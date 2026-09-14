തീവ്രവലതുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തിരിച്ച് വരവ്
കിഴക്കന് ജര്മ്മനിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം യൂറോപ്പിന്റെ തീവ്ര ഭൂതകാലത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ലോകമെമ്പാടും തീവ്രവലതു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉണര്വിനും കാരണമായിരിക്കുന്നു.
By Bilal Bhat
Published : September 14, 2026 at 7:06 PM IST
അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്ന കിഴക്കന് ജര്മ്മനിയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും ഫ്രാന്സില് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഴ്ചകളും 20നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പിന് സമാനമാണ്. ഏകാധിപത്യം ഉടലെടുക്കുന്നു, തീവ്രവാദം അതിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഖത്തിലെത്തി നില്ക്കുന്നു.
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രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു നാസി ജര്മ്മനിയിലെ ഹിറ്റ്ലര് ആയിരുന്നു. യുദ്ധ വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തകരായ ജീന് ജൗറേഴ്സിനെ പോലുള്ളവര് പട്ടാപ്ക്കല് ഫ്രാന്സില് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
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എറിക് ഹോബ്സ്ബാംമിനെ പോലുള്ളവര് കേവലം രണ്ട് വാക്കുഖളിലാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് എക്സ്ട്രിമിസം എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തില് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്; അഡോള്ഫ് ഹിറ്റ്ലര്. ലോകമെമ്പാടും ജൂത വിരുദ്ധത കാട്ടുതീ പോലെ പടര്ന്ന കാലം. ഈ ജൂത വിരുദ്ധതയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഇന്നും ക്രൈസ്തവ ജനതയുടെ പിന്തലമുറ അനുഭവിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഫാസിസം, രാഷ്ട്രീയക്കൊലകള്, സമകാലിക സംഘര്ഷങ്ങള് എന്നിവ അരങ്ങേറുന്നു. ഇവയെല്ലാം കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോള് നാം നാസി ജര്മ്മനിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുകയാണോ എന്ന് സന്ദേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതല് അപരിഷ്കൃത ജനതയുടെ കൈകളിലേക്ക് ചരിത്രം മടങ്ങി വരുന്നുവെന്ന സൂചനകളാണ് ഇവയെല്ലാം സമ്മാനിക്കുന്നത്. തീവ്രവാദത്തിന്റെ പന്തങ്ങള് വീണ്ടും കൊളുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭീകരതയുടെ പുകച്ചുരുളുകല് എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. തീവ്രവലത് പക്ഷ നിലപാടുകള് തിരികെ വരുന്നു.
ഉപരിതലത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്കപ്പുറം അടിസ്ഥാനതലത്തില് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫാസിസവും നാസിസവുമായി ബന്ധപ്പെടാന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സ്വയം വലതുപക്ഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് സ്പെയിനിലെ വോക്സ് പാര്ട്ടി തങ്ങള് ഫാസിസ്റ്റ്-നാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള് തന്നെ വലതു പക്ഷമാണെന്നുമാണ് സ്വയം പറയുന്നത്.
ഈ വൈരുദ്ധ്യത എല്ലായിടവുമുണ്ട്. അതിന് വലിയ വിലയും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അമേരിക്ക പറയുന്നത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് തങ്ങള് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അതേസമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് അമേരിക്ക സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ശക്തമായ താലിബാന് ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ച് കൊണ്ടാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗാസ പുനര്നിര്മ്മിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇവിടെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമുള്പ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാര് തോക്കിന്റെയും ബോംബിന്റെയും നിഴലിലാണ് കഴിയുന്നത്.
സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ വധത്തോടെ ഇറാന് എക്കാലത്തെയും കരുത്തുറ്റ രാഷ്ട്രമായി പരിണമിച്ചു. ഈ മേഖല മുഴുവന് ഐഎസ് പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രമായി മാറി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനത ലോകമഹായുദ്ധങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ നീതികരണങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ ജനത നടത്തുന്ന ന്യായീകരണങ്ങളും ചര്ച്ചാ വിഷയമാണ്. ശരിക്കുണ്ടായ മാറ്റം ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകള് സ്വഭാവികമെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ഒരു പരിധി വരെ അസ്വഭാവികതകള് അങ്ങനെയല്ലാതെയുമായി തീര്ന്നു.
യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക പിന്തുണയെ എതിര്ക്കുന്നവര് തങ്ങള് ചരിത്രത്തിലെ ശരിയോടൊപ്പമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒപ്പം യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക സഹായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ ഇതിന്റെ എതിര് ചേരിയിലുള്ളവരായും ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
യുദ്ധ രാഷ്ട്രങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെയോ യുക്രെയ്ന് റഷ്യ യുദ്ധത്തിലോ നിഷ്പക്ഷ സമീപനം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ചിലര് കരുതുന്നു. ചിലരാകട്ടെ നിശബ്ദത കുറ്റകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലര് പക്ഷം ചേരുന്നു. തങ്ങളാണ് ശരിയെന്ന് സമര്ത്ഥിക്കാന് ഓരോരുത്തര്ക്കും ഓരോരോ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്.
ഇന്നും നമുക്ക് പറയാന് സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളുടെ കഥകളുണ്ട്. ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കാലത്ത് അയാളും ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ചെയ്തികളിലും ഒരു ന്യായീകരണം നാം കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പോള് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കിഴക്കന് ജര്മ്മനിയിലെ ഫലങ്ങള് ഇതിന് ഉത്തരമോദാഹരണമാണ്.
ആള്ട്ടര്നേറ്റീവ് ഫോര് ജര്മ്മനി(എഎഫ്ഡി) എന്ന തീവ്ര വലതു പക്ഷ പാര്ട്ടി ഇപ്പോള് അവിടെ അധികാരം ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. 2020 മുതല് സാക്സോണി ആന്ഹാല്ട്ട് ഭരിക്കുന്ന മധ്യ വലതു കക്ഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഈ അധികാര ലക്ഷ്യം.
എഎഫ്ഡിയെ രാജ്യത്തെ ഇന്റിലിജന്സ് ഒരു തീവ്രവാദ സംഘമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വിജയം നിയമപോരാട്ടം നേരിടുകയാണ്. എന്നാല് കോടതി ഇവരുടെ തീവ്രവാദ പ്രതിച്ഛായ തള്ളി. ചില സമൂഹങ്ങളോട് ഈ കക്ഷിയ്ക്ക് കടുത്ത എതിര്പ്പുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജന്സ് വാദം. നാസികള് ജൂതരോട് കാട്ടിയ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് സമാനമാണിതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പാര്ട്ടിയെ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി നഗരങ്ങളില് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി. മൂന്ന് സീറ്റില് താഴെ മാത്രം ലഭിച്ച കക്ഷി സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് കക്ഷികളുടെ സഹകരണം തേടുന്ന വേളയിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യമുയര്ന്നിരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിനെതിരെ എഎഫ്ഡി പ്രവര്ത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചാല് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇവര് സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കും. യൂറോപ്പിലെ പുത്തന് ക്രമം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേതിന് സമാനമാകുകയും ചെയ്യും. ചിലര് മാത്രം പക്ഷം മാറുമെന്ന മാറ്റം മാത്രമുണ്ടാകും. രാഷ്ട്രമില്ലാത്ത ജൂതന്മാര് സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി നാസികളുടെ വേട്ടയില് നിന്ന് ഓടിയെങ്കില് ഇത് ഇപ്പോള് ഗാസക്കാര്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന വേട്ടയാണ്. ഇവര്ക്കാകട്ടെ ഇപ്പോള് ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ട്.
നാസികളുടെ കടുത്ത മര്ദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇവരിപ്പോള് സ്യവം മര്ദ്ദകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അടിച്ചമര്ത്തപ്പെട്ടവര് മര്ദ്ദകരായി ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്ക്കുമെന്ന ഫ്രാന്റസ് ഫാനോനിന്റെ ദ റെച്ചഡ് ഓഫ് എന്ന എര്ത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള മാറ്റമാണ് ഇപ്പോള് സംഭവിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആന്റി സെമിറ്റിസം ഇന്ന് ആന്റി സയണിസമായി പരിവര്ത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗാസയില് സംഭവിക്കുന്നതിനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ജൂതരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിനെ ചൂഴുന്ന ശത്രുത ക്രമാനുഗതമായി ഉയര്ന്ന് വന്നതാണ്. ജര്മ്മനിയില് നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഓര്മ്മകളിലാണ് ഇത് ക്രമേണ ഉടലെടുത്തതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതായി. ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ട ജൂതര് സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി പരക്കം പാഞ്ഞ ചരിത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇന്നത്തെ സംഘട്ടനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇസ്രയേല് എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ്.
ഇന്നിവര്ക്ക് രാജ്യമുണ്ട്, സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട്, സ്വന്തം വീടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇവര് മര്ദ്ദകന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ് തങ്ങളനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് മേല് വര്ഷിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ പല അംഗരാജ്യങ്ങലെയും ഇവര് വിമര്ശനബുദ്ധ്യാ നേരിടുന്നു. ഇസ്രയേല് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഉദാഹരണമല്ല. തീവ്രവാദം എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
പരസ്യമായി തന്നെ തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും തീവ്രവലത് പക്ഷ സംഘങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി നില കൊള്ളുന്നതും നിഷിദ്ധമല്ലായിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങള് പരസ്യമായി തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത തെറ്റായ വഴികള് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. അതിരുകള് തമ്മിലുള്ള അവ്യക്തത പൂര്ണമായും മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എഎഫ്ഡി പോലുള്ള തീവ്രവലതു പക്ഷ സംഘങ്ങള്ക്ക് സ്വന്തം നിര്വചനങ്ങളുണ്ട്. തങ്ങള് കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധരാണ്, ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധരാണ്, യുക്രെയ്ന് വിരുദ്ധരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ്യം.
അധികം വൈകാതെ ഇത് ജര്മ്മനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി മാറും. സമാനമായി തന്നെയാണ് ഫ്രാന്സിന്റെ പോക്കും. തീവ്രവലതു സഹയാത്രികനായ മരീന് ലെ പെന് ഏകാധിപതിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ട പരാജയവും അഴിമതിയും നിറവേറ്റാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളും ലിബറലുകളുടെ ഇടം നഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങള്ക്ക് ആകട്ടെ മറ്റ് ബദലുകള് തേടാനുമില്ല.
തീവ്രവലതു പക്ഷം മാത്രമാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള പോംവഴി. ഇവരില് കുറച്ച് കുറ്റങ്ങള് മാത്രമേ അവര് കാണുന്നുള്ളൂ. കാര്യങ്ങള് കൈവിട്ട് പോകുകയാണ്. ചിലര് തീവ്ര വലത് പക്ഷമാകുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ ജോര്ജിയ മെലോണിയെ പോലുള്ളവര് തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങളില് നിന്ന് വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നു. ഇവര് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമല്ല വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടുകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
തീവ്ര അഭിപ്രായങ്ങള് നിഷിദ്ധമല്ല. ഇവയെക്കുറിച്ച് പൊതുവിടങ്ങളില് സംവദിക്കുന്നത് പോലും സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ എല്ലായിടവും ഈ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡവും ഇതില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അടുത്ത തലമുറയിലാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇവര് ലോകത്തെ വീണ്ടും ജീവിക്കാനാകും വണ്ണം ഉടച്ച് വാര്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതില് നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുമെന്നും.
1914ല് ഓക്സ്ഫോര്ഡിലെയും കേംബ്രിഡ്ജിലെയും 25ശതമാനം വിദ്യാര്ത്ഥിഖള് സ്വന്തം ജീവന് ബലി കഴിച്ച് ലോകത്തിന് സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്ത സംഭവത്തില് നിന്ന് പ്രചോദിതരായി അടുത്ത തലമുറ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.