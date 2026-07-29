ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അടുത്ത സെക്രട്ടറി ജനറല്-ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രത്തില് നിര്ണായക നിമിഷം
വന്ശക്തികളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് പരിഹരിക്കാനാകുന്ന ഒരു അധ്യക്ഷനെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
Published : July 29, 2026 at 4:24 PM IST
അരുണിം ഭുയാന്
ന്യൂഡല്ഹി: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അടുത്ത സെക്രട്ടറി ജനറല് മത്സരം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നയതന്ത്രപരമായി ഏറെ വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞതാണ്. ആഗോളതലത്തില് നാം നിരവധി യുദ്ധങ്ങള് അഭിമുഖൂകരിക്കുന്നു. ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ പോര്വിളികള് എങ്ങും മുഴങ്ങുന്നു. ബഹുവിധ സ്ഥാപനങ്ങള് ആത്മവിശ്വാസ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തില് വന്ശക്തികളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാക്കാനാകുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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ഉഗാണ്ടയില് നിന്നുള്ള എഴുപത്തഞ്ചുകാരനായ ഒലാറ ഒട്ടുന്നു ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവില് ഈ വിശുദ്ധ പദവിയുടെ മത്സരപട്ടികയിലേക്ക് കടന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പട്ടികയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആഫ്രിക്കക്കാരനും മൊത്തത്തില് ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുമാണ് ഇദ്ദേഹം.
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ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ദീര്ഘകാലമായി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒട്ടുന്നുവെന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും ഉയര്ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് തക്കവണ്ണം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.
എന്നാല് 2026ലെ മത്സരം ഒരു സുപ്രധാന ചോദ്യത്താല് പരുവപ്പെടുത്തിയതാണ്. അടുത്ത സെക്രട്ടറി ജനറല് എവിടെ നിന്ന് ആകണം എന്നതാണ് ആ വലിയ ചോദ്യം? പ്രാദേശിക ഊഴം അനൗപചാരികമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ഔപചാരിക നിയമമൊന്നുല്ല.
നിലവിലെ സെക്രട്ടറി ജനറല് അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറെസ് പോര്ച്ചുഗീസുകാരനാണ്. അതായ് പാശ്ചാത്യ,യൂറോപ്പ് മറ്റ് സംഘത്തില് പെടുന്നയാള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്ഗാമി ബാന് കി മൂണ് ഏഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. അതിനും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കോഫി അന്നന് ആകട്ടെ ആഫ്രിക്കക്കാരനും.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സെക്രട്ടറി ജനറല് ലാറ്റിന് അമേരിക്കയിലോ കരിബീയന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നോ ഉള്ള ആളാകണമെന്ന ഒരു വാദം ശക്തമായി നിലവിലുണ്ട്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു വനിത എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും അന്തരീക്ഷത്തില് പാറുന്നുണ്ട്. ഏഴ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് നാല് പേരും സ്ത്രീകളാണെന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലിംഗ പ്രാതിനിധ്യവും പ്രാദേശിക ഊഴവും തമ്മിലാണ് ഇവിടെയൊരു മത്സരം. അടുത്ത സെക്രട്ടറി ജനറല് വരുന്ന പ്രദേശം ഇതാകണമെന്ന് വിവിധ വിദഗ്ദ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ് പട്ടികയിലെ ശക്തരായ വനിതകളെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പട്ടികയില് ലാറ്റിനമേരിക്ക, കരീബിയ മേഖലകളില് നിന്നുള്ളവരുടെ ആധിപത്യം
ചിലിയില് നിന്നുള്ള മിഷേല് ബാഷ്ലറ്റ്, കോസ്റ്ററിക്കയില് നിന്നുള്ള റെബേക്ക ഗ്രെയ്ന്സ്പാന്, ഇക്വഡോറുകാരി മരിയ ഫെര്ണാണ്ട എസ്പിനോസ, ഗയാനയുടെ കരോലിന് റോഡ്രിഗസ് ബിര്കെറ്റ്, അര്ജന്റീനയുടെ റാഫേല് മരിയാന ഗ്രോസി എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലെ വനിതകള്. സെനഗലിലെ മാക്കി സാള് എന്ന വനിത ആഫ്രിക്കന് പ്രതിനിധിയായുമുണ്ട്.
ഒട്ടുന്നുവിന് പുറമെയുള്ള ആറ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളും തങ്ങളുടേതായ പേര് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവര് തന്നെയാണ്. മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ടെക്നോക്രാറ്റാണ്. നിലവില് ഗ്രോസി രാജ്യാന്തര ആണവോര്ജ്ജ ഏജന്സിയുടെ മേധാവിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 2025 നവംബറിലാണ് അര്ജന്റീന അദ്ദേഹത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന് നാമനിര്ദേശം ചെയ്തത്. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനെന്ന നിലയില് വന്ശക്തികള് തമ്മിലുള്ള ശത്രുത പരിഹരിക്കാനും രാജ്യാന്തര സുരക്ഷ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെന്ന പ്രതിച്ഛായയാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തുടര്ച്ചയായി രണ്ട് തവണ ചിലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബാഷ്ലറ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സ്ഥാനപതിയായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ രാജ്യാന്തര പ്രതിച്ഛായയും രാഷ്ട്രീയ പരിചയവും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സംവിധാനത്തിനുള്ളില് പ്രവര്ത്തിച്ചതിന്റെ യോഗ്യതയുമെല്ലാം സര്ക്കാര്, ബഹുവിധ യോഗ്യതകളായി അവര് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നു.
നേരത്തെ ഒരു സര്ക്കാരിനെ നയിച്ച തനിക്ക് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്നും ആഴത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ യോഗ്യതകളുണ്ടെന്നും അവര് അവകാശപ്പെടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ധാര്മ്മിക അധികാരവും രാഷ്ട്രീയ സ്വതന്ത്രതയും പുനസ്ഥാപിക്കാന് തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അവര് പറയുന്നു.
കോസ്റ്ററിക്ക 2026 മാര്ച്ചിലാണ് ഗ്രെന്സ്പാനിനെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വാണിജ്യ വികസന കോണ്ഫറന്സ് സെക്രട്ടറി ജനറല് ആണവര്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ആഭ്യന്തര അമേരിക്കന് വികസനനിര്മ്മിതിയിലും വിവിധ മുതിര്ന്ന ചുമതലകള് അവര് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വികസനത്തിലൂന്നിയ ബഹുവിധ കഴിവുകള് ഉള്ള വ്യക്തിയായാണ് അവര് തന്നെ സ്വയം അവതിപ്പിക്കുന്നത്. സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ആഗോള തെക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക ആശങ്കകള്ക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അവര് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
ഇക്വഡോറിന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു എസ്പിനോസ. ഒപ്പം മറ്റ് ഉയര്ന്ന സര്ക്കാര് പദവികളും അവര് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19ല് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉന്നത പദവിയിലിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൗര്ബല്യവുമെല്ലാം അവര്ക്ക് കാണാപ്പാഠമാണ്. താന് ഒരു പരിഷ്ക്കരണവാദിയാണ് എന്നതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറല് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തന്റെ യോഗ്യതയായി ഇവര് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് മൗലിക സ്ഥാപനപര രാഷ്ട്രീയ പുനരുത്ഥാരണം വേണമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഈ മാറ്റത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ നേതൃത്വം നല്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സവിശേഷമായ ഒരു കരീബിയന് ആഗോള ദക്ഷിണ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മത്സരത്തില് റോഡ്രിഗസ് ബ്രിക്കെറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.2026 ജൂണിലാണ് ഗയാന അവരെ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തത്. ഒരുചെറു രാഷ്ട്രത്തില് നിന്ന് വരുന്ന നയതന്ത്രജ്ഞ എന്നനിലയില് തനിക്ക് വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്ക്കും കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്കും കരിബീയന് രാജ്യങ്ങള്ക്കുമായി ശബ്ദമുയര്ത്താനാകുമെന്ന് അവര് കരുതുന്നു.
2012 മുതല് 2024 വരെ സെനഗലിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു സാല്. ബുറുണ്ടിയില് നിന്നാണണ് അദ്ദേഹത്തെ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കന് യൂണിയന്റെ അധ്യക്ഷപദം പിന്നീട് ബുറുണ്ടിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. സെനഗലിന്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ബാസിറൗ ദിയോമെഫൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ കൗതുകകരമാണ്. കാരണം സാലിന് പിന്നാലെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഫയെ സാലിന്റെ ശക്തനായ വിമര്ശകരനായിരുന്നു. എന്നാല് സെനഗലിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വം ആഫ്രിക്കയുടെ സേവനത്തിനാണെന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോള് ഫയെ സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മികച്ച പരിചയമുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കന് ഭരണാധികാരിയായാണ് സാല് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയുടെയും മറ്റ് വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ആശങ്കകള് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മുഖ്യ അജണ്ടയാക്കാന് തനിക്കാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം.
കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയുടെ അടച്ചിട്ട മുറിയിലാകും പരമോന്നത പദവിയിലേക്കുള്ള പോരാട്ടം നടക്കുക. രക്ഷാസമിതിയുടെ ശുപാര്ശ പ്രകാരം ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയാണ് സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ നിയമക്കുന്നത് എന്നാണ് യുഎന് ചാര്ട്ടറിലെ വ്യവസ്ഥ. അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 193 അംഗരാജ്യങ്ങളില് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടിയാലും സ്ഥിരാംഗങ്ങളിലൊരാള്ക്ക് പോലും ഇതിനെ തടയാനാകും. സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ മേരി്കക, ചൈന, റഷ്യ, ബ്രിട്ടന്, ഫ്രാന്സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേതെങ്കിലും ഒന്നിന് തങ്ങളുടെ വിലക്കധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എതിര് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ആളുടെ സെക്രട്ടറി ജനറല് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വരവ് തടയാനാകും. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളില് പെട്ട് വിഘടിച്ച് നില്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാള്ക്കേ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്ന് വരാനാകൂ.
തന്ത്രപരമായ താത്പര്യം, പ്രാദേശിക പ്രാതിനിധ്യം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരിഷ്ക്കരണം, മുഖ്യ ഭൗമരാഷ്ട്ര ഭിന്നകളോടെല്ലാമുള്ള വിശ്വസ്യത തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുത്താകും അടുത്ത ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുക.
നിലവിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്കും ഇന്ത്യ ഇതുവരെയും പരസ്യ പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ശക്തനായ ഒരു അംഗമാണ്. ആഗോ ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതൃശബ്ദവും. 2028-29ല് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയില് അസ്ഥിരാംഗമാകാന് ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യവുമാണ്.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ നയതന്ത്രത്തിലൂന്നിയുള്ള സ്വാധീനത്തിനാകും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുക. ഇതിന് പുറമെ പൊതുസഭയിലെ വലിയ വോട്ട്, ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം, മുഖ്യ വന് ശക്തികളുമായി ഇടപെടാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് എന്നിവ ആശ്രയിച്ചാകും നാം ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുക. ലാറ്റിനമേരിക്കയ്ക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് ന്യൂഡല്ഹി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സോഷ്യല് സയന്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മുന് മേധാവി ആഷ് നരൈയ്ന് റോയി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകത്തെ ആദ്യ ആണവരഹിത മേഖലയാണ് ലാറ്റിനമേരിക്ക. ട്ലാറ്റേല്കോ കരാര് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെയും കരീബിയന് രാജ്യങ്ങളിലെയും ആണവായുധ നിരോധന കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കയെ ആണവ രഹിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ കരാര് ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ലോകത്ത് ഈ കരാര് പ്രകാരം ആണവ മുക്ത മേഖലയായി ലാറ്റിനമേരിക്ക മാത്രമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ക്രമസമാധനത്തിലടക്കം ഒരു സമാധാന മേഖല സൃഷ്ടിക്കാന് ഈ കരാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഏഴ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് ചിലിയുടെ ബാഷ്ലറ്റിനാണ് കൂടുതല് ശക്തമായ സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. രണ്ട് തവണ ചിലിയുടെ പ്രസിഡന്റായി. രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷയുമാണവര്. -റോയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഏറെ നിര്ണായകമാണ്. ഇന്ത്യ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നതും പ്രധാനം തന്നെയാണ്. ഇവരിലാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിക്കാനിടയുണ്ട്. ചര്ച്ചകള്ക്കും ലോബിയിങിനുമായി അവരില് ചിലര് ഡല്ഹിയിലേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ലാറ്റിനമേരിക്ക-കരിബീയന് മേഖലകളില് നിന്നുള്ള ആളാകും ഗുട്ടെറെസിന്റെ പിന്ഗാമിയെന്നാ വിവേകാനന്ദ ഇന്റര്നാഷണല് ഫൗണ്ടേഷനിലെ സീനിയര് ഫെലോയും ആഫ്രിക്കന് കാര്യവ വിദഗ്ദ്ധയുമായ രുചിത ബെറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആഫ്രിക്കയില് നിന്ന് കേവലം രണ്ട് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ലാറ്റിനമേരിക്കയിലും കരിബീയയിലും നിന്നായി നാലുപേര് മത്സരംഗത്തുണ്ട്.
ബാഷ്ലറ്റിന് തന്നെയാണ് സാധ്യതയേറെയെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതേസമയം അര്ജന്റീനയുടെ ഗ്രോസിയുടെ സാധ്യതയും അവര് തള്ളിയില്ല. രാജ്യാന്തര ആണവോര്ജ ഏജന്സിയെ നയിച്ചതിന്റെ പരിചയം അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യത നല്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖലയില് നിന്നുള്ള ആളിനെയാകും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പഥ്യമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോള തെക്കിന്റെ ശബ്ദമായാണ് ഇന്ത്യ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയില് നിന്നുള്ള ആള് വേണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.
രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതല് പങ്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതനാല് തന്നെ ഇക്കുറി നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ്. ആഗോള ഭരണ സംവിധാനങ്ങള് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് തിരിച്ചറിയണം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വാദമുഖം. 1945ലെ അധികാര സന്തുലനത്തിലൂന്നിയല്ല ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സെക്രട്ടറി ജനറലിന് തനിച്ച് രക്ഷാ സമിതിയെ പരിഷ്ക്കരിക്കാനാകില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ മാറ്റി മറിക്കാനും. എന്നാല് ഈ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളിനെ ചര്ച്ചകളെ സ്വാധീനിക്കാനാകും. സംഘടനയുടെ മുന്ഗണനകള് നിശ്ചയിക്കാനും സമവായത്തിനും സാധിക്കും.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ ഇന്നത്തെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ തളര്ച്ചയില് നിന്ന് രക്ഷിച്ച് കൂടുതല് കാര്യക്ഷമവും പ്രതാനിധ്യവുമുള്ള ഒരു സംഘടനയാക്കാന് വേണ്ട ഒരു നേതൃത്വമാണ് ആവശ്യം.