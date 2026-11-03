അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സെനറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പിക്കാന് ട്രംപിന്റെ പോരാട്ടം, എല്ലാ കണ്ണുകളും അമേരിക്കയിലേക്ക്
സെനറ്റിലെ അധികാര സന്തുലനം ഉറപ്പാക്കാന് ഏഴ് സുപ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.
Published : November 3, 2026 at 4:07 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റായ കോണ്ഗ്രസിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ 435 സീറ്റുകളിലേക്കും സെനറ്റിലെ 35 സീറ്റുകളിലേക്കും അമേരിക്കയില് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്.
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ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം നയങ്ങളോട് ജനങ്ങള്ക്ക് എത്രമാത്രം ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണിത്. രാജ്യാന്തര തലത്തില് തികച്ചും വിരുദ്ധാഭിപ്രായമുള്ള ചുങ്ക നയം മുതല് ഇറാന് സംഘര്ഷം വരെയുള്ള വിഷയത്തില് താനെടുത്ത നിലപാടുകളോട് അമേരിക്കന് ജനതയുടെ നിലപാട് എന്തെന്ന് മനസിലാക്കാന് ട്രംപിനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഹായിക്കും. നിലവില് ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കന് കക്ഷിക്കാണ്.
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ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്കാകട്ടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയെക്കാള് വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തുക സെനറ്റാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. വര്ഷങ്ങളായി മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും റിപ്പബ്ലിക്കന് കക്ഷിയോട് ആഭിമുഖ്യം പുലര്ത്തുന്നവയാണ്. ട്രംപിനാകട്ടെ സെനറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം നിര്ണായകമാണ്. താന് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങള്ക്ക് അന്തിമ അംഗീകാരം നല്കാനും ഫെഡറല് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനം അംഗീകരിക്കാനും നിയമങ്ങള് തടസങ്ങളേതുമില്ലാതെ പാസാക്കാനും സെനറ്റിലെ മേല്ക്കൈ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
സെനറ്റില് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് അധീശത്വം ഉറപ്പിക്കാന് കേവലം നാല് സീറ്റുകള് കൂടിയേ വേണ്ടൂ. 47 സെനറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പതിമൂന്ന് സീറ്റുകള് ഡെമോക്രാറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കി. സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ പ്രസിദ്ധീകരണം ദ കുക്ക് പൊളിറ്റിക്കല് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം സെനറ്റിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങള് നിര്ണായകമാണ്. ടെക്സസ്, ഒഹിയോ, കന്സാസ്, അലാസ്ക, ഇയോവ, മെയിന്, മിഷിഗണ് എന്നിവയാണ് സെനറ്റിന്റ നിയന്ത്രണം കൈപ്പിടിയിലാക്കാന് നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തില് സുപ്രധാനം. നിലവില് ഇവയില് ആറെണ്ണം റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതേസമയം മിഷിഗണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കൈപ്പിടിയിലും. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോരാട്ടം സെനറ്റ് ആര് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കും. ഒപ്പം ട്രംപിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങളുടെയും ജനപ്രീതി കൂടിയാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുക.
മിഷിഗണ്
അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ വാഹന നിര്മ്മാതാക്കളായ ജനറല് മോട്ടോഴ്സിന്റെയും ഫോര്ഡിന്രെയും ആസ്ഥാനമായ മിഷിഗണിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥി അബ്ദുള് അല് സയീദും റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥി മൈക്ക് റോജേഴ്സും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തനാണ് റോജേഴ്സ്. അല് സയീദിനാകട്ടെ ഇന്ത്യയുമായി ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി സാറാ ജുകാകു എന്ന ഡോക്ടറിന്റെ വേരുകള് കര്ണാടകയിലെ ഭട്കലിലാണ്.
This is a 100% grassroots campaign. $0 in corporate money. https://t.co/VjWQbFU3Bk— Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) October 30, 2026
ഒരു മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണോ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മകനാണോ ഈ സീറ്റ് നേടുക എന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഏറെ ധ്രുവീകരിച്ച പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. മുസ്ലീം ബ്രദര്ഹുഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ട്രംപ് പോലും സയീദിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംഘടനയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. മുസ്ലീം ബ്രദര്ഹുഡിന്റെ സഹോദര സംഘടനകള് ഭീകരപ്രവര്ത്തനവുമായി ബന്ധമുള്ളവയാണ്. അല് സയീദിനെതിരെ ട്രംപ് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള് ഈ സീറ്റ് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ിയിലെ യുവജനവിഭാഗം നേതാവാണഅ സയീദ് ധ്രുവീകൃത പ്രചാരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ സീറ്റ് തങ്ങള്ക്ക് പിടിക്കാനാകൂ എന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുകള് കരുതുന്നത്.
അവസാന നിമിഷം ഈ പോരാട്ടത്തില് ഒരു മാറ്റം കൂടി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അല് സയീദിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വം വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഹാലി സ്റ്റീവന്സ് റോജേഴ്സിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് എത്തി. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടിയിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് ഈ സംഭവത്തോടെ മറനീക്കി പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സയീദിന്റെ ഇസ്രയേല് നിലപാടുകളോട് പാര്ട്ടിയിലെ ചില മുതിര്ന്ന നേതാക്കള്ക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അമേരിക്ക നിരന്തരം ഇസ്രയേലിന് സൈനിക സഹായം നല്കുന്നതില് സയീദിന് എതിര്പ്പുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിനെ ഡെമോക്രാറ്റുകള് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം.
ഓഹിയോ
അമേരിക്കന് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്സിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമാണ് ഓഹിയോ. നിലവില് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന് നേതാവ് ജോണ് ഹസ്റ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ഷെരോദ് ബ്രൗണിനെതിരെ ജനവിധി തേടുന്നത്. സെനറ്റിലെ മുന് അംഗമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് 2024ല് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഗ്രാമീണ നഗരവോട്ടര്മാരുള്ള പ്രദേശമാണിത്. വിവിധ വരുമാനനിലയിലുള്ളവര് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫലമാണ് പലപ്പോഴും ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുക.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈസംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ നിര്ണായകം തന്നെയാണ്. എച്ച് വണ് ബി വിസ ചട്ടം കടുപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടുള്ള ആളാണ് ഹസ്റ്റഡ്. ഇന്ത്യാക്കാരിലേറെ പേര്ക്കും ഇത്തരം വിസകളാണ് ഉള്ളത്. 2025ല് ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരത്തില് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ അമേരിക്കന് തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് എച്ച് 1ബി വിസ പരിഷ്ക്കരണ നടപടികള് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോഴും ഇത് ആരംഭദശയില് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാല് അമേരിക്കക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ടി വരുന്ന കമ്പനികള്ക്ക് ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് നല്കേണ്ടതിന്റെ ഇരട്ടി വേതനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും.
പലവ്യജ്ഞനങ്ങള്ക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങള്ക്കും പാചകവാതകത്തിനുമുള്ള വില കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരണം. ഇതിന് പുറമെ അതിര്ത്തി സംരക്ഷണം, അനധികൃത നുഴഞ്ഞു കയറ്റം തടയല് എന്നിവയും അദ്ദേഹം തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടകളായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ടെക്സസ്
ക്രൈസ്തവ പുരോഗമനക്കാരന് എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് ജെയിംസ് ടലാരികോയാണ് ടെക്സസില് ജനവിധിതേടുന്നത്. ഇന്ത്യന് ഭക്ഷണ ശാലയില് മസാല ദോശയുണ്ടാക്കി വൈറലായ താരം കൂടിയാണ് ജെയിംസ്. ഇന്ത്യന് അമേരിക്കക്കാരുടെ വോട്ടുകളില് കണ്ണു വച്ചുള്ള അഭ്യാസമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ടെക്സസിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 1.8 മുതല് 2.2 ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യാക്കാരാണ്. സംസ്ഥാനം റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഉറച്ച കോട്ടയാണ്. 1988ന് ശേഷം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാവിനെ പോലും കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്ത് പക്ഷേ ഈ മുന് അധ്യാപകന് ചില ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Texas Democratic US Senate candidate @jamestalarico making a mouth watering masala dosa in Dallas! 🤤 https://t.co/z02BqoRSxr— Nathan Punwani (@npunwani) October 30, 2026
ടലാറികോ സമ്പന്നരായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഭാവനക്കാരായ ശതകോടീശ്വരന് എലോണ് മസ്കിനെ പോലുള്ളവരുടെ കടുത്ത വിമര്ശകനാണ്. അമരിക്കന് സെനറ്റിനെ അവര് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷേപം.സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളില് കണ്ണു നട്ടാണ് ഈ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളി അറ്റോര്ണി ജനറല് കെന് പാക്സ്ടണ് ദീര്ഘകാലമായി വിവിധ വിവാദങ്ങളിലെ നായകനാണ്. കൈക്കൂലി മുതല് പൊതുവിശ്വാസം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തല് വരെയുള്ളവ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണപ്പട്ടികയിലുണ്ട്.ഒക്ടോബറിലെ കുക്ക്പൊളിറ്റിക്കല് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം വോട്ടര്മാര്ക്ക് പാക്സടണെക്കാള് ടാലാറിക്കയോടാണ് പ്രിയമെന്നാണ് സൂചന. സമ്പദ്ഘടനയെയും വിലക്കയറ്റത്തെയും അഴിമതിയെയുമെല്ലാം നേരിടാന് അദ്ദേഹത്തിനാകുമെന്നാണ് അവരുടെ വിലയിരുത്തല്. ടലാറിക്കോയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി മുന് പ്രസിഡന്റ് ജോര്ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ മകള് ബാര്ബറ ബുഷ് സംഭാവന നല്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. കുടിയേറ്റം കുറയ്ക്കുകയും രേഖകളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയക്കുകയുമാണ് പാക്സ്ടണിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങള്.
അലാസ്ക
അലാസ്കയിലെ പ്രചാരണത്തിന് തന്ത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. റഷ്യയുമായുള്ള അടുപ്പവും ഉത്തരാര്ദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് സൈനിക സാമഗ്രികള് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കാമെന്നതും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഡാന് സള്ളിവന് എന്നും ഡാന് എസ് സള്ളിവന് എന്നും പേരുള്ള രണ്ടു പേരുടെ പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. ഡാന് എസ് സള്ളിവന് എന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന് സെനറ്റര്ക്്ക ഇത് രണ്ടാമൂഴമാണ്. ഡെമോക്രാറ്റുകള് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാന് വേണ്ടിയാണ് ഇതേ പേരുകാരനെ തന്നെ കണ്ടെത്തി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായികളത്തിലിറക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ വാദം.
On October 18, 159 years ago, the territory of Alaska was formally transferred to the United States, and the Russian flag was lowered in Sitka. Since then, our state has proven itself to be vitally important to our country with our abundant resources, unrivaled strategic location and, most importantly, the people, including Alaska Natives who have called this land home for millennia. Happy Alaska Day!!— Sen. Dan Sullivan (@SenDanSullivan) October 19, 2026
എന്നാല് മറ്റൊരു ഡാന് ജെ സള്ളിവനെ തന്റെ കക്ഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥി മേരി പെല്ട്ടോലയുടെ വാദം. ഡാന് ജെ സള്ളിവന് ഒരു വിരമിച്ച അധ്യാപകനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പെല്ടോട്ടലയുടെ പ്രചാരണത്തില് തനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്നു. ഡാന് സള്ളിവന് എന്ന് പേരുള്ള രണ്ടു പേര് സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു സുപ്രധാന സംസ്ഥാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിക്കാണ് നാല് പതിറ്റാണ്ടായി ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം. അലാസ്കയില് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും എടുക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ ആര്ട്ടിക് നയത്തിലും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വിഭവങ്ങള് വികസിപ്പിക്കണം. അമേരിക്കയിലെ എണ്ണ പ്രകൃതി വാതക ഉത്പാദന കേന്ദ്രമാണ് അലാസ്ക.
ഇയോവ
ഇയോവ ഒരു കാര്ഷിക സംസ്ഥാനമാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആഷ്ലി ഹിന്സണും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ജോഷ് ടറേക്കും തമ്മിലാണ് മത്സരം. ടുറേക് രണ്ട് തവണ പാരാലിമ്പികില് സ്വര്ണമെഡല് നേടിയ ആളാണ്. വീല്ച്ചെയര് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിലാണ് ഈ നേട്ടം. വീടുകള് തോറും കയറിയിറങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണം. എല്ലായിടവും വീല്ച്ചെയറിലാണ് ഇദ്ദേഹമെത്തുന്നത്.
Cyclone fans are fired up and ready to Push for Change! Had an incredible time tailgating at Jack Trice yesterday. Iowa State got the W, and so will we on Tuesday. https://t.co/NbOmFNPCKD— Josh Turek (@turek4iowa) November 1, 2026
മധ്യവര്ഗത്തിന്റ നികുതി കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം. ചുരുങ്ങിയ വേതനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും സിംഗിള് ഫാമിലി ഹോമുകള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി നിരോധിക്കും. ഇന്സുലിന് പോലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. സമ്പദ്ഘടനയിലും പരിഹാരങ്ങളിലുമൂന്നിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണം. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. ഹിന്സണും പാചകവാതക വില കുറയ്ക്കുമെന്നും നികുതി ഇളവ് കൊണ്ടുവരുമെന്നും മരുന്ന് വില കുറയ്ക്കുമെന്നുമൊക്കെ തന്നെയാണ് വോട്ടര്മാരോട് പറയുന്നത്.
ട്രംപിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോട് ജനങ്ങള് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിഷയം. ഇനിയും ഇവര്ട്രംപിനെ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.
കന്സാസ്
2020ലെ നല്കാത്ത ഒരു ബേക്കറി ബില്ലില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകായണ് റിപ്പബ്ലിക്കന് സെനറ്റംഗം റോജെര് മാര്ഷല്. 678 ഡോളറിന്റെ ബില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില് അടയ്ക്കാന് മറന്ന്പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുരുക്കായിരിക്കുന്നത്. ബേക്കറി ഉടമ ഇത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് ഇത് വൈറലായത്. ഇത് ഡെമോക്രാറ്റുകള് പ്രചാരാണായുധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
സെനറ്റംഗവും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി അദ്ദേഹം ബില് അടയ്ക്കാന് നിര്ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. തന്റെ രോഗികള് ബില് അടയ്ക്കുന്നതില് അദ്ദേഹം കര്ക്കശക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും വാര്ത്തകള് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്.
ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ ആദം ഹാമില്ട്ടനാണ് എതിരാി. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുണൈറ്റഡ് മെതോഡിസ്റ്റ് ചര്ച്ചിലെ പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം. ജീവിത, ആരോഗ്യ, ഭവനച്ചെലവുകള് കുറയ്ക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടം. അതേസമയം എതിരാളികള് അതിര്ത്തിയിലെ സുരക്ഷ, കുറഞ്ഞ നികുതി, ശക്തമായ സൈന്യം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മെയിന്
അമേരിക്കയുടെ വടക്കേ മൂലയിലാണ് മെയിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാനഡയുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത്. റിപ്പബ്ലിക്കന് നേതാവ് സൂസന് കോളിന്സും ഡെമോക്രാറ്റ് ട്രോയി ജാക്സണും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്. ആരോഗ്യച്ചെലവുകള് കുറയ്ക്കാന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒപ്പം തൊഴിലാളി വര്ഗ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും. ട്രംപിന്റെ ചില നയങ്ങളെ കോളിന്സ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ചുങ്കമടക്കമുള്ളവയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
I am pleased to have secured additional tariff exemptions products crucial to Maine’s agricultural industries, including blueberry, potato, apple, and seaweed producers. Many of our farmers and growers rely on specialized equipment, packaging materials, and other products from Canada that are either unavailable from American suppliers or cannot be replaced without incurring significant expense. In my repeated conversations with Ambassador Greer, Secretary Lutnick, and other senior Administration officials, I have asked for tariff relief for these important products and I will continue working directly with Administration officials to seek additional relief and encourage a broader trade agreement with Canada, our neighbor, ally, and largest trading partner.— Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) October 23, 2026
അമേരിക്ക-കാനഡ വാണിജ്യ യുദ്ധം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കൂടിയാണിത്. കാനഡയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി വിപണി. 2025ല് പകുതിയോളം ചരക്കുകള് ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറ്റി അയച്ചത്. മെയിന് കടല് വിഭവങ്ങളും പേപ്പറുമടക്കമുള്ളവയാണ് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. കാനഡ സന്ദര്ശകരുടെ ഇഷ്ട ഇടം കൂടിയാണ് മെയിന്. ചുങ്കം കുറയ്ക്കാന് കോളിന്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നല്ലെന്നാണ് ജാക്സന്റെ ആരോപണം. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം റിപ്പബ്ലിക്കുകള് തങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഈ ഇടം മുറുകെ പിടിക്കുകയയണ്. ഇത് മറികടക്കാന് ഡെമോക്രാറ്റുകളും ശ്രമിക്കുന്നു. നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാകും ഏതായാലും ഒരാള് സെോറ്റിലെത്തുക. ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമായ ചോദ്യം സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്ക് ട്രംപിന്രെ നയങ്ങള് അനുകൂലമാകുമോഎന്നതാണ്. ഇറാന് സംഘര്ഷവും ചുങ്ക നയങ്ങളുമെല്ലാം ആഭ്യന്തരമായും രാജ്യാന്തരമായും ട്രംപിന്റെ ജനപ്രീതിയില് വലിയ ഇടിവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.