രാജസ്ഥാന് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോണ്ഗ്രസ് വിജയം നല്കുന്ന സന്ദേശമെന്ത്?
കോണ്ഗ്രസ് വിജയത്തിന്റെ ശില്പി ദോതാശ്ര ആകുമ്പോഴും ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും ഇവരുടെ കരുത്തും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Published : November 26, 2026 at 3:35 PM IST
രാജസ്ഥാന് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് വന് വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കേവലം കുറഞ്ഞൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തില് ബിജെപിയെ മലര്ത്തിയടിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവര്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആറ് ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇവര് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലാകട്ടെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെയും. മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിക്ക് ഭരണം കിട്ടിയ നിരവധി നഗരസഭകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോണ്ഗ്രസും ബിജെപിയും തുല്യശതമാനം വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. കേവലം ഒരു ശതമാനത്തില് താഴെ(0.94) മാത്രമായിരുന്നു ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ജയപരാജയ വോട്ട് വ്യത്യാസം.
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ഇക്കുറി രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമീണ ജനത അവരുടെ കാലുഷ്യം മറച്ച് വച്ചില്ല. കോണ്ഗ്രസിന് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നല്കി. കോണ്ഗ്രസിനെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ച വിജയമാണ് അവരുടേത്. ഇതേസമയം ബിജെപിക്ക് കടുത്ത ആഘാതവും. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ ഭരണം മറ്റാര്ക്കെങ്കിലും ബിജെപി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട്. ഇക്കുറി ബിജെപിക്ക് ഏറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങള് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം.
കോണ്ഗ്രസിന്റെ മൃഗീയ വിജയത്തിന് പിന്നില് ദോത്താശ്ര
2026 നവംബര് ഇരുപതിന് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസിന് 39ശതമാനം വോട്ട് നേടാനായി. ബിജെപിയാകട്ടെ കേവലം 34 ശതമാനം വോട്ട് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
കോണ്ഗ്രസിന്റെ വര്ദ്ധിച്ച വോട്ട് പങ്കാളിത്തം നിരവധി സീറ്റുകള് ഇവരുടെ പക്കലേക്ക് എത്തിച്ചു. 7543 സീറ്റുകളില് കോണ്ഗ്രസ് 3758 സീറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കി. ബിജെപിക്ക് 2,231 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. അത് പോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് കോണ്ഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായി. 37 ജില്ലാ കൗണ്സിലുകളില് മുപ്പതെണ്ണത്തില് കോണ്ഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി ആകുക മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് 23 സീറ്റില് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷവും നേടി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസിന് നാല്പ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ട് നേടാനായി. ബിജെപിക്ക 38ശതമാനം മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. ഈ വിജയം തീര്ച്ചയായും കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്താശ്രയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്.
ദോത്താശ്ര ജാട്ട് സമുദായ അംഗമാണെന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. രാജസ്ഥാന് ജനതയുടെ ഒന്പത് ശതമാനം ജാട്ട് സമുദായമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്ഗ്രസ് ദീര്ഘകാലമായി അശോക് ഗെലോട്ട്, സച്ചിന് പൈലറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായി ഭിന്നിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്. സച്ചിന് പൈലറ്റിനെ സംസ്ഥാനത്തെ ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള് വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ദോത്താശ്രയാണ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയ്ക്ക് അനുയോജ്യന് എന്നാണ് രാജസ്ഥാനിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നല്കുന്ന സൂചന. അദ്ദേഹവും ഈ വിജയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് തനിക്കുള്ള മൂലധനമാക്കാന് തന്നെയാകും ശ്രമിക്കുക.
ഭജന്ലാല് ശര്മ്മയുടെ വെല്ലുവിളികള്?
മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാവും മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വസുന്ധരാ രാജെ സിന്ധ്യയാണ് 2023 ഡിസംബര് പന്ത്രണ്ടിന് ഭജന് ലാല് ശര്മ്മയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് നിര്ദ്ദേശിച്ചത്. രാജ് നാഥ് സിങിനോടായിരുന്നു വസുന്ധരെ ഇക്കാര്യം ഒരു കുറിപ്പിലൂടെ നിര്ദ്ദേശിച്ചത്. ഉടന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭജന് ലാലിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് "കുറിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി" എന്ന കുറ്റപ്പേര് ചാര്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കല് മാത്രം നിയമസഭ സമാജികനായ വ്യക്തി നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മറ്റ് നേതാക്കള്ക്കെല്ലാം അസ്വാരസ്യമുണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും പ്രവര്ത്തന രീതികളുമെല്ലാം പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് പോലും ചര്ച്ചയായി.
2026 രാജസ്ഥാന് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഈ ചര്ച്ചകള്ക്കെല്ലാം ഇപ്പോള് കൂടുതല് കരുത്ത് പകരുകയാണ്. ധൃതിപിടിച്ച് നിശ്ചയിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ടാക്കിയ ആഘാതങ്ങള് വരും ദിവസങ്ങളില് ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തും. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഈ തീരുമാനം തിരുത്താനുള്ള ധൈര്യം അവര്ക്കില്ലതാനും. രാജസ്ഥാന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണുദേവ് സായ്, മധ്യപ്രദേശിലെ മോഹന്യാദവ്, ഒഡിഷയുടെ മോഹന് ചരണ് മാജി എന്നിവരുമെല്ലാം ഇപ്പോള് ഇത്തരം ചോദ്യ ശരങ്ങള്ക്ക് നടുവിലാണ്.
എവിടെയാണ് ബിജെപിക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടായത്?
രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയെ നേരിടുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമാണെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. അതിന് കാരണം താഴെത്തട്ടിലുള്ള അവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും അവര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാന് സര്വസജ്ജരുമാണ്. ഇക്കുറി പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവരുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി. ഇക്കുറി അവരുടെ ജാതി സമവാക്യങ്ങളോ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളോ തുണച്ചില്ല. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയ പൊതുജനങ്ങള് നല്കിയ സൂചനകള് പോലും മനസിലാക്കാന് ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രത്തിന് സാധിച്ചില്ല. 2026 സെപ്റ്റംബറില് നടന്ന മുനിസിപ്പല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തന്നെ ജനങ്ങള് ഇക്കാര്യത്തില് സൂചനകള് നല്കിയതാണ്. കേവലം ഒരു ശതമാനത്തില് താഴെ വോട്ടുകള്ക്കാണ് അന്ന് ബിജെപി നേരിയ വിജയം നേടിയത്. ഇതിന് പുറമെ നഗര പാര്ട്ടിയെന്ന വിശേഷണമുള്ള ബിജെപിക്ക് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ജാതിക്കാരുടെ വോട്ട് നേടാനുമായില്ല.
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രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുള്ള മീണകള്, മാലിസ്, ഗുര്ജാര്സ്, ജാട്ടുകള് തുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തില് നിര്ണായകശക്തികളായി. ഇക്കുറി പക്ഷേ ബിജെപിക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാനായില്ല. ഇവരുടെ 21 മന്ത്രിമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളില് പതിനേഴിടത്തും പാര്ട്ടിക്ക് പരാജയം നുണയേണ്ടി വന്നു. ജാട്ടുസമുദായാംഗമായ കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്താശ്രയയ്ക്ക് ഇക്കാര്യം നന്നായി മനസിലായിരുന്നു. ഗ്രാമീണമേഖലകളില് തങ്ങള്ക്ക് ശക്തമായ വേരോട്ടമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കല് കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു കോണ്ഗ്രസ്.
ബിജെപി എത്രയും വേഗം പാഠമുള്ക്കൊണ്ടാല് നന്ന്
സംസ്ഥാന ഭരണം കയ്യാളുന്ന കക്ഷിയെ മുനിസിപ്പല്-പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ജനം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് കാലങ്ങളായി രാജസ്ഥാനിലെ വിശ്വാസവും അനുഭവവും. ഇക്കുറി പൊതുജനങ്ങള് മാറി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശമാണ്. അവര് എത്രയും വേഗം പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന സന്ദേശമാണിത്. രാജസ്ഥാനിലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2028 അവസാനമാണ് നടക്കേണ്ടത്. അധികാരത്തിലെത്തി കേവലം മൂന്ന് വര്ഷമാകുമ്പോഴേക്കും ബിജെപി ജനങ്ങളില് നിന്ന് ഏറെ അകന്നു എന്നത് നിരവധി കാര്യങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തില് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ എഴുപത്തിമൂന്നാമത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പരിഷത്തുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുമുള്പ്പെടുത്തിയത്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില് നിന്ന് ബിജെപി എന്തെങ്കിലും പാഠമുള്ക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് നന്ന്. മറ്റൊരുതരത്തില് പറഞ്ഞാല് കോണ്ഗ്രസ് ഇപ്പോള് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കേണ്ടത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണ്. അല്ലാതെ വോട്ട് മോഷണമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രങ്ങളിലെ കൃത്രമത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കോ അല്ല ഊന്നല് നല്കേണ്ടത്. നിങ്ങള്ക്ക് താഴെത്തട്ടില് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കില് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രങ്ങളും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാല് പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന് വ്യാപകമായി ബാലറ്റ് പേപ്പറുകള് ഉപയോഗിച്ചു.
(ലേഖനത്തിലെ വസ്തുതകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലേഖകന്റേത്)