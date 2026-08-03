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ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ചൈനയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഇടപെടാന്‍ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും

ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ചൈനയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഇടപെടാന്‍ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 10:22 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തന്ത്രപരമായ മാത്സര്യം വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ഇതിന് ഒരു പ്രമുഖ വേദിയായി മാറുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി ദിനേശ് ത്രിവേദിയും ദക്ഷിണ മധ്യ ഏഷ്യയിലെ അമേരിക്കന്‍ പ്രത്യേക സ്ഥാനപതി സെര്‍ജിയോ ഗോറും തമ്മില്‍ ധാക്കയില്‍ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്.

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ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രാദേശിക സുസ്ഥിരത, ബംഗ്ലാദേശിലെ രാഷ്‌ട്രീയ വികാസങ്ങള്‍, ചൈന തങ്ങളുടെ അധീശത്വം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലെ വിശാലമായ അധികാര സന്തുലനം എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് നടന്നതെന്നാണ് സൂചന.

വെള്ളിയാഴ്‌ച ധാക്കയിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ വച്ചാണ് ഗോര്‍ ത്രിവേദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നതെന്ന് ധാക്ക ട്രൈബ്യൂണ്‍ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

രാവിലെ സിറ്റി ഹോട്ടലില്‍ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്‌ച. ഇതൊരു നല്ല കൂടിക്കാഴ്‌ച ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാനപതി പറഞ്ഞതായും ട്രൈബ്യൂണിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

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ഇന്ത്യ അയല്‍പ്പക്ക രാജ്യങ്ങള്‍ ആദ്യം എന്ന നയത്തിലൂന്നിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും അമേരിക്ക ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാധീനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിലുമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച എന്നത് ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വേളയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ അയല്‍പ്പക്ക കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെയാകണം ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ രാജ്യത്ത് ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയില്‍ കടല്‍ സുരക്ഷ ആശങ്കകള്‍, വന്‍ശക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരം എന്നിവയും ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ടാകണം.

ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് നിര്‍ണായക സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. ഇവരുടെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഇന്ത്യയാണ്. ബാക്കി ഭാഗത്ത് മ്യാന്‍മറും ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലുമാണ് ഉള്ളത്.

ഇന്ത്യയുമായി ഭൗമ അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന കിഴക്ക് വടക്കന്‍ മേഖലയും 'കോഴിക്കഴുത്ത്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലിഗുരി ഇടനാഴിയും പിന്നെ വിശാലമായ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍ അതിര്‍ത്തിയും മ്യാന്‍മറും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് രാഷട്രീയ അസ്ഥിരതയും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഒപ്പം അതിര്‍ത്തി രക്ഷിക്കല്‍, ഗതാഗത പദ്ധതികള്‍, ,വാണിജ്യം, ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ട സഹകരണം എന്നിവയെ ഇത് ബാധിക്കും.

ഡല്‍ഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബംഗ്ലാദേശ് സുപ്രധാന അയല്‍പ്പക്കമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങളില്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കല്‍-റെയില്‍, അന്തര്‍ നദീജലപാതകള്‍, റോഡ് ഇടനാഴികള്‍, കപ്പല്‍ഗതാഗതം, ബഹുതല ഗതാഗതം, വടക്ക് കിഴക്കേക്കുള്ള പ്രാപ്യത എന്നിവ ഇതില്‍ പെടുന്നു.

അടുത്തത് സുരക്ഷയാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഭീകരതയ്ക്കതെിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശുമായി സഹകരിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറല്‍, നുഴഞ്ഞു കയറ്റം തടയല്‍, അതിര്‍ത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍ തുടങ്ങിയവയിലാണ് പ്രധാന സഹകരണം. ദക്ഷിണേഷ്യയലിെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിയുമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്.

ഇന്ത്യ വലിയ തോതില്‍ വൈദ്യുതി ബന്ധം, ഊര്‍ജ്ജ സഹകരണം, ഡിജിറ്റല്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലൈനുകള്‍ എന്നിവയില്‍ നിക്ഷേപവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ വാഷിങ്ടണിന്‍റെ മുന്‍ഗണനകള്‍ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. അമേരിക്ക ജനാധിപത്യ സുസ്ഥിരത, സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്‍, പ്രാദേശിക സ്ഥിരത, സമുദ്ര സുരക്ഷ, വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയാണ് അവര്‍ തേടുന്നത്.

ഗോറിനെ പ്രത്യേക ദൂതനായി നിയോഗിക്കുക വഴി ദക്ഷിണ -മധേഷ്യയില്‍ അമേരിക്ക പുതിയ നയതന്ത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണ്.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ത്രിവേദിയും ഗോറും തമ്മിലുള്ള ഇത്തരം നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ , ചൈനയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സ്വാധീനം എന്നിവയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചൈന ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സുപ്രധാന പ്രതിരോധ വിതരണക്കാരനും നിര്‍ണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കാന്‍ പണം നല്‍കുന്ന രാജ്യവുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. തുറമുഖങ്ങള്‍, പാലങ്ങള്‍, ദേശീയപാതകള്‍, ഊര്‍ജ്ജ പദ്ധതികള്‍, വ്യവസായ പാര്‍ക്കുകള്‍ എന്നിവയിലാണ് ചൈന നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്.

അമിതമായ ചൈനീസ് സ്വാധീനം പ്രാദേശിക സന്തുലിതത്വത്തെ മാറ്റി മറിയ്ക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലെമ്പാടും ചൈന സ്വാധീനമുറപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കയും ആശങ്കയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കടല്‍ സുരക്ഷയില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഇന്തോ-പസഫിക് വാണിജ്യത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലാണ്. ഊര്‍ജ്ജക്കടത്ത്, നാവിക വിന്യാസം, കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയ കേബിളുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മേഖല അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

കടല്‍മേഖലകളിലെ ബോധവത്ക്കരണം, നാവിക അഭ്യാസം, വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടല്‍, മാനുഷിക സഹായങ്ങള്‍, ദുരന്ത നിവാരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിലെ പുത്തന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി ഉത്പാദനപരമായ ഇടപെടലുകള്‍ ഇന്ത്യ കാംക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം അവരുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് താത്പര്യവുമില്ല.

താരിഖ് റഹ്‌മാന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ അധികാരമേറ്റത് മുതല്‍ ഇന്ത്യ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പല നടപടികളും സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഉന്നതതല രാഷ്‌ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍, സന്ദര്‍ശക വിസ പുനഃസ്ഥാപിക്കല്‍, റഹ്‌മാനെ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കല്‍, വികസന, ഗതാഗത സഹകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ അടക്കമുള്ള നടപടികളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ഗോര്‍ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ കോക്‌സ് ബസാറിലുള്ള റോഹിങ്ക്യ അഭയാര്‍ത്ഥി ക്യാമ്പ് സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഗോറും ത്രിവേദിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുവെന്ന് ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇന്ത്യ എന്ന വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തിലെ നയതന്ത്രകാര്യവിദഗ്ദ്ധനായ റോബിന്ദര്‍ സച്ച്‌ദേവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളാകും നടന്നത് എന്നാണ് താന്‍ കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ അറിയാനാകും ഗോര്‍ ശ്രമിച്ചത്.

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്‍റെ തീരത്തുള്ള ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ കിടപ്പും മേഖലയില്‍ ചൈനയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്‍റെയും കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ വേണം ഗോറിന്‍റെ ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദര്‍ശനത്തെ വീക്ഷിക്കാനെന്ന് ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനായ മറ്റൊരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തോടെ ഇടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

വികസനം, സാമ്പത്തിക സഹായം, ബംഗ്ലാദേശിലെ പയറ ദീപ്, മൊങ്‌ല പോലുള്ള സുപ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സഹായങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ചൈന വന്‍തോതില്‍ ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ചൈന തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിയിലും ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെയും സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് താത്‌പര്യമുള്ളവയാണ്.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുസ്ഥിരവും സൗഹാര്‍ദ്ദപൂര്‍വവും സാമ്പത്തികമായി അഖണ്ഡവുമായ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് എന്നത് നമ്മുടെ കിഴക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒപ്പം പ്രാദേശികമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെടല്‍ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടാകണമെന്ന് ഇന്ത്യ കരുതുന്നു.

അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്തോ -പസഫിക് മേഖലയില്‍ സുപ്രധാന പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ രാഷ്‌ട്രീയ സുസ്ഥിരതയും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും അമേരി്കകയെ സംബന്ധിച്ച് കടല്‍ സുരക്ഷയിലും പ്രാദേശിക അധികാര സന്തുലനത്തിലും നിര്‍ണായകവും.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാക്കയില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലെ കപ്പല്‍ച്ചാലുകള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ചൈനയുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ മത്സരം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഉള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വേണം വിലയിരുത്താന്‍. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കായി സ്വന്തമായ നയ സമീപനങ്ങളിലൂന്നിയാകും ഇരുരാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുക.

TAGGED:

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BANGLADESH INDIA US CHINA
TRIVEDI
SERGIO GOR
US AND INDIA ENGAGE IN BANGLADESH

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