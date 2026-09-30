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ഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്‍ജ്ജ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള അവസരങ്ങളും മാലിന്യ വെല്ലുവിളിയും

രാജ്യത്ത് വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന മാലിന്യപ്രശ്‌നമെന്ന വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ബാധ്യതയെ കൃത്യമായ തയാറെടുപ്പുകളിലൂടെ പുത്തന്‍ സാമ്പത്തിക വ്യവസായ അവസരമാക്കി മാറ്റാനാകും

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In this photo taken on October 7, 2021, an engineer walks next to solar panels made by Indian manufacturer Vikram Solar at the National Thermal Power Corporation (NTPC) site at Bhadla Solar Park in Bhadla, in the northern Indian state of Rajasthan (AFP)
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By Milind Kumar Sharma

Published : September 30, 2026 at 2:16 PM IST

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ന്ത്യയുടെ സൗരോര്‍ജ്ജ വ്യാപനം നമ്മുടെ ഹരിതോര്‍ജ്ജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന നിര്‍വചന സവിശേഷതയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ സിംഹഭാഗത്തും ഇപ്പോള്‍ സൗരോര്‍ജ്ജ പാര്‍ക്കുകള്‍ സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. മേല്‍ക്കൂരകളിലെ സൗരോര്‍ജ്ജ സംവിധാനങ്ങളും സര്‍വസാധാരണമായിക്കഴിഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിനുള്ള ഫോട്ടോ വോള്‍ട്ടായിക് മൊഡ്യൂളുകളും വേഗത്തില്‍ വ്യാപിക്കുന്നു. ഈ വളര്‍ച്ച ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാന്‍ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജ അഭിലാഷങ്ങള്‍ക്കും.

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എങ്കിലും ഈ വിജയത്തിന് പിന്നില്‍ അധികം ശ്രദ്ധ കിട്ടാത്ത വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകള്‍ അവയുടെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോള്‍ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന വലിയൊരു ചോദ്യം?

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സൗരോര്‍ജ്ജ ഫോട്ടോ വോള്‍ട്ടായിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ 25 വര്‍ഷത്തെ ഉപയോഗം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. എങ്കിലും ഇതില്‍ ചിലത് ം നിര്‍മ്മാണത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേടുപാടുകളോ കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളോ മൂലം നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം.

രാജ്യത്തിന്‍റെ ഹരിതോര്‍ജ്ജ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടം കേവലം ഒരു ഹരിതോ വൈദ്യുതി ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ മാലിന്യ സൃഷ്‌ടി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ കൂടിയാണ്. സൗരോര്‍ജ്ജ വ്യാപനത്തെ എതിര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉയര്‍ത്തുന്ന ഒരു വാദഗതിയല്ല ഇത്. മറിച്ച് വൈദ്യോത്പാദനം അവസാനിച്ചാലും ഒരു സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലിന്‍റെ ജീവിതചക്രം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്.

2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വരെയുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സൗരോര്‍ജ്ജ മാലിന്യം നൂറ് കിലോ ടണ്‍ ആണെന്ന് ഊര്‍ജ്ജ-പരിസ്ഥിതി-ജല സമിതിയുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. 2030ഓടെ ഇത് 340 കിലോ ടണ്‍ ആകുമെന്നും ഇവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ദശകത്തിലെ സൗരോര്‍ജ്ജ ശേഷി വര്‍ദ്ധന കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇത് 2030ഓടെ600 കിലോ ടണ്‍ ആകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

രാജസ്ഥാന്‍, ഗുജറാത്ത്, കര്‍ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാകും ഇതിലേറെയും സമ്മാനിക്കുക. രാജസ്ഥാന്‍ മാത്രം 24 ശതമാനം സൗരോര്‍ജ്ജ മാലിന്യം സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. രാജസ്ഥാന് അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ വിഷയം. രാജ്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോര്‍ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന സൗരോര്‍ജ്ജ മാലിന്യ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍ കേന്ദ്രമായിക്കൂടി ഇത് മാറേണ്ടതുണ്ട്.

THE HIDDEN WASTE CHALLENGE INDIA SOLAR GROWTH SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES INDIA RENEWABLE ENERGY
FIle - A Solar Plant in Uttar Pradesh (IANS)

2030ന് ശേഷമുള്ള വര്‍ദ്ധന കൂടുതലാകും. സൗരോര്‍ജ്ജ മാലിന്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അടിഞ്ഞ് കൂടി 2040ഓടെ ഇത് ഏകദേശം 49.8 ലക്ഷം ടണ്ണാകും. 2050ഓടെ 190 ലക്ഷവും. ഇത് കൃത്യമായ പ്രവചനത്തിനുപ്പുറം ചിലകണക്കുകൂട്ടലുകളാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ അളവ് ഭാവിയിലെ സൗരോര്‍ജ്ജ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍, ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ്, മാറ്റി വയ്ക്കല്‍ നിരക്ക്,സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങള്‍ പുനരുപയോഗം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

എങ്കിലും പ്രവണത വ്യക്തമാണ്. ഇപ്പോള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സൗരോര്‍ജ്ജ മാലിന്യങ്ങള്‍ വന്‍തോതില്‍ ഇവ വരുന്നതോടെ വലിയൊരു വ്യവസായിക പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളിയാകും.

ഈ വെല്ലുവിളി ഒരു വിഭവ അവസരം കൂടിയാണ്. സൗരോര്‍ജ്ജ ഉപകരണങ്ങളില്‍ വന്‍തോതില്‍ സ്‌ഫടികം, അലൂമിനിയം, സിലിക്കണ്‍, ചെമ്പ്, വെള്ളി തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളടക്കമുള്ളവയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വീണ്ടെടുത്താന്‍ പുത്തന്‍ അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കള്‍ തേടേണ്ടി വരികയില്ല. ഒപ്പം ഹരിതോര്‍ജ്ജ സാങ്കേതികതയുടെ ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

2037ഓടെ ഇന്ത്യ 112.2 ലക്ഷം സൗരോര്‍ജ്ജ ഉപകരണ മാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു വിലയിരുത്തല്‍. 299 പുനരുപയോഗ സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആ പഠനത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓരോന്നിനും പ്രതിവര്‍ഷം 3600 ടണ്‍ ശേഷിയുണ്ടാകണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം ഓരോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി 4274 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം വേണ്ടി വരുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സൗരോര്‍ജ്ജ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം തന്നെ സുപ്രധാന വ്യവസായമായി മാറുമെന്നാണ് ഇത് നല്‍കുന്ന സൂചന.

ആയോഗിന്‍റെ ചാക്രിക സമ്പദ്ഘടന പ്രവൃത്തികള്‍ ഈയൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയായിരിക്കണം. സൗരോര്‍ജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കഴിയുന്നതോടെ ഇവയില്‍ നിന്ന് വന്‍ തോതില്‍ അപൂര്‍വ ധാതുക്കള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് സിലിക്കണ്‍ പോലുള്ളവ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്ന് അടുത്തിടെ നീതി ആയോഗ് കണ്ടെത്തിയരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ ശേഖരണവും തിരികെ എത്തിക്കലും സംസ്‌കരണ സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണെന്നതും അവര്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

THE HIDDEN WASTE CHALLENGE INDIA SOLAR GROWTH SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES INDIA RENEWABLE ENERGY
This photograph taken on October 8, 2025 shows Santosh Devi arranging a solar panel at her house in Rajasthan's Beawar district (AFP)

നിലവിലുള്ള നയങ്ങള്‍ പ്രകാരം എഴുപത് ശതമാനം സംസ്‌കരിച്ചെടുക്കാനാകും. ഈ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പരിഷ്‌ക്കരണത്തിലൂടെ 90ശതമാനവും വേര്‍തിരിക്കാനാകും. ചാക്രിക സമ്പദ്ഘടന തന്ത്രത്തില്‍ സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ട മേഖലയായാണ് നീതി ആയോഗ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നവീന സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജമന്ത്രാലയമാണ് മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടത്.

വിശാലമായ സന്ദേശം ഇതാണ്-സൗരോര്‍ജ്ജമാലിന്യങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍ രണ്ടാംതല വിഭവങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളായി പരിഗണിക്കണം. കേവലം നശിപ്പിച്ച് കളയേണ്ട വസ്‌തുക്കളല്ല ഇവ. ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ബാറ്ററികളെയും മറ്റും 2022ലെ ഇമാലിന്യ മാനേജ്‌മെന്‍റ് ചട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു. എങ്കിലും ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്.

സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികള്‍ വലിയ ഭൗമമേഖലകളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ വലിയ തോതിലുള്ളതിനാല്‍ ഇവയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെലവേറിയ പ്രക്രിയ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വന്‍കിട സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികള്‍ക്ക് സമീപം തന്നെ ഇവയുടെ മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും സംസ്‌കരിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതാകും സാമ്പത്തികമായി ഉചിതം. രാജസ്ഥാന്‍, ഗുജറാത്ത്, തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ വന്‍കിട സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികളുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ക്കാകും സൗരോര്‍ജ്ജ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നേതൃത്വം വഹിക്കാനാകുക.

മറ്റൊരു സുപ്രധാന വസ്‌തുത കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. സൗരോര്‍ജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, സാങ്കേതികത, സ്ഥാപിക്കുന്ന തീയതി, അവയുടെ കാലാവധി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ തന്നെ ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. ഇതിലൂടെ സര്‍ക്കാരിനും പുനരുപയോഗക്കാര്‍ക്കും എപ്പോഴാണ് മാലിന്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാനാകും. അതനുസരിച്ച് അവരുടെ പുനരുപയോഗ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇത് ഉത്പാദകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിലപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങള്‍ സാധാരണ മാലിന്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

THE HIDDEN WASTE CHALLENGE INDIA SOLAR GROWTH SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES INDIA RENEWABLE ENERGY
Rooftop solar panel system installed in Leh (ETV Bharat)

സൗരോര്‍ജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും ക്രമേണ പുനരുപയോഗം മുന്‍ നിര്‍ത്തിയാകണം. വേഗത്തില്‍ ഇവ വേര്‍തിരിക്കാനും വലിയ നിലവാരമുള്ളതും സ്‌ഫടിക , അലുമിനിയം, പോളിമര്‍, സിലിക്കണ്‍, മറ്റ് ലോഹങ്ങള്‍ എന്നിവ കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാനുമാകണം. ഒരു ഉപകരണത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തന കാലാവധി അവസാനിച്ചാല്‍ ഇവ എങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി അനുയോജ്യമാം വണ്ണം പുരനുപയോഗിക്കാമെന്ന കാര്യം ഉത്പാദകരും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നവരും കൃത്യമായി നിര്‍വചിച്ചിരിക്കണം. ഒപ്പം വാണിജ്യപരമായി പ്രായോഗികവും ആയിരിക്കണം ഇത്.

പുനരുപയോഗം മാത്രമാകരുത് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വന്‍കിട പദ്ധതികള്‍ക്ക് ചില ഉപകരണങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുയോജ്യമായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും അവ അത്രയൊന്നും വലിയ ഉപയോഗത്തിനല്ലാതെയുള്ളവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും. ഇവയെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് പ്രമാണികരിക്കണം. പുനരുപയോഗവും നവീകരിക്കലും അവയുടെ ഉപയോഗം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം. ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ പിന്നീട് സാങ്കേതികമായി ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല.

രാജ്യാന്തര അനുഭവങ്ങള്‍ ധാരാളം ഉപയോഗ യോഗ്യമായ പാഠങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകള മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജന ചട്ടക്കൂടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചൈനയും അമേരിക്കയും പുനരുപയോഗ വീണ്ടെടുക്കല്‍ സംവധാനങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയകരമായ പുനരുപയോഗിക്കലിന് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉത്പാദകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ശേഖരിക്കല്‍ സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതികതയും വിപണിയും അത്യാവശ്യമാണ്.

രാജസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി വലിയ സാമ്പത്തിക അവസരമാകുകയാണ്. സംസ്ഥാനം ഇതിനകം തന്നെ സൗരോര്‍ജ്ജം വന്‍തോതില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വന്‍കിട സൗരോര്‍ജ്ജ പാര്‍ക്കുകള്‍, വാണിജ്യ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം എന്നിവ ഇവര്‍ക്ക് ഉണ്ട്. അത് വഴി ഉപകരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനും നവീകരിക്കാനും ശേഖരിക്കാനും പുനരുപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിക്കുന്നതോടെ തൊഴില്‍ സൃഷ്‌ടിയും സാധ്യമാകും. ഇതിന് പുറമെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാമഗ്രികള്‍ വേര്‍തിരിക്കാനും ദൂരേക്ക് ഇവ കൊണ്ടു പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സാധ്യമാകും.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനിയും തയാറെടുപ്പിന് സമയമുണ്ട്. സൗര മാലിന്യങ്ങള്‍ വന്‍ തോതില്‍ ക്രമേണയേ ഉണ്ടാകൂ. എന്നാല്‍ ഇന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇവയെ രാജ്യമെങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മാലിന്യം വന്‍തോതില്‍ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ശേഖരണ ശൃംഖല, ഉറവിടം കണ്ടെത്തല്‍ സംവിധാനം, പുനരുപയോഗ സാങ്കേതികത, വേര്‍തിരിച്ചെടുത്തവയുടെ വിപണി എന്നിവ സൗരോര്‍ജ്ജ വ്യവസായം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്‍ജ്ജ വിപ്ലവം ഹരിതോര്‍ജ്ജ സംവിധാനത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികത ഉള്ളിടത്തോളം ഇത് നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കലാണ് അടുത്തപടി.ഇന്ന് നാം സ്ഥാപിക്കുന്ന സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകളുടെ കേവലം നാളെയും മാലിന്യങ്ങളായി മാത്രം കാണരുത്. മറിച്ച് ഭാവിയില്‍ സ്‌ഫടികം, അലുമിനിയം, സിലിക്കണ്‍, ചെമ്പ്, വെള്ളി എന്നിവയുടെ മൂല്യവത്തായ ഉറവിടങ്ങളായി കാണണം. നാം മികച്ച തയാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുന്ന പക്ഷം മാലിന്യം വര്‍ദ്ധിച്ച് വന്‍ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളിയായി തീരും മുമ്പ് ഇതിനെ ഒരു പുത്തന്‍ ചാക്രിക സമ്പദ് വ്യവസായമാക്കി മാറ്റാനാകും.

ഖുശ്‌ബു ഷായുടെയും ലളിത് ജയനിയുടെയും സഹായത്തടെ തയാറാക്കിയ ലേഖനം

(ലേഖനത്തിലെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ ലേഖകരുടേത് മാത്രം,ഇതിലെ വസ്‌തുതകളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.)

TAGGED:

THE HIDDEN WASTE CHALLENGE
INDIA SOLAR GROWTH
SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES
INDIA RENEWABLE ENERGY
SOLAR WASTE MANAGEMENT

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