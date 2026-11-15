വിജയം ബാധ്യതയാകുമ്പോള്: സദാചാരം എന്ത് കൊണ്ട് തൊഴിലിടങ്ങളില് പ്രധാനമാകുന്നു?
നേതൃത്വ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാള് നിരന്തരം പുരസ്കാരങ്ങള് നേടുന്നു, പിന്നീട് സഹനീയതയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുന്നു, ക്രമേണ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതിനെയാണ് സംഘടനാപരമായ ഡിഎന്എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രസാദ് കൈപ പറയുന്നു....
Published : November 15, 2026 at 2:38 PM IST
ജെന്സണ് ഹുവാങ് എന്വിഡിയയെ കേവലമൊരു ഗ്രാഫിക്സ്-ചിപ് നിര്മ്മാണ കമ്പനിയില് നിന്ന് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വിപ്ലവത്തിനുള്ള എന്ജിനാക്കി മാറ്റി. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദര്ശനങ്ങളാണ് ഈ കമ്പനിയെ വളര്ച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത്. നവംബര് 12ന് അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പനിയുടെ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ഇത് ദേശീയ സുരക്ഷയെ പോലും ബാധിക്കാമെന്ന ആശങ്കാജനകമായ റിപ്പോര്ട്ടുകളെയും തുടര്ന്നാണ് ഇത്തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് നീങ്ങിയത്. കമ്പനിയുടെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോല്ത്തെ ക്രെസ് ആണ് ഇടക്കാല സിഇഒ ആയി ഇപ്പോള് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നത്.
Also Read: റാമോജി റാവുവിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് ആദരമര്പ്പിച്ച് ഹൈദരാബാദില് 'ട്രിബ്യൂട്ട് വോക്ക്'
ഹുവാങ് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തോടും ജീവനക്കാരോടും ഓഹരി പങ്കാളികളോടും അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം നടത്തി. ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായുള്ള അവിഹിത ആരോപണങ്ങള് അന്വേഷണത്തിലാണ്. ആരോപണങ്ങളെ നമുക്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. എന്നാല് ഇപ്പോഴും ഈ വിഷയം കേവലം ഒരു പുരുഷന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിരവധി ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നു. നേതൃത്വനിരയിലുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഒന്നാകെ ബാധിക്കുന്നത്? ഇതുയര്ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള് മറ്റുള്ളവര് കൂടി പേറേണ്ടി വരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?
ആരുടെ ജീവിതമാണ് ഇത്?
ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരു സിഇഒയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അയാളുടെ കാര്യമാണെന്ന് ചിലര് പറയും. ഞാനിതിനോട് പൂര്ണമായും വിയോജിക്കുന്നു. അതേസമയം താന് ആരുടെയും സ്വകാര്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ വിധിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇത് അധികാരത്തിന്റെ വിഷയമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സിഇഒയാണ് ആര്ക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആര്ക്ക് പണം നല്കണമെന്നും ആരുടെ ആശങ്കകള് കേള്ക്കണമെന്നതുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. അയാളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി സിഇഒ വ്യക്തിപരമായി അടുക്കുമ്പോള് അധികാരത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങള് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതമുള്ള ബന്ധമായാലും സ്വജനപക്ഷപാതം, സമ്മര്ദ്ദം, താത്പര്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം, ഈ വ്യക്തിയുമായി ചുറ്റപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്ക തുടങ്ങിയവ ഉടലെടുക്കുന്നു. എന്വിഡിയയിലെ സംഭവങ്ങള് വസ്തുതകളാണോ എന്നറിയില്ല. എന്നാല് ഇത് ശരിയാണെങ്കില് ഇതൊരു തൊഴിലിട സ്വഭാവദൂഷ്യമാണ്. ഒരിക്കലും ഇതൊരു സ്വകാര്യ വിഷയമേയല്ല.
നിര്ണായകമായ വിവരങ്ങള് അറിയാവുന്നൊരാള്ക്ക് രഹസ്യ ബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത് സമ്മര്ദ്ദമേറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. സ്വതന്ത്ര്യം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് നല്കുന്നു. പദവി വര്ദ്ധിക്കും തോറും കൂടുതല് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.
ആരാണ് ഇത് പേറേണ്ടി വരുന്നത്?
വിവാദങ്ങളുയര്ന്നതും നിര്മ്മിത ബുദ്ധി നിക്ഷേപത്തിലെ വ്യാപക ആശങ്കകളും മൂലം എന്വിഡിയയുടെ ഓഹരികള് കൂപ്പുകുത്താന് കാരണമായി. ഇവരുടെ വിപണി മൂല്യം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകള് ഇടിഞ്ഞു. ഇത് കേവലം പണം നഷ്ടമാകുന്നത് പോലെയല്ല. ഇതെല്ലാം ഹുവാങിന്റെ തലയിലേക്ക് മാത്രമല്ല എത്തുന്നത്. പെന്ഷന് ഫണ്ടുകള്, ചെറുകിട നിക്ഷേപങ്ങള്, കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുള്ള തൊഴിലാളികള്, വിതരണക്കാര്, ഇടപാടുകാര് എന്നിവര്ക്കെല്ലാം ഈ അനിശ്ചിതത്വം പേറേണ്ടി വന്നു.
ഈ കണക്കുകള്ക്ക് അപ്പുറം എന്വിഡിയയില് തങ്ങളുടെ തൊഴില് കെട്ടിപ്പടുത്ത എന്ജിനീയര്മാര്, കുടുംബങ്ങള് ഇവരുടെ സമ്പാദ്യം സൂചിക ഫണ്ടുകളിലാണ്. ഇവരുടെ ചിപ്പുകളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള വ്യവസായ ഉത്പന്നങ്ങളെന്നും ഈ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള് ബാധിച്ചു. നിരവധി ജീവിതങ്ങളാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് പേര്ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ആഘാതങ്ങള് അതിജീവിക്കാനായത്.
ഇതൊരു പുത്തന് കഥയല്ല
മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഈ പാഠം അല്പ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാകും മനസിലാക്കാന്. ജര്മ്മനിയിലെ വോള്ക്ക്സ് വാഗന്രെ കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് അഴിമതി എന്ജിനീയറിങ് മികവും തട്ടിപ്പും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടു പോകാമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. അമേരിക്കയിലെ വെല്സ് ഫാര്ഗോ കച്ചവട ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടാനുള്ള സമ്മര്ദ്ദം കാരണം അനധികൃതമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ടുകളെടുത്തു. ക്രമേണ 300 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളര് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ത്യയില് സത്യം നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാന് തെറ്റായി അക്കൗണ്ടുകള് ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരുടെ അന്നം മുട്ടിച്ചു.
ഇതെല്ലാം അഴിമതിയുടെ പുറത്ത് വന്ന തെളിയിച്ച കഥകളാണ്. ഹുവാങിനെ പോലെ തെളിയിക്കാത്തതല്ല. എന്നാൽ, ശ്രദ്ധേയമായ ഫലങ്ങൾ, ആ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെത്തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ മറച്ചുവയ്ക്കുമെന്ന് അവ കാണിച്ചുതരുന്നു.
സിലിക്കണ് വാലി ബാങ്കിന് മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയാനുള്ളത്. വിജയിയായ ഒരു വ്യവസായ മാതൃക മതിയായ വെല്ലുവിളി കൈകാര്യം ചെയ്യല് മാര്ഗങ്ങളില്ലാതെ വിപുലപ്പെടുത്തുമ്പോള് അപകടകരമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇത് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. 2023ലാണ് ഇത് തകര്ന്നത്. തട്ടിപ്പുകള് തടയുന്നതില് ഭരണപരമായ വീഴ്ച ഇവര്ക്ക് സംഭവിച്ചു. സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായാല് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നേതൃത്വം അത് ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം.
കരുത്ത് ദൗര്ബല്യമാകുമ്പോള്
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം ഞാന് ഐ കോള് കോര് ഇന്കോംപീറ്റന്സ് എന്ന ആശയത്തില് വിവിധ കുത്തക നേതൃത്വങ്ങള്ക്കൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചു. ഇത് ശേഷിക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല. മറിച്ച്, തുടർച്ചയായി വിജയം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കഴിവ്, പിന്നീട് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു വിജയസൂത്രവാക്യമായി മാറുകയും, അതിനോട് നാം അന്ധമായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോഴും നാം ആ പഴയ രീതിയെത്തന്നെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നു.
പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു മികച്ച കമ്പനി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപകനെ സങ്കൽപ്പിക്കുക. കമ്പനി വളരുന്തോറും അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു; ഈ ആശ്രയത്വം, താനില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ആ കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനം മാറുന്നു.
ഇതായിരുന്നോ ഹുവാങിന്റെ ചിന്താഗതിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്വിഡിയയുടെ നേതൃത്വ ഘടന പല ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അസാധാരണമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോയിരുന്നത്. അറുപതോളം എക്സിക്യൂട്ടീവുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കീഴില് നേരിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരമ്പരാഗത പിന്തുടര്ച്ച ആസൂത്രണങ്ങളെ അദ്ദേഹം എതിര്ത്തിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും വരെ ബോര്ഡിന് ഒരു അധ്യക്ഷന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നേതൃത്വ മേധാവിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിരവധി ഡയറക്ടര്മാര്ക്ക് ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപകരും വ്യവസായ പങ്കാളികളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കള് ഉന്നത പദവികളിലുണ്ട്. എന്നാല് ഇവരാരും നേരിട്ട് അദ്ദേഹവുമായി ഇടപാടേണ്ടതില്ല.
ഈ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹുവാങിന്റെ പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത കൈകാര്യം ചെയ്യല് രീതികള് കമ്പനിയുടെ അസാധാരണ പ്രകടനത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഒരാളെ തീരുമാനങ്ങളെയുക്കുന്നതിനും പിന്തുടര്ച്ചയ്ക്കും പ്രാതിനിധ്യത്തിനും സ്വതന്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്കും അമിതമായി ആശ്രയിക്കുമ്പോള് അവശ്യ സുരക്ഷയുണ്ടാകണം.
ഒരു മേധാവി നിരന്തരം പുരസ്കൃതനാകുകയും സഹിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യു്പോള് ക്രമേണ അത് സ്ഥാപനപരമായ ഡിഎന്എ ആയി മാറുമെന്ന് താന് പറയും. ശീലങ്ങള് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കലുമായി കലരുന്നു. അധികാരം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അവരോഹണങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു കമ്പനി സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയെ പുകഴ്ത്തിയേക്കാം. എന്നാല് അവരുടെ സ്ഥാപകനെ വെല്ലുവിളിക്കാന് തയാറാകില്ല.
ബോര്ഡുകള്ക്ക് സ്വന്തം കാര്യക്ഷമത വികസിപ്പിക്കാം. വിജയിയായ സ്ഥാപകനോട് ദീര്ഘകാല വിശ്വാസമാകാം. ഇതൊരു തുടര്ച്ചയും സ്ഥാപന വൈജ്ഞാനികതയും നല്കും. എന്നാല് ആ വിശ്വാസം സ്വതന്ത്ര ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമ്പോള് ബോര്ഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് ദൗര്ബല്യമായി മാറുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അപകടം ഉണ്ടാകും മുമ്പ് അത് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്.
കേവലം അറിവല്ല തിരിച്ചറിവ്
ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനത്തെ, ബുദ്ധിയായ വിവേകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ, വിവേകത്തെ, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതായി വിവരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം നേതാക്കളെ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിവേചനം അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു, അവയിൽ ഒരു പങ്കും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ.
ഫ്രം സ്മാർട്ട് ടു വൈസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, നവി റാഡ്ജുവും ഞാനും വാദിച്ചത്, ബുദ്ധിശക്തിയും നേട്ടവും യാന്ത്രികമായി ജ്ഞാനം ഉളവാക്കുന്നില്ലെന്ന്. ജ്ഞാനികളായ നേതാക്കൾ അവരുടെ കഴിവുകളുടെ പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മാന്യമായ ഉദ്ദേശ്യം എന്നതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ നയിക്കുകയും, നാം അഹങ്കാരികളോ അമിത ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരോ ആകുമ്പോൾ നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വടക്കൻ നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അർത്ഥവത്താകുന്നു. സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അധികാരം ഉപേക്ഷിക്കാനോ തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും നയിക്കാൻ അനുവദിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണം വരുന്നത്.
വിജയകരമായ ഒരു സ്ഥാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചോദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്: ഒരു ദിവസം എന്നെക്കാൾ നന്നായി നയിച്ചേക്കാവുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?
ബോർഡുകളും സ്ഥാപകരും ചെയ്യേണ്ടത്
അധികാരം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരിൽ അസ്വസ്ഥമായ വിവരങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും ബോർഡുകൾ ഉറപ്പാക്കണം. പിന്തുടർച്ച ഒരു പുനർചിന്തനമാകരുത്. ഒരു സ്വതന്ത്ര ലീഡ് ഡയറക്ടറെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം, എന്വിഡിയയുടെ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാനെ നിയമിച്ചു. കമ്പനികൾ അസാധാരണമായ വിജയം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഭരണ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പരിശോധന ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പ്രധാനമാണ്. വളരുന്ന അളവിലും ആഗോളതലത്തിലും വ്യാപിച്ച കമ്പനികളെ നമ്മുടെ സംരംഭകർ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ പാരമ്പര്യം സ്വതന്ത്ര ബോർഡുകൾ, വിശ്വസനീയമായ പിൻഗാമികൾ, ജീവനക്കാർക്ക് ഭയമില്ലാതെ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു അഴിമതിക്ക് ശേഷം മാത്രം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റം കമ്പനികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാറണം.
യഥാർത്ഥ ചോദ്യം
എന്വിഡിയ കഥ ഇപ്പോഴും പൂര്ണമായും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഹുവാങ്ങിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടരുത്, തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ആരോപണങ്ങൾ വിധിന്യായങ്ങളായി മാറരുത്. എന്നാൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റത്തിനപ്പുറം നേതാക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അവർ ശേഖരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.
അപൂർവ്വമായി നേതാവ് മാത്രം ചെലവ് വഹിക്കുന്നു. ജീവനക്കാർ, നിക്ഷേപകർ, ഉപഭോക്താക്കൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവർ അത് ചെയ്യുന്നു.
വിജയകരമായ ഒരു സ്ഥാപകൻ മൂല്യവത്തായ ഒരു കമ്പനി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. വിവേകിയായ ഒരു സ്ഥാപകൻ, താൻ വിടവാങ്ങിയ ശേഷവും മൂല്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാനും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെയാണ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്.
(നിരാകരണം: ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുത്തുകാരന്റേതാണ്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ നിലപാടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല.)