അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇറാനെ, ദുരന്തമേറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് വാഷിങ്ടണ്
അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെറ്റ് തിരുത്തല്; ട്രംപിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ട്രംപ് രാജാവായി തന്നെ തുടരും, പക്ഷേ രാജകീയമായ ജീവിതം നയിക്കാനാകില്ല. സി ആര് സുകുമാര് എഴുതുന്നു....
Published : November 8, 2026 at 8:34 PM IST
അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേവലം കോണ്ഗ്രസിന്റെ രൂപവും ഘടനയും മാറ്റി മറിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഷിങ്ടണിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ അടിമുടി പൊളിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ ദുര്ബലനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏകാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികള്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നു. വിദേശ യുദ്ധങ്ങള് വലിയ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ വേദനയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് അമേരിക്കയില് കാണാനായി.
ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് പൂര്ണ നിയന്ത്രണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫെഡറല് സര്ക്കാരില് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഇവര്ക്ക് ഏഴ് സെനറ്റ് സീറ്റുകളും രണ്ട് ഡസനിലേറെ സീറ്റുകള് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 2024ല് ട്രംപിന് ശക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നല്കിയ ജില്ലകളിലാണ് ഇക്കുറി റിപ്പബ്ലിക്കുകളെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പൂര്ണമായും പ്രസിഡന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിയെയും തിരിഞ്ഞ് കടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എന്ത് കൊണ്ട് വോട്ടര്മാര് എതിരായി?
ജീവിതച്ചെലവ് കുതിച്ചുയര്ന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. പെട്രോള്, ഡീസല്, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള് എന്നിവയുടെ വില കുതിച്ചുയര്ന്നത് അമേരിക്കക്കാരെ രോഷാകുലരാക്കി. ഫെബ്രുവരിയില് ആരംഭിച്ച ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഊര്ജ്ജ വില കുതിച്ചു കയറാന് ഇടയാക്കി. ഇത് നിത്യജീവിതം ചെലവേറിയതാക്കി.
ഡീസല് വില സെപ്റ്റംബറില് ഗ്യലന് 6.50 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. പെട്രോളാകട്ടെ ജൂണില് ഗ്യാലന് അഞ്ച് ഡോളറിനും മുകളിലെത്തിയിരുന്നു. 2024 നവംബറിലുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാള് വലിയതോതിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലക്കയറ്റം. ഒരു സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഉയര്ന്ന ഊര്ജ വില അമേരിക്കയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ശരാശരി ചെലവ് 1230 ഡോളറുയര്ത്തി.
അന്ത്യമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി അധികാരത്തിലെത്തിയ ആളാണ് ട്രംപ്. എന്നാല് വിരോധാഭാസമെന്ന് പറയട്ടെ ട്രംപ് തന്നെ ഇറാനുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. എട്ട് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നുമില്ല. വോട്ടര്മാര് സാധാരണ എല്ലാ സൈനിക നടപടികളെയും തത്വത്തില് എതിര്ക്കാറില്ല. എന്നാല് പെട്രോള് പമ്പില് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബില്ലില് ഇവര്ക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടാകാറുണ്ട്- യാത്രാചെലവ് കൂടുന്നതിനോടും ഗാര്ഹിക ബജറ്റ് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനോടും ഇവര് പ്രതിഷേധിക്കാറുണ്ട്.
പെട്രോള് വില വര്ദ്ധന തന്റെ കക്ഷിയുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചെന്ന് ട്രംപ് തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും പക്ഷേ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഈ വ്യത്യാസം കാണാതെ പോകാനാകില്ല. ഒരു പ്രസിഡന്റ് യുദ്ധം തന്ത്രപരമായി അനിവാര്യമാണെന്ന് കരുതിയാല് വോട്ടര്മാര് ഇത് തങ്ങള്ക്ക് താങ്ങാനാകുന്നതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കും.
ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും?
ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയത്തിലൂടെ ട്രംപിനെ വൈറ്റ് ഹൗസില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. അയാള് പ്രസിഡന്റ് പദത്തില് തുടരും. ട്രംപിന് വിലക്കധികാരവും ഉണ്ട്. ഭരണ നിര്വഹണം നടത്താനുമാകും. അമേരിക്കന് വിദേശ നയവും നിശ്ചയിക്കാം. എന്നാല് അയാളുടെ പ്രവര്ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം തടസപ്പെടും.
ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് നിയമനിര്മ്മാണത്തില് ഭേദഗതി വരുത്താനോ തടയാനോ സാധിക്കും. അവര്ക്ക് പാര്ലമെന്ററി സമിതികള് വഴി ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം. അവര്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് വരുത്താം. രേഖകള് ആവശ്യപ്പെടാം. പൊതുനടപടികള് കൈക്കൊള്ളാം. സര്വോപരി അവര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. പാര്ലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ നയാ പൈസ അമേരിക്കയില് ചെലവിടാനാകൂ.
സെനറ്റാണ് ഉന്നത പദവികളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങള്ക്ക് അന്തിമ അംഗീകാരം നല്കേണ്ടത്. നയതന്ത്രജ്ഞരുടെയും ജഡ്ജിമാരുടെയും നിയമനങ്ങള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കേണ്ടതും സെനറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് യഥാര്ത്ഥ അധികാരം നല്കുന്നു. ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശേഷിയും. ജനപ്രതിനിധി സഭയ്ക്ക് വേണമെങ്കില് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളും നടത്താനാകും. എന്നാല് നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കില് സെനറ്റിലെ മൂന്നില് രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ കൂടി പിന്തുണ വേണം. ഇത് വലിയ സംഖ്യയാണ്.
ട്രംപ് ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് വര്ഷങ്ങള് സൗഹൃദപരമായ കോണ്ഗ്രസുമായി ചേര്ന്ന് ജനദ്രോഹ നയങ്ങള്ക്ക് കുപ്രസിദ്ധി നേടി. ഇത് ഇപ്പോള് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഓരോ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകും. ഒപ്പം ചര്ച്ചകളുണ്ടാകും തടസപ്പെടലുകളും ഉണ്ടായേക്കാം.
ഇറാന് വിഷയം
ഇറാന് യുദ്ധത്തില് മാറ്റമുണ്ടാക്കാന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായേക്കും. ഇത് ഒരു പക്ഷേ അവസാനിക്കില്ല. പാര്ലമെന്റില് ഏറ്റ പരാജയം എങ്ങനെയാകും യുദ്ധത്തെ സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാല് യുദ്ധം വലിയൊരു തെറ്റായിരുന്നു എന്ന തോന്നല് വോട്ടര്മാരില് അതിശക്തമായി തന്നെയുണ്ടെന്നതിന് തെളിവാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.
യുദ്ധം മൂലം ഗള്ഫ് മേഖലയില് നിന്നുള്ള എണ്ണ പ്രകൃതി വാതക വിതരണം തടസപ്പെട്ടു. അസംസ്കൃത എണ്ണ വില വര്ദ്ധിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും ഇന്ധന വില വര്ദ്ധിച്ചു. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാള് നാല്പ്പത് ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായത്. യുദ്ധമേഖലകളിലൂടെയുള്ള എണ്ണക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളാണ് വില കുതിച്ചുയരാന് കാരണം.
ഇത് വൈറ്റ് ഹൗസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. യുദ്ധം തുടരുന്നത് കൂടുതല് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും രാഷ്ട്രീയ ഇടിവും സൃഷ്ടിച്ചു. അവസാനമില്ലാതെ ഇത് തുടരുന്നത് പരാജയമായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. ചര്ച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകള് അടഞ്ഞു. ചര്ച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം തേടാനായെങ്കില് വിജയമാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് നയതന്ത്രം ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ വെടിക്കോപ്പുകളല്ല.
ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തിരിച്ചടിയാണഅ. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ഇറാന് യുദ്ധത്തില് അമേരിക്കയുടെ ശക്തനായ പിന്തുണയാണ്.ആ പിന്തുണ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതാകില്ല. ഇസ്രയേലിനുള്ള പിന്തുണ അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആഴത്തില് വേരോട്ടമുള്ളതാണ്. എന്നാല് യുദ്ധച്ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് ഇനി പാര്ലമെന്റില് ശക്തമായ ചോദ്യങ്ങളുയരും. ഒപ്പം ഇത് പൗരന്മാര്ക്കുണ്ടാക്കുന് ആഘാതം, സൈനിക സഹായം, വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ അവസാനമില്ലായ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഉയരും.
ലോകത്തിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
വാഷിങ്ടണിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചില പാഠങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്. സൈനിക ശേഷിക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനായേക്കും. എന്നാല് ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാന് സാധിക്കില്ല. ഭരണമാറ്റം കേവലമൊരു മിസൈല് ആക്രമണമല്ല. ഇതിന് സത്യസന്ധതയും പ്രാദേശിക അനുമതിയും വിശ്വസനീയമായ രാഷ്ട്രീയ ബദലുമുണ്ടാകണം.
ഇറാന് യുദ്ധം ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും അടിവരയിടുന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നശിപ്പിക്കാനായേക്കും. എന്നാല് അവര്ക്ക് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സര്ക്കാര് ടെഹ്റാനില് സൃഷ്ടിക്കാനാകില്ല.
യുദ്ധം ഒരു അടിയന്തര വിദേശ നയമായി പരിഗണിക്കുന്ന എല്ലാ സര്ക്കാരുകള്ക്കും ഉള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. യുദ്ധങ്ങള് അസ്ഥിരതകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അസ്ഥിരത വിലക്കയറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. ഉയര്ന്ന വിലകള് ജനകീയ രോഷമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ രോഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതിഷേധമായി മാറുന്നു.
ആഗോള സമ്പദ്ഘടന
ലോക സമ്പദ്ഘടന സുസ്ഥിരത കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. 2026ല് ആഗോള വളര്ച്ചാനിരക്ക് 3.1ശതമാനമാണെന്നാണ് അന്തരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയത്. 2025ലെ 3.5ശതമാനത്തെക്കാള് കുറവ്. 2027ല് ഇത് 3.4ലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചത് വലിയ ആഘാതമായെന്ന് ഐഎംഎഫ് വിലയിരുത്തുന്നു. വഴി മാറി പോകാനാകാതെയും എണ്ണ സംഭരണം എടുക്കാനാകാതെയും അധിക ഉത്പാദനം ഉണ്ടായിട്ടും എണ്ണ വില വീപ്പയ്ക്ക് 110 ഡോളറിലെത്തി. ആഗോള വളര്ച്ചാനിരക്ക് 0.9ശതമാനമാനം ഇടിഞ്ഞു. പല വിട്ടുവീഴ്ചകള് നടത്തിയെങ്കിലും തടസങ്ങള് ഇക്കൊല്ലം പ്രതീക്ഷിച്ച ആഘോള വളര്ച്ചയില് 0.3ശതമാനം ഇടിവുണ്ടാക്കി.
ഇത് അസാധാരണമാണ്. സമ്പന്ന സമ്പദ്ഘടനകള്ക്ക് ശക്തമായ സാങ്കേതിക നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഇത് മറികടക്കാനായി. ഊര്ജ്ജ ഇറക്കുമതിക്കാരായ വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്ക് കടുത്ത യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നു. എണ്ണ വില കൂടി, ഇറക്കുമതി ചെലവ് വര്ദ്ധിച്ചു, കറന്സികള് ദുര്ബലമായി. പൊതുബജറ്റില് ഇതെല്ലാം വലിയ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷങ്ങള് തുടരുന്നത് ഊര്ജ ഭക്ഷ്യ വിലകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഐഎംഎഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇത് വിലക്കയറ്റത്തിനും വളര്ച്ച മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും.
മറ്റൊരുതരത്തില് പറഞ്ഞാല് ആഗോള സമ്പദ്ഘടന രണ്ട് അനിശ്ചിത തൂണുകളിലാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളില് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി നിക്ഷേപത്തിലും ഗള്ഫില് നിന്നുള്ള സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ ഒഴുക്കിലും. ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ദുര്ബലമായാല് പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ലോകം മുഴുവന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും.
ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ദീര്ഘകാലമായി തുടരുന്ന പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയും കപ്പല് ചാര്ജും വിലക്കയറ്റവും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന് സബ്സിഡികളും ഇന്ധന നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും അടക്കമുള്ളവയിലേക്ക് നീങ്ങാന് ഇത് സര്ക്കാരിനെ നിര്ബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇതാണ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിന്ന് ഇന്ത്യ ഉള്ക്കൊണ്ട സാമ്പത്തിക പാഠം. അകലെയുള്ള യുദ്ധങ്ങള് സാമ്പത്തികമായി അകലെയല്ല. ഗള്ഫിലെ സംഘര്ഷം ഇന്ത്യന് എണ്ണവിലയെ ബാധിക്കാം. ഗതാഗതച്ചെലവ് ഉയര്ത്താം, ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കാം. ഒപ്പം സര്ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെയും സ്വാധീനിക്കാം.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ഇല്ലാതാകണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെയും പ്രതീക്ഷ. സുരക്ഷിത ഊര്ജ്ജ വിതരണവും സുസ്ഥിര ആഗോള വാണിജ്യവും ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാം നമ്മുടെ ഊര്ജ്ജ വിഭവങ്ങള് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സുസ്ഥിരത ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഒരു രാജ്യത്തിനും പൂര്ണമായും ഈ വന് ആഗോള ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതത്തില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നില്ക്കാനാകില്ല. എന്നാല് തയാറെടുപ്പുകള് ആഘാതം കുറയ്ക്കും.
മാറിയ ലോകക്രമം
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൊണ്ടൊന്നും അമേരിക്ക ലോകത്ത് നിന്ന് പിന്മാറില്ല. എന്നാല് അമേരിക്കന് അധികാരം രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. കോണ്ഗ്രസ് വിശദീകരണങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടും. വോട്ടര്മാര് യുദ്ധച്ചെലവുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയം അതിജീവിക്കാനുള്ള വാഷിങ്ടണിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് സഖ്യരാജ്യങ്ങള് അമ്പരക്കും.
ഇതൊന്നും അത്ര മോശം കാര്യങ്ങളല്ല. ജനാധിപത്യ വിശ്വസ്തത പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എന്നാല് ഇത് അമേരിക്കന് നയത്തെ അല്പ്പം പ്രവചനാതീതമാക്കും. സഖ്യകക്ഷികള് അകലം പാലിക്കാം. പ്രതിയോഗികള് പരിമിതികള് പരീക്ഷിക്കാം. വിപണി കൂടുതല് അസ്ഥിരമാകാം.
ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം
സൈനിക ശേഷി ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉറപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ലോകം കടക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, ഊര്ജ്ജ സ്ഥിരത, ആഭ്യന്തര അംഗീകാരം എന്നിവയെല്ലാം വിമാനവാഹിനികള് പോലെയും കൃത്യതയാര്ന്ന ആയുധങ്ങള് പോലെയും ആവശ്യമാണ്.
ട്രംപിനും സഖ്യകക്ഷികള്ക്കും ഇനി ഇറാന്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കാനാകില്ല. മറിച്ച് ഇറാന് യുദ്ധം അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയം പുനര്നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. വോട്ടര്മാര് നേതാക്കളെ അളക്കുന്നത് വിദേശത്ത് എന്ത് നശിപ്പിച്ചു എന്നതിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല മറിച്ച് അതിന് ജനങ്ങള് നാട്ടില് എന്ത് വിലകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വൈറ്റ്ഹൗസിലെ ബാലറ്റ് പെട്ടികള്.
(ലേഖകന് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനും ഇക്കണോമിക് ടൈംസിലെ മുന് സീനിയര് എഡിറ്ററുമാണ്. ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് ലേഖകന്റേതാണ്. ഇതിലെ അഭിപ്രായങ്ങളും വസ്തുതകളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല. )