അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026; ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രിയ ഗതിയെക്കുറിച്ചും കോണ്ഗ്രസിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായ സര്വേ പറയുന്നത് എന്ത്?
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഗ്നിപരീക്ഷയാകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അഭിപ്രായ സര്വേ പറയുന്നത്. പാര്ലമെന്റ് വോട്ട് മുന്തൂക്കത്തില് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് നിര്ണായക സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അഭിപ്രായ സര്വേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Published : November 1, 2026 at 5:42 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഈ മാസം മൂന്നിന് നടക്കുന്ന അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണമാകും. അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റായ കോണ്ഗ്രസിലെ റിപ്പബ്ലിക്കന് ആധിപത്യത്തിനും ട്രംപിന്റെ ആഭ്യന്തര-വിദേശ നയങ്ങള്ക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.
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ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ 435 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സെനറ്റിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. ട്രംപ് ഭരണത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് വര്ഷങ്ങളില് വാഷിങ്ടണിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സന്തുലനം പരുവപ്പെടുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് അമേരിക്കയില് അരങ്ങൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
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റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസീല് അവരുടെ അധീശത്വം തിരിച്ച് പിടിക്കാനാകുമോ അതോഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് നേട്ടമാകുമോ എന്നതാണ് മുഖ്യ ചോദ്യം. ഏത് സഭയിലായാലും ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയം ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തും. ഭരണം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തപ്പെടും. ഒപ്പം 2028ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിക ഒരുക്കല് കൂടിയാകുമിത്.
റിപ്പബ്ലിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കടുത്ത മത്സരം തന്നെയാകും. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ദേശീയ പ്രീതി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ട്രംപിന്റെ അംഗീകാര നിരക്കില് അന്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അസംതൃപ്തി, ജീവിതച്ചെലവ്, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കന് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാകും വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്. എങ്കിലും ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയോ ജില്ലകളിലെയോ ഫലപ്രഖ്യാപനമാകില്ല.
ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് നിര്ണായക രാഷ്ട്രീയ മേല്ക്കൈ
പാര്ലമെന്റിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയാകും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. എന്പിആര്-പിബിഎസ് ന്യൂസ്- മാരിസ്റ്റ് പോള് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് 53ശതമാനം മുന്തൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നു. 44 ശതമാനം വോട്ടര്മാര് കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങയാണ്. സ്വതന്ത്രരുടെ ഇടയില് ഇവരുടെ മേല്ക്കൈ 39ശതമാനത്തിനെതിരെ 52ശതമാനമായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ജില്ലയില് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വിജയിക്കുമെന്നാണ് 51ശതമാനവും കരുതുന്നതെന്ന് സര്വേയില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ വിജയ സാധ്യത കേവലം 46ശതമാനം മാത്രമാണ്. 44ശതമാനവും പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ വോട്ട് ട്രംപിനെതിരാണെന്നാണ്. അതേസമയം 21 ശതമാനം ട്രംപിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
മറ്റ് സര്വേകളും ഇത് തന്നെയാണ് അടിവരയിടുന്നത്. എബിസി ന്യൂസ്-വാഷിങ്ടണ് പോസ്റ്റ്, ഇപ്സോസ് പോള് ഒക്ടോബര് പതിനെട്ടിന് പുറത്ത് വിട്ട അഭിപ്രായ സര്വേയില് ഡെമോക്രാറ്റുകള് 44 മുതല് 52 ശതമാനം വരെ മുന്നിട്ട് നില്ക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. അതേസമയം ഒക്ടോബര് 26ന് അവസാനിച്ച റോയിട്ടേഴ്സ്-ഇപ്സോസ് സര്വേ പ്രകാരം ഇവരുടെ നേട്ടം 53 -44 ശതമാനമാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. റിയല് ക്ലിയര്പോളിങിന്റെ കണക്കുകള് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് 51.4ശതമാനം മുന്തൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് 43.2ശതമാനം മുന്തൂക്കമാണ് ഒക്ടോബര് 31ന് അവസാനിപ്പിച്ച ഈ സര്വേ പറയുന്നത്.
ട്രംപിന്റെ അംഗീകാരത്തിനുണ്ടായ ഇടിവ് റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. റോയിട്ടേഴ്സ്, ഇപ്സോസ് സര്വേയില് 32ശതമാനം മാത്രമാണ് ട്രംപിനുള്ള പിന്തുണ. എന്പിആര്-പിബിഎസ്ന്യൂസ് -മാരിസ്റ്റ് 40 ശതമാനം പ്രവചിക്കുന്നു. അതേസമയം 59ശതമാനം അംഗീകാരമില്ലായ്മയാണ് ഈ സര്വേ പ്രവചിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രകടനത്തോടുള്ള അതൃപ്തി റിപ്പബ്ലിക്കുകള് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും.
സമ്പദ്ഘടനയും ജീവിതച്ചെലവും വോട്ടര്മാരുടെ ആശങ്ക
സാമ്പത്തിക അസംതൃപ്തിയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുകള് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവനം, ജീവിതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കല്, ശക്തമായ തൊഴിലവസരങ്ങള്, ഗാര്ഹിക സാധനങ്ങള് വാങ്ങാനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങള് തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായാണ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഈ വാഗ്ദാനങ്ങള് പാലിച്ചതായി വോട്ടര്മാര് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചര്ച്ചകളില് ഉയരുന്ന വലിയ ചോദ്യം.
ഒക്ടോബര് 29ന് പുറത്ത് വന്ന ഒരു ഗ്യാലപ് സര്വേയില് സമ്പദ്ഘടനയും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുമായി സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെന്ന് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങള്ക്കും തങ്ങള് അന്പത് ശതമാനം വീതം പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് സര്വേയില് പങ്കെടുത്തവര് വ്യക്തമാക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ 47ശതമാനവുമായി ഇറാന് യുദ്ധവുമുണ്ട്. വരുമാന അസമത്വം 44 ശതമാനവും പാചകവാതക വില 42ശതമാനവും വലിയ വിഷയങ്ങളായി തന്നെ കരുതുന്നു. കുടിയേറ്റ വിഷയം 42ശതമാനം ജനങ്ങള്ക്കും പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്.
അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്-എന്ഒആര്സി സര്വേ പ്രകാരം പത്തില് എട്ട് വോട്ടര്മാര്ക്കും സമ്പദ്ഘടനയും ജീവിതച്ചെലവ് ഉയര്ന്നതും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങള് തന്നെയാണ്. പത്തില് എട്ടു പേരും ജീവിതച്ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളില് അതൃപ്തരാണ്. അതേസമയം മുക്കാല് പങ്ക് ജനതയും ട്രംപിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. ജീവിതച്ചെലവ് തെറ്റായ ദിശയില് പോകുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് 73ശതമാനവും കരുതുന്നത്. സാമ്പത്തിക വിനിയോഗത്തില് നിന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് തെല്ല് മുന്തൂക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട്. 37ശതമാനവും ഡെമോക്രാറ്റിക് നിലപാടുകളോട് അനുഭാവമുള്ളവരാണ്. അതേസമയം 33 ശതമാനം റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ നിലപാടിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലര്ത്തുന്നു.
സാമ്പത്തിക ആശങ്കകള് പാര്ട്ടിയോട് കൂറുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. കുടിയേറ്റ, കുറ്റകൃത്യം, ദേശീയ സുരക്ഷ വിഷയങ്ങളില് റിപ്പബ്ലിക്കന് നിലപാടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വോട്ടര്മാര് പോലും വീട്ടുചെലവ്, ഇന്ധന വില, ആരോഗ്യ ചെലവുകള് തുടങ്ങിയവ വര്ദ്ധിക്കുന്നതില് അതൃപ്തിയുള്ളവരാണ്.
കുടിയേറ്റം, അതിര്ത്തി സുരക്ഷ എന്നിവ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ കരുത്തായി നിലനില്ക്കുന്നു. കോണ്ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കുടിയേറ്റം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായി 44ശതമാനം റിപ്പബ്ലിക്കന് വോട്ടര്മാരും കരുതുന്നുവെന്നാണ് ഗ്യാലപ് പോളില് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടേത് കേവലം 41 ശതമാനം മാത്രമാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കുകള് കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പാര്ട്ടിക്ക് തുടര്ച്ചായായ അടിസ്ഥാന പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഇറാന് യുദ്ധവും അഴിമതിയും റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ നില പരുങ്ങലിലാക്കുന്നു
ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ സംഘര്ഷം സുപ്രധാന ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ വിഷമായിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വിദേശത്തെ സൈനിക നടപടികളാണ് ഇന്ധനവില വര്ദ്ധന, ഊര്ജ്ജ വിതരണ പ്രതിസന്ധി, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് വഴി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് തന്നെയാണ്.
അഭിപ്രായ സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത 47ശതമാനം വോട്ടര്മാരും ഇറാനിലെ ഈ സ്ഥിതിഗതികളെ പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സുപ്രധാന വിഷയമായി തന്നെ കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് കാര്ഷിക സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഇയോവയെയും കന്സാസിനെയും പ്രത്യേകിച്ചും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധന വില വര്ദ്ധനയും രാസവളച്ചെലവും ഉയര്ന്നത് കാര്ഷിക ചെലവുകള് കൂട്ടി. ഒപ്പം ഗാര്ഹിക സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദങ്ങളും. മത്സരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്ക് സൈനിക ചെലവ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും.
സര്ക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയും പ്രചാരണ വിഷയമാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികള് അമേരിക്കയിലെ സമ്പദ്ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തി സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയം സമ്പന്നരാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന പക്ഷക്കാരാണ് 76ശതമാനം വോട്ടര്മാരും എന്ന് ഗാര്ഡിയന് ഒക്ടോബര് മുപ്പതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹാരിസ് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പില് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പത്തില് ഒന്പത് പേരും അഴിമതി ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നു.
ജീവിതച്ചെലവ് വര്ദ്ധന തന്നെയാണ് സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്താറു ശതമാനം പേരും സ്വാധീന ഘടകമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പിന്നാലെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പേര് അഴിമതിയും ഒന്പത് ശതമാനം പേര് കുടിയേറ്റവും ഏഴ് ശതമാനം ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റുകളെക്കാള് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാര് കൂടുതല് അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത നാല്പ്പത് ശതമാനവും കരുതുന്നു. 21ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് കരുതുന്നത്.
പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലും പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും അധീശത്വം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വസ്തതയും ഭരണ പ്രകടനവും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല് കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരും.
സെനറ്റിലേക്കാള് പ്രശ്ന ബാധിതം ജനപ്രതിനിധി സഭ
ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കാണ് കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ഇക്കോണമിസ്റ്റ്-യുഗവ് സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത 44 ശതമാനം വോട്ടര്മാര്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജനപ്രതിനിധി സഭ ഡെമോക്രാറ്റുകള് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാണ് മോഹം. റിപ്പബ്ലിക്കുകള് ഇത് തിരിച്ച് പിടിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന 31ശതമാനമേ ഉള്ളൂ.
എങ്കിലും ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടം സ്വഭാവികമായി പാര്ലമെന്റ് സീറ്റായി പരിണമിക്കില്ല. വ്യക്തിഗത ജില്ലാ മത്സരത്തെ ആശ്രയിച്ചാകും ഫലം. ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ പാര്ട്ടി പിന്തുണയും സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുടെ കരുത്തുമാകും വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുക.
സെനറ്റാകട്ടെ കുറച്ച് കൂടി കടുപ്പമേറിയ കണക്കുകളാണ് നല്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കന്മാര്ക്ക് നിലവില് 53 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് 47ഉം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ചുരുങ്ങിയത് നാല് സീറ്റെങ്കിലും നേടിയാലേ 51 എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലെത്താനാകൂ. നിലവിലുള്ള ക്കഷി നിലയും വൈസ്പ്രസിഡന്റിന്റെ ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങള് നിശ്ചയിക്കും. സെനറ്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂപടം ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ജനപ്രതിിധി സഭയില് വിജയം കടുപ്പമാക്കും.
നേരത്തെയുള്ള വോട്ടിങ് നില പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും
അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന്റെ വിലയിരുത്തല് പ്രകാരം 430 ലക്ഷത്തിലേറെ അമേരിക്കക്കാര് ഇതിനകം തന്നെ പോസ്റ്റല് വോട്ടിങും നേരത്തെയുള്ള വോട്ട് ചെയ്യലും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 2022ലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാള് ഒരു കോടിയോളം വര്ദ്ധനവാണ് ഇതില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ടെക്സസില് 63ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടര്മാര് നേരത്തെ തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2022ല് ഇത് 42 ലക്ഷമായിരുന്നു. ജോര്ജിയയില് ഒക്ടോബര് മുപ്പത് വരെ 25 ലക്ഷം പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2022ല് ഇത് 23 ലക്ഷത്തിലേറെ ആയിരുന്നു. മെയിന്, മിഷിഗണ്, നോര്ത്ത് കരോലിന, കന്സാസ് എന്നിവിടങ്ങളില് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതല് ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഈ കണക്കുകളെല്ലാം നല്കുന്നത്. എന്നാല് ഇത് ഏത് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഡെമോക്രാറ്റിക്, റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ ഉത്സാഹം ഏറെ നിര്ണായകമാകും.
ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ നേട്ടം ട്രംപിന്റെ അജണ്ടകള്ക്ക് തിരിച്ചടി
ട്രംപ് ഒരു സഭയിലും ജനവിധി തേടുന്നില്ലെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരിക്കല് ശേഷിയെ ബാധിക്കും. സഭകളില് ഡെമോക്രാറ്റുകള് മേല്ക്കൈ നേടിയാല് ട്രംപിന്റെ ഭരണ, നയ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് അത് തിരിച്ചടിയാകും. അന്വേഷണങ്ങള്ക്കും ഭരണകാര്യങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണങ്ങള്ക്കും മേല്നോട്ടത്തിനുമെല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൂടുതല് കരുത്താകും. ഫെഡറല് ചെലവുകള്, നികുതി, കുടിയേറ്റം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങള് തുടങ്ങിയവയിലുള്ള വിയോജിപ്പുകള്ക്കും ശക്തിയേറും. ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സഭ വിദേശ നയത്തെയും പ്രതിരോധമുന്ഗണനകളെയും സങ്കീര്ണമാക്കും. കാരണം ഇവയ്ക്ക് പണം വേണമങ്കില് പാര്ലമെന്റില് നിയമ നിര്മാണം അനിവാര്യമാണ്.
സെനറ്റിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് വിജയത്തിന് ഇനിയുമുണ്ട് ഏറെ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്. പ്രസിഡന്റിന്റെ നിയമനങ്ങള്ക്ക്-മുതിര്ന്ന സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, സ്ഥാനപതികള്, ഫെഡറല് ജഡ്ജിമാര് തുടങ്ങിയവരുടേതടക്കമുള്ളയ്ക്ക് അന്തിമ അംഗീകാരം നല്കേണ്ട സഭയാണിത്. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാല് നിയമനങ്ങളുടെ അംഗീകാരങ്ങള് വളരെ സങ്കീര്ണമാകും. ഇത് സെനറ്റ് അംഗീകാരം ആവശ്യമുള് നിയമനിര്മ്മാണങ്ങളെയും രാജ്യാന്തര കരാറുകളെയും ബാധിക്കും.
റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് ഇരുസഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം തിരിച്ച് പിടിക്കാനായാല് ട്രംപിന് കൂടുതല് അനുകൂലമായ നിയമനിര്മ്മാണ പരിസ്ഥിതികള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇതിലുപരി റിപ്പബ്ലിക്കന് അംഗങ്ങള്ക്ക് തങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് എതിര്ക്കാനും സാധിക്കും.
ചരിത്രപരമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കക്ഷികള്ക്ക് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരിച്ചടികളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ മത്സരം എല്ലായ്പ്പോഴും നിലവിലുള്ള ഭരണത്തിന്റെ ഒരു ഹിതപരിശോധനയായി മാറുകയാണ് പതിവ്. സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങള്, നയം നടപ്പാക്കല്, വിദേശ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങള് എന്നിവ വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.
കഠിന പരീക്ഷണം, പക്ഷേ അവസാനിപ്പിക്കില്ല
ഒക്ടോബര് 31ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്കും ഇത് അഗ്നിപരീക്ഷണമാണ്. ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസില് നിര്ണായക മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ്. എന്നാല് പ്രസിഡന്റിനുള്ള അംഗീകാരം അന്പത് ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ്. സാമ്പത്തിക അസംതൃപ്തി, ജീവിതച്ചെലവ് വര്ദ്ധനയിലെ ആശങ്ക, ആരോഗ്യ പരിപാലനം, ഇറാന് സംഘര്ഷം രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള് എന്നിവ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ നില സങ്കീര്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധി സഭയില് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ മുന്നേറ്റമാകും ഉണ്ടാകുക. അതേസമയം സെനറ്റ് കുറച്ച് കൂടി കടുപ്പമാകും. കാരണം സെനറ്റില് നാല് സീറ്റുകള് മാത്രം കൂടിയുണ്ടെങ്കില് സുരക്ഷിത ഭൂരിപക്ഷം നേടാ. വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ കഴിവും പാര്ട്ടിയുടെ നിരന്തരമുള്ള കുടിയേറ്റ മനോഭാവവും അതിര്ത്തി സുരക്ഷയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമെല്ലാം നിര്ണായകമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്.
ഏതായാലും മൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ട്രംപിന്റെ ഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിശ്ചയിക്കും. കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിരീക്ഷണവും ട്രംപിന്റെ ഭരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെ രണ്ടാമൂഴത്തിലെ അവസാന രണ്ട് വര്ഷത്തെ വാഷിങ്ടണിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സന്തുലിതത്വവും എല്ലാം നിര്ണായകമാകും. ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാര നിരക്കും രാഷ്ട്രീയ വികാരം സൂചകമാണ്. എന്നാല് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ജില്ലയുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇപ്പോള് പ്രവചിക്കുക അസാധ്യം തന്നെയാണ്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ പാര്ലമെന്റിന് മേല് പിടിമുറുക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. ഒപ്പം കേവം വ്യക്തിഗത പ്രശസ്തിക്കുമപ്പുറം രാജ്യ വ്യാപകമായി ഭരണത്ത വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരവും.