അമേരിക്കയ്ക്ക് അടിതെറ്റുന്നു, കുടുങ്ങി ഇസ്രയേൽ; ഉപരോധങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം
രഹസ്യ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഇറാൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധി മുതലെടുത്ത് ചൈന സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൊയ്യുന്നു. എണ്ണവില വർധന ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്.
Published : April 6, 2026 at 5:43 PM IST
ബ്രിഗേഡിയർ രാകേഷ് ഭാട്ടിയ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാകുമോ എന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കേവലം സായുധ പോരാട്ടമെന്നതിലുപരി അതിസങ്കീർണമായ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നയതന്ത്ര സന്ദേശങ്ങൾ നിരന്തരം കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമായ സമാധാന ചർച്ചകളില്ലാതെ പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം അനന്തമായി നീളുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
അമേരിക്ക നേരിടുന്ന അനിശ്ചിതത്വം
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യക്തമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് അമേരിക്ക ഈ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ പൂർണമായി തടയുകയും അവരുടെ സൈനിക ശേഷി പരമാവധി ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു വാഷിങ്ടണിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ യുദ്ധരംഗത്തുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങൾ അമേരിക്കയെ വലിയ സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയും തങ്ങളുടെ സൈനിക കരുത്ത് അമേരിക്ക പലതവണ തെളിയിച്ചു. എങ്കിലും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളിലും നയതന്ത്ര സന്ദേശങ്ങളിലും സ്ഥിരതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരേസമയം കടുത്ത ഭീഷണികൾ മുഴക്കുകയും മറുവശത്ത് അനുനയ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ ശൈലിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്.
ഇറാനെതിരെ കൂടുതൽ കനത്ത ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം തയാറെടുക്കുമ്പോഴും നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള വാതിലുകൾ അവർ കൊട്ടിയടച്ചിരുന്നില്ല. ഏത് വിശാലമായ യുദ്ധവും നേരിടാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആരംഭിച്ച സൈനിക നീക്കം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതിൽ അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല.
ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ പൂർണമായി തകർക്കാനോ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനോ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുമ്പ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാഖ്, വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നേരിട്ട സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലും അനുഭവിക്കുന്നത്. കേവലമായ സൈനിക മേധാവിത്വമുണ്ടെങ്കിലും തന്ത്രപരമായി ഈ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്.
ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം
അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ യുക്തിയിലാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്. ആരംഭിച്ച യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് നിലവിലെ സങ്കീർണ സാഹചര്യങ്ങളെ പരമാവധി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദി ഇക്കോണോമിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സൈനിക സംഘർഷത്തിന് മുമ്പുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇറാൻ മികച്ച രീതിയിൽ എണ്ണ വ്യാപാരം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിദിനം 24 ലക്ഷം മുതൽ 28 ലക്ഷം ബാരൽ വരെ എണ്ണയാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.
ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചതിനാൽ ഈ കയറ്റുമതിയിൽ നിന്നും ഇറാന് പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കടുത്ത സൈനിക, ഉപരോധ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തികനില കൂടുതൽ ഭദ്രമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. പുതിയ കാലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത ശൃംഖലകൾ വഴിയാണ് അവർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വാണിജ്യ ശൃംഖലകൾ വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം അവർ വ്യാപകമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങളെ തന്ത്രപരമായി മറികടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലൂടെ ഇറാൻ തങ്ങളുടെ എണ്ണ വ്യാപാരം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിമറിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കയുടെയോ ഇസ്രയേലിൻ്റെയോ ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വരാൻ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ തയാറല്ല. ഈ യുദ്ധം നീളുന്നത് ഇറാന് ഒരുതരത്തിലും സാമ്പത്തിക തടസമല്ല, മറിച്ച് പുതിയ വാണിജ്യ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള മികച്ച ഉപാധിയായാണ് അവർ കാണുന്നത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പോരാട്ടം
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നേരിട്ടുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയേക്കാൾ യഥാർഥ പോരാട്ടം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലാണ്. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര പാതയായ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന വളരെ ചെറിയ തടസങ്ങൾ പോലും ദൂരവ്യാപകമായ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കടലിടുക്കിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ഇറാൻ തങ്ങളുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾക്കായി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
മേഖലയിലെ യുദ്ധഭീതിയെ തുടർന്ന് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ കയറ്റുമതി വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഇറാൻ തങ്ങളുടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. ഉപരോധങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് രഹസ്യ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ നിർണായകമെന്ന് ഇറാൻ ലോകത്തിന് കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നു.
ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകൾ
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ചൈന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ നയതന്ത്ര സംയമനമാണ് പാലിക്കുന്നത്. വാഷിങ്ടണിന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഭവിച്ച വലിയ തന്ത്രപരമായ അബദ്ധമായാണ് മിക്ക ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരും ഈ യുദ്ധത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക, സൈനിക സ്വാധീനത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. നിലവിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും അനൗദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ വൻതോതിൽ എണ്ണ വാങ്ങി ചൈന തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ചൈനയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകൾ ഇറാൻ്റെ പണമിടപാടുകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു. അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ചൈനീസ് വിപണികളിലേക്ക് നിർബാധം ഒഴുകുകയാണ്. ഭാവിയിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന സാധ്യമായ ഊർജ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ചൈന ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ വലിയ തോതിൽ ഊർജ ശേഖരം നിർമിക്കാനും തങ്ങളുടെ ഊർജ സ്രോതസുകളിൽ വലിയ വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരാനും ചൈനയ്ക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. നിലവിലെ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ ചൈന ഇറാനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമോ എന്നത് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ്.
അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ ചൈന ഒരിക്കലും ഈ ചർച്ചകളെ പരസ്യമായി എതിർക്കാൻ തയാറാവില്ല. എന്നാൽ മറുവശത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് ഇറാനെ തള്ളിവിടാൻ അവർക്ക് യാതൊരു താത്പര്യവുമില്ല. യുദ്ധം കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടുപോകുന്നത് ചൈനീസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തികച്ചും അനുകൂലമായ കാര്യമാണ്. അമേരിക്കയുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും സൈനിക ശേഷിയും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം അതിവേഗം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഊർജ മേഖലയിലും ഭാവിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധാനന്തര പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചൈനയ്ക്ക് മികച്ച സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നുകിട്ടുന്നത്.
ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷ പ്രതിസന്ധി
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സായുധ സംഘർഷത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ഇസ്രയേൽ ആണ്. ഇറാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള വിവിധ സായുധ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിശാലമായ സഖ്യശൃംഖലകൾക്കും നേരെ വലിയ സൈനിക സമ്മർദം ചെലുത്താൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശക്തിയെ മേഖലയിൽ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തിന് ഈ നീക്കങ്ങൾ കരുത്തേകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇറാൻ്റെ പിൻബലമുള്ള വിവിധ സഖ്യസേനകളിലൂടെ കനത്ത മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിലുടനീളം നിരന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇറാൻ്റെ പ്രാദേശിക സായുധ ശൃംഖലകൾ ഇപ്പോഴും പൂർണമായി സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ല, യെമനിലെ ഹൂതികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അതിവേഗം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അനന്തമായി നീളുന്ന ഈ യുദ്ധം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്കും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര പാതകൾ മുതൽ കരയിലെ അതിർത്തികൾ വരെയുള്ള വിവിധ മുന്നണികൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ചില താത്കാലിക വിജയങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യുദ്ധഫലം എന്താകുമെന്ന് പ്രവചനാതീതമാണ്.
വികേന്ദ്രീകൃത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുന്ന അസാധാരണമായ അതിജീവന ശേഷിയാണ് ഈ ആധുനിക യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത. അവരുടെ അതിവിശാലമായ എണ്ണ വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്ഥാപനമല്ല. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക, വാണിജ്യ തലങ്ങളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള നിരവധി അദൃശ്യ ശൃംഖലകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കടൽ മാർഗമുള്ള വൻകിട ചരക്കുനീക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ഏജൻസികളല്ലാത്ത വിവിധ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയമപരിധിയിലുള്ള അതിസങ്കീർണമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് സുരക്ഷിതമായി നടക്കുന്നത്. ഈ വികേന്ദ്രീകൃത വാണിജ്യ സംവിധാനത്തെ പൂർണമായി തടസപ്പെടുത്തുക എന്നത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് അതീവ ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ്.
യുദ്ധസമ്മർദങ്ങളിൽ തളരാതെ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചില മേഖലകളിൽ അവരുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. കേവലം ശത്രുവിൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും ആസ്തികളും നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, സ്വന്തം സാമ്പത്തിക വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ നിലനിർത്തുക കൂടിയാണ് പുതിയ കാലത്തെ യുദ്ധവിജയമെന്ന് ഈ സാഹചര്യം ലോകത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടാകുന്ന അതിവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ എണ്ണയുടെ വളരെ വലിയൊരു ശതമാനവും വിദേശത്ത് നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഈ വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ തടസം പോലും വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്നതിനും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണമാകും.
ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് പുറമെ സമുദ്ര സുരക്ഷയും ഇന്ത്യയെ സാരമായി അലട്ടുന്ന നിർണായക വിഷയമാണ്. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രധാന കടൽ പാതകളിലുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരത ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ വ്യാപാര പാതകളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. യുദ്ധ സാഹചര്യം ഇനിയും അനന്തമായി തുടർന്നാൽ വില കുറഞ്ഞ എണ്ണയ്ക്കായി ഭാവിയിൽ പൂർണമായും ചൈനയുടെ സഹായം തേടാൻ ഇന്ത്യ നിർബന്ധിതമാകുന്ന സാഹചര്യം വന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പരോക്ഷമായുള്ള ഈ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ ഭാവിയിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് നിലവിൽ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത സങ്കീർണമായ സാഹചര്യമാണിപ്പോഴുള്ളത്. തുടർച്ചയായ യുദ്ധസമ്മർദങ്ങളുമായി ഇറാൻ ഇതിനോടകം പൂർണമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ സായുധ പോരാട്ടം ഇതേപടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സങ്കീർണ പ്രതിസന്ധികൾ ഭാവിയിലും നേരിടേണ്ടിവരും.
