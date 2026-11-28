ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സീറ്റുകള് നല്കുന്ന പാഠം; വീണുപോയ എന്ജിനീയറിങ് കോളജുകള്ക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം വീണ്ടെടുക്കാനാകും?
തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദുര്ബലമായ എന്ജിനീയറിങ് കോളജുകള് അടച്ച് പൂട്ടേണ്ടതില്ല. പ്രാദേശിക സമ്പദ്ഘടനയെ സേവിക്കാനാകും വിധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനാകും.
Published : November 28, 2026 at 1:10 PM IST
പൊഫ.പി.ശ്രീനിവാസ് സുബ്ബറാവു
ഒരു എന്ജിനീയറിങ് സീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നാല് സുരക്ഷിതമായി എന്നായിരുന്നു ഓരോ തെലുഗു കുടുംബങ്ങളിലെയും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന വിശ്വാസം. എന്നാല് ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രവേശനം ഇതില് എത്രമാത്രം പരിവര്ത്തനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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അവസാന ഘട്ട കൗണ്സിലിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആന്ധ്രാപ്രദേശില് 241 കോളജുകളിലായി ആകെയുള്ള 1,52,100 കണ്വീനര് ക്വാട്ട സീറ്റുകളില് 49,450ഉം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. അതായത് മൂന്നിലൊരു സീറ്റില് ആളില്ല. 200 സ്വകാര്യ കോളജുകളില് 1.27 ലക്ഷം സീറ്റുകളിലെ 45000ത്തിലേറെയും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. തെലങ്കാനയില് 19,102 സീറ്റുകളിലാണ് ആളില്ലാത്തത്. ചില മാനേജ്മെന്റുകള് ഏജന്റുമാര്ക്ക് മുന്നില് ചില വാഗ്ദാനങ്ങളും നിരത്തി. അഞ്ച് സീറ്റ് വിറ്റാല് രണ്ടെണ്ണം സൗജന്യമായി നല്കാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം.
അധിക സീറ്റുകള് ഈ രംഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈയൊരു പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ദേശീയ നിയന്ത്രാക്കളായ ഓള് ഇന്ത്യ കൗണ്സില് ഫോര് ടെക്നിക്കല് എജ്യുക്കേഷന്(എഐസിടിഇ) 2023ല് പുത്തന് കോളജുകള്ക്കും കോഴ്സുകള്ക്കുമുണ്ടായിരുന്ന നിരോധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഇതോടെ 2024-25ല് രാജ്യമെമ്പാടുമായി എന്ജിനീയറിങ് രംഗത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ അധിക സീറ്റുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. തെലങ്കാനയില് 33,913 പുത്തന് എന്ജീനിയറിങ് സീറ്റുകള് ഉണ്ടായപ്പോള് ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഇത് 31482 ആയി. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതല് വര്ദ്ധന ആയിരുന്നു ഇവ. വിദ്യാര്ത്ഥികളെക്കാള് കൂടുതല് സീറ്റുകള് ഉണ്ടായി. അഇല്ലെങ്കില് തൊഴിലുകളെക്കാള് കൂടുതല്.
എല്ലാവരും തുടങ്ങിയത് ഒരേ കോഴ്സുകള്
ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്നത് എല്ലാ കോളജുകളും ഒരേ ദിശയില് തന്നെയാണ് വിപൂലീകരണം നടത്തിയത് എന്നതാണ്. തെലങ്കാനയലെ 81620 കണ്വീന് സീറ്റുകളില് 58038ഉം അതായത് 71ശതമാനവും കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സം അനുബന്ധ കോഴ്സുകളായ നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, മെഷീന് ലേണിങ്, ഡേറ്റ സയന്സ് തുടങ്ങിയവയുമായിരുന്നു. സിവില്, മെക്കാനിക്കല് അനുബന്ധ ശാഖകള്ക്കെല്ലാം കൂടി 6871 സീറ്റുകള് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കെമിക്കല്, കൃഷി, ഭക്ഷ്യ സാങ്കേതികത തുടങ്ങിയവയില് എല്ലാം കൂടി കേവലം 916 സീറ്റുകളും.
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ഇത്തരമൊരു നടപടി തെല്ലും സുരക്ഷിതമല്ല. തെലങ്കാനയില് രണ്ടാം ഘട്ട കൗണ്സിലിങിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സില് 1753 സീറ്റും നിര്മ്മിതി ബുദ്ധി, മെഷീന് ലേണിങ്-ഡേറ്റ സയന്സ് എന്നിവയില് 1329 സീറ്റുകളും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. 2015 മുതല് കോളജുകള് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന തൊഴില് വിപണിയില് മാറ്റങ്ങള് കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാരം.
തൊഴില് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങള്
രാജ്യത്തെ ശക്തമായ സാങ്കേതിക നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹൈദരാബാദ്. രാജ്യത്തെ നിര്മ്മിത ബുദ്ധി തൊഴില് പട്ടികയില് പത്താമത്തേതും. എന്നാല് തൊഴിലില് മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 2026ജൂണിലെ ലോകബാങ്ക് കണക്കുകള് പ്രകാരം നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, മെഷീന് ലേണിങ് മേഖലകളിലെ നിയമനത്തില് ഇന്ത്യയില് 25ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടായി. അതേസമയം മൊത്തത്തിലുള്ള ഐടി നിയമനങ്ങള് മൂന്ന് ശതമാനം കുറഞ്ഞു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് തുടക്കക്കാര് അനുയോജ്യരാണ്. എന്നാല് പൂര്ണമായും ഇതിന് അനുയോജ്യരായ ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ മറ്റൊരു പോരായ്മ
2026ലെ ഇന്ത്യാ സ്കില്സ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ എഴുപത് ശതമാനം എന്ജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികളും തൊഴിലുള്ളവരാണ്. ഇതിനര്ത്ഥം പത്തിലൊരാള്ക്ക് ജോലിയില്ലെന്നര്ത്ഥം. മിക്ക കോളജുകളും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നത് സീറ്റുകള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിലൂടെയും സര്ക്കാരില് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീസ് റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്റിലൂടെയുമാണ്. 2025 സെപ്റ്റംബറില് തെലങ്കാനയിലെ രണ്ടായിരം സ്വകര്യ കോളജുകള് അനിശ്ചിതമായി അടച്ചിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കുടിശിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആയിരുന്നു നടപടി. എണ്ണായിരം കോടി രൂപ അടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യം. തലയെണ്ണവും പൊതുറീഇമ്പേഴ്സ്മെന്റും ഒക്കെയാണ് ഒഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് മുറികള്ക്ക് നിലനില്ക്കാനാകാത്തതിന്റെ മാതൃക.
പൂട്ടപ്പെടുന്ന കോളജുകള് അല്ല ഉത്തരം
സാധാരണ ഉത്തരമാണ് പൂട്ടുക എന്നത്. 2025-26ല് 58 എന്ജീനീയറിങ്, സാങ്കേതിക കോളജുകളാണ് തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമായി പൂട്ടാനായി എഐസിടിഇ നിര്ദ്ദേശിച്ചത്. 950 കോഴ്സുകളും പിന്വലിക്കപ്പെട്ടു. ചിലത് പൂട്ടിയത് ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്.
എന്നാല് അടച്ച് പൂട്ടലിലൂടെ ആ ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും പരീക്ഷണ ശാലകളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അധ്യാപകരും ഗ്രന്ഥപ്പുരകളുമെല്ലാം നഷ്ടമാകും. ചിലപ്പോള് ഈ ഒരു കോളജ് മാത്രമാകും ആ പരിസരത്ത് ഉള്ളത്. ഇവ പൊതുമുതലാണ്. ഇവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും പൊതു റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്റിലൂടെയാണ്. ഈ കാമ്പസുകളെ വേറെ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നതാകണം ഉയരേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ചോദ്യം?
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചൈനയ്ക്കും ഇതേ അവസ്ഥയുണ്ടായി. 2014ല് രാജ്യത്ത് ബിരുദധാരികളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വര്ദ്ധിച്ചു. ഒരേ ബിരുദമുള്ള നിരവധി കുട്ടികള് ഉണ്ടായി. 600 പ്രാദേശിക സര്വകലാശാലകള് അപ്ലൈഡ് ലേണിങ്, എന്ജിനീയര്മാരുടെ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും മുതിര്ന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെ പൊതു അക്കാദമിക പരിപാടികളിലുള്പ്പെടുത്താതെ അവരെ വ്യവസായിക രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു.
അപ്ലൈഡ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമന്ന് നെതര്ലന്ഡ്സ് കാട്ടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അപ്ലൈഡ് സയന്സ് സര്വകലാശാലകള് പ്രായോഗിക കവഷണങ്ങള് നടത്തുന്നു. കമ്പനികളും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേര്ന്നാണ് ഇത്. 2024ല് അവര്ക്ക് ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങള് നയിക്കാന് 780 ലക്ചര്മാരും പ്രൊഫസര്മാരും നിയമിക്കപ്പെട്ടു. 2007ലെ 270ല് നിന്നായിരുന്നു ഈ വര്ദ്ധന. 5110ലക്ഷം യൂറോയും ഇതിനായി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു.
പഴയ കാമ്പസുകള്ക്ക് നാല് പുത്തന് ദൗത്യങ്ങള്
പരാജയപ്പെട്ട എന്ജിനീയറിങ് കോളജുകളെ പ്രാദേശിക വ്യവസായങ്ങള്ക്കുള്ള ഗവേഷണ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാകും. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്, മരുന്നു കമ്പനികള് എന്നിവയുടെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഗുണമേന്മ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതിനും ഊര്ജ്ജ ക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള് ഇവര്ക്ക് എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാല് ഇവ സ്വയം നിര്മ്മിക്കുക എന്നത് അവര്ക്ക് താങ്ങാനാകുകയുമില്ല. എന്നാല് ഒരു കോളജ് പരീക്ഷണ ശാലയ്ക്ക് ഇത്തരം സേവനങ്ങള് നല്കാനും ഇതിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ ഇവര്ക്ക് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാനും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് യഥാര്ത്ഥ ദൗത്യങ്ങള് നല്കാനുമാകും.
മറ്റൊന്ന് കോളജുകള്ക്ക് ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളില് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനാകും. ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങള് ഇപ്പോള് നിര്മ്മാണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2026 ആദ്യ പകുതിയില് രാജ്യത്തെ സൗരോര്ജ്ജ ഗതികോര്ജ്ജ ശേഷിയില് 29 ജിഗാവാട്ടിന്റെ അധിക വര്ദ്ധ നയുണ്ടായി. 2030ഓടെ ഫോസിലേതര ഊര്ജ്ജ ശേഷി 500 ജിഗാവാട്ടിലെത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഊര്ജ്ജ, പരിസ്ഥിതി, ജല വിഭവ സമിതിയുടെയും പ്രകൃതി വിഭവ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെയും പഠനമനുസരിച്ച് 2030ഓടെ ഹരിതോര്ജ്ജ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് സഹായമാകാനായി 44 ലക്ഷത്തിലേറെ തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇതില് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം നടത്തിപ്പ്, അറ്റക്കുറ്റപ്പണി, ഉത്പാദന മേഖലകളിലായിരിക്കുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.
സെമികണ്ടക്ടര് ദൗത്യങ്ങള് ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ നൈപുണ്യമുള്ള എന്ജിനീയര്മാരെ അടുത്ത ആറ് കൊല്ലത്തിനിടെ സൃഷ്ടിക്കും. ഇക്കൊല്ലം വിശാഖപട്ടണത്ത് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങിയ ചിപ് പാക്കേജിങ് പ്ലാന്റ് ആയിരത്തിലേറെ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലുകള് നല്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോളജുകള്ക്ക് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനാകും. ചിപ്പ് ഫാക്ടറികള്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാക്കേജിങ് എന്ജിനീയര്മാരെയും. എന്നാല് ഫാക്ടറികള് നിര്മ്മിക്കാനാകില്ല. കോളജുകള്ക്ക് സൗര ഗതികോര്ജ സംവിധാനം, വൈദ്യുത വാഹന സംവിധാനം, ബാറ്ററി, സെമികണ്ടക്ടര് പാക്കേജിങ്, പരീക്ഷണം, കാര്ഷിക സാങ്കേതികത, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയവയില് വിദഗ്ദ്ധ കോളജുകളാകാനാകും. ഒപ്പം ഈ രംഗത്ത് പങ്കാളിത്ത പരീക്ഷണ ശാലകളാകാനും. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പങ്കാളികളെയും അധ്യാപകരെയും ലഭിക്കും. ഇത് പൊതു കോളജുകള്ക്ക് സാധാരണയായി കിട്ടാറില്ല.
കോളജുകള്ക്ക് അവരുടെ മേഖലയില് വര്ക്ക് ഷോപ്പ് മാതൃകകള്, ത്രിഡി പ്രിന്ററുകള്, പ്രാദേശിക നിര്മ്മാതാക്കള്ക്കുള്ള പരിശോധന ഉപകരണങ്ങള്, ഐടിഐ, പോളിടെക്നിക് വിദ്യാര്ത്ഥികള്, കണ്ടുപിടിത്തക്കാര് തുടങ്ങിയവര്ക്ക് വേണ്ടി പണം നല്കി ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന പങ്കാളിത്ത നൂതനത കേന്ദ്രങ്ങളാകാനാകും. പങ്കാളിത്ത നൂതനത കേന്ദ്രങ്ങളാകാനാകും.
കോളജുകള്ക്ക് പോളിടെക്നിക്കുകളെ പോലെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വ്യവസായ മേഖല ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക കോഴ്സുകള് നല്കാനാകും. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ തൊഴില് ദാതാക്കളുമായി ഇവര്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകണം. ഇന്ത്യ ഇത് മുമ്പും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ജപ്പാന്റെ സിറ്റിസണും ടൈറ്റനുമായി സഹകരിച്ച് എച്ച്എംടി ബംഗളുരുവില് വാച്ച് നിര്മ്മാണം തുടങ്ങിയപ്പോള് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പും 1984ല് തമിഴ്നാട് വ്യവസായ വികസന കോര്പ്പറേഷനും ചേര്ന്ന് ഹൊസൂര് ജില്ലയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള യുവാക്കളെ വാച്ചിന്റെ ഘടകങ്ങള് ഒരുമിപ്പിക്കാന് പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. സൗരോര്ജ്ജ, വൈദ്യുതി വാഹന, ചിപ്പ് പാക്കേജിങ് തുടങ്ങിയവയില് ആറ് മാസത്തെയോ ഒരു വര്ഷത്തെയോ കോഴ്സുകള് നല്കാവുന്നതാണ്. കോഴ്സു പൂര്ത്തിയാകുന്നവരെ കമ്പനികള്ക്ക് നിയമിക്കാനാകും. ഇതേ പരീക്ഷണശാലകള് ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്ജിനീയര്മാര്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം. 2026ലെ ഇന്ത്യ സ്കില്സ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം പോളിടെക്നിക് വിദ്യാര്ത്ഥികളില് കേവലം മൂന്നിലൊന്ന് പേര്ക്ക് മാത്രാണ് ജോലി ഉള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വാണിജ്യ ബന്ധം അത്യാവശ്യവുമാണ്.
സര്ക്കാരും നിയന്ത്രകരും ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്?
രണ്ട് ബദലുകള് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കില് ഇതെന്നും സംഭവിക്കില്ല-എല്ലാ സീറ്റുകളിലും പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുക, അല്ലെങ്കില് അടച്ചുപൂട്ടുക. കോളജുകള്ക്ക് മാറ്റത്തിനുള്ള പാത സര്ക്കാരുകളും എഐസിടിഇയും നല്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവേശനം പൂര്ത്തിയാകാത്ത സീറ്റുകളില് വൈദഗ്ദ്ധ്യ കോഴ്സുകളാക്കി മാറ്റാനും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കും പരിശീലന കോഴ്സുകള്ക്കും ഉള്ള അവസരമുണ്ടാക്കണം. ഒപ്പം കോളജുകളുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടമാകാനും പാടില്ല.
ദുര്ബലരായ കോളജുകള്ക്ക് സ്വന്തമായ ഗവേഷണ ശേഷി നിര്മ്മിക്കാനാകില്ല അനുസന്ധാന് ദേശീയ ഗവേഷണ പദ്ധതി ഇത്തരത്തില് ദുര്ബലര്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന ഒരു ഉദ്യമമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഇവര് ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാലയടക്കം ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒപ്പം 45 പങ്കാളിത്ത കേന്ദ്രങ്ങളെയും. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും അവരവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളില് ഇത് നിര്മ്മിക്കാനാകും. ഐഐടി ഹൈദരാബാദ്, എന്ഐടി വാറങ്കല്, ജെഎന്ടിയു, ആന്ധ്രാസര്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വകാര്യ കോളജുകള് എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുത്താനാകും.
തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ കോളജുകള്ക്ക് അധ്യാപകരെയും പരീക്ഷണ ശാലകളെയും പങ്കിടാനോ ഒന്നിച്ച് ചേര്ക്കാനോ സാധിക്കും. നിര്ദ്ദിഷ്ട വിഷയത്തില് മാത്രം പഠിപ്പിക്കാന് പരിശീലനം കിട്ടിയ അധ്യാപകര്ക്ക് അപ്ലൈഡ് ഗവേഷണത്തിനും വാണിജ്യ ജോലികള്ക്കും കുറച്ച് കൂടി സമയം നല്കേണ്ടതുണ്ട്. റീഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഇനത്തിലുള്ള പണം തിരികെ തൊഴിലുകളായും വാണിജ്യ പദ്ധതികളായും ഗവേഷണ മൂലധനമായും തിരികെ എത്തണം. ഇതിന് കേവലം തലയെണ്ണം മാത്രം മതിയാകില്ല.
സുതാര്യതയിലൂടെ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകും. എല്ലാ കോളജുകളും ശാഖ അടിസ്ഥാനത്തിലും സര്വകലാശാല അംഗീകാരത്തോടെയും തൊഴില് നിരക്കിലും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ശരാശരി വേതനത്തിലും ഉന്നത പഠന മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണണത്തിലുമെല്ലാം കൗണ്സിലിങ്ി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം. കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരം നല്കണം. ഒരാള്ക്ക് വീട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നല്കുന്ന വിവരങ്ങള് പോലെ ഇവര്ക്കും വിവരങ്ങള് നല്കണം.
കുടുംബങ്ങള്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരം
കുടുംബങ്ങള് കേവലം ശാഖകളുടെ പേരില് മാത്രം വീണ് പോകരുത്. മെച്ചപ്പെട്ട പഠനം സിവില്, മെക്കാനിക്കല്, ഇലക്ട്രിക്കല് എന്ജിനീയറിങ് മേഖലകളില് ഓരോ കോളജുകളിലും ഉണ്ടാകണം. ഇതിനായി വ്യവസായ രംഗവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകണം. തൊഴില് കിട്ടാത്ത കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സിന് മാത്രം കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കരുത്.
ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സീറ്റുകള് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഒപ്പം ഒരു അവസരവും. തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നൂറ് കണക്കിന് കോളജുകളുണ്ട്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പരിശീലനം നേടിയ അധ്യാപകരും. ഒപ്പം ശക്തമായ എന്ജീനീയറിങ് സംസ്കാരവും. വരുംകാല സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവയെ പുനര് സൃഷ്ടിക്കണം. കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിന് വേണ്ടിയാകരുത്. ഇത്തരം കോളജുകള്ക്ക് തൊഴില് രഹിതരായ ബിരുദധാരികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമപ്പുറം പ്രാദേശിക വളര്ച്ചയുടെ എന്ജിനുകളാകാനാകും.
ഹൈദരാബാദിലെ നല്സര് സര്വകലാശാലയിലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് പ്രൊഫ.പി ശ്രീനിവാസ സുബ്ബറാവു.
ലേഖനത്തിലെ വസ്തുതകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലേഖകന്റേതാണ്. ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല