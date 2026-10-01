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പുത്തന്‍ തൊഴിലിട പോരാട്ടങ്ങള്‍; കേവലം മര്യാദകള്‍ക്ക് അപ്പുറം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്ത് കൊണ്ട് ഔപചാരിക അതിരുകള്‍ വേണം?

വ്യക്തിഗത തീരുമാനമെടുക്കലിനായി കമ്പനികള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉരസലുകള്‍ക്ക് കാരണമാകുകയും ക്രമേണ ഇത് വഷളാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃതി ശര്‍മ്മ എഴുതുന്നു.

WORKPLACE BATTLE BOUNDARIES CORPORATE CULTURE INDIA BENGALURU EMPLOYEE CIGARETTE SMOKE HR AND COMPLIANCE TRENDS IN INDIA
Everyday workplace friction over habits needs a shift (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 8:00 PM IST

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ടുത്തിടെ ബെംഗളുരുവില്‍ ഒരു ജീവനക്കാരി രാജി വച്ചു. ഒരിക്കലും തലക്കെട്ട് സൃഷ്‌ടിക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ കാര്യം. എന്നാല്‍ ഇവളുടെ രാജിക്കത്ത് വൈറലായി. രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണമാണ് രാജിക്കത്ത് വൈറലാക്കിയത്.

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തൊഴിലിടത്തിലെ പുകവലിയാണ് ഈ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം ഒരു പുകവലിക്കാരനോ ഒരു ജീവനക്കാരിയോ എന്നതല്ല. ഇന്ത്യന്‍ തൊഴില്‍ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിശീലങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യം എന്ന ഇടവുമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഭൂരിഭാഗം കമ്പനികള്‍ക്കും ഔപചാരിക നയങ്ങളില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

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ഓഫീസുകള്‍ കൂടുതല്‍ വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും വീട്ടിലിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാവുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ മാറിയതും ഒക്കെ ഈ പ്രശ്‌നം കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമാക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന മേശയില്‍ വച്ചുള്ള പുകവലി, അടച്ചിട്ട ക്യാബിനുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ജീവനക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തമായ ഗന്ധമുള്ള പെര്‍ഫ്യൂമുകള്‍ , സ്‌പീക്കര്‍ ഫോണുപയോഗിച്ചുള്ള കോളുകള്‍, ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടത്ത് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഗന്ധമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,പശ്ചാത്തലത്തിലെ ശബ്‌ദങ്ങള്‍, ഓമന മൃഗങ്ങള്‍, വീഡിയോ മീറ്റിങുകളിലോ മോശം ദൃശ്യ-കേള്‍വി സംവിധാനങ്ങള്‍. എന്നിവയെല്ലാം തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മിലുള്ള ഉരസലുകള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇപ്പോഴും പക്ഷേ മിക്ക കമ്പനികളും ഇത് വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടങ്ങളായി മാത്രം കണക്കാക്കി അവര്‍ തന്നെ അനൗപചാരികമായി പരിഹരിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുന്നു. അല്ലാതെ എച്ച് ആര്‍ വിഭാഗം ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് പരിഹരിക്കുന്നതേയില്ല.

നാം ഒരിക്കല്‍ തിരുത്തിയ ഒരു പിഴവ് ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലിടങ്ങള്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. പതിനഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പ് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അപമാനിക്കലുകള്‍ വ്യക്തിപരമായ വിഷയമായാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത്. അത് അവരവര്‍ തന്നെ പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നതായിരുന്നു നിലപാട്. എന്നാല്‍ പോഷ്‌ നിയമത്തിലൂടെ ഇതിന് മാറ്റം വന്നു. കമ്പനികളില്‍ ഇതിന് ചട്ടക്കൂട് നിലവിലുണ്ടായി. ഒരുസമിതിയും നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ട പ്രക്രിയയും നിലവില്‍ വന്നു. ശീലങ്ങള്‍, വീട്ടിലിരുന്നും ഓഫീസിലെത്തിയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലി സംവിധാനം, ഒരേ ഷിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം എന്നിവ അപമാനിക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പോലും ഏതാണ്ട് അതിന് സമാനമാണ്. അനൗപചാരിക സഹിഷ്‌ണുതയല്ല നയം. നിശബ്‌ദത പരിഹാരവുമല്ല.

തന്‍റെ അനുഭവത്തില്‍ ബിഎഫ്എസ്ഐ, ഫാര്‍മ, ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി, സാങ്കേതിക കമ്പനികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഏതാണ്ട് ഒരേ ശൈലി തന്നെയാണ് കാണാനാകുന്നത്. കമ്പനികള്‍ കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍ വച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടായ തൊഴിലിടങ്ങള്‍, പുകവലി മേഖല, ഗന്ധങ്ങള്‍, ശബ്‌ദനിരക്ക്, യോഗങ്ങളിലെ അച്ചടക്കം, എന്നിവ അവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഗുരുതരമാകുകയും രാജി വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്പനികള്‍ ഇവയെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈയാഴ്‌ച തലക്കെട്ട് സൃഷ്‌ടിച്ച ഈ രാജി സംഭവിച്ചത്.

മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വായിക്കുന്ന എച്ച് ആറിന് മുന്നില്‍ വയ്ക്കാനുള്ളത്

  • നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍ കേവലം തൊഴില്‍പരമായ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നീട്ടുക.
  • ജീവനക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം കുറയ്ക്കുക, ഇത്തരം ആശങ്കകള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളൊരുക്കുക, ചില ജീവനക്കാര്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം നിശബ്‌ദരായിരിക്കും, സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാതിരിക്കാനായി. അക്കാര്യമാണ് ഈ രാജിക്കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
  • ഹൈബ്രിഡ് മോഡിലുള്ള യോഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട പരിശീലനവും മെച്ചപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക. കേവലം വാര്‍ഷിക വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കപ്പുറം ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുക.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും കൂട്ടായ സൗകര്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതില്ല. മിക്ക ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലിടങ്ങളിലും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് നന്മയാണ്, ഘടനയാണ്. ഘടന എന്നാല്‍ ചട്ടക്കൂടാണ് അത് കേവലം ഓഫീസ് നടത്തിപ്പല്ല.

കൃതി ശര്‍മ്മ പോഷ് പരിശീലകയാണ്. ഒപ്പം അന്വേഷകയും. എഎംഎല്‍, സിഎഫ്‌ടി, കോംപ്ലയന്‍സ് പരിശീലകയും ഡിപിഡിപി ആക്‌ട് കോംപ്ലയന്‍സ് ട്രെയിനര്‍, ബിഎഫ്എസ്ഐ, ഫാര്‍മ്മ, ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി, സാങ്കേതിക മേഖലകളില്‍ പരിശീലനംനല്‍കുന്നു. ലേഖനത്തില്‍ കൃതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും വസ്‌തുതകളും വ്യക്തിപരമാണ്. ഇത് ഇടിവിഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളല്ല.

TAGGED:

WORKPLACE BATTLE
BOUNDARIES CORPORATE CULTURE INDIA
BENGALURU EMPLOYEE CIGARETTE SMOKE
HR AND COMPLIANCE TRENDS IN INDIA
PERSONAL FREEDOM AT THE WORKPLACE

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