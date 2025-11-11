ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യന് സന്ദര്ശനം അമേരിക്കയുടെ ശാക്തിക വിരോധാഭാസം
ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യ സന്ദര്ശനം ഇവരുടെ ഇന്തോ-പസഫിക് തന്ത്രം ചൈനയുമായുള്ള വാണിജ്യ സന്തുലനം, സുരക്ഷ ഉറപ്പ് തുടങ്ങിവയിലെ അസ്ഥിരത ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ദീര്ഘകാല പ്രതിബദ്ധത സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള സഖ്യകക്ഷികള് ചോദ്യമുയര്ത്തുന്നു.
Published : November 11, 2025 at 2:08 PM IST
പ്രസിഡന്റ് പദത്തില് രണ്ടാമൂഴത്തിലെ ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഏഷ്യന് യാത്ര സ്വന്തം ഭരണകൂടം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശനയവും സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ചൂണ്ടുപലകകളാണ്. ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യന് അജണ്ട ചൈനയുമായുള്ള വാണിജ്യ കരാറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ഒപ്പം ഏഷ്യ-പസഫിക് പങ്കാളികള്ക്ക് പുത്തന് സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകള് നല്കല് കൂടിയാണ്. ഇതിന് പുറമെ കമ്പോഡിയയും തായ്ലന്ഡും തമ്മിലുള്ള തര്ക്ക പരിഹാര പ്രമേയത്തിനും ഈ സന്ദര്ശനം ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കൊപ്പം സുരക്ഷാ വാഗ്ദാനങ്ങളും കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക നയം ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള അര്ദ്ധമനസോടെയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കേവലം ഇന്തോ -പസഫിക് അപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങളുടെബന്ധംവ്യാപിപ്പി്ക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നല്കുന്നത്. എന്നാല് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ദീര്ഘകാല ബന്ധങ്ങളില് അസ്ഥിരത നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. വാണിജ്യ ചര്ച്ചകളില് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് ഈ അസ്ഥിരത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം പ്രസിഡന്റ് പദം മറ്റ് ഏത് ആധുനിക കാല അമേരിക്കന് ഭരണകൂടത്തില് നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. വാഷിങ്ടണിന്റെ പൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലത്ത് നിന്നുള്ള പാഠങ്ങള് ഉള്ക്കൊണ്ട് മുന്കാല അമേരിക്കന് ഭരണകൂടങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം നിര്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നയപരമായ വ്യക്തത നല്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ഇതിന്റെ നല്ല വശം. ഇത്തരം വ്യക്തത തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കാന് സഹായകമാകുന്നു.
അതേസമയം ഈ സമീപനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളില് ചില വിജയങ്ങളും കാണാം. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഗാസയിലെ സമാധാനം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലെയും അതേ സമീപനം ഇവിടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് പല പരിമിതികളുമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. വാഷിങ്ടണിന്രെ റഷ്യന് നയത്തിലും ഈ മാറ്റങ്ങള് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അമേരിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും സന്തുലിതമുള്ള മുന്ഗണനയ്ക്കാണ് ഭരണഘടന ഊന്നല് നല്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യ സന്ദര്ശന വേളയില് ട്രംപിന്റെ പ്രാഗത്ഭ്യവും ഭാവിയോടുള്ള സമീപനവും ചൈന വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.
ഇതുവരെ ചൈനയോടുള്ള ട്രംപിന്റെ സമീപനം അസ്ഥിരത നിറഞ്ഞ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ്. അപൂര്വ്വ ധാതുമണല് മേഖലയിലെ ചുങ്കം സംബന്ധിച്ച് ചൈന ചര്ച്ചകളിലേക്ക് കടന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യ സന്ദര്ശനം. ചര്ച്ചകള് അമേരിക്ക പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്തോ -പസഫിക് മേഖലയില് തന്ത്രപരമായ ഇടം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്കയെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.
ചൈനയുമായി വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള് പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യ, ജപ്പാന്, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ പങ്കാളികളുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ സമീപനത്തില് പക്ഷേ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപരമായ ഇടമായി തുടരുമ്പോഴും വാണിജ്യ നയവെല്ലുവിളികള് കുറയ്ക്കാന് പക്ഷേ കാര്യമായ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്കിലും ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യന് സന്ദര്ശനം ചൈനയ്ക്ക് ഏറെ അനുകൂലമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അപ്രായോഗിക നയങ്ങള് പലപ്പോഴും അവരുടെ സുരക്ഷ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് മേഖലയിലെ പങ്കാളികളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ട്രംപിന്റെ സന്ദര്ശനം ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും ജപ്പാന്റെയും ഫിലിപ്പൈന്സിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും പുത്തന് കൂട്ടായ്മയായ ക്വാഡിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
റഷ്യയെ ചര്ച്ചാമേശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് പരാജയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യ സന്ദര്ശനം. ഇക്കൊല്ലം ആദ്യം അലാസ്കയില് ഒരു ഉച്ചകോടി നടന്നിരുന്നു. എന്നാല് ബുഡാപെസ്റ്റില് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചര്ച്ച നടന്നിട്ടില്ല. ട്രംപിന്റെ റഷ്യാ നയത്തില് മൂന്ന് സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. വെടിനിര്ത്തല് നടപ്പാക്കല്, റഷ്യ-അമേരി്കക ബന്ധങ്ങള് പുനര്നിശ്ചയിക്കുക, ഒപ്പം അമേരിക്കയുടെ ട്രാന്സ് അറ്റ്ലാന്റിക് സുരക്ഷ നയങ്ങളിലെ പൊളിച്ചെഴുത്ത്.
ഏറ്റവും ഒടുവില് അമേരിക്ക റഷ്യയിലെ എണ്ണ ഭീമന്മാരായ റോസ് നെഫ്റ്റിനും ലുക്കോയിലിനും ഏര്പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴില് അമേരിക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക അച്ചടക്ക ആയുധം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം തുടരാന് പറ്റാത്ത വിധം റഷ്യയെ സാമ്പത്തികമായി അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഒപ്പം ഇവരുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈന, തുര്ക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ബോധപൂര്വം ഇടയുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റഷ്യയില് നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയില് ഇന്ത്യ യാതൊരു കുറവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് ഈ ഉപരോധങ്ങള് തങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ ഇടങ്ങള് ചുരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെയും ബാധിക്കും.
അതേസമയം ഈ നടപടികളൊക്കെ യുക്രെയ്ന് അതിര്ത്തിയില് നിന്ന് റഷ്യയെ പിന്മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അമേരിക്ക നടത്തുന്നത്. അതേസമയം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി അമേരിക്ക ശത്രുത കാംക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. സുപ്രധാന പങ്കാളികളായ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം പക്ഷേ ഈ നടപടികളിലൂടെ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ലാറ്റിന് അമേരിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ, ചൈന, റഷ്യ തുടങ്ങിയവയുമാുള്ള പോരാട്ടങ്ങള് അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ട്രംപും ഷി ജിന് പിങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അമേരിക്കയുടെ കരുത്തും നിലയും ഭാവി ലോകത്തെ അമേരിക്കയുടെ അധീശത്വും അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു.
എങ്കിലും പസഫിക് ദീര്ഘകാലമായി അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷ താത്പര്യ ഇടമായി നിലകൊള്ളുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സൂക്ഷിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ ഈ ആഗോള താത്പര്യത്തിന് പക്ഷേ ചൈന വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്.
ലോകംകൂടുതല് സാമ്പത്തിക, ഊര്ജ്ജനയതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ പരുവപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തില്, സഖ്യങ്ങളില് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് അമേരിക്കയുടെ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് യാഥാര്ത്ഥ്യമാണോ അതോ കേവലം കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് ക്വഡിന്റെ അധ്യക്ഷ പദം. ഈ സമയത്ത് തന്നെ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് നയത്തില് വരുത്തുന്ന മാറ്റം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.