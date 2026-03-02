ഖമയേനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പറ്റിയ "പിഴവ്", ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇറാൻ ജനത
ഖമേനിയുടെ വധം, ഇറാൻ ജനതയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു, ആഭ്യന്തര കലഹം മറന്ന് രാജ്യത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് ജനങ്ങൾ.
By Bilal Bhat
Published : March 2, 2026 at 8:56 PM IST
ഇറാനെ തളയ്ക്കാനും ഭരണമാറ്റം സുഗമമാക്കാനുമാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും പ്രധാനമായും സൈനിക നീക്കം നടത്തിയത്. എന്നാൽ, യുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഭയാനകമായ മാറ്റം ഇറാാനിലെ മതനേതൃത്വത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ഒരു യുവതി മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ അടിപതറി നിന്ന ഭരണകൂടം, ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കുകയാണ്.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള യുവാക്കൾ സുരക്ഷാസേനയുടെ അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലായിരുന്നു. പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച കർശനമായ മതനിയമങ്ങളെ ഈ യുവാക്കൾ വെല്ലുവിളിച്ചു. പ്രക്ഷോഭകരെ അടിച്ചമർത്താൻ സുരക്ഷാസേന വൻതോതിൽ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയത് നിരവധി മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പ്രാദേശികമായ പരാതികളിൽ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രതിഷേധം പെട്ടെന്നുതന്നെ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപമായി മാറുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തു. നിരായുധരായ സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ ബലപ്രയോഗം നടത്തരുതെന്ന് ഇറാൻ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഇത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അവസരമൊരുക്കി.
2025 ജനുവരിയിലെ തീവ്രമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം കേവലം പ്രസ്താവനകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാരോപിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് വലിയ ഭീഷണികളില്ലാത്ത സമയത്താണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയ സമയത്ത് ട്രംപ് ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇറാനിലെ ജനതയുടെ പ്രതികരണം മറ്റൊന്നായേനെ. എന്നാൽ, പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനേയിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വധം ആക്രമണത്തിൻ്റെ സമയക്രമത്തിൽ വന്ന ഒരു തന്ത്രപരമായ 'പിഴവായാണ്' വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് പകരം, ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഭ്യന്തരമായി ഭിന്നിച്ചുനിന്ന ജനതയെ ഭരണകൂടത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരത്താൻ കാരണമായി.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇറാൻ്റെ സൈനിക ഘടന വളരെ സങ്കീർണ്ണവും അവ്യക്തവുമാണ്. പരമോന്നത നേതാവ് ടെഹ്റാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ (IRGC) ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ സങ്കീർണ്ണമായ ഘടനയുടെ പരിമിതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഖമേനിയും മറ്റ് സൈനിക നേതാക്കളും യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. IRGC-ക്ക് കീഴിലുള്ള 'ബസിജ്' എന്ന വിഭാഗം രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനും ഭരണകൂടത്തിന് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും സജീവമാകാറുണ്ട്. ഈ സംവിധാനം പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിലന്തിവല പോലെയാണ്, ശത്രുക്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതികൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
സാധാരണയായി വിദേശ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലിബറൽ ആശയക്കാരായ ഇറാനികൾ പോലും ദേശീയതയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഭരണകൂടത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മാസങ്ങളോളം തങ്ങൾ എതിർത്ത ഭരണകൂടത്തെത്തന്നെ വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 'പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട്' ദുർബലമായതും ആഭ്യന്തര പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായി തോന്നിയിരുന്നു. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സൈനിക നടപടി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇറാനിയൻ പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇസ്രയേലും യുഎസും നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ 'പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട്' ഗണ്യമായി ദുർബലപ്പെട്ടു. ഗാസയിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തകർച്ച, സിറിയയിലെ അസദ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വീഴ്ച എന്നിവ ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. മുമ്പ് ഈ പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ടെഹ്റാൻ ഇപ്പോൾ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഹമാസ് നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടുന്നു, ഹിസ്ബുള്ള പ്രതിരോധത്തിനും കീഴടങ്ങലിനും ഇടയിൽ ഉലയുന്നു, അസദ് രംഗത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. ഇറാൻ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയതോടെ ഹൂതികളുടെ സ്വാധീനവും അവസാനിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ കരുത്തും അതേസമയം വലിയ ബാധ്യതയുമാണ്. ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ഇറാൻ സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകൂ. നിലവിൽ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാലമായി ഇറാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു (ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗം).
അതിനാൽ, ശത്രുതയുള്ള ഇറാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിന് വലിയൊരു തടസ്സമായാണ് പടിഞ്ഞാറ് കാണുന്നത്. ഖമേനിയെ വധിക്കുന്നതിലൂടെ ഭരണമാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ നീക്കം പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നൽകിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സാഹചര്യം ഒരു വലിയ പ്രാദേശിക യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. യുഎസിന് സൈനിക താവളങ്ങൾ നൽകിയ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി, അവരെ അമേരിക്കയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുമോ അതോ നിഷ്പക്ഷമായി നിലനിർത്തുമോ എന്നതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്.