അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധം നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ; ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മാറുമോ?
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ ജൂൺ പകുതിയോടെ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയും തുടർന്നുള്ള 60 ദിവസത്തെ കർമപദ്ധതിയും യുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്
Published : July 1, 2026 at 12:34 PM IST
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം താത്കാലികമായി അവസാനിച്ചെങ്കിലും സൈനികശക്തിക്ക് മേൽ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. സൈനികമായി വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ശത്രുവിനുമേൽ പൂർണമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വൻശക്തികൾക്ക് പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നതാണ് പുതിയ യാഥാർഥ്യം. ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കും ഈ വിലയിരുത്തൽ ബാധകമാണ്.
ഇറാൻ: പരിഹാരമല്ല, താത്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രം
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ ജൂൺ പകുതിയോടെ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയും തുടർന്നുള്ള 60 ദിവസത്തെ കർമപദ്ധതിയും യുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നു. എണ്ണ വിതരണം സാധാരണ നിലയിലായി. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ, വാതക മേഖലകളിലെ ഉപരോധം നീക്കിയത് ആഗോള ഊർജ വിപണിയിലെ സമ്മർദം കുറച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ പരിശോധകരെ തിരികെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഇറാനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ഇറാന് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും അവർ കീഴടങ്ങാൻ തയാറായില്ല. പകരം ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. ഇറാൻ്റെ ആണവ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികളും ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു. ഇറാൻ്റെ പ്രാദേശിക ശൃംഖലകൾ തകർക്കാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജൂൺ 19ന് ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെ ഷാർജ എമിറേറ്റിലുള്ള ഖോർ ഫക്കാൻ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൽ സൈപ്രസ് പതാക വഹിക്കുന്ന എംഎസ്സി അക്വേറിയസ് 7 എന്ന കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടതും, ടെഹ്റാനിൽ ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിലൂടെ സ്ത്രീകൾ നടന്നുപോകുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ നേർചിത്രങ്ങളാണ്.
അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ ലോകം
യുദ്ധം ലോകത്തെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് പകരം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും വലിയ സൈനിക ശക്തിയായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ പൂർണമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ, മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ, പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഊർജ വിതരണ പാതകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ പിടിച്ചുനിന്നു. വലിയ സൈനിക തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടിട്ടും ചർച്ചാമേശയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നിലനിർത്താൻ ഇറാന് കഴിഞ്ഞു. പുതിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവനം തന്നെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മാറുകയാണ്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറും സമാന പ്രതിസന്ധിയും
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിലും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലുമുള്ള ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. കൃത്യമായ ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിർത്തി കടന്നും ഭീകരരെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഈ സൈനിക നീക്കം തെളിയിച്ചു.
എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ഭീകരവാദ ശൃംഖലകൾ തകർക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പകരം വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്താനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നതോടെ തങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തെ വലിയൊരു ചെറുത്തുനിൽപ്പായി പാകിസ്ഥാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വഴി ശത്രുവിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സൈനിക ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, എന്നാൽ ശത്രുവിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അവർ പുതിയ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സൈനിക വിജയം രാഷ്ട്രീയ വിജയമാകാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ
സൈനിക വിജയങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളായി മാറാത്തതിന് പ്രധാനമായും 4 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നാമതായി, സംഘർഷം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ദുർബലരായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്ക് തുല്യമല്ല ഇറാൻ, അതുപോലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുല്യമല്ല പാകിസ്ഥാൻ. എങ്കിലും വലിയ ശക്തികൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഭീഷണിയും പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളും ഇറാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആണവ ഭീഷണിയും ഭീകരവാദവുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആയുധം.
രണ്ടാമതായി, വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ യുദ്ധക്കളത്തിലെ യഥാർഥ വിജയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി, ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടലാണ്. അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവർ ഇടപെട്ടു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ രണ്ട് ആണവശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. നാലാമതായി, സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ യുദ്ധം വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും എണ്ണ വിപണിയിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കും സുരക്ഷിതമായ ഊർജ വിതരണം ആവശ്യമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ
സൈനിക ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തിരിച്ചടിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഭീകരക്യാമ്പുകൾ, കമാൻഡ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ആക്രമിക്കണം. ശത്രുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകണം. ആയുധപ്പുരകൾ, ഡ്രോൺ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ തകർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യും.
സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യോമപ്രതിരോധം, സൈബർ സുരക്ഷ, നാവികസേനയുടെ സജ്ജീകരണം, നയതന്ത്രം എന്നിവ ഏകോപിപ്പിക്കണം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സന്ദേശം നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ ആക്രമണം ന്യായീകരിക്കത്തക്കതും കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെയുള്ളതുമായിരിക്കണം. ശത്രുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ദീർഘകാല മാറ്റം വരുത്താൻ ഒറ്റത്തവണയുള്ള ആക്രമണം പോരാ. തുടർച്ചയായ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം, നയതന്ത്ര ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടത്
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാനുള്ള ശേഷി ഇന്ത്യ നിലനിർത്തണം. സൈനിക, നയതന്ത്ര, സൈബർ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കണം. ഇതിനായി ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരശേഖരണവും വിശകലനവും മെച്ചപ്പെടുത്തണം. ഭീകരരുടെ നീക്കങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും സഹായം തേടണം.
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കൃത്യമായ തെളിവുകൾ വേഗത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കണം. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഗൾഫ് ബന്ധങ്ങളും ചൈനയുടെ പിന്തുണയും ഇന്ത്യ ഗൗരവമായി കാണണം. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ-പാക് പ്രതിസന്ധികൾ കേവലം ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയില്ല.
ആരാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായി ആക്രമിച്ചത് എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് സൈനിക ശക്തിയെ ആരാണ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കി മാറ്റിയത് എന്നതിലായിരിക്കും ഭാവിയിലെ വിജയം. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഹരശേഷി തെളിയിച്ചു. ഇനി ഈ പ്രഹരശേഷിയെ ശത്രുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ആയുധമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടത്.
(ലേഖനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വസ്തുതകളും ലേഖകൻ്റേത് മാത്രമാണ്. ഇത് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല)
Also Read:കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു ദിവസത്തെ സർക്കാർ ജോലി; ജാർഖണ്ഡിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ദുരനുഭവം