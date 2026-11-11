കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലിലെ വളവ്: ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വേണ്ടി വരുന്ന ചികിത്സ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കാതെ
കര്ണാടക സര്ക്കാരുമായുള്ള സ്കോളിയോസിസ് പദ്ധതി ധാരണാപത്രം 2025-26ല് പൂര്ത്തിയാക്കിയത് 191 ശസ്ത്രക്രിയകള്
By Anubha Jain
Published : November 11, 2026 at 4:13 PM IST
കേവലം ഒന്പത് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ചിക്കമംഗളുരുവിലെ ഒരു കുടിയേറ്റ കുടുംബത്തിലെ പെണ്കുഞ്ഞിന് ഗുരുതര നട്ടെല്ല് വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് ബെംഗളുരുവിലെ ഭഗവാന് മഹാവീര് ജെയിന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ മെനിന്ജോമൈലോസിലെ എന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. തുടര്ന്ന് ഗുരതര അണുബാധ കുഞ്ഞിനെ ബാധിച്ചു. ഇത് തലച്ചോറിനെ അടക്കം ബാധിച്ചു. ഇത് മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് നയിച്ചു.
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നട്ടെല്ലിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്, നട്ടെല്ല് ചികിത്സാ വിഭാഗം തലവന് ഡോ.മഹേഷ് ബിജ്വാരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഒരു മാസത്തോളം ആശുപത്രിയില് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോള് പൂര്ണമായും രോഗമുക്തയായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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ചെലവേറിയ ശസ്ത്രക്രിയകള് താങ്ങാനാകാത്ത ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിഎംജെഎച്ചിലെ നിര്ണായക ജീവന് രേഖ ഉദ്യമം. ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കടക്കം അര്ഹരായവര്ക്ക് നട്ടെല്ലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ഇവിടെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. ഉദാരമതികളായവരില് നിന്നുള്ള സംഭാവനകളുടെ സഹായമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവുകള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില് ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകള്ക്ക് ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവ് വരുന്നത്.
2016ലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. കര്ണാടകയിലെമ്പാടുമായി ഇതിനകം 800ലേറെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഈ പദ്ധതി താങ്ങായി. കര്ണാടകസര്ക്കാരുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പ് വച്ചതോടെ പദ്ധതി കൂടുതല് വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025-26ല് മാത്രം 191 ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യക്കാര്ക്കിടയില് നട്ടെല്ല് പ്രശ്നം അഥവാ സ്കോളിയോസിസ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള ജനിതക കാരണങ്ങള് കണ്ടെത്താന് ആശുപത്രി ഇപ്പോള് ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതി കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് സ്കോളിയോസിസ്?
സ്കോളിയോസിസ് കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ആജീവനാന്ത കാലം ശാരീരിക പരിമിതി നേരിടണമെന്ന് അര്ത്ഥമില്ല. നട്ടെല്ല് വശങ്ങളിലേക്ക് വളയുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. നേരെ നില്ക്കുന്നതിന് പകരം സി, അല്ലെങ്കില് എസ് ആകൃതിയിലേക്ക് നട്ടെല്ല് പോകുന്നു. ചിലരുടെ കാര്യത്തില് നട്ടെല്ല് ചിലപ്പോള് കറങ്ങുകയും പുറവശത്ത് ഉന്തി നില്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ സ്ഥിതിയുടെ തോത് അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെയും സന്തുലനത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ചിലരില് ഇത് ഗുരുതരമായി ശ്വാസകോശ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കാം.ചിലരില് നാഢീ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാം.
കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും വളര്ച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാകും ഇത് ഉണ്ടാകുക. വേദനയോ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോ പ്രകടമാകാതെ ആകും ഇത് ഉണ്ടാകുക. പ്രായമായവരില് ഇത് പ്രായത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചും സംഭവിക്കാം. തോളിന്റെ അസാധാരണത്വം, ഒരു തോള് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉന്തി നില്ക്കുക, അസാധാരണമായ അരക്കെട്ട്, ഒരു ഭാഗം പൊന്തി നില്ക്കുക, അല്ലെങ്കില് ശരീരം ഒരു വശത്തേക്ക് വളയുക തുടങ്ങിയവ രക്ഷിതാക്കള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യ ലക്ഷം വസ്ത്രങ്ങള് ശരിയായി ശരീരത്തോട് ചേര്ന്ന് കിടക്കാത്തതാണ്. ഓരോരുത്തരിലും ചികിത്സ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
നേരത്തെ കൂട്ടി രോഗനിര്ണയം നടത്തുന്നത് ശരിയായ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ.മഹേഷ് ബിജ്വാര ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു. ബിജ്വാരയുമായി അനുഭ ജെയിന് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്-
1. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശുപത്രിക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന രോഗികള്ക്ക് സൗജന്യമായി ഈ ചികിത്സ നല്കാനാകുന്നത്? സഹായിക്കുന്നവരുടെ പങ്കെന്താണ്?
ബിഎംജെഎച്ച് സ്കോളിയോസിസ് പദ്ധതി 2016ലാണ് തുടങ്ങിയത്. കുട്ടികള്ക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ചാകരുതെന്ന ചിന്തയാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടാന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് സ്കോളിയോസിസ് കിഫോസിസ് ശസ്ത്രക്രിയകള് തികച്ചും സൗജന്യമായി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തും. അര്ഹതയുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സഹായം നല്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് ഒരു സഹകരണ ഉദ്യമമാണ്. ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ പദ്ധതിയില് പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടര്മാരില് നിന്നും മറ്റ് ഉദാരമതികളില് നിന്നും ഇതിന് സംഭാവനകള് കിട്ടുന്നു. ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ചെലവ് ഇതിലൂടെ വഹിക്കുന്നു. അതായത് ശസ്ത്രക്രിയ, മാറ്റി വയ്ക്കല്, ആശുപത്രി പരിരക്ഷ, ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര ചികിത്സകള് എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
2. നവജാത ശിശുക്കളിലും കുട്ടികളിലുമുള്ള സങ്കീര്ണമായ സ്ഥിതികളില് ആശുപത്രിയുടെ സമീപനമെന്താണ്?
സങ്കീര്ണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള നവജാതശിശുക്കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്മാരുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധര്, നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധര്, ശിശു ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധര്, മയക്ക് ഡോക്ടര്മാര്, തീവ്ര പരിചരണ സംഘം, വിദഗ്ദ്ധ നഴ്സുമാര് എന്നിവരുള്പ്പെട്ട സംഘമാണ് ഇത്തരം രോഗികളുടെ ശസ്ത്കര്രിയയും തുടര് ചികിത്സകളും നടത്തുക.
ചിക്കമംഗളുരുവില് നിന്നുള്ള ഒന്പത് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയും പരിരക്ഷയും എന്ത് കൊണ്ട് ആവശ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഇത് കാട്ടിത്തരുന്നു. ഗുരുതര ജനിതക വൈകല്യവുമായി പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില് മറ്റ് സങ്കീര്ണതകളും ഉടലെടുക്കാനിടയുണ്ട്. ഇത് കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് കേവലം ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധര് മാത്രം പോരാ. ഏകോപിതമായ പരിചരണവും തീവ്ര നിരീക്ഷണവും കുടുംബത്തിന് സുസ്ഥിര പിന്തുണയും വേണം.
3. എപ്പോഴാണ് നട്ടെല്ലിലെ വളവിന് കേവലം നിരീക്ഷണത്തിനും തിരുമ്മല് പോലുള്ള ചികിത്സകള്ക്കും താങ്ങിനും അപ്പുറം ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരുന്നത്?
ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ വളവുകള് ഗുരുതരമാകാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതി. അതേസമയം മിതമായ തോതിലുള്ള വളവുകള് നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇവര്ക്ക് പേശീ ബലപ്പെടുത്തലും തിരുമ്മല് പോലുള്ളവയും ചെയ്യണം. നട്ടെല്ലിലെ വളവ് കടുത്തതാണെങ്കില് മാത്രം ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താല് മതിയാകും. സാധാരണയായി 45-50 ഡിഗ്രിയോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള വളവുകള്ക്കാണ് സാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയ നിര്ദ്ദേശിക്കാറുള്ളത്. ഇത് ചിലപ്പോള് പിന്നെയും വര്ദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം, വളര്ച്ച, പുരോഗതി നിരക്ക്, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം, വൈകല്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്നിവയും തീരുമാനമെടുക്കലിന് പരിഗണിക്കും. ശസ്ത്രക്രിയ വൈകുന്നത് വളവ് കൂടുതല് ഗുരുതരമാക്കുകയും ശരിയാക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടേറ്റുകയും ചെയ്യും.
4. ശസ്ത്രക്രിയ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്? ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം രോഗിക്ക് യഥാര്ത്ഥത്തില് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം?
ശസ്ത്രക്രിയ സാങ്കേതികതയുടെ മുന്നേറ്റം, മയക്കല്, ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുമ്പോള് തന്ന നാഡീ നിരീക്ഷണം, ത്രീഡീ ചിത്രീകരണം എന്നിവ ഇതിനെ കൂടുതല് സുരക്ഷിതവും കൃത്യതയുമാര്ന്നതാക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികതകള് നമ്മെ നിര്ണായക ശരിയാക്കലിനൊപ്പം സ്പൈനല് കോര്ഡിനെയും ഞരമ്പുകളെയും സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
മിക്ക രോഗികള്ക്കും അവരുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി പ്രതൃക്ഷത്തില് തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ടതായി മനസിലാക്കാനാകും. ക്രമാനുഗതമായി മാത്രമേ ഭേദമാകൂ. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങള്ക്കകം തന്നെ നടക്കാനാകുന്നു. ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് തന്നെ അവര്ക്ക് അവര്ക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളില് പോകാനാകും. അതേസമയം കായികപ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടാന് സമയം വേണ്ടി വന്നേക്കും. ഇത് മുറിവുണങ്ങലും ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധന്റെ അഭിപ്രായവും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചാകും. അനുയോജ്യമായ പുനരധിവാസവും കൃത്യമായി ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര ചികിത്സകളുമെല്ലാം കൊണ്ട് മിക്ക കുട്ടികള്ക്കും സാധാരണ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാന് സാധിക്കും.
5.എത്ര നേരത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്കോളിയോസിസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാനാകും? പതിനെട്ട് വയസ് വരെ കാത്തു നില്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ശസ്ത്രക്രിയ എത്രയും നേരത്തെ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. പതിനെട്ട് വയസാകും വരെ കാത്തുനില്ക്കേണ്ടതില്ല. ചിലരുടെ കാര്യത്തില് പ്രായപൂര്ത്തിയാകും വരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതല് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. വളവിന്റെ തീക്ഷ്ണത, കുട്ടിയുടെ പ്രായം, അവശേഷിക്കുന്ന വളര്ച്ച, വളവിന്റെ പുരോഗതി എന്നിവ ആശ്രയിച്ചാണ് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയം നിശ്ചയിക്കുക.
കടുത്തരീതിയില് വളവ് കൂടി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില് അഞ്ചോ ആറോ വയസില് നത്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണം. അതിന് മുമ്പ് നടത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല. എങ്കിലും തീരെച്ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളില് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത് പ്രത്യേക വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. കാരണം. അവരില് നട്ടെല്ലും നെഞ്ചും എല്ലാം അപ്പോഴും വളര്ന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വളര്ച്ചയെ സംരക്ഷിക്കം വിധമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാ സങ്കേതങ്ങളാണ് അവരില് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും പരമ്പരാഗത ശരിയാക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വൈകല്യങ്ങള് പരിഹരിക്കാനാകും. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ശരിയായ സമയം തീരുമാനിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള് അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലാതെ പ്രായത്തെ നോക്കിയല്ല.
6.ഇന്ത്യയില് കൃത്യസമയത്ത് നട്ടെല്ലിലെ വളവ് തിരിച്ചറിയുന്നതില് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണ്?
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ബോധവത്ക്കരണമില്ലായ്മയാണ്. മിക്ക രക്ഷിതാക്കള്ക്കും ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. കാരണം ഇത് വേദനാരഹിതമായ അവസ്ഥയാണ്. ഇത് കൂടുതല് കടുത്തതാകുമ്പോള് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാനാകൂ. ഇതിന് പുറമെ നട്ടെല്ല് പരിചരണ സൗകര്യങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ കുറവുമാണ്. ഒപ്പം രാജ്യത്തെ മിക്കയിടത്തും വിദഗ്ദ്ധരുടെ കുറവുമുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളില് നിന്നുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ശരിയായ ചികിത്സയ്ക്കായി ദീര്ഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.
വിദ്യാലയതല ബോധവത്ക്കരണവും പരിശോധനയും ചെറിയ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടു വന്നേക്കാം. അധ്യാപകര്ക്കും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകള് മനസിലാക്കാനും കുട്ടികളെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.
7.പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധ നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ പ്രാപ്യമാകുന്നതില് സംഭാവനകളും സര്ക്കാര് പിന്തുണയും എത്രമാത്രം സുപ്രധാനമാണ്?
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വീടുകളിലെ കുട്ടികള്ക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ കിട്ടുന്നതില് ഇത്തരം സംഭാവനകളോടെയുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതി ഏറെ പ്രാധാന്യം അര്ഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും സഹജീവി സ്നേഹം ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാനാകില്ല. സര്ക്കാര് സഹായവും അത് പോലെ തന്നെ ഇവ സുസ്ഥിരമാക്കാനും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനും സുപ്രധാനമാണ്. കര്ണാടക സര്ക്കാര് സ്കോളിയോസിസ്-കീഫോസിസ് ചികിത്സയ്ക്കായി ആവിഷ്ക്കരിച്ച പ്രത്യേക പരിശോധന പദ്ധതി എബി -എആര്കെ എന്നിവ മികച്ച ഉദ്യമങ്ങളാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട നടത്തിപ്പ്, കൃത്യസമയത്തുള്ള അംഗീകാരം, ആവശ്യത്തിന് ധനസഹായം, കൃത്യമായ റഫറല് സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ കൂടുതല് ആശുപത്രികളിലൂടെ യോഗ്യരായവര്ക്ക് ഈ ചികിത്സ സൗജന്യമായി നല്കാനാകും.
പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം സ്ക്കാര് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികളെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്മാരെയും സംഭാവനകളെയും കൂട്ടിയണക്കി ഈ പ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്താന് സഹായമാകും. കുടുബത്തിന് താങ്ങാനാകാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കുഞ്ഞിനും ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം.
8.പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ബിഎംജെഎച്ചിന്റെ പദ്ധതികള്
ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗായി സര്ക്കാരിന്റെ പതിനെട്ടു വയസുവരെയുള്ളവരുടെ വൈകല്യങ്ങള് കണ്ടെത്താനും മറ്റുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബാല് സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമുമായി തങ്ങള് സഹകരിക്കുന്നു. ബിഎംജെഎച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനുള്ള മുഴുവന് പരിശോധനകളും നടത്തുന്നത്. ഈ പരിശോധനകള് തങ്ങള് ഇനി അയല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.
2027ല് 300 ശസ്ത്രക്രിയകള് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കര്ണാടകയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും. അയല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും. ഇതിനായി നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു റഫറല് ശൃംഖല കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളെ കൂടുതല് ബോധവത്ക്കരിക്കണം, സര്ക്കാര് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഇത്തരം കുട്ടികളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തണം.