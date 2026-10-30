ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയ നാടക വേദിയില് ലുല-ട്രംപ് നടനങ്ങള്
ബ്രസീലില് പുതുതായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ലുല ചൈനയുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം ശക്തമായി തുടരാന് നീക്കങ്ങള് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ക്യൂബയും റഷ്യയും ട്രംപിന്റെ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്.
Published : October 30, 2026 at 4:17 PM IST
ബ്രസീലില് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലൂയിസ് ഇനാഷ്യേ ലുല ഡ സില്വ ലാറ്റിനമേരിക്കയ്ക്ക് മേല് അധീശത്വം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മുതലാളിത്ത അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള അതൃപ്തി മറച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെയുള്ള പ്രസംഗത്തില് ബ്രസീല് ആരുടെയും വടക്കേത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത് വല്യേട്ടന് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു.
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ഇടത് രാഷ്ട്രീയത്തെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് കേവലം വെറുക്കുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് അവര് അധികാരത്തില് വരാനുള്ള അവസരങ്ങള് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രസീല് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിയാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. താന് ആരുടെയും പക്ഷം പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഫ്ലാവിയോ ബൊല്സാനാരോ വിജയിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട്. തനിക്ക് ലുലയെ ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കൂടി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് വ്യക്തിപരമായ ഈ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടുമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെയങ്കിലും വച്ച് കണ്ടാല് ഇരുവരും ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഡിസംബര് 15-16 തീയതികളില് മിയാമിയില് ട്രംപ് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിയില് തീര്ച്ചയായും അതുണ്ടാകും. ഇതോടൊപ്പം അവര് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയും ചെയ്യും. ലുലയെക്കാള് ട്രംപായിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതല് കളമൊരുക്കുക.
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എങ്കിലും ലുലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ബ്രസീല് ട്രംപിന് കീഴിലുള്ള അമേരിക്കയെക്കാള് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നുണ്ട്. ലുല ബ്രസീലിന്റെ കേവലം ഒരു ഇടത് പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല. വാണിജ്യ രംഗത്ത് ട്രംപ് നടത്തുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാന് പോകുകയാണ് അദ്ദേഹം. ലുല ചൈനയുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഇത് ട്രംപിനെയും അമേരിക്കയെയും കൂടുതല് കുപിതരാക്കും.
സോയാബീന് രംഗത്ത് ബ്രസീല് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കാട്ടിക്കൊടുത്തതാണ്. ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോയാബീന് കയറ്റുമതിക്കാരെന്ന അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം അവര് കയ്യടക്കി. ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വന് ശീത-ഉഷ്ണ യുദ്ധത്തിനിടെയിലും സെമികണ്ടക്ടര് ചിപ്പുകള്, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, അപൂര്വ ലോഹങ്ങള് എന്നിവയുടെ ഇടപാടുകള് പരസ്പരം നടക്കുന്നുണ്ട്.
ചൈന അമേരിക്കയില് നിന്ന് സോയാബീന് ഇറക്കുമതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-27ല് അമേരിക്കയില് നിന്ന് 250 ലക്ഷം ടണ് സോയാബീന് ഇറക്കുമതിയാണ് ലക്ഷ്യം. ജനുവരി മുതല് -സെപ്റ്റംബര് വരെ തന്നെ 110 ലക്ഷം ടണ് സോയാബീന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് ബ്രസീലാണ് ഇതില് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത്. ഇതേ ഘട്ടത്തില് അവര് 658 ലക്ഷം ടണ് ഇതിനകം തന്നെ കയറ്റി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കുമുപരി ആഗോള വാണിജ്യത്തില് അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക അധീശത്വത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്ത്തുന്ന ബ്രിക്സിലെ ഏക നേതാവാണ് ലുല.
കരുതല് ധന ശേഖര കറന്സിയായി അമേരിക്കന് ഡോളറിന് പകരക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്കും ലുല മുന്പന്തിയിലുണ്ട്. അമേരിക്കന് ഡോളറിന് പകരം അര്ജന്റീനീയന് പൈസയെ കൊണ്ടുവരാന് ട്രംപിന്റെ അടുപ്പക്കാരനും തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരനുമായ അ്ജന്റീനീയന് പ്രസിഡന്റ് ജാവിയര് മിലെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. അതേസമയം ലുലയുടെ ഡോളറിനെ മാറ്റല് പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. ഇന്ത്യ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തതാണ് കാരണ. ചൈനയ്ക്കും ഇതില് വലിയ താത്പര്യമില്ല. റഷ്യയുടെ റൂബിളും ദുര്ബലമായതിനാല് അവരും ഇതില് വലിയ താത്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല. ഡോളറുമായി തന്നെ കുറച്ച് കാലം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഇവരുടെയെല്ലാം നിലപാട്.
ലുല മാത്രമാണ് പരസ്യമായി ഇതിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നത് തങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതികളില് പ്രാദേശിക നാണയം ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക അധീശത്വത്തിന് വേണ്ടി ലുല നടത്തുന്ന പോരാട്ട തന്ത്രങ്ങള് അമേരിക്കയുടേതില് നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നമാണ്. ആഗോള തലത്തില് മുന്പന്തിയിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഇരിപ്പിടം നഷ്ടമാക്കാന് ഒരുപക്ഷേ ലുലയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കില്ല. ഇനിയെങ്ങാനും അത് സംഭവിച്ചാല് അത് ലുലയുടെ പ്രയ്ത്നം മൂലം ആയിരിക്കുകയുമില്ല.
ലുല ഇടത് ജനാധിപത്യവാദിയായി തുടരുന്നിടത്തോളം ഭാഗ്യചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഫിഡല് കാസ്ട്രോയെ പോലെ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകാധിപതിയല്ല. ജനകീയനാണെങ്കിലും ഹ്യൂഗോ ഷാവേസിനെ പോലെ വിപ്ലവകാരിയായ ജനകീയനല്ല. 2006 മുതല് 2014 മുതല് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടനാപരിമായി തുടര്ച്ചയായ രണ്ടിലേറെ തവണ പ്രസിഡന്റ് പദവിയില് തുടരാനാകാത്തതിനാല് അധികാരത്തില് നിന്ന് വിട്ടു നില്ക്കേണ്ടി വന്നു. 2018ല് അഴിമതിക്കേസില് അദ്ദേഹം ജയിലിലുമായി. കുറ്റവിമുക്തനായതോടെ 2019ല് അദ്ദേഹം ജയില്മോചിതനാകുകയും ചെയ്തു. 2022 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചു. ഫ്ലാവിയോയുടെ പിതാവ് ജെയ്ര് ബൊല്സനാരോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മകനെതിരെയുള്ള വിജയത്തോടെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാ തവണയും എന്ന തടസത്തില് തട്ടി നില്ക്കുകയാണ്.
ലുലയെ മനസില് വച്ച് കൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ജനാധിപത്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയത്. ജനാധിപത്യ കമ്യൂണിസ്റ്റുകള് ഒരു ശാപമാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന. ബ്രസീലിന് 2140 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 2.65 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണെന്നും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇതെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് ആഗോളതലത്തില് ഇവര് പത്താം സ്ഥാനത്ത് ആണെന്നും അമേരിക്കയ്ക്കും ട്രംപിനും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്.
ബ്രസീലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വെനിസ്വേലയിലെ ജനസംഖ്യ 286.3 ലക്ഷമാണ്. ഇവരുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 121418 കോടിയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രംപ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില് ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. ഇത് പക്ഷേ ബ്രസീലില് ചെയ്യാന് ട്രംപിന് സാധിക്കില്ല. ഇതില് ചില പകയുടെ കണക്കുകളുണ്ട്. ട്രംപിനും ലുലയ്ക്കും ചില വേലിക്കെട്ടുകളുടെ പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലില്ലെങ്കിലും ടാന്ഗോയ്ക്കും. ലുലയ്ക്ക് ചൈന, ക്യൂബ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങുളുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ട്രംപിന്റെ അഭിലാഷങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.
ട്രംപിന് ജനസമ്മതിയില് വലിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലുലയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 640ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് ഫ്ലാവിയോ ബൊല്സനാരോയുടെ 598.3 ലക്ഷത്തിനെതിരെ നേടാനായത്. എങ്കിലും പക്ഷേ കോണ്ഗ്രസില് ഇദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത എതിര്പ്പ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ബൊല്സനാരോയുടെ ലിബറല് പാര്ട്ടിക്കാണ് കോണ്ഗ്രസില് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രസുഗമമായി തന്റെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് ലുലയ്ക്ക് കഴിയില്ല. ലുലയെ ബ്രസീല് ജനത പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നല്കിയിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്തെ ലുലയുടെ നയങ്ങള് കാര്ഷികമേഖലയെ സഹായിച്ചിരുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് കര്ഷകര്ക്ക് വായ്പകള് ലഭ്യമാക്കി.എന്നിട്ടും പക്ഷേ വിലക്കയറ്റം 4.6ശതമാനത്തിലെത്തി. പൊതുക്കടം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 82ശതമാനമാണ്. കേന്ദ്രബാങ്കിന്റെ പലിശ നിരക്ക് 13.75ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇത് വ്യവസായികള്ക്കും വായ്പ എടുക്കുന്നവര്ക്കും മോശം വാര്ത്തയാണ്. കാരണം വായ്പ പലിശ നിരക്ക് വളരെ ഉയര്ന്ന നിലയിലെത്തി. ഇതോടെ വിപുലീകരണ പ്രക്രിയ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ലുല തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരനാണ്. തന്റെ നാലാമൂഴം-അത് അവസാന ഊഴമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായറിയാം-ബ്രസീലിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ സുവര്ണകാലഘട്ടമായിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ട്രംപിന്റെ പൊങ്ങച്ചങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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