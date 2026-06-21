ഏവിയാനിലെ ജി7; ഇടത്തരം ശക്തികള്, ബാധ്യത പങ്കിടല്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉദയം
ചൈനയും റഷ്യയും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇക്കുറി ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരുന്നു
By Vivek Mishra
Published : June 21, 2026 at 1:34 PM IST
കാലങ്ങളായി മറ്റുള്ളവര് അവഗണിച്ചിരുന്ന ജി7 രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോള് അവശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഉദയം(Rise of the rest) എന്ന പദവി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളവളര്ച്ചയ്ക്കും ഭരണത്തിനും പാശ്ചാത്യ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങള്ക്കും അവഗണിക്കാനാകാത്ത ഒരു സംഘം രാജ്യങ്ങളുടെ നിര്ണായക കൂട്ടുകെട്ടായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കല് കോളജ് പ്രവേശനത്തെ നീറ്റ് മാറ്റി മറിച്ചതെങ്ങനെ?
ചൈനയും റഷ്യയും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇക്കുറി ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ട്രാന്സ് അറ്റ്ലാന്റിക് പങ്കാളികളോട് തുറന്ന ശത്രുതയൊന്നുമില്ലാതെ ട്രംപ് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തത് ഇറാന് വെടിനിര്ത്തലില് വാഷിങ്ടണ് ഒരു മുന്നിലപാട് കൈക്കൊണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാകണം.
ഇറാന് അമേരിക്ക വെടിനിര്ത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് യുക്രെയ്ന് ചര്ച്ചകള്ക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയിരന്നു. യുക്രെയ്ന് ശക്തമായ പിന്തുണ നല്കാന് ജി7 നേതാക്കള് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജി7നില് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പില് നിന്ന് യുക്രെയ്നുള്ള ഈ പിന്തുണ വ്യോമപ്രതിരോധ - അധിക സംവിധാന--ദീര്ഘദൂര പ്രതിരോധ ശേഷി എന്നു തന്നെയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുക്രെയ്ന്റെ സൈനിക ഉത്പാദന ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ലൈസന്സ് നല്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചനകള്. രണ്ടാം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതവും എന്നാല് കൃത്യമായതുമായ സമീപനത്തോടുള്ള ശക്തമായ വ്യതിയാനമാണ് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ശക്തമായ നിലപാടുകള്. ബാധ്യതകള് എല്ലാം യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമപ്പുറം ട്രാന്സ് അറ്റ്ലാന്റിക് സഖ്യരാജ്യങ്ങള്ക്ക് അത് പകുത്ത് നല്കുകയാണവര്.
ട്രംപിന്റെ ബാധ്യത പങ്കിടല് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയും സന്തുലിതവുമായാണ്. അമേരിക്കയില് നിന്ന് പ്തിരോധ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങാന് യൂറോപ്പിനെ നിര്ബന്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം അത് യുക്രെയ്ന് വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള നീക്കമാണിത്. വാഷിങ്ടണ് നേരിട്ട് യുക്രൈയ്ന് പിന്തുണ നല്കുന്നില്ല.
അമേരിക്ക ഇറാന് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആഗോള സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിനിടയിലും വാഷിങ്ടണ് യുക്രൈയ്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ആഗോള സഖ്യങ്ങളിലുടെയൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളെയും. മറ്റൊരു തരത്തില് പറഞ്ഞാല് ഇറാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തില് പല വിധത്തില് ഈ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം അണിനിരത്താനാണ് അമേരിക്കയുടെ ശ്രമം. ആഗോള സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ജി7 രാജ്യങ്ങള് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പുറത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ബന്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് കനേഡിയന് പ്രധാനമന്ത്രി മാര്ക്ക് കാര്ണിയാണ് ഇപ്പോള് മുന്നിലുള്ളത്. കാര്ണി ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നു, നയതന്ത്ര തലസ്ഥാനം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, പരമ്പരാഗത ഇടത്തരം ശക്തിയെന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥാനം, ആഗോള തെക്കിലെ അവശ്യ ശബ്ദം എന്നീ പ്രത്യേകതകള് അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാട്ടുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ജനുവരിയില് നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തില് കാര്ണയുടെ പ്രസംഗം ഏവരും ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്.
അമേരിക്കയും ഇറാനു തമ്മിലുള്ള വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപനം യൂറോപ്യന് അംഗങ്ങള്ക്ക് ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധത്തില് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരുഅവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിലോ കൂട്ടായ ഉപരോധം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലോ വെടിനിർത്തലിന് മുമ്പ് അമേരിക്കൻ ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ അവർ വിമുഖത കാണിച്ചതിന് ശേഷം. ഫ്രാൻസും യുകെയും നയിക്കുന്ന 'ബഹുരാഷ്ട്ര, സ്വതന്ത്ര, പ്രതിരോധ സംരംഭത്തിന്' ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സമുദ്ര ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജി 7ന്റെ പ്രതിബദ്ധതകളിൽ ഇത് വ്യക്തമായിരുന്നു. വ്യാപാര കപ്പലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും, വാണിജ്യ ഷിപ്പിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നതിലൂടെയും, എല്ലാ മൈനുകളും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് പ്രകടമായിരുന്നു.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ മറ്റൊരു പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും എവിയനിൽ നടന്ന ജി7 യോഗം പ്രധാനമായിരുന്നു. ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായ ശേഷം, ഇന്തോ-പസഫിക്കിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതകൾ പിൻവലിക്കാൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഫെബ്രുവരി മുതൽ യുഎസ്-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വലയുന്ന ഏഷ്യയ്ക്ക് ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലുള്ള കൂട്ടായ പ്രതിബദ്ധത ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു. കിഴക്കൻ ചൈനാ കടലിലും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലും തായ്വാൻ കടലിടുക്കിന് കുറുകെയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ, പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലെ സ്ഥിതി മാറ്റാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ ശ്രമങ്ങളെ എതിർക്കാൻ ജി7ൽ നിന്നുള്ള ചൈനയുടെ അസാന്നിധ്യം അവസരമൊരുക്കി. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചൈനയെ വിമർശിച്ചു, വാഷിങ്ടണിൽ നിന്ന് ചൈനയുമായി ഒരു വലിയ വിലപേശൽ നടത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബീജിംഗിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദ പോയിന്റുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ, ഇതിന്റെയെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
എവിയനിൽ നടന്ന ജി7 മീറ്റിംഗിന് മുന്നോടിയായി, ജൂൺ 11 ന് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോൺ വിളിച്ചുചേർത്ത ഗ്ലോബൽ കൺവെർജൻസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് സമ്മിറ്റിൽ ചൈന പങ്കെടുത്തു, എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ചൈനയുടെ ജൈവ സംയോജനത്തിന്റെ അഭാവം ഇത്തവണ വാഷിങ്ടൺ അതിന്റെ യൂറോപ്യൻ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സന്തുലിതമാക്കി. തൽഫലമായി, ആഗോള വളർച്ചയുടെയും ഭരണത്തിന്റെയും വിഷയങ്ങളിൽ മധ്യശക്തികൾക്ക് സംഭാവന നൽകാനുള്ള പരിധി വർദ്ധിച്ചിരിക്കാം.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജി7 അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും ആഗോള ഉന്നത പട്ടികയിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. എവിയനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, ന്യൂഡൽഹിയുടെ ആഗോള, ആഭ്യന്തര മുൻഗണന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ്. ആഗോള തെക്കിന്റെ മുൻഗണനകളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട്, ആഗോള വടക്ക് ഒരു പരീക്ഷണശാലയായി കാണപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള തെക്കൻ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ, അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ശരിയായ മുൻഗണനകൾ നല്കേണ്ടതുണ്ട്. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കക്ഷികളുമായി സംഘർഷത്തിലാകാതിരിക്കുകയും അതുവഴി സ്വന്തം പിൻമുറ്റത്ത് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ ലോകത്തും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ അതുല്യമായ നിലപാടിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം. ഒടുവിൽ, കണക്റ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പന്തയം ഉടനടി സമയോചിതമാണ്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി ആഗോള കണക്റ്റിവിറ്റിയിലും വിതരണ ശൃംഖലയിലുമുള്ള സുരക്ഷാ, രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ ഒരു ടെതറായി ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതികളെ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, I2U2, IMEEC പോലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.