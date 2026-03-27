പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം: ഉയരുന്ന എണ്ണവിലയില് നിന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമേകാന് നടപടിയുമായി സര്ക്കാര്, ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്
പൊതുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും പെട്രോളടക്കമുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കലും പോലുള്ള വിശാലമായ നടപടികളിലൂടെയല്ലാതെ ദീര്ഘകാല പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്.
Published : March 27, 2026 at 3:42 PM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡല്ഹി: പശ്ചിമേഷ്യയില് തുടരുന്ന സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് എണ്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വര്ദ്ധനവില് നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന് നടപടിയുമായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മേലുള്ള അധിക ഇറക്കുമതി- ഉത്പാദന തീരുവ കുറച്ച് കൊണ്ട് എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഉത്പാദന ചെലവ് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്.
ഈ നീക്കം വളരെ പുരോഗമനപരമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതോടെ അസംസ്കൃത എണ്ണയ്ക്ക് അമിത വില കമ്പനികള്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അത് ഫലത്തില് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് മേല് അമിത വില ചുമത്തുന്നതില് നിന്ന് കമ്പനികളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം പൊതുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും പെട്രോള് ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കലും പോലുള്ള വിശാലമായ ബദലുകള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാതെയുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങള് കേവലം താത്ക്കാലികമായി ആശ്വാസം മാത്രമേ നല്കൂ എന്നും ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് അവ പ്രയോജനം ചെയ്യില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പുറത്ത് വിട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അധിക എക്സൈസ് തീരുവ പെട്രോള് ലിറ്ററിന് പതിമൂന്നില് നിന്ന് മൂന്നായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്ത് രൂപ അധിക തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്ന ഡീസലിന് ഇത് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിസര്വ് ബാങ്ക് ധനനയം അടുത്തമാസം പുനപ്പരിശോധിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങള് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തില് കേന്ദ്രബാങ്കിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
ഉപഭോക്താക്കളെ ഇന്ധനവിലക്കയറ്റത്തില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം
ആഗോള പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് തന്നെ ആ ബാധ്യത ജനങ്ങള്ക്ക് മേല് പതിക്കരുതെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന് പറഞ്ഞു. അവശ്യ ഇന്ധനങ്ങളായ പാചകവാതകത്തിനും പെട്രോളിയത്തിനും യാതൊരു തടസവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നല്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയില് അസംസ്കൃത എണ്ണ വില കുതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് അതിന്റെ ആഘാതം സാധാരണക്കാരുടെ മേല് കെട്ടിവയ്ക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്ക്കും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് മതിയായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇന്ധനവിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കും.
ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ ദൗര്ലഭ്യം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്. ഇത് പെട്രോള് ആയാലും ഡീസല് ആയാലും പാചകവാതകമായാലും എടിഎഫ് ആയാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമം. ഇതിന് പുറമെ എടിഎഫിനുള്ള കയറ്റുമതി തീരുവ സര്ക്കാര് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി തടയുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങള് പരിഹരിക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രാഥമിക പരിഗണന. ഡീസല് കയറ്റുമതിക്ക് ലിറ്ററിന് 21.5 രൂപ അധിക നികുതി ചുമത്തിയതായും ധനമന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി. എടിഎഫിന് ഇത് ലിറ്ററിന് 29.5 രൂപയാണ്. ഇതിലൂടെ ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിന് മതിയായ ഉത്പന്നങ്ങള് ഉറപ്പാക്കാനാകും. പാര്ലമെന്റും ഇക്കാര്യത്തില് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിര്മ്മല കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
വിലക്കയറ്റ സമ്മര്ദ്ദം ഒഴിവാക്കുക
അസംസ്കൃത എണ്ണ വില വര്ദ്ധന നേരിടാന് എണ്ണക്കമ്പനികള്ക്ക് മുന്നില് രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നുകില് ഈ വര്ദ്ധന ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കില് ഈ ആഘാതം നേരിടാനുള്ള മറ്റ് മാര്ഗങ്ങള് കണ്ടെത്തുക എന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുന് ചെയര്മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ എം കെ സുവര്ണ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ധന വിലയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെയല്ലാതെ സമീപഭാവിയില് സംഭവിക്കാന് പോകുന്ന വലിയ വില വര്ദ്ധനവിനെ പിടിച്ച് നിര്ത്താനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മുന്കാലങ്ങളിലും ആഗോളതലത്തില് അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയില് ഇത്തരത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുമ്പോള് ഇത്തരം നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നാല് വര്ഷമായി അസംസ്കൃത എണ്ണവില സ്ഥിരമായി തുടരുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോള് വില വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് മുമ്പ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന അധിക തീരുവകള് പിന്വലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണക്കമ്പനികള് അമിത ലാഭം എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് അമിത ഭാരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു സന്തുലിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം നടപടികള്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിശാല സമ്പദ്ഘടന തട്ടും തടവുമില്ലാതെ പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിലയില് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരത വിപണിയില് ഊഹാപോഹത്തിനും പൂഴ്ത്തി വയ്പിനും ഇടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ ഇവയ്ക്ക് തടയിടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പെട്രോള് വില കുറയ്ക്കുക, സമ്പദ്ഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക
അതേസമയം ഈ നടപടികളൊന്നും കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടാനാകില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡീസല് നികുതിയും കുറച്ച് പെട്രോളിയം വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തില് അതിന്റെ ഉപഭോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പൊതുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം സമീപനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കൂടുതല് സുസ്ഥിര മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും അവര് പറയുന്നു.
സര്ക്കാര് അടിയന്തര പരിഹാരങ്ങള്ക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോള് ഇത് സമ്പദ്ഘടനയില് ദീര്ഘകാല സാമ്പത്തിക കമ്മിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് മുതിര്ന്ന സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധനും ഡല്ഹി ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് വിരമിച്ച പ്രൊഫസറുമായ അരുണ് കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇറക്കുമതിയിലും കയറ്റുമതിയിലുമുണ്ടാകുന്ന വലിയ അന്തരം വാണിജ്യ കമ്മി സമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടാന് കൂടുതല് ഘടനാപരമായ നടപടികളാണ് ആവശ്യമെന്നും അ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി വിതരണ ആഘാതം മൂലമുണ്ടായതാണ്. ഇത് സര്ക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നതും തുല്യ പ്രധാന്യമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഡീസല് ഉപഭോഗം പ്രായോഗികമല്ല. കാരണം ഉത്പാദനവും സാമ്പത്തിക പ്രവൃത്തികളുമായി പെട്രോള് ഉപഭോഗത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഇത് ഒരുഇടത്തരം നിലയിലാണ്.
പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാന് നയപരമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. പെട്രോള് കൂടുതല് വിലയുള്ളതാകുന്നതോടെ ബസിലെയും മെട്രോയിലെയും യാത്രകള് ചെലവ് ചുരുക്കുന്നു. ഒപ്പം റോഡ് ഗതാഗതത്തെക്കാള് വൈദ്യുതിയെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന ട്രെയിന് ഗതാഗതവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇതും ഇന്ധന സംരക്ഷണത്തിന് സഹായകമാകും. അത്യാവശ്യവും അനാവശ്യവുമായ ഉപഭോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതും അനാവശ്യത്തിന് മേല് അത്യാവശ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നതും ഇത്തരം സമയങ്ങളില് നിര്ണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.