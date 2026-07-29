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പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ആണവകിട മല്‍സരത്തിന്‍റെ ആശങ്കകളുണര്‍ത്തി അമേരിക്ക സൗദി ആണവ ഉടമ്പടി

അമേരിക്കയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൈനികേതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ആണവ ഉടമ്പടി മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വന്‍ ആശങ്കയാണ്.

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Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman shakes hands with US President Donald Trump, at the G20 leaders' summit in Osaka on June 29 (ANI)
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By Nirmala Ganapathy

Published : July 29, 2026 at 6:29 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മില്‍ ഒപ്പു വച്ച സൈനികേതര ആണവ കരാറിലെ മഷി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനകം തന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത നയതന്ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കരാര്‍.

30 വർഷത്തേക്ക് സൈനികേതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സിവിലിയൻ ആണവ സഹകരണത്തിന് സൗദിയുമായി ഒപ്പിട്ടതാണ് കരാർ. എന്നാല്‍ കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ, ഇസ്രയേലും അറബ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനായി 2020 ൽ തങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒപ്പുവച്ച നയതന്ത്ര കരാറുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയായ അബ്രഹാം കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സൗദി അറേബ്യ അബ്രഹാം കരാറില്‍ ചേരുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഈ നടപടിയെ യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

തന്‍റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ട്രംപ് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു. " അമേരിക്കന്‍ ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പും സൗദി അറേബ്യയുമായുണ്ടാക്കിയ ആണവ കരാര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സൈനികേതര ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടീകരണം ഉണ്ടാവില്ല. കരാറിന് അനുമതി നല്‍കിയെങ്കിലും ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് അബ്രഹാം കരാറില്‍ സൗദി അറേബ്യ കൂടി പങ്കാളിയാവുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും." അതോടെ കരാർ നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അനിശ്ചിതത്വമായി.



സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബ്രഹാം കരാര്‍, അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലുമായുള്ള മുന്‍ നിലപാടില്‍ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റമാകും. ഒരു സ്വതന്ത്ര പലസ്‌തീൻ രാഷ്ട്രം എന്ന ഉപാധിയില്‍ മാത്രം ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാം എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ സൗദി. ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നതു പോലെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ അത് സൗദിയുടെ കൃത്യമായ നിലപാട് മാറ്റമാകുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ യു എസ് - ഇറാന്‍ യുദ്ധം എന്തെന്നില്ലാത്ത ആശങ്കകള്‍ക്ക് വഴി വച്ചിരിക്കേ അമേരിക്കയുമായി സൗദി ഉണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ തന്നെ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് ആധി പകരുന്നു.

കരാർ വിവാദമായത് എന്തുകൊണ്ട്?

123 കരാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമാധാനപരമായ ഒരു ആണവ സഹകരണ കരാറിനും ഒരു ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ കരാറിനുമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തയാറായതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പ് തന്നെ പറയുന്നു. 123 കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ 2012 മുതൽ നടത്തി വരികയാണ്. സൗദിയുടെ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം കരാര്‍ പ്രകാരം അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് സൗദി ആണവോർജ്ജ പദ്ധതികളില്‍ ഇടപെടാന്‍ വഴിയൊരുങ്ങും. ഇത് അമേരിക്കൻ വ്യവസായത്തിനും തൊഴിലാളികൾക്കും വിതരണ ശൃംഖലകൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും.

"പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്‍റെ പങ്കാളിത്തമുള്ളതാണ് കരാറുകള്‍. ആണവ നിർവ്യാപനം ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തികവും തന്ത്രപരവുമായ നിരവധി മുൻഗണനാ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അടിത്തറ പാകുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കരാറുകളും ." യുഎസ് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ വിശദമാക്കി.

കരാർ അവലോകനത്തിനായി യുഎസ് കോൺഗ്രസിന് അയക്കുമെന്നും യുഎസ് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ, ഇറാൻ ആണവ ബോംബ് വികസിപ്പിച്ചാൽ തന്‍റെ രാജ്യവും ആണവ ബോംബ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്‌താവനയാണ് ഇനി എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ വലിയ ആശങ്കകള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.
ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തടയുകയും സമ്പുഷ്‌ട യുറേനിയം ശേഖരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ട്രംപിന്‍റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറാന്‍റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യുഎസ് ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കരാർ വരുന്നത്.


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സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള ആണവ കരാർ മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളെയും ആണവ ശേഷി സ്വന്തമാക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും അതു വഴി മേഖലയില്‍ ഒരു ആണവ കിട മത്സരത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കരാറിൽ തന്നെ വ്യക്തതക്കുറവുണ്ട്. തന്‍റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പോസ്റ്റിൽ "സമ്പുഷ്‌ടീകരണം ഇല്ല" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല.എന്നാൽ ഒരു "ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ്" യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടീകരണത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ കരാറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് . വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടീകരണത്തിനുള്ള ഈ സംവിധാനം സൗദി അറേബ്യയിലായിരിക്കുമെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് യുഎസ് കമ്പനികളാകും. യുഎസും സൗദി അറേബ്യയും നടത്തിയ രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനത്തെ തുടർന്നാകും ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള സമ്പുഷ്‌ടീകരണ സൗകര്യം സൗദിക്ക് ലഭ്യമാവുകയെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

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യുഎഇ യാകട്ടെ അവരുടെ 123 കരാറിൽ, ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്പുഷ്‌ടീകരണ സൗകര്യങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയുടെ കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.



ഈ കരാർ ഊർജ്ജ രംഗത്തും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ മേഖലകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടേയും വിദഗ്‌ധരുടേയും അറിവുകളുടേയും കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുമെന്നും സൗദി ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ട്രംപ് എന്തിനാണ് ഒരു നിബന്ധന ചേർത്തത്?

ട്രംപിന്‍റെ സ്വന്തം ക്യാമ്പില്‍ നിന്നു തന്നെ ഈ കരാറിന് എതിരെ വിമർശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കരാറിൽ മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ആണവ നിർവ്യാപന വിദഗ്‌ധർ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

"കോൺഗ്രസ് ഇത് തടയണം, " ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസീസിലെ ആണവ നിർവ്യാപന പരിപാടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ ആൻഡ്രിയ സ്ട്രൈക്കർ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

"അങ്ങനെ ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്തുവെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാവും. മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കം സൃഷ്‌ടിക്കും. ഇറാനില്‍ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അനുസരിപ്പിച്ച യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടീകരണത്തിന്‍റേയും പുനഃസംസ്‌കരണത്തിന്‍റേയും വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കല്‍ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന തോന്നല്‍ ഉണ്ടാക്കും. കൂടുതല്‍ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം നയം പഴയ പടിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. "

മേഖലയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യം ആണവ ശേഷി നേടുന്നതിനോട് ഇസ്രയേലിനും എതിര്‍പ്പാണ്. ഇസ്രയേലിന് വലിയ പിന്തുണയുള്ള അമേരിക്കന്‍ കോൺഗ്രസ് കരാർ പാസാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിദഗ്‌ധര്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ട്രംപ് ഈ കരാറിനെ അബ്രഹാം കരാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കരാറിനെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം. സൗദി നേതാക്കളുമായി മുമ്പ് നിരവധി തവണ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകളില്‍ അബ്രഹാം കരാറിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പരാമർശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞത്.

"അവർ അബ്രഹാം കരാറിൽ ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ, കരാർ അവസാനിച്ചുവെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ സൗദി ഭരണ കൂടവുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരും." കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.

ഈ ഉപാധിയെക്കുറിച്ച് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അബ്രഹാം കരാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള രാജ്യത്തിന്‍റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

"അബ്രഹാം കരാറിൽ ചേരാൻ പലതവണ സൗദി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. പലസ്‌തീൻ പ്രശ്‌നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. ഇപ്പോൾ മുതലല്ല, കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി അവരുടെ നിലപാട് ഇതാണ്. അവർ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റില്ല," വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ സിക്രുർ റഹ്മാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"അത്തരം എന്തെങ്കിലും നീക്കം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാല്‍, ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്‍റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ സൗദിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ലഭിക്കും. അതു കൊണ്ടു തന്നെ അവർ പലസ്‌തീൻ പ്രശ്‌നം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല."

സൗദിയെ ചേര്‍ത്തു പിടിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ നീക്കം

ആണവ കരാര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഏറെയുള്ള ഉപാധികളുമായി കുരുക്കിയിടുമ്പോഴും സിവിലിയൻ ആണവോർജ്ജത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കുള്ള താൽപ്പര്യം കുറയുന്നില്ല. സൗദിയെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തുന്നതിന് പിന്നില്‍ അമേരിക്കയ്ക്കുമുണ്ട് തന്ത്ര പരമായ ഒരു ഘടകം.

യുഎസിന്, ഒരു തന്ത്രപരമായ ആംഗിൾ കൂടിയുണ്ട്.അമേരിക്ക സൗദി സിവിലിയൻ ആണവ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പദ്ധതിയില്‍ റഷ്യയോ ചൈനയോ സൗദിയുടെ പങ്കാളിയായി വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയായിരുന്നു.

സൗദി അറേബ്യയിലെ സിവിലിയൻ ആണവ നിലയത്തിനായുള്ള ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ റഷ്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റോമിക് എനർജി കോർപ്പറേഷനായ റോസാറ്റോം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

പല കാരണങ്ങളാല്‍ ആണവ പദ്ധതിയില്‍ യുഎസിന് പ്രഥമ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“സൗദി അറേബ്യ അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിയാണ്, രാജ്യങ്ങൾ സമാധാനപരമായ ഒരു സിവിലിയൻ ആണവ പദ്ധതി പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവര്‍ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു." യുഎസ്-സൗദി ആണവ കരാറിനെക്കുറിച്ച് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

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