അമേരിക്കന് ദൂതന് സെര്ജിയോ ഗോറിന്റെ കശ്മീര് സന്ദര്ശനം അമേരിക്കന് നയത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയെന്ന് സൂചന
മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ള ഗോറുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തോട് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങള് ഉന്നയിച്ചെന്ന വാര്ത്തകള് തള്ളി, ആ വിഷയങ്ങള് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെ പരിഹരിക്കാന് ആകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : August 19, 2026 at 6:05 PM IST
ശ്രീനഗര്: കശ്മീരില് അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര നയങ്ങള് മുന്കാലങ്ങളിലേത് പോലെ തുടരുന്നുവെന്ന് സൂചന നല്കി അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി സെര്ജിയോ ഗോര് ആദ്യമായി കശ്മീര് സന്ദര്ശിച്ചു. മുന്കാലങ്ങളില് ഇവിടം സന്ദര്ശിക്കുന്ന വിദേശ ദൂതന്മാര് വിഘടനവാദി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അമേരിക്കയുടെ ദക്ഷിണ മധ്യേഷ്യയിലെ പ്രത്യേക ദൂതന് ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകള് ഒഴിവാക്കി. സര്ക്കാര്-രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുമായി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയും ചര്ച്ചകളും നടത്തിയത്.
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അമേരിക്കന് ദൂതന്റെ സന്ദര്ശനം സുപ്രധാന സംഭവമാണെന്നാണ് അടുത്തിടെ തന്റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്ന് തന്റെ പേരിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഓള് പാര്ട്ടി ഹുറിയത്ത് കോണ്ഫറന്സ് അധ്യക്ഷ പദവി നീക്കം ചെയ്ത മിര്വായിസ് ഉമര് ഫാറൂഖ് പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം അദ്ദേഹവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഫാറൂഖ് വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് താന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉമര് പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യങ്ങള്ക്കപ്പുറം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആശങ്കകള് നേരിട്ട് ജനങ്ങളില് നിന്ന് അറിയണം.ഒപ്പം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവര് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സ്ഥിരം സമാധാനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ചര്ച്ചകള് വേണമെന്നും മിര്വായിസ് പറഞ്ഞു.
കശ്മീര് വന് തോതില് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഇടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ-പൗരാവകാശ വിഷയമാണ്. മതരാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്ക്ക് വിലക്കുകള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരുടെ പലായനം ആശങ്കജനകമായി തുടരുന്നു.
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1990കളുടെ രണ്ടാം പകുതി വരെ വാഷിങ്ടണ് കശ്മീരില് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്, വിഘടനവാദികള്, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണര്, വാണിജ്യ സംഘടനകള് തുടങ്ങിയവയുടെ നേതാക്കളുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തിയിരുന്നു.
അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി ഫ്രാങ്ക് വിസ്നറുടെ കശ്മീര് സന്ദര്ശനം നടന്ന 1996ലാണ് ഹുറിയത്തിനുള്ളില് ആഭ്യന്തര സംഘര്ഷങ്ങള്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. മുതിര്ന്ന വിഘടനവാദി നേതാവ് ഷാബിര് ഷായ്ക്ക് വിഘടനവാദി സംഘത്തിനുള്ളില് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. വിദേശ ദൂതനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ബഹിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശം കാറ്റില് പറത്തി വിസ്നറുമായി കണ്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇത്. ഈ നീക്കം ഷായെ വിഘടനവാദി സംഘത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കാനും കാരണമായി.
സെപ്റ്റംബര് പതിനൊന്ന് ആക്രമണത്തിന് ശഷം അമേരിക്ക ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തില് ഊന്നല് നല്കി. പാകിസ്ഥാനിലടക്കം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘങ്ങളെ അവര് ലക്ഷ്യമിട്ടു. അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി റോബര്ട്ട് ബ്ലാക്കിന്റെ 2002ലെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനവേളയില് ഇത് പ്രകടമായി. അദ്ദേഹം വിഘടനവാദികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയില്ല.
അവസാനമായി ഒരു അമേരിക്കന് ദൂതന് കശ്മീര് സന്ദര്ശിച്ചത് 2020ലാണ്. ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്കുന്ന 370ാം വകുപ്പ് എടുത്ത് കളയുകയും സംസ്ഥാന പദവി ഇല്ലാതാക്കുകയും തൊട്ടുപിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഈ സന്ദര്ശനം. പിന്നീട് 2024ലെ ആദ്യ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പും അമേരിക്കന് നയതന്ത്രജ്ഞര് ജമ്മുകശ്മീരിലെത്തി. നാഷണല് കോണ്ഫറന്സ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
2026ല് അമേരിക്കയുടെ 27മത് സ്ഥാനപതിയായി ഡല്ഹിയില് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഗോര് ജമ്മുകശ്മീരിലെത്തുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്ശനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുള്ളില് കടന്ന് ഭീകര ക്യാമ്പുകള് നശിപ്പിച്ച് ഒരു വര്ഷം മാത്രം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ സന്ദര്ശന. ലഷ്കര് ഇ തോയിബയുടെ നിഴല് സംഘടനയായ ടിആര്എഫ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് 25 സഞ്ചാരികളാണ് മരിച്ചത്.
ഗോര് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് ശ്രീനഗറിലെത്തിയത്. അദ്ദേഹം രണ്ട് ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചകള് നടത്തി. ലഫ്.ഗവര്ണര് മനോജ് സിന്ഹ, മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ള എന്നിവരുമായി ആയിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചകളെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയില് താഴ്വരയില് തങ്ങുന്ന അദ്ദേഹം നാളെ ലഡാക്കിലേക്ക് പോകും.
ജമ്മുകശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവിയും പ്രത്യേക പദവിയും തിരിച്ച് നല്കണമെന്ന ആവശ്യം നാഷണല് കോണ്ഫറന്സും പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി(പിഡിപി)യും അടക്കമുള്ള കക്ഷികള് ഉന്നയിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഗോറും അബ്ദുള്ളയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.
ഗോറുമായി ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് ഒമര്
മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങള് അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി ഗോറുമായി ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ള നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങള് വാഷിങ്ടണ് പ്രതിനിധിയുമായി ചര്ച്ച ചെയ്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വിഷയങ്ങള് പരിഹരിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രസര്ക്കാരാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.
വാഷിങ്ടണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കേണ്ടതില്ല. കേന്ദ്രസര്ക്കാരാണ് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങള് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ സ്ഥാനപതിയോട് പരാതി പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതന്റെ ശീലമല്ല. താന് ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ കാര്യങ്ങള് പറയും. പരാതി പറയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതിയെ ദീര്ഘകാലത്തിന് ശേഷമാണ് താന് കണ്ടതെന്നും അബ്ദുള്ള റഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള് കേള്ക്കാനാണ് തനിക്ക് താത്പര്യം. എന്തൊക്കെ ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
അതേസമയം ഊഹാപോഹങ്ങള് പലതും പരന്നിരുന്നു. പലരും മുന്കാല സന്ദര്ശനങ്ങള് ഓര്ത്തെടുത്തു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സംബന്ധിക്കുന്ന പല വലിയ തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്തരം സന്ദര്ശനങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണെന്ന് പലരു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതിയും ജമ്മുകശ്മീര് മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മില് പതിനഞ്ച് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന് സഫര് ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ഉന്നതതല സന്ദര്ശനത്തെക്കുറിച്ച് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും പരക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടാകാതെ തന്ത്രപരമായ അര്ത്ഥം ഇതിനുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഗോറിന്റെ സന്ദര്ശനത്തിന് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് പിഡിപി നേതാവും മുന്മന്ത്രിയുമായ നയീം അക്തര് പറയുന്നത്. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അടിച്ചേല്പ്പിച്ച മക്ക ത്രികക്ഷി കരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ തലത്തില് വിശാലമായ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്.
ദോറിനെ ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യയുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായി നിയമിച്ചതിലൂടെ തന്നെ സന്ദര്ശനം പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.