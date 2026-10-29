2026 ലെഅമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ട്രംപിന്റെ ഗതിമാറ്റുമെന്നത് അസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രതീക്ഷ
ഇറാന് യുദ്ധം ഒരേസമയം ഒരു ഓര്മ്മപ്പുസ്തകവും പ്രസിഡന്റ് പദവിയുടെ കാര്യക്ഷമത പരീക്ഷിക്കലുമാണ്. ഇത് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടര്മാര് ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല
By Vivek Mishra
Published : October 29, 2026 at 9:07 PM IST
വിവേക് മിശ്ര
നവംബര് മൂന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അമേരിക്കക്കാര് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിനങ്ങള് മാത്രം. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്കായിരിക്കും വിജയമെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്. സെനറ്റില് ഇത് ഇവര്ക്ക് നേരിയ മുന്തൂക്കം നല്കിയേക്കും. 2024ല് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ വീണ്ടും വൈറ്റ്ഹൗസിലെത്തിച്ച ഇരുസഭകളിലെയും ഭൂരിപക്ഷത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതാകും ഇക്കുറി വിധി.
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ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് വിജയിക്കാന് 79ശതമാനം സാധ്യതയാണ് സ്വതന്ത്ര വിവര പ്രവചനക്കാരായ ഡിസിഷന് ഡെസ്ക് എച്ച് ക്യൂ നല്കുന്നത്. 238 സീറ്റുകള് ഇവര്ക്ക് കിട്ടിയേക്കുമെന്നും ഡിസിഷന് ഡെസ്ക് പ്രവചിക്കുന്നു. സെനറ്റില് വിജയിക്കാന് 57ശതമാനം സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. നിലവിലുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം മൂന്ന് സുപ്രധാന വസ്തുതകളാണ് ഉള്ളത്. ഡെമോക്രാറ്റുകള് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നേടും. മറ്റൊന്ന് സെനറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകള് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത. എന്നാല് ജനപ്രതിനിധി സഭയില് തിരിച്ചടി. മൂന്നാമത്തേതും വളരെ മങ്ങിയ സാധ്യതയുമുള്ളത് മുഴുവന് സീറ്റും റിപ്പബ്ലിക്കുകള് പിടിക്കുക എന്നത്.
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രാജ്യത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങള് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിനുള്ള ജനസമ്മതി 31 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് ഇപ്സോസ് അഭിപ്രായ സര്വേ പറയുന്നു. രണ്ട് ഭരണകാലത്തെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് 47ശതമാനവും മുന്തൂക്കവും ഈ സര്വേ പ്രവചിക്കുന്നു.
സെനറ്റിലും മികച്ച രീതിയില് തന്നെ മത്സരമുണ്ടാകും. റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് 53 സീറ്റുകള് പ്രവചിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റുകല്ക്ക് ആകെ നാലെണ്ണമാണ് ആവശ്യം. റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് മുന്തൂക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ യുദ്ധം
2024ല് ട്രംപ് നിഷ്പ്രയാസം ജയിച്ച് കയറിയ ഇടങ്ങളില് ഡെമോക്രാറ്റുകള് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തുന്നുവെന്നതാണ് ഇക്കുറി നമുക്ക് കാണാനാകുന്ന വലിയ സവിശേഷത. ഇയോവ, ഓഹിയോ, ടെക്സസ്, എന്നിവിടങ്ങളില് ട്രംപിന് ഇരട്ടയക്കം കടക്കാനായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇവര്ക്ക് മുന്തൂക്കമുണ്ട്. അലാസ്ക ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്കൊപ്പമാണ്. പരമ്പരാഗത പര്പ്പിള് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക്കുകളില് നിന്ന് പോകാന് സാധ്യതയില്ല. നോര്ത്ത് കരോലിന, ജോര്ജിയ, മിഷിഗണ്, പോലുള്ളസംസ്ഥാനങ്ങളില് ഡെമോക്രാറ്റുകള് റിപ്പബ്ലിക്കുകളെക്കാള് മുന്നിലാണ്.
മറ്റൊരു നിര്ണായക വിഷയം മണ്ഡലങ്ങള് മാറിമറിഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഇരു പക്ഷത്തിനും നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളുമുണ്ടാക്കും.ടെക്സസിലെ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും ഫ്ലോറിഡയിലെ നാല് സീറ്റുകളിലും ഒഹിയോയിലെ രണ്ട് സീറ്റുകളിലും നോര്ത്ത് കരോലിന, ടെന്നസി, ലൂസിയാന, അലബാമ എന്നിവിടങ്ങളില് ട്രംപിന്റെ നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകള് നിര്ണായക മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലിഫോര്ണിയയിലെ അഞ്ച് സീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് ഇതിന് മറുപടി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉട്ടയില് കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ ഒരു സീറ്റും ഇവര് സമ്പാദിച്ചു. എന്നാല് വെര്ജീനിയയിലെ ഹിതപരിശോധന എങ്ങുമെത്തിയില്ല. മിസൂറിയിലെ മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം ഇക്കൊല്ലം ഉപയോഗിക്കില്ല. റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ആകെ നേട്ടം ശരിക്കും നിര്ണായകമാകും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങള്; വിലക്കയറ്റം, തൊഴില്, ഇറാന് യുദ്ധം
വിലക്കയറ്റം തന്നെയാകും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനങ്ങള് എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. ഡീസല് വില ഗ്യാലന് ആറ് ഡോളര് കടന്നിരിക്കുന്നു. ജനുവരില് ഇത് 3.48 ഡോളറായിരുന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ഇക്കൊല്ലം എണ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. വാര്ഷിക വിലക്കയറ്റം സെപ്റ്റംബറില് 3.7ശതമാനത്തിലെത്തി. തൊഴില് വിപണിയിലും മൃദുത്വമാണ്. സെപ്റ്റംബറില് സമ്പദ്ഘടനയില് കേവലം 29000 തൊഴിലുകള് മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 4.2ശതമാനം ഉയര്ന്നു.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിര്ണായകമാകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം വിദേശനയമാണ്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഇപ്പോള് എട്ടാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് മൂലം ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം നിരന്തരം തടസപ്പെടുന്നതാണ് എണ്ണ വില വര്ദ്ധനയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. ട്രംപ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയില് മൂന്നില് രണ്ട് അമേരിക്കക്കാരും അതൃപ്തരാണ്.
റഷ്യയുമായുള്ള ഡീസല് ധാരണയിലൂടെ വില കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കതം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴി വച്ചു. കോളിന്സ്, ലിസ മുര്ക്കോവ്സ്കി, തോം ടില്ലിസ് തുടങ്ങിയ റിപ്പബ്ലിക്കന് സെനറ്റര്മാര് തന്നെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തി. യുദ്ധം അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓര്മ്മപുസ്തകവും പ്രസിഡന്ഷ്യല് കാര്യക്ഷമതയുടെ പരീക്ഷണവും കൂടിയാണ്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടര്മാര് ഇതിന് തക്ക മറുപടി നല്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
കാണേണ്ട കളികള്
ഹൂസ്റ്റണ് സര്വകലാശാല വോട്ടെടുപ്പില് ടെക്സസിലെ ഡെമോക്രാറ്റ് ജെയിംസ് ടലാറികോ അറ്റോര്ണി ജനറല് കെന് പാക്സ്റ്റണെക്കാള് 46നെതിരെ 48ശതമാനം വോട്ടുകള്ക്ക് മുന്നിലാണ്.സ്വതന്ത്രരെക്കാള് മുപ്പത്തി രണ്ടില് നിന്ന് അറുപത് ശതമാനം വരെയും. 1994ന് ശേഷം ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി വിജയിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റാകും ടലറികോ.
മിഷിഗണില് ഓപ്പണ് സെനറ്റ് സീറ്റില് പ്രോഗ്രസീവ് അബ്ദുള് എല് സയീദാണ് മുന് റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ലമെന്റംഗം മൈക്ക് റോജേഴ്സിനെക്കാള് മുന്നിട്ട് നില്ക്കുന്നത്. അഭിപ്രായ സര്വേയില് നാല്പ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തിനെതിരെ അന്പത് ശതമാനത്തിന് മുന്നിലാണിവര്. 2024ല് ട്രംപിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇക്കുറി ഒരു ഇടത് ജനകീയന് വിജയിച്ചാല് അത് ശക്തമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സന്ദേശം തന്നെയാകും നല്കുക.
മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ മത്സരം നടക്കുന്ന ഇടം അലാസ്കയാണ്. മുന് കോണ്ഗ്രസ് വനിത മേരി പെല്ടോലയാണ് സെനറ്റംഗം ഡാന്സള്ളിവന് മുന്നില് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് ഉള്ളത്. അലാസ്കയില് ആധ്യം എണ്ണുക റാങ്ക്ഡ് ചോയ്സ് വോട്ടുകലാണ്. പിന്നീടാണ് ഹാജരില്ലാത്ത വോട്ടുകള് എണ്ണുക. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഫലം വരൂ. ഇത് സെനറ്റ് നിയന്ത്രണം നീണ്ടു പോകാന് ഇടയാക്കും.
മറ്റൊരു നിര്ണായക മത്സരം ഓഹിയോയിലാണ്. നേരത്തെ ഗവണ്മെന്റ് എഫിഷ്യന്സി വകുപ്പിന്റെ തലവനായിരുന്ന വിവേക് രാമസ്വാമിയാണ് ഇവിടെ റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. ഇയാള് ട്രംപിന്റെ നോമിനിയാണ്. എന്നാല് സിഎന്എന്-എസ്എസ്ആര്എസ് കണക്കുകള് അഭിപ്രായ സര്വേ പ്രകാരം ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥി അമി ആക്ടനെക്കാള് എട്ട് പോയിന്റ് പിന്നിലാണിയാള്. എന്നാല് മറ്റൊരു സര്വേയില് ഇയാള്ക്ക് നേരിയ മുന്തൂക്കമുണ്ട്.
പ്രവചനക്കാര് ആക്ടണ് 70 ശതമാനം സാധ്യത കല്പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭ്രമണപഥത്തിലെ നിര്ണായക ഇന്ത്യന് അമേരിക്കക്കാരനായ വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ പരാജയതം കനത്ത രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും. ട്രംപ് മൂന്ന് തവണ വിജയിച്ച സംസ്ഥാനത്ത് മാഗാ ബ്രാന്ഡ് കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചന കൂടിയാകും ഈ പരാജയം.
പണം, ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കളികള്
സെപ്റ്റംബറില് തന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കന് നാഷണല് കമ്മിറ്റി ഡാളസില് ആദ്യ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വന് നടത്തി. അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ഇതാദ്യമാണ്. ആരെയും നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് ട്രംപിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു റാലിയായി മാറി. നിരവധി റിപ്പബ്ലിക്കുകള് ഇതില് നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു. ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരത്തില് നിന്ന് തിരിച്ച് വരാനാകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവില് ഇത് തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ശരിക്കും നടന്നത്. ട്രംപിന്റെ അംഗീകാരം മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെക്കാള് എതിരാളികള്ക്ക് ഊര്ജ്ജം പകരുന്നതാണ്.
പാര്ട്ടിക്ക് പണമുണ്ടെന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ നേട്ടമാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് നാഷണല് കമ്മിറ്റി 2000 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളര് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പുറത്ത് നിന്ന് കടമെടുത്തു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് എതിരാളികളെക്കാള് നിരവധിയിടങ്ങളില് മുന്നിലാണ്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ വിഭവങ്ങള് ഇവര്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം.
ട്രംപിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വര്ഷം
ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നയഗതിയില് ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്. നവംബര് മൂന്നിന് ശേഷം ഇറാന് മേല് ആക്രമണം തുടരുമെന്ന സൂചന ട്രംപ് ഇടയ്ക്കിടെ നല്കുന്നുണ്ട്. ഗള്ഫ് മേഖലയിലേക്ക് പതിനായിരത്തിലേറം അധിക നാവിക സേനാ സംഘത്തെ ട്രംപ് അയച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ഇറാനാകട്ടെ മേഖലയില് തിരിച്ചടിക്ക് സജ്ജരുമാണ്. അവസാനിപ്പിക്കാനോ വിജയിക്കാനോ യാതൊരു സാധ്യതയും കാണാതെ ട്രംപും ഉഴലുകയാണ്. പാതി വഴിയില് ഇട്ടു പോകാനും സാധിക്കുന്നില്ല.
ഇതുവരെയും ഗതിയില് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല
ഇതുവരെ തോൽവി ഗതി മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾ, താരിഫുകൾ, കുടിയേറ്റ നിർവ്വഹണം, ബലപ്രയോഗം എന്നിവ ട്രംപ് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഇരട്ടിയാക്കാനാണ് സാധ്യത. പുതിയ ഉത്തരവുകൾ, വിനിയോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, യുദ്ധാധികാര വോട്ടുകൾ, ഒരുപക്ഷേ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഹൗസ് ട്രംപിന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇവ ട്രംപിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ ഒരു പോരാട്ടക്കാരനായ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ദിശ മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല.
റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ സെനറ്റ് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ജഡ്ജിമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം ട്രംപ് നിലനിർത്തും, ഇത് വിഭജന വിധിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച യാഥാർത്ഥ്യ ഫലമാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റ് പങ്കാളികൾക്കും, 2028 വരെ കൂടുതൽ പോരാട്ടപരവും പ്രവചനാതീതവുമായ ഒരു വാഷിംഗ്ടണിന് തയ്യാറെടുക്കുക എന്നതാണ് പാഠം, ഊർജ്ജ വിപണികളിൽ തുടർച്ചയായ അസ്ഥിരതയും നിർത്തലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വർദ്ധിച്ചേക്കാവുന്ന യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ട്രംപിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഹിതപരിശോധനയാണ്, പക്ഷേ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റുന്ന ഒരു പരിശോധനയാകാൻ സാധ്യതയില്ല.
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