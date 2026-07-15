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വയനാട്ടില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ദുരന്തങ്ങള്‍; നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കപാതയ്ക്ക് സമീപം ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്‍റെ ദുരൂഹത

തുരങ്ക പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ വിവാദത്തിലായിരുന്നു.

LANDSLIDE DISASTERS IN WAYANAD tunnel project eccologically fragil westernghats
-Wayanad: Search and rescue operation underway at the site of the landslide that struck the under-construction Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi twin tunnel project (PTI)
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By C P Rajendran

Published : July 15, 2026 at 7:55 PM IST

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പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബലമായ വയനാടന്‍ കുന്നുകള്‍ വീണ്ടും തലക്കെട്ടുകളില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജൂലൈ ഏഴിന് വയനാടിനെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരുമണ്ണിടിച്ചിലിന് കൂടി ഈ നാട് ഇരയായിരിക്കുന്നു. എട്ട് ജീവനുകള്‍ പൊലിഞ്ഞു. വന്‍തോതില്‍ നാശനഷ്‌ടങ്ങളും ഉണ്ടായി.

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ഈ സംഭവം അതീവ ദുരൂഹവും വളരെ വലിയ മുന്നറിയിപ്പുമാണ്. ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിന്‍റെ കിടപ്പാണ് വിഷയം. കള്ളാടിയില്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കപാതയുടെ പ്രവേശന കവാടമാണിത്. മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ സ്ഥലം 2024ല്‍ വന്‍നാശം വിതച്ച ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായ ചൂരല്‍മലയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്താണ്. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഇത്തരം നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടായ ഇടം കൂടിയാണിത്. വീണ്ടും ഒരു ദുരന്തം കൂടി ഉണ്ടായതോടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബലമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടുത്തെ മാനുഷിക ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.

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അയല്‍ജില്ലയായ കോഴിക്കോടിന് സമീപമുള്ള ആനക്കാംപൊയിലിനെയും യനാട്ടിലെ മേപ്പാടിയെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ തുരങ്ക പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ വിവാദത്തിലായിരുന്നു. ഇത് ദുരന്തത്തിനുള്ള ഒരു ചേരുവയാണെന്ന വാദം തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും ഭൗമശാസ‌‌ത്രജ്ഞരും ഉയര്‍ത്തി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ദുര്‍ബലമായ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണും ശക്തമായ മഴയും ഇത്തരമൊരു കൂറ്റന്‍ ഖനനം മേഖലയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ എതിര്‍പ്പുകളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയുമായി അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. പരിസ്ഥിതി മുന്നറിയിപ്പിനപ്പുറം ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ വികസനത്തിനും ഗതാഗത സൗകര്യത്തിനുമാണ് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കിയത്.

ഇക്കൊല്ലം ഏപ്രിലില്‍ സുപ്രീം കോടതി പോലും പദ്ധതിയുടെ ദേശീയ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് കാട്ടി. വന്‍ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇതിനെ കണ്ണുമടച്ച് അംഗീകരിച്ച് അനുമതി നല്‍കി.

ഹിമാലയത്തിലായാലും ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിലായാലും കേരളത്തിലായാലും ഇപ്പോഴിത്തരം വിവാദ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അധികൃതര്‍ പച്ചകൊടി കാട്ടുന്നു. ദീര്‍ഘകാല പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷയെയും പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയെയും കാറ്റില്‍പ്പറത്തിക്കൊണ്ടാണിത്.

LANDSLIDE DISASTERS IN WAYANAD tunnel project eccologically fragil westernghats
-Wayanad: Search and rescue operation underway at the site of the landslide that struck the under-construction Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi twin tunnel project (PTI)

തുരങ്കപാതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ കള്ളാടിയിലെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായോ എന്നത് വിശദമായ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ. എന്നാല്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയും ദുരന്തത്തിന് കാരണമായി. ഇതിന് പുറമെ കമ്പനി നിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത മണ്ണും പാറയും മറ്റും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നതില്‍ വരുത്തിയ അലംഭാവവും ദുരന്തത്തിന്‍റെ ആഴം കൂട്ടി. മഞ്ഞ്മല ഇടിഞ്ഞ് വരുന്നത് പോലെയുള്ള കാഴ്‌ചകളാണ് സിസിടിവിയില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. വലിയ വേഗത്തിലും ശക്തിയിലുമാണ് ഇവ ഒഴുകിയെത്തിയത്. നിര്‍മാണങ്ങള്‍ മലയുടെ മുകള്‍ ചെരിവിനെ അസ്ഥിരമാക്കുന്നതില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ഇത് ഭൗമ പരിസ്ഥിതിയെയും ദുര്‍ബലമാക്കി. പിന്നാലെ മലയിടിച്ചിലുമുണ്ടായി.

വയനാട്ടിലെ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങള്‍ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കാക്കണം. നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട തുരങ്കപാത മേഖലയിലെ ദുര്‍ബല പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുനപ്പരിശോധന നടത്തണം. വിശദമായ ഭൗമ, പഠനങ്ങള്‍ നടത്താതെയാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയത് എന്നതും ഇതിന്‍റെ ഗൗരവം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം മഴയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും വയനാട് പോലുള്ള മേഖലകളില്‍ ഉരുള്‍ പൊട്ടല്‍ സാധ്യതകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ശക്തമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാകണം. കൃത്യമായ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണവും. അല്ലാതെ വേഗതയും കേവലം സാമ്പത്തിക പരിഗണനകളും മാത്രമായിരിക്കരുത് ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആധാരം. പരിസ്ഥിതിയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം.

LANDSLIDE DISASTERS IN WAYANAD tunnel project eccologically fragil westernghats
-Wayanad: Search and rescue operation underway at the site of the landslide that struck the under-construction Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi twin tunnel project (PTI)

തുരങ്ക നിര്‍മ്മാണം കുന്നുകളെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ പാറ-മണ്ണ് സംവിധാനങ്ങളെ വളരെയേറെ ബാധിച്ചു. നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന പല പൊട്ടലുകും വിള്ളലുകളും നമുക്കിന്നിവിടെ കാണാം. വയനാട്ടിന്‍റെ പ്രത്യേകതയായ നിരന്തര മഴയില്‍ ഈ വിടവുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തും. ഇത് ചെരിവുകളില്‍ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ഉരുള്‍പൊട്ടലിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. തുരങ്കം സ്വഭാവിക ജലമൊഴുക്ക് ചാലുകളിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോള്‍ വെള്ളത്തിന്‍റെ സമ്മര്‍ദ്ദം സ്വഭാവികമായി ഉയരുന്നു. മണ്ണിന്‍റെ ഘടന ദുര്‍ബലമാകുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിത്തറയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് കേവലം ഉപരിതലത്തില്‍ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളല്ല. ഇത് ആഴത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും വന്‍ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

8.17 കിലോമീറ്റര്‍ തുരങ്കപാത പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബല മേഖലകളിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവു ദുര്‍ബല മേഖലയാണ്. ഒപ്പം ജൈവവൈവിധ്യവും പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യവും കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗം കൂടിയാണിത്. പരിസ്ഥിതി അനുമതി നല്‍കും മുമ്പ് മതിയായ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നിരവധി പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടുതല്‍ സമഗ്രമായ സൂക്ഷ്‌മതല ഭൗമശാസ്‌ത്ര പഠനം അടിയന്തരമായി ആവശ്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷമേ അന്തിമ അനുമതി നല്‍കാവൂ എന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

LANDSLIDE DISASTERS IN WAYANAD tunnel project eccologically fragil westernghats
People light candles during the last rites of Anmol Dodrai, a 25-year-old labourer who was killed in the landslide at a tunnel road construction site in Kerala s Wayanad district (PTI)

ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. മുംബൈ-പൂനെ ദേശീയപായിലെ രണ്ടാം തുരങ്കത്തില്‍ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചില്‍ മഴക്കാലത്ത് കുന്നുകളിലെ അസ്ഥിരത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തുരങ്ക പ്രവേശനകവാടങ്ങള്‍ അതീവ അപകടമേഖലകളായി മാറുന്നു. കാരണം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ മണ്ണും പാറയും നീക്കം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇവിടുത്തെ സ്വഭാവിക സംരക്ഷണം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഭൂഗര്‍ഭജലത്തിന്‍റെ ഒഴുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവയെല്ലാം കുത്തിയൊലിച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നു.

ജൂലൈ ഏഴിന് വയനാട്ടിലെ കള്ളാടിയിലുണ്ടായത് ഒരു അസാധാരണ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഇത് ഒരു തുടര്‍ച്ചയാണ്. ഈ ദുരന്തത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമഗ്രവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി വസ്‌തുതകള്‍ പുറത്ത് വരും വരെ നിര്‍മാണം നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ തയാറാകണം. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പ്പും തുലാസിലാണ്. ഏത് വിധേനെയുമുള്ള വികസനം വികസനമല്ല. ഇത് പതിയെ പതിയെ ഉള്ള ഒരു ദുരന്തം സൃഷ്‌ടിക്കലാണ്. വയനാടന്‍ കുന്നുകള്‍ നമ്മളോട് ഒരൊറ്റ ഭാഷയില്‍ മാത്രമാണ് സംവദിക്കുന്നത്-ഉരുള്‍ പൊട്ടലുകളിലൂടെ മാത്രം.

TAGGED:

LANDSLIDE DISASTERS IN WAYANAD
TUNNEL PROJECT
ECCOLOGICALLY FRAGIL
WESTERNGHATS
KALLADI DISASTAR

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