാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യ വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിലും രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ പെട്ട് എങ്ങുമെത്തിയില്ല. ഇറാന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടില്ലായ്‌മയും വിശ്വാസ്യതയില്ലായ്‌മയു മൂലം പൂര്‍ണശേഷി തിരിച്ചറിയാതെ പോയി. ഇന്ത്യന്‍ അരി, തേയില, മരുന്നുകള്‍, നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികള്‍, ഇറാനിയന്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ തുടങ്ങിയവയില്‍ പരസ്‌പര വാണിജ്യം സാധ്യമാണ്.

ഇറാന്‍റെ കടുത്ത നിലപാടുകള്‍ അയല്‍ക്കാരെ എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. കടുത്ത ഇസ്ലാമികത അവര്‍ കയറ്റി അയക്കുമെന്ന് അയല്‍ക്കാര്‍ എന്നും ഭയന്നു. സാംസ്‌കാരിക ബന്ധമുണ്ടായിട്ടും മധ്യേഷ്യന്‍ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനായില്ല. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കന്‍ സൈനികത്താവളങ്ങള്‍ അവര്‍ അക്രമിച്ചു.

ബഹ്റൈനില്‍ സുന്നികളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഷിയാകളാണ് ഉള്ളത്. സൗദികള്‍ക്ക് യെമനിലെ ഇറാന്‍ ഭരണത്തോട് വെറുപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇവര്‍ സൗദിയിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളെയും വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോണ്‍-മിസൈല്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഹൂതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നേതൃത്വത്തെ കൊന്ന് തള്ളിയെങ്കിലും ഇറാന് ഒരുമാസത്തിന് മേലെ യുദ്ധം നടത്താനാകുന്നുഅട്. അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് അവര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെയെല്ലാം അന്ത്യം എന്താകുമെന്ന് ആര്‍ക്കും പ്രവചിക്കാാകുന്നില്ല.

ഭരണമാറ്റമാണ് അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷയമെങ്കില്‍ അതില്‍ അവര്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇറാന്‍ പൊരുതുകയാണ്. ഇസ്രയേല്‍ അമേരിക്കയുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ലോകം ഇറാന്‍റെ സൈനിക ശേഷി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലിനും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ദുര്‍ബലമായൊരു ഇറാനാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ അത് സാധ്യമാകുമോ? വലിയ എണ്ണസമ്പത്തും ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാതകനിക്ഷേപവുമുള്ള അസ്ഥിര ഇറാന്‍ ആഗോള താത്‌പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുമോ? 2019ല്‍ സുലൈമാനിയെ മുതല്‍ ഇപ്പോള്‍ പരമോന്നത നേതാവിന്‍റെ വരെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളില്‍ കണക്ക് ചോദിക്കാതെ ഐആര്‍ജിസി ഇസ്രയേലുമായുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുമോ?

സമാധാനപരമായ പുരോഗതിയുള്ള -ഹിസ്‌ബുള്ളയെയും ഹമാസിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാത്ത ഇറാന്‍ പ്രദേശത്തിനും ലോകത്തിനും ഗുണകരമാണോ?ഇസ്രയേലിന്‍റയും അമേരിക്കയുടെയും താത്‌പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള മിതവാദിയായ ഒരു നേതാവിനെ പ്രതിഷ്‌ഠിക്കാന്‍ അമേരിക്കക്ക് കഴിയുമോ? മാറ്റങ്ങള്‍ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഇറാനിലെ അമേരിക്കന്‍ അധിനിവേശം ഒരു പരിഹാരമല്ല. ഇത് പ്രദേശത്ത് ദീര്‍ഘകാലം അസ്ഥിരതയും ആഗോളമാന്ദ്യവും ഉണ്ടാക്കാനേ ഉതകൂ. ഭരണ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്രമണം ഇറാന്‍റെ പ്രതിരോധം കടുപ്പിക്കും. ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ലിബിയയിലുമെല്ലാം നമ്മള്‍ അതാണ് കണ്ടത്. ഭരണമാറ്റം എന്ന ആവശ്യം ഒരു പ്രഹേളികയായി തുടരും. യുദ്ധകാലത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒരു ആഭ്യന്തര പിന്തുണ ഉയര്‍ന്ന് വരികയുമില്ല.

(അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്‍റേതാണ്, ലേഖനത്തിലെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ ഇടിവി ഭാരതിന്‍റേത് അല്ല)

TAGGED:

IRAN HISTORY PIECE
INHERITOR OF PERSIAN CIVILISATION
1979 ISLAMIC REVOLUTION
KHOMEINI KHAMENEI
IRAN CLERICAL REGIME

