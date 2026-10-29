സൗദിയെ കുഴപ്പത്തില് ചാടിച്ച് ഇറാന് സംരക്ഷണമൊരുക്കാന് ഹൂതികള് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
പ്രതിരോധ അച്ചുതണ്ട് ഇറാന് ഇപ്പോള് ആവശ്യമില്ല. എന്നാല് ഏറെ ആവശ്യമുള്ള വേളയില് അത് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. എന്നാല് തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഹൂതികളുടെ പോരാട്ടം ഇറാന് ഒരു പുതുജീവന് പകരുകയാണ്.
By Bilal Bhat
Published : October 29, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 5:12 PM IST
സൗദി അറേബ്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളും എണ്ണപ്പാടങ്ങളും എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളും സൈനികകേന്ദ്രങ്ങളും വ്യോമത്താവളങ്ങളുമൊന്നും അക്രമിക്കുന്നത് നിര്ത്താന് ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള ഹൂതിവിമതര്ക്ക് തത്ക്കാലം യാതൊരു പദ്ധതിയുമില്ലെന്ന് വേണം കരുതാന്. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഹൂതികള് പ്രതിരോധ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. യെമനിലെ സയാദി ഷിയകളില് നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഇതിലെ അംഗങ്ങളിലേറെയും. ഇസ്രയേല് നരനായാട്ടോടെ ഹമാസും ഹിസ്ബുള്ളയും ദുര്ബലരായ പശ്ചാത്തലത്തില് ഹൂതികള് മാത്രമാണ് ഇറാന് പിന്തുണ ഏകാന് ഉള്ള വിമത സംഘം.
സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യെമനിലെ സുന്നി സേനയുമായി ഹൂതികള് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പോരാട്ടത്തിലാണ്. യെമന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭരിച്ച് പോന്നിരുന്ന യെമനി സയാദികളെ 1960കളില് സൗദി പിന്തുണയുള്ള സേന അധികാരഭ്രഷ്ടരാക്കിയത്. ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഇറാന് വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയം വരെ ഇവര് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനാകുമെന്ന യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു ചിതറിയ സമൂഹമായി തുടര്ന്നു. ഇറാന് വിപ്ലവം പുഷ്കലമായതോടെയും ജനകീയ വികാരം പിടിച്ച് പറ്റിയതോടെയും 1979 മുതല് ഇവര്ക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയുടെ കാലമായി. യെമനിലെ സയാദി ഷിയാകള് ഇസ്ലാമിക ഇറാനുമായി ഒരു സഖ്യത്തിന് ശ്രമം തുടങ്ങി. യുവാക്കളില് വിപ്ലവം പടര്ത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ നീക്കം. ഇത് കേവലം ഷിയാകളില് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയില്ല. മറിച്ച് മുസ്ലീം ലോകത്തെയാകെ ചെറുപ്പക്കാരെ വിപ്ലവകാരികളാക്കി മാറ്റാന് അവര് നീക്കം തുടങ്ങി. അയത്തൊള്ള നയിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഷാ റെസ പഹലാവിയുടെ ഭരണം കടപുഴക്കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നീക്കങ്ങള്.
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സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ പാലമായിരുന്നു എന്നും യെമന്. നിഴല് സംഘങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമായാലും ഭരണമാറ്റമായാലും. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാജഭരണകൂടങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇറാന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും ധാരണ. സൗദി അറേബ്യയുടെ മതപ്രാധാന്യം ഏറെ നിര്ണായകമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീജനതയുടെ പുണ്യഭൂമിയായ ക അബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മക്കയിലാണ്. നിത്യവും അഞ്ച് തവണ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീം ജനത ക അബയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിന്നാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്.
പ്രവാചകന് ഇനിയും എത്തി മക്കയിലെ പള്ളിയില് നിന്ന് തങ്ങളെ നോക്കി മുസ്ലീം ജനതയ്ക്ക് ശരിയായ പാത കാട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്നുമാണ് ഷിയ വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസം. 1979ലെ ഇറാന് വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയം ഈ വിശ്വാസം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു.
ഇറാനിലെ ഷാ ഭരണകൂടത്തില് അയത്തൊള്ള ഖമേനി അന്ത്യം കുറിച്ചതോടെ യെമനിലെ സയാദികള്ക്കും പ്രതീക്ഷയായി. ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമന് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇവര് നിശബ്ദമായി കരുക്കള് നീക്കുകയാണ്. ഇറാനാകട്ടെ ഇവര്ക്ക് വന് തോതില് വേണ്ട പിന്തുണ നല്കുന്നുമുണ്ട്. ആയുധങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളുമടക്കമുള്ള സഹായങ്ങളാണ് നല്കുന്നത്. ഹുസൈന് ബദറുദ്ദീന് ഹൂത്തി എന്ന സിയാദി മതപണ്ഡിതനാണ് ഈ വിമത സംഘത്തിന് രൂപം നല്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇതിന് നല്കുകയും ചെയ്തു. 1990കളിലാണ് ഇവലര് ഔപചാരികമായി പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സൗദി പിന്തുണയുള്ള സര്ക്കാരിനെതിരെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് ഹിസ്ബുള്ളയും ഇവര്ക്ക് സഹായങ്ങള് നല്കി.
മക്കയിലെ ക അബ പിടിച്ചടക്കല്
1979ലെ ഇറാന് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്. കൂടുതല് ബൃഹത്തായഒരു പോരാട്ടത്തിനുള്ള തിരക്കഥ തയാറായതും ഇതേ വര്ഷമായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ചില നിര്ണായക ദുരന്തങ്ങളും ഇതോടെ സംഭവിച്ചു. ചിലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ചിലതാകട്ടെ മെല്ലെ മെല്ലെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി മാറി. ആദ്യ വലിയ ദുരന്തം അരങ്ങേറിയത് 1979 നവംബറിലായിരുന്നു. അതായത് മുഹറത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തില്-ഷിയകളുടെ വിശേഷ ദിവസമാണ് മുഹറം ഒന്ന്. മുസ്ലീം കലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തില് ആയുധധാരികളായ പോരാളികള് മക്കയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇരമ്പിയെത്തി. വസ്ത്രത്തിനുള്ളില് ഒളിപ്പിച്ച ആയുധങ്ങളുമായി പള്ളി കീഴടക്കിയ ഇവര് രണ്ടാഴ്ചയോളം ആ പ്രദേശം അടക്കിവാണു. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഇറാനാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടുകള്. അയത്തൊള്ള ഖമനേയി അമേരിക്കയെയും ഇസ്രയേലിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതോടെ പാകിസ്ഥാനിലെ അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് അമേരിക്കക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാല് മക്കയിലെ പള്ളി ആക്രമണവുമായി വിദേശരാജ്യങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപവുമായി സൗദി അറേബ്യ രംഗത്തെത്തി.
അക്രമികള് യെമനില് നിന്നാണ് ആയുധങ്ങള് വാങ്ങിയതെന്നും സൗദിയിലെ ഒറ്റെയ്ബ എന്ന ഗോത്രവിഭാഗക്കാരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇറാന് വിപ്ലവ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അരങ്ങേറിയത്. അക്രമികളിലൊരാളെ പ്രവാചകനായി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുക പോലുമുണ്ടായി. പ്രവാചകനെത്തി എന്ന് പള്ളിയില് വച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്കിടെ സൗദി അറേബ്യയില് നടന്ന ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള ഏറ്റവും രക്ത രൂക്ഷിതമായ നടപടി ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ രക്തം ഒഴുകിപ്പടര്ന്നത് പള്ളിപ്പരിസരത്തും.
വിമതര്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം രണ്ടാഴ്ചയോളം തുടര്ന്നു. അവസാനം സൗദി സര്ക്കാര് പള്ളിയുടെ പൂര്ണ നിയന്ത്രണം തിരിച്ച് പിടിച്ചു. ഈ സംഭവത്തോടെ പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മില് കൂടുതലടുത്തു. പള്ളിക്ക് സംരക്ഷണമേകാന് വര്ഷങ്ങളോളം പാകിസ്ഥാന്റെ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. യെമന് വഴിയാണ് രാജ്യത്തേക്ക് ആയുധങ്ങളെത്തിയത് എന്നതാണ് വസ്തുത. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ അധികാര ഇടനാഴികളില് ഇറാന്റെ പങ്ക് ചര്ച്ചയായി. എന്നാല് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ആക്രമണത്തിന് വിദേശപങ്കാളിത്തമില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ പ്രസ്താവന ഈ ചര്ച്ചകളുടെയെല്ലാം മുനയൊടിച്ചു. എന്നാല് സംഭവത്തില് ഇന്നും ദൂരൂഹത തുടരുകയാണ്. ഇറാന് വിപ്ലവ വിജയവും യെമനിലൂടെയെത്തിയ ആയുധങ്ങളും പള്ളിയില് ഉയര്ന്ന് കേട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമെല്ലാം തെളിവുകളായി അവശേഷിക്കുന്നു.
സൗദി വിമതര്ക്ക് ആയുധങ്ങളെത്തിച്ചതില് യെമനികള്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. മക്കയെ രണ്ടാഴ്ചയോളം പിടിച്ചടക്കിയതിന്റെ ഓര്മ്മകള് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഭീതി വിതച്ച് നിലനിന്നു. അറബികള് ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. സയാദികള് പാര്ശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇറാന്റെ നിരന്തര സഹായം കൊണ്ട് ഉയര്ത്തെഴുന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇറാനിയന് ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നാണ് നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇറാന്-യെമന്-സൗദി പോരാട്ടം- ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര യുദ്ധം
കേവലമൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനത്തിനുമപ്പുറം ഇറാന്-യെമന്-സൗദി പോരാട്ടം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമാണ്. ഇതില് സൗദി അറേബ്യ സുന്നി മുസ്ലീങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഷിയ ഹൂതികള്ക്ക് അധികൃതരുടെ പിന്തുണയില്ല. സൗദിയിലെ രാജാക്കന്മാരും കിരീടാവകാശികളും പാശ്ചാത്യ ശക്തികള്ക്ക് മുന്നില് അഭയം തേടുന്നുവെന്നാണ് ഇറാന് കരുതുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏത് ഇടപെടലും നേരിടാന് ഇവര് സജ്ജരുമാണ്. ഇറാന് തങ്ങളെ സ്വയം ഒരു പ്രവാചകനായാണ് കരുതുന്നത്. മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഏത് പോരാട്ടത്തെയും ഇറാന് പിന്തുണയ്ക്കും. പ്രതിരോധത്തിന്റെ അച്ചുതമ്ട് ആ ചിന്തയ്ക്ക് കൂടുതല് ബലം പകരുന്നു. ഇസ്രയേലിനും ഹമാസിനുമെതിരെ പൊരുതാനാണ് ഹിസ്ബുള്ള രൂപീകരിച്ചത്. സൗദി സര്ക്കാരിനെ വീഴ്ത്താനാണ് ഹൂതികളെ വളര്ത്തിയത്. യെമനിലൂടെ സൗദിയ്ക്ക് മേല് അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇറാന്റെ നീക്കം. ഹൂത്തികളുടെ അതിജീവനം ഇറാന്റെ അതിജീവനമാണ്. ഇറാന്റെ മണ്ണില് ഇറാന്റെ പോരാട്ടമാണ് സൗദിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികള്ക്കും എതിരെ ദീര്ഘകാലം കോട്ട കാക്കാന് ഇവര്ക്ക് സാധ്യമായാല് മേഖലയിലെ ഹൂതികളുടെ അധീശത്വം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ആകെ അധികാര ബലാബലം പുനര്നിര്വചിക്കും.