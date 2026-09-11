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എന്ത് കൊണ്ട് ഊര്‍ജ്ജ സുസ്ഥിരത ഇന്ത്യ ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാവി നിര്‍വചിക്കും?

ബ്രിക്‌സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ എന്നത് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയുടെ വിശാലനിര്‍മ്മിതിയില്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്നതാണ്. ഇതില്‍ വിഭവങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖലയും സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക ശേഷിയും ഉണ്ട്.

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BRICS flags are displayed outside Bharat Mandapam ahead of the 18th BRICS Summit in New Delhi (IANS)
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By Aparna Roy

Published : September 11, 2026 at 7:40 PM IST

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ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കുള്ള അവസാന വട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ. ഇതിനിടെയാണ് സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളിയെ നിര്‍വചിക്കുക എന്ന വിഷയം ഈ കൂട്ടായ്‌മയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വളരെയധികം ഛിന്നഭിന്നമായതും അസ്ഥിരമായതുമായ ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തില്‍ എങ്ഹനെ സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാകുമെന്നതും നിര്‍വചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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ബ്രിക്‌സില്‍ ലോകത്തിലെ വലിയ ഊര്‍ജ്ജോത്പാദകരും ഉപഭോക്താക്കളും ധാതുസമ്പദ്ഘടനകളും ഉത്പാദക കേന്ദ്രങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോകജനതയുടെ പകുതിയെയും വാങ്ങല്‍ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ആഗോള മൊത്തആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ നാല്‍പ്പത് ശതമാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവര്‍ ബ്രിക്‌സില്‍ അംഗമാണ്. എന്നിട്ടും ഈ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെ സുസ്ഥിരമാക്കണമെങ്കില്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഒരൊറ്റ ഘടകത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ.

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ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങളും ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിന് വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. ഉത്പാദന ക്ഷമത താങ്ങാനാകുന്ന ഊര്‍ജ്ജത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തിന് സമ്പദ്ഘടനകള്‍ക്ക് ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിപണികളിലെ തടസങ്ങള്‍ നേരിട്ട് കൊണ്ട് നിലനില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാല്‍ ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ എന്നതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

BRICS BRICS IN INDIA GEOPOLITICS CLEAN ENERGY
Hybrid power system (File AP)

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഊര്‍ജ്ജസുരക്ഷയെന്നാല്‍ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയും വാതകവും കല്‍ക്കരിയും സംഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഹരിതോര്‍ജ്ജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം മൂല്യശൃംഖലയില്‍ എമ്പാടും അരക്ഷിതത്വം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് അവരുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനാകുന്നത് ലിഥിയം, ഗ്രാഫൈറ്റ്, അമൂല്യധാതുക്കള്‍, ബാറ്ററികള്‍, സൗരോര്‍ജ്ജ ഉപകരണങ്ങള്‍, ഗ്രിഡ് സാങ്കേതികത എന്നിവയുടെ ആശ്രിതത്വം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപൂര്‍വ ധാതുക്കള്‍ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ രാഷ്‌ട്രം തന്നെയാണ് 2025ല്‍ സുപ്രധാന ഊര്‍ജ്ജ ധാതുക്കളുടെ 72 ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്‌തത്. ഇതിനിടെ ആഗോള ബാറ്ററി ആവശ്യകത 1.5 ടെറാ വാട്ട് അവര്‍ ആയി( ഒരു ടെറാ വാട്ട് അവര്‍ എന്നാല്‍ ഒരു ലക്ഷം കോടി വാട്ട് അവേഴ്‌സിന് തുല്യം). ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് 35 ശതമാനത്തിലേറെ വളര്‍ച്ച.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്‌സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷയെന്നാല്‍ കേവലം ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു ഊര്‍ജ്ജ ആശങ്കയല്ല. ഇത് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയുടെ വിശാല നിര്‍മ്മിതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ്. ഒപ്പം വിഭവങ്ങള്‍, വിതരണ ശൃംഖല, സാമ്പത്തികം, സാങ്കേതിക ശേഷി എന്നിവയും ഇതിലുള്‍ച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.

എന്ത് ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളാകും ഇത്തരം സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി ബ്രിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യ നടത്തുക? മൂന്ന് മാറ്റങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകം

ഹരിതോര്‍ജ്ജ മൂല്യ ശൃംഖലയിലൂടെ ആശ്രിതത്വത്തില്‍ നിന്ന് വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഇതില്‍ ആദ്യത്തേത്. ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടായി ഊര്‍ജ്ജ മാറ്റത്തിനുള്ള വിവിധ വിഭവങ്ങള്‍ സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിഭവ ലഭ്യത കൊണ്ട് മാത്രം ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് മാറാനാകില്ല.

അരക്ഷിതത്വം ഖനനത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. സംസ്‌കരണം, ശുദ്ധീകരണം, ഹരിതോര്‍ജ്ജ സാങ്കേതികത, ഉത്പാദനം എന്നിവ ധാതു വേര്‍തിരിക്കലിനപ്പുറം കൂടുതല്‍ കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നു. രാജ്യാന്തര ഊര്‍ജ്ജ ഏജന്‍സിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ അനുസരിച്ച്, 2035ഓടെ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ മേല്‍ക്കോയ്‌മക്കാര്‍ക്ക് പുറത്ത് കാഥോഡിന്‍റെ ഉത്പാദന ശേഷി നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ലിഥിയം ഖനന ശേഷിയുടെ മൂന്നിലൊന്നായി വര്‍ദ്ധിക്കും. കാന്ത ഉത്പാദനത്തെയും വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിനെയും അപേക്ഷിച്ച് അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഖനന വൈവിധ്യവത്ക്കരണം കൂടുതല്‍ വേഗമാര്‍ജ്ജിക്കും.

BRICS BRICS IN INDIA GEOPOLITICS CLEAN ENERGY
Workers walk through a swamp to install electric transmission towers for the Adani Renewable Energy Park near Khavda of Gujarat's Bhuj district (AP)

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്‌സ് ഒരു പുത്തന്‍ ഊര്‍ജ്ജ സംവിധാനത്തില്‍ പഴയ സാമ്പത്തിക മാതൃക പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്. വിഭവ സമ്പന്നമായ വികസ്വര സമ്പദ്ഘടനകള്‍ അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കള്‍ കയറ്റി അയക്കുമ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള സംസ്‌കരണം, സാങ്കേതികത, ഉത്പാദനം എന്നിവ മറ്റെവിടെയോ ആണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുക.

ഖനനം മുതല്‍, സംസ്‌കരണം, ഉത്പാദനം, പുനരുപയോഗം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള ബ്രിക്‌സ് ഹരിത മൂല്യ ശൃംഖല പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ നില കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. തന്ത്രപരമായ ഒരു പറ്റം ധാതുക്കള്‍ക്കായി-ലിഥിയം, ഗ്രാഫൈറ്റ്, അപൂര്‍വ മൂലകങ്ങള്‍, ബാറ്ററി ഘടകങ്ങള്‍- ബ്രികസ് വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പോരായ്‌മകള്‍ തിരിച്ചറിയുകയും സംസ്‌കരണം, ഘടകങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മാണം, പുനരുപയോഗശേഷി എന്നിവ അംഗസമ്പദ്ഘടനകളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും വേണം.

സാമ്പത്തിക നേട്ടവും പരമപ്രധാനമാണ്. ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയാണ് ആഗോള ചെമ്പ് ഖനനത്തിന്‍റെ നാല്‍പ്പത് ശതമാനവും കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലിഥിയത്തിന്‍റെ കാല്‍ഭാഗവും അവരുടെ കൈകളില്‍ തന്നെ. അതേമയം ലിഥിയം ഒഴികെയുള്ള സുപ്രധാന ഊര്‍ജ്ജ ധാതുക്കളുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് മാത്രമാണ് അവര്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. വന്‍തോതിലുള്ള ആഭ്യന്തര സംസ്‌കരണം മേഖലയിലെ ധാതു ഉത്പാദന മൂല്യം 2035ഓടെ 22000കോടി ഡോളറിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര ഊര്‍ജ്ജ ഏജന്‍സിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍. അതായത് നിലവിലുള്ളതിനെക്കാള്‍ അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ.

BRICS BRICS IN INDIA GEOPOLITICS CLEAN ENERGY
Routine check of lithium-ion batteries of 500-kilowatt battery energy storage system in Thiruvallur District on the outskirts of Chennai, India (File AP)

സ്വയം പര്യാപ്‌തതയല്ല ലക്ഷ്യം. കേവലം സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുപരി ഹരിതമാറ്റത്തിലൂടെ തന്ത്രപരമായ ആശ്രിതത്വ വൈവിധ്യവത്ക്കരണമാണ് ഇതിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നത്.

രണ്ടാമതായി മൂലധനച്ചെലവ് നേരിടുക എന്നതാണ്. ഇത് കേവലം കാലാവസ്ഥ ധനത്തിന്‍റെ ലഭ്യതയല്ല. മിക്ക ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളെയും ആഗോള ദക്ഷിണ സമ്പദ്ഘടനകളും ആഗ്രമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഊര്‍ജ്ജമാറ്റത്തിന് തയാറാകാത്തത്. ഇതിന് എത്രമാത്രം ചെലവുണ്ടാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവരെ പിന്നാക്കം വലിക്കുന്നത്.

വികസ്വര സമ്പദ്ഘടനകള്‍ ഇതിനെല്ലാം ഒപ്പം തന്നെ വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളും വ്യവസായവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുകയും ഹരിതോര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിക്ഷേപം നട്തുകയും വേണം. സാങ്കേതികമായി പ്രായോഗികമായ പദ്ധതികള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ചെലവേറിയതാകും. ഒപ്പം വിപണി വെല്ലുവിളികളും മൂലധനച്ചെലവും ഏറിയുമിരിക്കും.

BRICS BRICS IN INDIA GEOPOLITICS CLEAN ENERGY
A motorcyclist rides past wind turbines of an Adani Group project near Sadla village in Surendranagar district of Gujarat, India (file AP)

വളര്‍ന്ന് വരുന്ന സമ്പദ്ഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാനാണ് ന്യൂഡവലപ്പ്മെന്‍റ് ബാങ്ക്(എന്‍ഡിബി) രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. 2022-26 വര്‍ഷം 3000 കോടി ഡോളറിന്‍റെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കാനാണ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ നാല്‍പ്പത് ശതമാനം കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി നേരിടാനും മുപ്പത് ശമാനം പ്രാദേശിക കറന്‍സിയിലുള്ള സഹായമായും നല്‍കും.

അടുത്തഘട്ടത്തിലാണ് എന്‍ഡിബിയ്ക്ക് എത്രമാത്രം പണം വായ്‌പ നല്‍കാനാകുമെന്ന പ്രശ്‌നം ഉദിക്കുന്നത്. ഇതിന് അധികമായി എത്രമാത്രം മൂലധനം സമാഹരിക്കാനാകുമെന്ന പ്രശ്‌നവും ഉദിക്കുന്നു.

എന്‍ഡിബിയെ വെല്ലുവിളി നേരിടാനാകുന്ന ശക്തമായ സ്ഥാപനമായി നിലനിര്‍ത്താനും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യഘട്ട ധനസമാഹരണത്തിന് പദ്ധതി തയാറാക്കലും ഉറപ്പുള്ള നടപടികളും ആവശ്യമാണ്. ഇത് വഴി ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സഹായം നല്‍കാനും ധനസമാഹരണത്തിനും ഈടിനും ഗ്രിഡുകളിലെ ആദ്യഘട്ട നഷ്‌ടം, സംഭരണം, ഹരിത വ്യവസായങ്ങള്‍, സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണം. പൊതുപണം വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ടാല്‍ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകര്‍ കടന്ന് വരാന്‍ മടിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട നിര്‍ണായക ഇടപെടലുണ്ടാകണം

BRICS BRICS IN INDIA GEOPOLITICS CLEAN ENERGY
Russian President Vladimir Putin waves, standing by a limousine, upon his arrival for the BRICS Summit in New Delhi on Friday (AP)

പ്രാദേശിക കറന്‍സിയിലുള്ള വായ്‌പകളും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. രൂപയിലുള്ള വരുമാനം കിട്ടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഡോളറിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതികൾക്ക്, ആ പദ്ധതിയുടെ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിനിമയ നിരക്ക് വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ (exchange-rate risk) ഭീഷണി നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. 2027-31 കാലയളവിലേക്കുള്ള തന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി, പ്രാദേശിക കറൻസിയിലുള്ള ധനസമാഹരണം 40-50 ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്ന കാര്യം എൻ.ഡി.ബി. (NDB) പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിന്‍റെ അടുത്ത ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഇതിന് മുൻഗണന നൽകണം.

ഹരിതസാമ്പത്തികം എത്രത്തോളം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഹരിത മൂലധനത്തിന്‍റെ ചെലവ് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നതിലേക്ക് കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ മാറണം.

മൂന്നാമതായി, സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക സഹ-വികസനത്തിലേക്ക് മാറുക. ബ്രിക്‌സ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഹരിത സാങ്കേതികതകൾക്കായുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവി വിപണികളിൽ ചിലതിനെ അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഉയർന്നുവരുന്ന നിരവധി ഊർജ്ജ മൂല്യ ശൃംഖലകളിലെ നിർണായക സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

BRICS BRICS IN INDIA GEOPOLITICS CLEAN ENERGY
A security officer stands guard beside a BRICS banner bearing an image of Prime Minister Narendra Modi on a road leading to Bharat Mandapam, the venue for the BRICS summit in New Delhi (AP)

ഈ ആശ്രിതത്വം പേറ്റന്റുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. പ്രബലമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾക്ക് പുറത്തുള്ള പുതിയ നിർണായക-ധാതു സംസ്‌കരണ പദ്ധതികൾക്ക് മൂലധനച്ചെലവ് 20% മുതൽ 150% വരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും പ്രവർത്തനച്ചെലവ് ശരാശരി 50% കൂടുതലാണെന്നും രാജ്യാന്തര ഊര്‍ജ്ജ ഏജന്‍സി കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം, കഴിവുകൾ, വ്യാവസായിക പരിജ്ഞാനം എന്നിവ തന്ത്രപരമായ ആസ്‌തികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗത കാലാവസ്ഥ ഭാഷയായ സാങ്കേതികത മാറുന്നു എന്നത് മതിയാകാതെ വരുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സാങ്കേതികത വികസിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിനര്‍ത്ഥം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്‌സ് എല്ലാ സാങ്കേതികതകളെയും ഒന്നിച്ച് വികസിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളര്‍ത്തണം.

സംയുക്ത ബ്രിക്‌സ് സാങ്കേതിക ദൗത്യങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍വകലാശാലകളെയും പൊതു പരീക്ഷണ ശാലകളെയും സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളെയും ഉത്പാദകരെയും കൂട്ടിയിണക്കാനും ദീര്‍ഘകാല സംഭരണം, സ്‌മാര്‍ട്ട് ഗ്രിഡുകള്‍, ധാതുസംസ്‌കരണം, പുനരുപയോഗം, കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള തണുപ്പിക്കല്‍ സംവിധാനം തുടങ്ങിയ പങ്കാളിത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും കഴിയും. സാങ്കേതികത സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കാനാകും. വ്യത്യസ്‌ത ബ്രിക്‌സ് വിപണികളിലെമ്പാടും അവ അവതരിപ്പിക്കാനും എന്‍ഡിബി വഴി സാമ്പത്തിക സഹായം നേടാനും സഹായിക്കും.

ബ്രിക്‌സ് ഡിജിറ്റല്‍ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സിലൂടെ സ്‌മാര്‍ട്ട് ഗ്രിഡുകള്‍ക്കും ഊര്‍ജ്ജ സംഭരണത്തിനുമുള്ള വാതായനം ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി പങ്കാളിത്ത സാങ്കേതിക ശേഷിയിലൂടെ വിജ്ഞാന പങ്കിടലിനുള്ള ഇടങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്‌സ് അധ്യക്ഷ പദവി ഊര്‍ജ്ജ സുസ്ഥിരതയെ കൂട്ടായ്‌മയുടെ മുഖ്യ അജണ്ടയാക്കി നിര്‍ണയിച്ചു. ഈ അന്തിമ ഉച്ചകോടിയിലൂടെ ഇനി ഈ ആശയത്തെ സാമ്പത്തികമായി പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.

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