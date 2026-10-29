ഡെമോക്രാറ്റിക് എതിരാളി അമി ആക്ടനെതിരെയുള്ള മോശം പരസ്യം വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യ
രാമസ്വാമിയുടെ മോശം പരസ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്ക് മങ്ങലേല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്ക റിപ്പബ്ലിക്കന് പ്രവര്ത്തകരും പരസ്യത്തോട് അകലം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. പര്സ വെങ്കിടേശ്വര റാവു ജൂനിയര് എഴുതുന്നു....
Published : October 29, 2026 at 6:29 PM IST
കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ട് കുഴിയില് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന് അമേരിക്കന് സംരംഭകനും ശതകോടീശ്വരനുമായ വിവേക് രാമസ്വാമി. 2024ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആദ്യ റൗണ്ടില് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെതിരെ മത്സരിച്ച് തലക്കെട്ട് സൃഷ്ടിച്ച വ്യവസായിയാണ് വിവേക് രാമസ്വാമി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോള് സ്വയം കുഴിച്ച കുഴിയില് വീണിരിക്കുന്നു.
നവംബര് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഓഹിയോ ഗവര്ണര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണ് വിവേക് രാമസ്വാമി. ഡെമോക്രാറ്റിക് എതിരാളിയായ അമി ആക്ടന്റെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുരുക്കിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്ടന്റെ അമ്മ ഡൊണ്ണാ ആര്തര് കള്ളിയാണെന്നും അത് കൊണ്ട് കള്ളിയുടെ മകള്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നുമാഹ്വാനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള പരസ്യമാണ് വിവേകിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കന് സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഓഹിയോയിലെമ്പാടും ഇത് വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരും ഡെമോക്രാറ്റുകളുമെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ അതിരുകടന്ന ടെലിവിഷന് പരസ്യമായി തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. കാരണം അക്ടണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്റെ രണ്ടാനച്ഛനില് നിന്ന് ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. ഇയാള്ക്കെതിരെ നിയമനടപടികളുണ്ടായി. എന്നാല് ഇയാള് ഒളിച്ചോടുകയും 2004ല് മരിക്കും വരെ പിടികിട്ടാപുള്ളിയായി തുടരുകയും ചെയ്തു.
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കോടതി ആക്ടനെയും അവരുടെ സഹോദരനെയും അമ്മയുടെ പക്കല് നിന്ന് മാറ്റി. പന്ത്രണ്ട് വയസ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടന് 1978 മുതലാണ് അമ്മയില് നിന്ന് അകന്ന് കഴിഞ്ഞത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് പോലും അത്ര സുഖകരമാകില്ല.
അത്യധികം പ്രശ്നകരമായ പരാമര്ശമാണ് വിവേക് രാമസ്വാമിയുടേത് എന്നാണ് നിലവിലെ ഓഹിയോ ഗവര്ണര് മൈക്ക് ഡിവൈന് പ്രതികരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്കാരനാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ പരാമര്ശത്തില് മറ്റൊരു മുന് റിപ്പബ്ലിക്കന് ഗവര്ണര് ബോബ് താഫ്ടും അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് മനുഷ്യ അന്തസിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളും ഭേദിക്കുന്നതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. ഇത്തരത്തില് ഉള്ള പെരുമാറ്റം ഒരിക്കലും റിപ്പബ്ലിക്കുകളില് നിന്നുണ്ടാകാന് പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാര് മാത്രമാണ് പരസ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ യാഥാസ്ഥിതിക റിപ്പബ്ലിക്കന്മാര് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്സുമാണ്. പരസ്യം അതീവശക്തമാണ് എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. വാന്സാകട്ടെ രാമസ്വാമിയെ എതിര്ക്കുന്നവര് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരുടെ വിമര്ശകരാണെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ പരസ്യത്തിനുള്ള പിന്തുണ പക്ഷേ രാമസ്വാമിക്ക് വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെച്ചമൊന്നും സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ല.
Last week, I wrote about how the notorious conman Vivek Ramaswamy had co-opted Dr. Amy Acton's estranged mother for his "October surprise." Here's the ad in full. Nasty stuff from Ms. Arthur. https://t.co/Sk2DzpBU0l— Ohio Politics News (@OhioCrawler) October 20, 2026
പൊതുജന വികാരം എതിരായതോടെ വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വേദികളുടെ ഉടമസ്ഥര് പലരും അത് റദ്ദാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രചാരമുള്ള പ്രാദേശിക വര്ത്തമാനപത്രമായ പ്ലെയിന് ഡീലര്- ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയോടും ചായ്വ് പുലര്ത്തേണ്ടതില്ലെന്ന തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടില് പോലും മാറ്റം വരുത്തി. ഇവര് കൃത്യമായി വിവേക് രാമസ്വാമിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.
കേവലം പരസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രമല്ല നിലപാട് മാറ്റമെന്ന് ദിനപ്പത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരെ സേവിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിലപാട് മാറ്റമെന്നും അവര് പറയുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് ഓഹിയോയ്ക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കല് വേണ്ട ഈ ഘട്ടത്തില് ഞങ്ങള്ക്ക് നിശബ്ദമായി ഇരിക്കാനാകില്ലെന്നും പത്രം വ്യക്തമാക്കി.
അതായത് ഇത് കേവലം റിപ്പബ്ലിക്കന്- ഡെമോക്രാറ്റ് പോരാട്ടമല്ലെന്ന ധാരണ പ്ലെയിന് ഡീലറിന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു. വിവേക് രാമസ്വാമിയും ആക്ടനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനം കൈവന്നിരിക്കുന്നു.
പരസ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന് വിവേക് രാമസ്വാമി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ധാര്മ്മിക ബോധത്തെ കൂടുതല് വ്രണപ്പെടുത്താന് മാത്രമേ സഹിയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിവേക് രാമസ്വാമി ന്യായീകരണത്തിനായി ഒരു ഹിന്ദി വാണിജ്യ ചലച്ചിത്രത്തിലെ പരിചിത വരികളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. താന്സാധാരണ ഒരുപോരാട്ടം തുടങ്ങാറില്ല. എന്നാല് ഒരിക്കല് ഇതില് പെട്ടാല് പിന്നെ അത് പൂര്ത്തിയാക്കിയേ പിന്മാറൂ എന്നായിരുന്നു വിവേകിന്റെ വാക്കുകള്.
വിവേക് രാമസ്വാമി തട്ടിപ്പുകാരനായ ശതകോടീശ്വരനാണെന്ന് ആക്ടന് പക്ഷത്തിന്റെ മറുവാദം. കേവലം 140 കോടി ഡോളര് പൊതു വാഗ്ദാനവുമായി അക്സിയോവന്റ് എന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയുമായി എത്തിയ ഇയാള് വിപണിയില് നിന്ന് 3150 ലക്ഷം ഡോളര് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഡോ.ഗീതാരാമസ്വാമിയെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ തട്ടിപ്പ്. അല്ഷെയ്മേഴ്സിനുള്ള മരുന്ന് ഇവര് നടത്തിയ ക്ലിനിക്കല് പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് വിപണിയിലെത്തിച്ചതെന്നും ഇതില് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആക്ടന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
എന്നാല് ഇതെല്ലാം നുണകളാണെന്നാണ് വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ വാദം. ഇത് തന്റെ പരസ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്ടന്റെ തിരിച്ചടിയാണെന്നും വിവേക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷേ അയാള്ക്ക് ഇനിയും മനസിലായിട്ടില്ല.
രാമസ്വാമിയുടെ പരസ്യം ആക്ടന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയാണ് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവര്ക്ക് വലിയ മാനസികാഘാതം സൃഷ്ടിച്ച കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച്. ആക്ടന് വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു പൊതുവിടത്തില് കൃത്യമല്ലെങ്കില് പോലും അമ്മയുടെ പങ്കിനെയും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Vivek Ramaswamy is not fit to lead. Watch our new ad. https://t.co/EhWNMdFjjH— Dr. Amy Acton (@amyactonoh) October 20, 2026
വിവേക് രാമസ്വാമി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയെ ഒരു നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം യാഥാസ്ഥിതികനായ റിപ്പബ്ലിക്കനോ മിതവാദിയായ റിപ്പബ്ലിക്കനോ അല്ല. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തില് ഇനിയും വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആക്രമണകാരിയായ റിപ്പബ്ലിക്കനാണ്.
വിവേക് രാമസ്വാമി ബോധപൂര്വം അല്ലാതെ തന്നെ ട്രംപ് മാതൃകയിലുള്ള ഒരുരാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. വ്യവസായിയായ തീവ്ര വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പാതയില് തടസങ്ങളും വീഴ്ചകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റുകളും. എങ്കിലും ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എഴുതി തള്ളാറായിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാകും.
അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആന്റി ലിബറലാകാം. വിപണി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന്റെ ഭാഷയില് സംസാരിക്കാം. അതേസമയം അമേരിക്കന് സമൂഹത്തിന്റെ വികാരവിചാരങ്ങള് അദ്ദേഹം മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമേരിക്കന് വലതുപക്ഷക്കാര് പല കാര്യങ്ങളിലും തീവ്രനിലപാടുകാരാണ്. എന്നാല് അവര് അടിസ്ഥാന മാന്യതകളില് അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് എല്ലാവര്ക്കും അതറിയാം. അവര് അത് പാലിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്.
എന്നാല് പരിചയമില്ലാത്ത വിവേക് രാമസ്വാമി ആ വേലിക്കെട്ടുകള് ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യന് വംശജനാണെന്നതാണ് അധികം ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത വസ്തുത. അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കണമെങ്കില് ബൈബിള് വായിക്കുന്ന, പള്ളിയില് പോകുന്ന, മധ്യവര്ഗ വെളുത്ത അമേരിക്കക്കാരുടെ ഭൂരിപക്ഷവോട്ട് ആവശ്യമാണ്.
വിവേക് രാമസ്വാമിക്ക് അമേരിക്കയുടെ വിപണി പിടിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാല് ഇനിയും അമേരിക്കയിലെ യാഥാസ്ഥിതിക എഴുതപ്പെടാത്ത ആചാരങ്ങള് മനസിലായിട്ടില്ല. ട്രംപിന് ചെയ്യാനാകുന്നതും പറയാനാകുന്നതും തനിക്കും കഴിയുമെന്ന അയാളുടെ വിശ്വാസം തികഞ്ഞ മൗഢ്യമാണ്.
രാമസ്വാമി പുറത്ത് നിന്ന് അകത്ത് വന്ന ഒരാളാണ്. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലുമുള്ള വസ്തുത പരമായ യാഥാര്ത്ഥ്യമാണത്. കറുത്ത വര്ഗക്കാര്, കത്തോലിക്കര്, ലാറ്റിനമേരിക്കക്കാര്, ഇന്ത്യാക്കാര്, ചൈനക്കാര്, കൊറിയന് ജനത എന്നിവരിലെല്ലാം ഈ ബോധ്യമുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ പരസ്യത്തിന് നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായ എതിര്പ്പിന് കാരണവും.
നിരവധി അഭിപ്രായ സര്വേകളില് ആക്ടന് മുന്നിട്ട് നില്ക്കുകയാണ്. ഫോക്സ് ന്യൂസിന്റെ അഭിപ്രായ സര്വേയില് അന്പത് ശതമാനം വോട്ടുമായി അവര് മുന്നിലാണ്. വിവേക് രാമസ്വാമിക്ക് കേവലം നാല്പ്പത്തെട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് വോട്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. നിരവധി റിപ്പബ്ലിക്കന്മാര് ഈ പരസ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നത് വിവേക് രാമസ്വാമി മാത്രമാണ്. ഓഹിയോയിലെമ്പാടും ഈ പരസ്യം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനായി താന് 40 ലക്ഷം ഡോളര് ചെലവഴിച്ചെന്നാണ് വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യ പ്രഖ്യാപനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.