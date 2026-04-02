ETV Bharat / opinion

തന്ത്രങ്ങളിൽ പാളി അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും; പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം നെതന്യാഹുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനോ?

അമേരിക്കയുടെ ഗൾഫ് നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം. ഇസ്രയേലിന് അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ കുറയുന്നു. വംശഹത്യയിൽ ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്. ഇറാനിൽ പുതിയ തീവ്ര നേതൃത്വം ഉയർന്നേക്കാം.

File photo of US President Donald Trump and Israeli PM Benjamin Netanyahu. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 12:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം രണ്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഇസ്രയേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായെങ്കിലും ഇറാൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടിയായി. യുദ്ധത്തിൽ മേധാവിത്വം നേടുന്നതിന് പകരം നിലവിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ.

തന്ത്രങ്ങളിലെ പിഴവ്

അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് പ്രധാന തിരിച്ചടിക്ക് കാരണം. ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ അമേരിക്ക കാലങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് നിലവിലെ യുദ്ധം.

1979ലെ ഇറാൻ വിപ്ലവത്തിനും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ അധിനിവേശത്തിനും മറുപടിയായി 1980ൽ രൂപീകരിച്ച കാർട്ടർ സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഗൾഫ് നയം. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും അമേരിക്കയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും, സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ചെറുക്കുമെന്നും അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജിമ്മി കാർട്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഗൾഫിലെ സൈനിക വിന്യാസം

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ സ്ഥിരമായി വിന്യസിച്ചു. കൂടാതെ ഇറാനും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും ഏർപ്പെടുത്തി. 2001 മുതൽ ഗൾഫിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ 50,000 അമേരിക്കൻ സൈനികരാണ് അവിടെയുള്ളത്.

സൈനിക മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നീട് വന്ന അമേരിക്കൻ സർക്കാരുകളെല്ലാം ഇറാനുമായി താത്കാലിക സമാധാനമാണ് നിലനിർത്തിയത്. ഇറാൻ ഒരു ഭീഷണിയാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും സൈനിക നടപടി വിപരീതഫലം ചെയ്യുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള പ്രവേശനം ഇറാൻ തടഞ്ഞാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടും.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇറാൻ, സിറിയ, ഹിസ്ബുല്ല, ഹൂത്തികൾ, ഹമാസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന അംഗമാണ് ഇറാൻ. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കുക, ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കുക, പലസ്തീൻ പ്രതിരോധത്തെ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സഖ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഇറാൻ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കും ഹമാസിനും വലിയ പിന്തുണ നൽകി. ഈ സഖ്യം ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തിയിട്ടും സഖ്യാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ അമേരിക്ക വിലക്കിയിരുന്നു.

നശീകരണ തന്ത്രവുമായി ഇസ്രയേൽ

എന്നാൽ 2023 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങി. ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സർക്കാർ ശത്രുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മോവിങ് ദി ഗ്രാസ് എന്ന തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കി. ശത്രുക്കളുടെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക ശേഷികൾ നശിപ്പിച്ച് ഭയം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇസ്രയേൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹമാസിനും ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കുമെതിരെ വിനാശകരമായ രീതിയിലാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്.

ലെബനനും വടക്കൻ ഇസ്രയേലിനും ഇടയിൽ ഒരു ബഫർ സോൺ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തെക്കൻ ലെബനനിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. ഇത് നൂറുകണക്കിന് ലെബനീസ് പൗരന്മാരുടെ മരണത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായി. ഇതേ നശീകരണ തന്ത്രമാണ് ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ ഇറാനെതിരെയും പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നശിപ്പിക്കുന്നു.

നെതന്യാഹുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം

യുദ്ധം ഇറാൻ്റെ സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയെ ഗുരുതരമായി തകർക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന് ഇതൊരു വലിയ നേട്ടവുമാണ്. ഇസ്രയേലിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായ 2023ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തോടെ നെതന്യാഹുവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഹമാസിനെയും ഹിസ്ബുല്ലയെയും തകർത്തെന്നും ഇറാനെ അടിയറവ് പറയിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടാം. പ്രധാനമന്ത്രി പദം നിലനിർത്താൻ ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ അദ്ദേഹം ചവിട്ടുപടിയാക്കുകയാണ്. വിജയം അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ശക്തനാക്കുകയും, അഴിമതി കേസുകൾ റദ്ദാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണയിലെ ഇടിവ്

രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം വലിയ തിരിച്ചടികളും ഇസ്രയേൽ നേരിടുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിനുള്ള ജനപിന്തുണ വലിയ തോതിൽ കുറയുകയാണ്. ഹമാസുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ 2025ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലികുഡ് പാർട്ടിയുടെ ജനപിന്തുണ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയിലും ഇസ്രയേലിനുള്ള പിന്തുണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ്. ഇത് ഇസ്രയേലിനെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കാരണം പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്ന 3.8 ബില്യൺ ഡോളർ ധനസഹായവും അമേരിക്കൻ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും ഇസ്രയേലിന് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗാസ യുദ്ധത്തിലെ വംശഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെതന്യാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ അന്വേഷണം നേരിടുന്നതും തിരിച്ചടിയാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇറാനിൽ കൂടുതൽ തീവ്രനിലപാടുകളുള്ള ഒരു പുതിയ യുവ നേതൃത്വം ഉയർന്നുവരാനും, ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇസ്രയേലിനെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത.

ALSO READ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കണം; സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടി ട്രംപ്

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.