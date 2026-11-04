യുദ്ധമോ ഉപരോധമോ? അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാന് നയത്തിലെന്ത്?
ഇന്ത്യന് നാവികരുടെ ജീവന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ശത്രുത അവസാനിപ്പിച്ച് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു വരികയാണ്.
Published : November 4, 2026 at 3:07 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇറാനെ സൈനികമായി താന് കൂടുതല് കരുത്തോടെ നേരിടുമോ അതോ സാമ്പത്തിക , നയപരമായ പ്രഹരമാകുമോ അവര്ക്ക് നല്കുക എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായിരിക്കെ ഉയരുന്നത്.
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ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ഇറാനുമായി ചര്ച്ചകള് തുടരുന്നതിനിടെ അമേരിക്ക ഇറാനിലെ ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലുള്ള ഖെഷം ദ്വീപിലേക്ക് ചെറിയ തോതില് ആക്രമണം അഴിച്ച് വിട്ടിരുന്നു. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് പ്രവചിക്കാനാകില്ലെന്ന് അടിവരയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.
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ഇറാന് സംഘര്ഷം തന്നെ ആയിരുന്നു അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുഖ്യ പ്രചാരണ വിഷയം. ഈസംഘര്ഷത്തില് നഷ്ടമാകുന്ന അമേരിക്കന് സൈനികരുടെ ജീവനുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. ഇതിനൊപ്പം കുതിച്ചുയരുന്ന വിലയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി. എണ്ണ മുതല് പലവ്യജ്ഞനങ്ങള്ക്ക് വരെ കുതിച്ചുയരുന്ന വില ജീവിതച്ചെലവുകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ചര്ച്ചയായി.
സെനിറ്റിന്റെയും ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെയും നിയന്ത്രണം പിടിക്കാനാണഅ ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇറാനിലെ പോരാട്ടം അമേരിക്കയിലെ തൊഴിലാളി വര്ഗ ജനതയ്ക്ക് കടുത്ത പ്രഹരമായിരിക്കുകയാണ്. ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധീശത്വത്തിന് പിന്തുണ നല്കുന്ന വിഭാഗമാണിവര്. ഇവരും പക്ഷേ ഉയരുന്ന എണ്ണ വില മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
അഭിപ്രായ സര്വേകള് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്കാണ് മുന്ഗണന നല്കുന്നത്. ഇറാനിലെ അമേരിക്കന് സൈനിക ഇടപെടല് കുറയ്ക്കാനോ പൂര്ണമായും ഇള്ലാതാക്കാനോ വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാമെന്ന് അവര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അല്ലാതെ തന്നെ ട്രംപ് എങ്ങനെ ഇറാന് സംഘര്ഷത്തിലെ വീഴ്ചകളില് നിന്ന് മുഖം രക്ഷിക്കുമെന്നൊരു അനിശ്ചിതത്വം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന്റെ പിന്തുണയോടെ ട്രംപ് എട്ടുമാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയാതെ ഉഴലുകയാണ് അമേരിക്ക.
എന്നാല് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ട്രംപിന് ഊര്ജ്ജ വിലയില് സ്ഥിരത നിലനിര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവേളയില് അത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തില് നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകാന് ഇതൊരു കാരണമാണ്. ഇത് പക്ഷേ ശരിക്കും പോരാട്ടം വര്ദ്ധിക്കാനും എണ്ണയുടെയും വാതകത്തിന്റെയും നീക്കം തടസപ്പെടാനുമാണ് കാരണമായത്.
ഇനിയെന്ത്?
അമേരിക്ക ഇടയ്ക്കിടെ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാനുമായി ചര്ച്ച തുടരുകയാണ്. എന്നാല് ഇനിയെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിനെ ചൊല്ലി നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങള് അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് മുതല് ഇറാനെതിരെ രണ്ടാം ആക്രമണ തരംഗം വരെയുള്ളവ ഇത്തരത്തില് ഊഹിക്കുന്നു.
ടെഹ്റാനുമായി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് സൂചന നല്കിയിരുന്നു. ടെഹ്റാന് അത്തരമൊരു ഉടമ്പടി വേണമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭാഷ്യം. അതേസമയം ആണവ കേന്ദ്രമായ പിക്കാക്സ് മൗണ്ടനില് ആണവ ആക്രമണം നടത്തണമോ എന്നതില് ട്രംപ് വരും ദിവസങ്ങളില് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് കണ്സര്വേറ്റീവ് നേതാവായ ടക്കര് കാള്സണ് തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റില് സൂചിപ്പിച്ചത്. അടുത്തിടെ അവസാനിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പില് രാഷ്ട്രീയ അതിജീവനത്തിനായി പോരാടിയ നെതന്യാഹുവിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായലുടന് തന്നെ ഇറാനെതിരെ പുതിയ പോരാട്ടം തുടങ്ങുമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നല്കി.
കൂടുതല് യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കയുടെ ദീര്ഘകാല സഖ്യകക്ഷികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
അതേസമയം യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ച കളികള് തുടരുന്നത് ശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് ഇറാന്റെ നേതൃത്വത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതേസമയം തങ്ങള് യുദ്ധത്തിന് തയാറാണെന്ന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബ്ഘര് ഘാലിബാഫ് പറഞ്ഞതായി ഇറാന്റെ ടാസ്നിം വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. വാഷിങ്ടണ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാല് പുത്തന് ശത്രുതാ തരംഗങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏത് ഭീഷണിയും നേരിടാന് സര്വ സജ്ജരാകണമെന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള മൊജ്താബ ഖമനേയി സൈനിക മേധാവിയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗികമാധ്യമം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്കന്-ഇസ്രയേല് സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങള് തയാറാക്കാനും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാല് ഉടന് തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാനും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
പൂര്ണതോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന നിലപാടാണ് നെതന്യാഹുവിനെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത അമേരിക്കന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെ ഇസ്രയേലില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തന്റെ കക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ഒരു സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ഇത് നെതന്യാഹുവിന് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ട്രംപിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം
ട്രംപിന്റെ പ്രവചനാതീതവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭരണ ശൈലി മൂലം ഇപ്പോള് എന്ത് സംഭവിക്കുമന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകില്ല.ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ഒരു പാര്ലമെന്റാണ് കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ട്രംപിന് മേല് കടിഞ്ഞാണിടുമെന്നുറപ്പാണ്.
തന്റെ നയങ്ങള് കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാകില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ട്രംപ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് ആധിപത്യം ഉള്ളപ്പോള് പോലും. റഷ്യയ്ക്കും റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നവര്ക്കും മേല് മേല് ഉപരോധം കൊണ്ടു വരാന് ലിന്ഡ്സെ ഒ ഗ്രഹാം റഷ്യന് ഉപരോധവും ഇറാന് നിയമത്തെയും പിന്തുണച്ച ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എണ്ണ വില പിടിച്ച് നിര്ത്താന് റഷ്യയില് നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ് ഡീസല് വാങ്ങി.ട്രംപിന് സ്വന്തം കക്ഷിയില് നിന്ന് പോലും വിമര്ശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. മോസ്കോയെ ചര്ച്ചയ്ക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ എണ്ണ ഫണ്ടില് കുറവ് വരുത്തിയതിനെതിരെ ആണ് ട്രംപിന് വിമര്ശനം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
അതേസമയം ട്രംപിന്റെ ചുങ്ക നടപടികള്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയില് നിന്ന് തിരിച്ചടി ഏറ്റു. അതേസമയം റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസില് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായാലും പ്രസിഡന്റിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങള് ഉണ്ട്. എങ്കിലും കോണ്ഗ്രസിന് സൈനിക ധനസഹായം പിടിച്ച് വയ്ക്കാനാകും.
എങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ പരാജയം ട്രംപിനെ അല്പ്പം ഞെരുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ചില നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതുവരെ ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല.
എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള് പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫലം പൂര്ണമായും വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസില് പരാജയപ്പെട്ടാല് ഇതുവരെ പിന്തുടര്ന്ന് പോന്ന ഏകപക്ഷീയ നിലപാട് ട്രംപിന് ഇനി മാറ്റേണ്ടി വരും. പല പരിമിതികളും ട്രംപ് നേരിടുമെന്നും സൗദി അറേബ്യയിലെ മുന് ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതിയും പശ്ചിമേഷ്യന് വിദഗ്ദ്ധനുമായ താല്മീസ് അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തെല്ലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രാഥമികമായി നല്കുന്നത്. നിങ്ങള് ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. നയത്തിലൂടെ വേണം ചിന്തിക്കാന്.വ്യത്യസ്ത ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തേടേണ്ടതുണ്ട്. ഹോര്മൂസ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കാന് ട്രംപിനാകില്ല. അത് കൊണ്ട് അയാള് ഖെഷം ദ്വീപിനെ ആക്രമിച്ചു. എന്നാല് ഈ ആക്രമണം നിഷ്ഫലമാണെന്നും താല്മീസ് അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാല് ഈ ആക്രമണം മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ തെല്ലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാം ഊഴം കൂടുതല് കടുത്തതാകുമെന്ന് തങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പാണ്. കൂടുതല് വിനാശകരവും. ഇതില് തങ്ങള്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ഈജിപ്ഷ്യന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ബാദര് അബ്ദലാട്ടി ശനിയാഴ്ച ബഹ്റൈനില് നടന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള ആഘാതം
ഇന്ത്യന് സ്ഥിതിഗതികള് അതീവ ഗൗരവതരമായി വീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് തരം സമ്മര്ദ്ദവും അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കും. എണ്ണ വില കുതിച്ചുയരും. മുപ്പത് ശതമാനം എണ്ണയും വരുന്നത് ഹോര്മൂസ് വഴിയാണ്.നേരത്തെ അന്പത് മുതല് 70 ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജ്ജാവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിയിരുന്നത് ഇറക്കുമതിയിലൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു.
പോരാട്ടം തീവ്രായാല് നല്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാ. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് ഇക്കാര്യം സെപ്റ്റംബറില് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്നിലെയും ഇറാനിലെയും യുദ്ധങ്ങളഅക നമ്മെ ഭക്ഷ്യ ദൗര്ലഭ്യത്തിലേക്കും ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും തള്ളി വിടും. ധാന്യവും വളവും എണ്ണയം വാതകവുമൊക്കെയായി കരിങ്കടലില് നിന്ന് ഹോര്മൂസ്, പേര്ഷ്യന് കടലിടുക്ക്, ഒമാന് കടലിടുക്ക്, ചെങ്കടല്, ഏദന് കടലിടുക്ക് എന്നിവ വഴി വരുന്ന കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.
ഒരു കോടിയോളം ഇന്ത്യാക്കാരാണ് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ വെല്ലുവിളികള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഒമാന് തീരത്ത് ഇന്ത്യന് പതാകയേന്തിയ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് ഒരിന്ത്യാക്കാരന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ സംഘര്ഷത്തില് മരിച്ച നാവികരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചായെ്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വള് പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തില് പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യാക്കാരെ ഒമാന് തീരസംരക്ഷണ സേന രക്ഷിച്ചിരുന്നു. ചര്ച്ചയിലൂടെയും നയതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്ന പരിഹരിക്കാന് തങ്ങള് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനകം തന്നെ സംഘര്ഷം നിരവധി ജീവനുകള് എടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇത് ആഗോള ഭക്ഷ്യ വിതരണത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ, വളം, സാമ്പത്തികം എന്നിവയെയും ബാധിച്ചു. മേഖലയില് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ദുര്ബലനായ ട്രംപിന് ഇറാന് സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിനെ സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും സാധ്യമാകുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ?