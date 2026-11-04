തീവ്ര വലത് പക്ഷ നയങ്ങള്ക്കുള്ള 'ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്'; ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.....
ആഭ്യന്തര വിദേശ ഏകാധിപത്യ നയങ്ങള്ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയായാണ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ദ്ധര് വിലയിരുത്തുന്നത്. 2028 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച ഒരു സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ അവതരിപ്പിക്കാനായാല് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് മികച്ച വിജയം കൊയ്യാനാകുമെന്നും ഇവര് വിലയിരുത്തുന്നു.
Published : November 4, 2026 at 7:26 PM IST
വി.മായാദേവി
ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കന് സമ്പദ്ഘടനയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവസാനിക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങളും 'ഇപ്പോ ശരിയാക്കിത്തരാം' എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം വട്ടം അധികാരത്തില് വന്ന ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് കൈക്കൊണ്ട ഏകപക്ഷീയ നയങ്ങള് ജനങ്ങളെ എത്രമാത്രം പൊറുതി മുട്ടിച്ചു എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ മിന്നും വിജയം.
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അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റായ കോണ്ഗ്രസിലെ ഇരുസഭകളിലും ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കന് കക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായി. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ആണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഇന്ത്യന് വ്യവസായി വിവേക് രാമസ്വാമിയടക്കമുള്ളവര്ക്ക് നാണം കെട്ട തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു.
ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണശൈലിക്ക് ജനം ബാലറ്റിലൂടെ നല്കിയ മറുപടിയായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ടെക്സാസ്, കാന്സാസ്, സൗത്ത് കരോലിന, ഓഹിയോ, നോര്ത്ത് കരോലിന, ഇയാവോ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത റിപ്പബ്ലിക്കന് തട്ടകങ്ങളില് ഡെമോക്രാറ്റുകള് തേര്വാഴ്ച നടത്തി.
ഡെമോക്രാറ്റുകളോടുള്ള പ്രിയമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: ഡോ.ജി ഗോപകുമാര്
എന്നാല് ഡെമോക്രാറ്റുകളോടുള്ള ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഈ മിന്നും വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സര്വകലാശാല മുന് വൈസ്ചാന്സലറും കേരള സര്വകലാശാല രാഷട്രതന്ത്ര വിഭാഗം മുന് തലവനും അമേരിക്കയിലെ ക്ലേര്മൗണ്ട് അടക്കം നിരവധി വിദേശ സര്വകലാശാലകളിലെ വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസറും രാജ്യാന്തര വിഷയ വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഡോ.ജി ഗോപകുമാര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
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കേരളത്തില് വി ഡി സതീശന് കിട്ടിയത് പോലെ ഒരു അവസരമാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് കിട്ടിയത്. പിണറായി വിജയനോടുള്ള എതിര്പ്പ് വി ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിച്ചു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് വി ഡി സതീശനെയോ കോണ്ഗ്രസിനെയോ അത്രയൊന്നും പഥ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് സംഭവിച്ചത്. മറിച്ച് പിണറായി വിജയനോടുള്ള അതൃപ്തി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. അതുപോലെ ട്രംപിനോടുള്ള എതിര്പ്പാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയം എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാല് അമേരിക്കയില് ഉദാരത ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവശേഷിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നല്കുന്നതെന്നും ഡോ.ഗോപകുമാര് പറഞ്ഞു. അതൊരു നല്ല സൂചനയാണ്. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ട്രംപിന്റെ തീവ്രവലത് പക്ഷ നയങ്ങള്ക്കുള്ള ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. എന്നാല് ഇതില് നിന്ന് ട്രംപ് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാനാകില്ല. കാരണം അയാള് അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിയാണ്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല
എന്നാല് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന് ഒന്നും നല്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ അമേരിക്കന് സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് കരുത്ത് പകരേണ്ട എച്ച് വണ് ബി വിസ സംബന്ധിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് ചെയ്യാന് ഒന്നുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തില് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന നിലയില് ട്രംപിന് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാം. നമുക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കില് അത് ട്രംപിന് തന്നെ തോന്നേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് യാതൊരു സമ്മര്ദ്ദത്തിനും ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റഷ്യന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയോട് ആജ്ഞാപിക്കാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കാനുള്ള അന്തസാണ് അമേരിക്ക കാട്ടേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അമിത ചുങ്കം സംബന്ധിച്ച് നയപരമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാന് അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസിന് ട്രംപിന് മേല് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്താനാകും. ചെക്സ് ആന്ഡ് ബാലന്സ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അമേരിക്കന് നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലടക്കം ട്രംപ് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങളിലും പാര്ലമെന്റിന് ഇടപെടാനാകുമെന്നും ഡോ.ജി ഗോപകുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആദ്യം മുതല് ട്രംപിന് ചങ്ങാത്തം ഏകാധിപതികളുമായി: ടി.പി.ശ്രീനിവാസന്
ഇതേ അഭിപ്രായങ്ങള് തന്നെയാണ് മുന് അംബാസഡര് ടി പി ശ്രീനിവാസനും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്ക് വച്ചത്. ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഭരണത്തിന്റെ രണ്ട് വര്ഷത്തെ വിലയിരുത്തലായാണ് അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. രണ്ടാമൂഴത്തില് കൈക്കൊണ്ട ഏകപക്ഷീയ ആഭ്യന്തരവിദേശ നയങ്ങള് അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കന് കക്ഷിക്ക് തിരിച്ചടിയായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയോട് രണ്ടാമൂഴത്തില് തികഞ്ഞ അവജ്ഞയോടെ തന്നെയാണ് ട്രംപ് ഇടപെട്ടത്. പലപ്പോഴും പല രാജ്യാന്തര വേദികളിലും ഇന്ത്യയെ പരസ്യമായി പരിഹസിച്ചു. ഇന്ത്യന് കുടിയേറ്റ ജനതയ്ക്ക് മേല് കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്ത്യന് യുവതിയുടെ അമേരിക്കന് സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് മേല് കരിനിഴല് വീഴുത്തും വിധമുള്ള നയങ്ങള് കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാക്കും വിധമുള്ള നിയമങ്ങള് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടു.
ആഭ്യന്തര വിദേശ നയങ്ങളില് ട്രംപ് കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകള്ക്ക് ജനം ബാലറ്റിലൂടെ മറുപടി നല്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ട്രംപിന്റെ മനസ് മാറ്റാനാകില്ലെന്നാണ് ടി പി ശ്രീനിവാസന്റെ വിലയിരുത്തല്. ലോകത്തിലെ ഏകാധിപതികളുമായി തന്നെ ആയിരുന്നു ആദ്യം മുതല് തന്നെ ട്രംപിന്റെ ചങ്ങാത്തം. ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാന് ഒരുകാലത്തും അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. ചൈനയും റഷ്യയും ഉത്തരകൊറിയയും അടുപ്പക്കാരായി. ഷിയും ജോങ് ഉന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവര്. പാകിസ്ഥാന് ഇതില് മധ്യസ്ഥനും. ഇന്ത്യയെ ഏഴയലത്ത് പോലും അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിച്ചു. മോദിയെ മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും സംബോധന ചെയ്തപ്പോഴും ഇന്ത്യന് ജനതയെ ഒരു കൈപ്പാട് അകലെ തന്നെ നിര്ത്തി ട്രംപ്.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കാതെ ലോകമെങ്ങും അസ്വസ്ഥതകള് സൃഷ്ടിച്ചു. ചുങ്കനയത്തിലൂടെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മേല് കടിഞ്ഞാണിട്ടു. അമേരിക്കയില് വിലക്കയറ്റം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. കുടിയേറ്റക്കാരോട് സ്വീകരിച്ച ചിറ്റമ്മനയം ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ കടുത്ത എതിര്പ്പിന് കാരണമായെന്നും ടി പി ശ്രീനിവാസന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് ഇത് കൊണ്ടൊന്നും താന് പിന്നാക്കം പോകില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകള് തന്നെയാണ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. വീറ്റോ എന്നെഴുതിയ തൊപ്പി സ്വന്തം സാമൂഹ്യമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് പങ്കുവച്ചതിലൂടെ ട്രംപ് കൃത്യമായ സന്ദേശം തന്നെയാണ് നല്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയ-ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഈ വിലക്കധികാരം പ്രസിഡന്റിന് അതായത് എക്സിക്യുട്ടീവിന് സവിശേഷ അധികാരങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടവുമായി മൂന്ന് മലയാളികള്
ടെക്സസിലെ ഫോര്ട്ട് ബെന്ഡ് കൗണ്ടിയില് നടന്ന വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് സുരേന്ദ്രന് കെ. പട്ടേല്, ജൂലി എ. മാത്യു, മാര്ട്ടിന് ജോണ് എന്നിവര് വിജയിച്ചതായുള്ള ഫലങ്ങള് പുറത്തുവന്നു. അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയ, നീതിന്യായ, പ്രാദേശിക ഭരണരംഗങ്ങളില് മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വിജയങ്ങള്.
സുരേന്ദ്രന് കെ. പട്ടേലിന് മികച്ച വിജയം
ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിച്ച സുരേന്ദ്രന് കെ. പട്ടേല് റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ഥി ആശാ റെഡ്ഡിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,82,760 വോട്ടുകളില് 1,10,078 വോട്ടുകള് (60.23 ശതമാനം) പട്ടേല് സ്വന്തമാക്കി. ആശാ റെഡ്ഡിക്ക് 72,682 വോട്ടുകള് (39.77 ശതമാനം) ലഭിച്ചു. 37,396 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സുരേന്ദ്രന് വിജയിച്ചത്.
ജഡ്ജി സ്ഥാനത്ത് ജൂലി എ. മാത്യുവിനും വിജയം
ഫോര്ട്ട് ബെന്ഡ് കൗണ്ടി കോര്ട്ട് അറ്റ് ലോ നമ്പര് 3 ജഡ്ജി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തില് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ഥി ജൂലി എ. മാത്യുവും വിജയിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ഥി ജെസ്സിക്ക ജാരാമില്ലോയെയാണ് ജൂലി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ആകെ പോള് ചെയ്ത 1,82,816 വോട്ടുകളില് ജൂലിക്ക് 1,10,891 വോട്ടുകള് (60.66 ശതമാനം) ലഭിച്ചു. എതിരാളിയായ ജെസ്സിക്ക ജാരാമില്ലോ 71,925 വോട്ടുകള് (39.34 ശതമാനം) നേടി. 38,966 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ജൂലിക്ക് ലഭിച്ചത്.
മാര്ട്ടിന് ജോണിനും ശ്രദ്ധേയ വിജയം
ഫോര്ട്ട് ബെന്ഡ് സെന്ട്രല് അപ്രൈസല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ബോര്ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്കുള്ള കക്ഷിരഹിത തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മാര്ട്ടിന് ജോണും വിജയിച്ചു.
79,376 വോട്ടുകള് (57.14 ശതമാനം) നേടിയാണ് മാര്ട്ടിന് ജോണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. എതിരാളിയായ ഷൈസാദ് ‘സാം’ ചത്രിവാലയ്ക്ക് 59,531 വോട്ടുകള് (42.86 ശതമാനം) ലഭിച്ചു. ആകെ 1,38,907 വോട്ടുകള് രേഖപ്പെടുത്തിയ മത്സരത്തില് 19,845 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് മാര്ട്ടിന് ജോണ് നേടിയത്.
അമേരിക്കന് പൊതുരംഗത്ത് മലയാളികളുടെ മുന്നേറ്റം
അമേരിക്കയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണസംവിധാനങ്ങളിലും നീതിന്യായ മേഖലയിലും ഇന്ത്യന് വംശജരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ, വര്ധിച്ചുവരുന്ന പങ്കാളിത്തത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങള്.
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില് മത്സരിച്ച മൂന്ന് മലയാളികള്ക്കും ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ അമേരിക്കന് പൊതുരംഗത്ത് മലയാളി സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു അടയാളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ടെക്സസിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിനൊപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസി മലയാളികള്ക്കും അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണിത്.
അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് ചില സുപ്രധാന തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഫലങ്ങള് പരിശോധിക്കാം
ട്രംപിന്റെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങള്ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് മിഷിഗണിലെ സെനറ്റ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥി അബ്ദുള് അല് സയീദ് നല്കിയത്. അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ മുസ്ലീം സെനറ്റര് എന്ന നേട്ടമാണ് സയീദ് സ്വന്തം പേരില് എഴുതി ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയുടെ മൈക്ക് റോജേഴ്സ് ആയിരുന്നു സയീദിന്റെ എതിരാളി.
അറബ്, മുസ്ലീം വിരുദ്ധ പരാമര്ശങ്ങളായിരുന്നു സയീദിനെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയും ട്രംപും സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല് ഈ മുസ്ലീം വിരുദ്ധതയും വര്ഗീയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളും മിഷിഗണില് ഫലം കണ്ടില്ല. സയീദിനെതിരെ മതവിദ്വേഷവും വര്ഗീയതയും ഉയര്ത്തിയപ്പോള് ഈ വിജയം സമ്മാനിച്ച് കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മിഷിഗണിലെ ജനത.
ട്രംപിന്റെ തീവ്ര വലതു പക്ഷ വംശീയ നയങ്ങള്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നയിക്കുന്ന ജനകീയ നേതാവാണ് സയീദ്. ഓഗസ്റ്റിലെ സെനറ്റ് പ്രൈമറി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും മുസ്ലീം വിരുദ്ധ നയങ്ങളെ തുറന്ന് കാട്ടുന്ന സയീദിനെതിരെ ട്രംപും അനുയായികളും ജിഹാദിസ്റ്റ് ലേബല് ചാര്ത്തി. മുസ്ലീം ബ്രദര്ഹുഡുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
സര്ക്കാര് ധനസഹായത്തോടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എല്ലാ അമേരിക്കക്കാര്ക്കും ഉറപ്പാക്കുക, രാഷ്ട്രീയത്തില് പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കുക, വിലക്കയറ്റം പരിഹരിക്കുക എന്നീ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു സയീദ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയില് ദീര്ഘകാലമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം.
ഗാസയില് ഇസ്രയേല് നടത്തുന്നത് വംശഹത്യയാണെന്ന് തുറന്ന് പറയാനും യുദ്ധങ്ങള്ക്ക് ചെലവിടുന്ന പണം രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുമുള്ള നിലപാടുകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
മുസ്ലീം വിരുദ്ധതയ്ക്ക് പുറമെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സഖ്യത്തില് നിന്ന് ആഫ്രിക്കന് അമേരിക്കക്കാരെ അകറ്റി വേര്തിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമമുണ്ടായി. മിഷിഗണില് വന്തോതില് അറബ്-അമേരിക്കന് വംശജരുണ്ട്. സയീദിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കറുത്ത വര്ഗക്കാരും ജൂതന്മാരും ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് കറുത്ത വര്ഗക്കാര് സയീദിനൊപ്പം തന്നെ നിന്നു എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നത്.
സൗത്ത് കരോലിനയില് 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സെനറ്റിലേക്ക് ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വിജയിച്ചത്. കാന്സാസില് നൂറ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷവും. ജോര്ജിയ ഗവര്ണര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച കീഷ ലാന്സ് ബോട്ടംസ് ഗവര്ണറാകുന്ന ആദ്യ കറുത്ത വര്ഗക്കാരിയായി. ന്യൂഹാംഷെയര് സെനറ്റ് സീറ്റില് വിജയിച്ച ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ക്രിസ് പപ്പാസ് സെനറ്റില് എത്തുന്ന ആദ്യ സ്വവര്ഗാനുരാഗിയായി.
ഇന്തോ അമേരിക്കക്കാര്ക്കും മിന്നും വിജയം
ഇന്തോ അമേരിക്കക്കാര്ക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി. ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളായ അമി ബേര, റോഖന്ന, സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യന്, പ്രമീള ജയപാല് എന്നിവര് വീണ്ടും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പട്ടു.
അമി ബേര ഇത് എട്ടാം തവണയാണ് കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് കാലം അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റിലെത്തിയ ഇന്തോ-അമേരിക്കന് എന്ന നേട്ടവും അദ്ദേഹം സ്വന്തം പേരില് എഴുതി ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേരുകള്.
ഖന്ന എന്ന അന്പതുകാരന് ഇത് ആറാം തവണയാണ് അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റിലെത്തുന്നത്.
അന്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത്.അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഏഷ്യന് സമൂഹമാണിത്.
ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയായത് ഇവ
ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേലിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തുടങ്ങിയ യുദ്ധവും ഇത് മൂലം പാചകവാതകം മുതല് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള് വരെയുള്ളവയ്ക്കുണ്ടായ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ധനക്ഷാമവും അടക്കമുള്ളവയാണ് ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് മാത്രം 47000 കോടിയിലേറെ ഡോളറാണ് ട്രംപ് ചെലവിട്ടത്.
ഇതിന് പുറമെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവും ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയായി. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപും കുടുംബവും വ്യവസായ പങ്കാളികളും വന്തോതില് പണമുണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണം വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ക്രിപ്ടോ ഇടപാടുകള്, ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കരാറുകള്, പാകിസ്ഥാനിലെ ധാതു ഇടപാടുകള്, വന്കിട ടെക് കമ്പനികള്ക്കായി നടത്തിയ ലോബിയിങ്, കുറ്റവാളികള്ക്ക് മാപ്പ് നല്കല് എന്നിവയിലൂടെ മാത്രം ആദ്യവര്ഷം ട്രംപിന്റെ സ്വത്തില് 220 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ വര്ദ്ധനയുണ്ടായി. ഇത് ട്രംപിന്റെ അഴിമതിക്കാരന് എന്ന പ്രതിച്ഛായ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
കുടിയേറ്റക്കാര്ക്കെതിരായ ക്രൂരമായ നടപടികളും ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്കും തിരിച്ചടിയായി. സ്തീകളെയും കുട്ടികളെയും വീടുകളില് നിന്നും വിദ്യാലയങ്ങളില് നിന്നും പിടികൂടി നാടുകടത്തി. ഇത് ഹിസ്പാനിക്, ഏഷ്യന്, ആഫ്രിക്കന്, അമേരിക്കന്, ഇന്ത്യന് വംശജര്ക്കിടയില് വലിയ സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടാക്കി.
ഇറക്കുമതി തീരുവ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി
ലോകരാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ വന് തീരുവ അമേരിക്കന് ജനതയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ചൈന, കാനഡ, മെക്സിക്കോ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വില കൂടിയതോടെ ഇത് മുഴുവന് അമേരിക്കന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചുമലിലായി.
ഇതിന് പുറമെ അമേരിക്കന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും പാര്ലമെന്റിനെയും പൂര്ണ വരുതിയിലാക്കാന് ട്രംപ് നടത്തിയ നാടകീയ നീക്കങ്ങള് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. എപ്സ്റ്റൈന് ഫയലുകളുമായുള്ള ബന്ധവും മധ്യവര്ഗ വോട്ടര്മാരുടെ ഇടയില് അമര്ഷമുണ്ടാക്കി.