തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് പൊതുവിശ്വാസം
ഇക്കണ്ട കാലമത്രയും കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആര്ജ്ജിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും വിശ്വാസം. എസ് വൈ ഖുറേഷി എഴുതുന്നു.
Published : October 11, 2026 at 2:48 PM IST
ശുദ്ധമായ ഒരു വോട്ടര് പട്ടിക ഇല്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തിന് നിലനില്ക്കാനാകില്ല. മരിച്ച വോട്ടര്മാരെ കൃത്യമായി പട്ടികയില് നിന്ന് നീക്കണം. ഒരേ ആളുകളെ തന്നെ ഒന്നിലേറെ തവണ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതും നീക്കണം. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വിവരങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തണം. വോട്ടവകാശമില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കണം. ഇതിലൊന്നും യാതൊരു വിയോജിപ്പുമില്ല.
Also Read: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അത്ര അനായാസമോ?
അതേസമയം വോട്ടര് അഖണ്ഡതയും ഇതുപോലെ തന്നെ സുപ്രധാന വിഷയമാണ്. യോഗ്യരായ എല്ലാവരും പട്ടികയിലുണ്ടാകണം. തെറ്റായി ഒരാളെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോ വോട്ടര് പട്ടികയുടെ സംശുദ്ധി ഇല്ലാതാക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ 75 വര്ഷമായി ചുമതലയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരും ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയവരാണ്.
വോട്ടര്പട്ടികയുടെ സംശുദ്ധി എന്നത് പുതിയ ആശയമല്ല. ഇത് അടിസ്ഥാന ഭരണഘടന-നിയമ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ ആശയത്തിലാണ് രാജ്യം സ്വതന്ത്ര്യം നേടിയത് മുതല് ഇന്ന് വരെയും എല്ലാ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരും മറ്റ് കമ്മീഷണര്മാരും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ഈ നിരന്തര പ്രക്രിയ ആണ് ഇന്ത്യയെ സാര്വത്രിക വോട്ടര് രജിസ്ട്രേഷനില് നിര്ണായകമാക്കിയത്. 99 ശതമാനം പേരെയും വോട്ടര്പട്ടികയില് നമുക്ക് ഉള്പ്പെടുത്താനായി. വോട്ടര് പട്ടിക ഒരുകാലത്തും എല്ലാം തികഞ്ഞതായിരുന്നില്ല. നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാല് അവ നിരന്തരം തിരുത്തലുകള്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം ഈ ഘട്ടത്തലാണ് താനുയര്ത്തുന്നത്.
സാധാരണ നടപടി സംഗ്രഹം പുനക്രമീകരിക്കല് മാത്രമാണ്. നിരന്തരം പുതുക്കലുമുണ്ടാകും. വോട്ടര്പട്ടിക കമ്പ്യൂട്ടര്വത്ക്കരിച്ചത് മുതല് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വോട്ടര്പട്ടികയാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം. പുതിയ വോട്ടര്മാരെ ഇതില് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കും. മരിച്ചവരെയും ഒന്നിലേറെ തവണ ചേര്ത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും പേരുകള് നീക്കും. താമസം മാറിയത് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടത്തും. ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും ഉയര്ത്താനുള്ള അവസരങ്ങളും നല്കും. താഴെത്തട്ടില് ബൂത്ത്തല ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വിവരങ്ങള് പരിശോധിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അന്തിമ തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളും. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്ക്ക് വോട്ടര് പട്ടിക നല്കും. ബൂത്ത്തല ഏജന്റുമാരാണ് അവ പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഇത് കേവലമൊരു പ്രക്രിയ അല്ല. തലമുറകളായി വോട്ടര് പട്ടിക കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്
വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുനഃക്രമീകരണങ്ങള് നിയമം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീര്ച്ചയായും തീവ്ര പ്രത്യേക നടപടികള് വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാകാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷന്റെ അധികാരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതേസമയം ഇത്തരം അധികാരങ്ങളുടെ നിയമപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. ഇത് അവസാനമല്ല.
വിശാലമായ ചോദ്യം ആവശ്യകതയെയും കണക്കുകളെയും രീതികളെയും കുറിച്ചാണ്. മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പരിഷ്ക്കരിച്ച വോട്ടര്പട്ടികയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു. ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. സര്ക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന് ഈ വോട്ടര് പട്ടിക വിശ്വാസ്യത ഉള്ളതാണോ? എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടര്മാര് വിശ്വസ്തരല്ലാതെ ആയി മാറിയത്. വീണ്ടും ഇവര്ക്ക് തങ്ങള് ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?
കുടിയേറ്റം, നഗരവത്ക്കരണം, ഇരട്ടവോട്ടുകള് എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പൗരന്മാര് മാത്രമേ പട്ടികയിലുള്ളൂ എന്നുറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെന്നും കമ്മീഷന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ വസ്തുതാപരമായആശങ്കള് തന്നെയാണ്.എന്നാല് ഇതൊന്നും പുതിയതല്ല.സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലം മുതല് തന്നെ ആളുകള് കുടിയേറുന്നുണ്ട്. പൗരന്മാര് മരിക്കുന്നു, വീടുമാറുന്നു, പുതിയ പുതിയ ആളുകള്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസാകുന്നു.ഇരട്ടവോട്ടുകള് ഉണ്ടാകുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു.
തലമുറകളായി മുപ്പതും നാല്പ്പതും എഴുപതും വര്ഷം കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങള് കേവലം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി മറിയ്ക്കാനാകില്ല. അല്ലെങ്കില് അവരുടെ കൈവശം മാന്ത്രികദണ്ഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. എന്നാല് പൊതുഭരണത്തില് അങ്ങനെയൊരു മാന്ത്രിക വടി ഇല്ല.
ചിലയിടങ്ങളില് വോട്ടര്പട്ടികയില് സംശയാസ്പദമായി ആളുകള് കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് തീവ്രമായി അന്വേഷിക്കണം. സാങ്കേതികമായി ഇരട്ട വോട്ടുകള് കണ്ടെത്തിയാല് അവ ശരിയാണോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. നൂറ് കണക്കിന് വോട്ടര്മാര് ഒരേ വിലാസത്തിലുണ്ടെങ്കില് പരിശോധിക്കണം. വോട്ടര്പട്ടികയില് വിദേശികള് കടന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണം.
ഇത്തരം വിവരങ്ങള് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വസ്തുതകള് പരിശോധിക്കണം, നോട്ടീസ് നല്കണം, മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണം. സംശയം വിധിയായി മാറരുത്.
തെറ്റിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കാന് തെലങ്കാന നടപടികള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫോം ഏഴിലെ വിവരങ്ങള് വോട്ടര്മാരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തില് ഇവിടെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിലേറെയും മുസ്ലീം വോട്ടര്മാരാണ്. തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പരാതിയെ തുടര്ന്ന് ഹൈദരാബാദില് പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു. ശരിക്കും താമസക്കാരായ മുപ്പത് പേരെ നീക്കം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി.
ഫോറം ഏഴ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയ പൗരന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇത് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇതൊരിക്കലും കൂട്ട വോട്ട് നിഷേധത്തിനുള്ള ഉപകരണമല്ല. യോഗ്യതയില്ലാത്ത പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ, യോഗ്യരായ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുപോലെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ എതിർപ്പും വ്യക്തിഗതമായി പരിശോധിക്കണം. വോട്ടർക്ക് നോട്ടീസും ഹിയറിംഗും ലഭിക്കണം. 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 31 പ്രകാരം വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം, പട്ടിക വൃത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള യന്ത്രം അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മാറുന്നു.
നിർദ്ദിഷ്ട ലീഡുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വോട്ടർമാരെയും വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.
സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) സംബന്ധിച്ച് എന്നെ ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിച്ചത് അതാണ്. പൗരനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരിയും തമ്മിലുള്ള സാധാരണ ബന്ധം വിപരീതമാക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. ഒരു വ്യക്തി 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, ആവർത്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ നൽകിയ ഫോട്ടോപതിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് (EPIC) കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പെട്ടെന്ന് ഒരു പഴയ പട്ടികയിലേക്ക് വീണ്ടും ചേരാനോ കമ്മീഷന്റെ സ്വന്തം പട്ടികകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഒരു അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനോ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
2008 ൽ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരു യുവാവിനെ പരിഗണിക്കുക. 2009 മുതൽ എല്ലാ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2003 ലെ റോളിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ എൻട്രിയിലൂടെ അയാൾ സ്വയം കണ്ടെത്തണം. അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനകം മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ പേരുകൾ തെറ്റായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പഴയ റോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ഭാരം അയാളുടെ മേലാണ് അല്ലാതെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ ബാധ്യതയല്ല അത്.
ഒഴിവാക്കലുകളുടെ വ്യാപ്തി ഈ ആശങ്കയെ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കി. SIR ന്റെ തുടർച്ചയായ ഘട്ടങ്ങളിൽ, 13 കോടിയിലധികം പേരുകൾ കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ഒരുകരട് പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഒഴിവാക്കലും അന്തിമ ഇല്ലാതാക്കലായി മാറുന്നില്ല, കൂടാതെ നിരവധി യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാർ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്ലെയിമുകളിലൂടെയും അപ്പീലുകളിലൂടെയും മടങ്ങിയേക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവിന്റെ കണക്കുകൾ പതിവ് ക്ലറിക്കൽ തിരുത്തലുകളായി കണക്കാക്കാനാവില്ല.
എസ്.ഐ.ആറിന് മുമ്പുള്ളതും എസ്.ഐ.ആറിന് ശേഷമുള്ളതുമായ വോട്ടർ പട്ടികകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും, അപ്രത്യക്ഷരായ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചറിയാനും കമ്മീഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ സംവിധാനത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. എന്നാൽ ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നു: യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻ പട്ടികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ആ പട്ടിക ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിനുപകരം തുടക്കം മുതലുള്ള അടിസ്ഥാന ഡാറ്റയായി കണക്കാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഈ മാനദണ്ഡം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കി എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യത്തെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാക്കുന്നു: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്?
ഭരണഘടന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓഫീസല്ല, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് ഒരു ബഹു-അംഗ സ്ഥാപനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൂട്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കമ്മീഷൻ ഏകകണ്ഠമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും ഏകകണ്ഠമായി അസാധ്യമായിടത്ത്, ഭൂരിപക്ഷം വഴിയും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും നിയമം തന്നെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്തി പൊതുജന വിശ്വാസമാണ്
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ എതിർപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൃത്യമാണെങ്കിൽ, അത് ആഭ്യന്തര ഓഫീസ് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചതാണെന്ന് പൗരന്മാർക്ക് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട്.
തീരുമാനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ തത്വം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
അതിനാൽ സുതാര്യത ഒരു ഐച്ഛിക മര്യാദയല്ല. അജണ്ടകൾ, മിനിറ്റ്സ്, രേഖപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ വ്യക്തമായിരിക്കണം. വോട്ടർമാരെ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുന്നതിനോ അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോ പൊരുത്തക്കേടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ മനുഷ്യ നിയമപരമായ അധികാരി ദൃശ്യമായിരിക്കണം.
സാങ്കേതികവിദ്യ ജനാധിപത്യത്തെ സഹായിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് പകരമാവില്ല.
ഐടി സംവിധാനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സ്ഥാപനപരമായ പരിശോധന, ശക്തമായ ആന്തരിക പ്രക്രിയകൾ, പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായ വോട്ടർമാർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകൽ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ്. വൈകി വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം തിരുത്തൽ നടപടികൾ ഒരിക്കലും നിരസിക്കരുത്.
എന്നാൽ പൗരന്മാർ അനന്തരഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നു, അതിനുശേഷം അല്ല.
ഇവിടെ മറ്റൊരു പാഠമുണ്ട്. എത്ര പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കി എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമഗ്രത അളക്കാൻ കഴിയില്ല. പട്ടികയുടെ ശുദ്ധി പരമാവധി ഒഴിവാക്കൽ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം പരമാവധി കൃത്യത എന്നാണ്.
യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുകയും എല്ലാ യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മത്സര ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല. ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇന്ത്യയെ നന്നായി സേവിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പല്ല. ഇത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. അതിന്റെ ശക്തി അനുച്ഛേദം 324 ൽ നിന്നോ അതിന്റെ വലിയ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അതിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നോ മാത്രമല്ല വരുന്നത്. ഇത് വളരെ കുറച്ച് സ്പഷ്ടമായ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ മൂല്യവത്തായ ഒന്ന് . പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.
കമ്മീഷനിലെ എന്റെ സേവനകാലയളവിൽ, അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ (EVM) ആണെന്നോ, മലനിരകൾ, മരുഭൂമികൾ, വനങ്ങൾ, ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിലെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനമികവാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ടർ സമൂഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണെന്നോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാധാരണ പൗരന്മാരും അതിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.
വിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കും. എന്നാൽ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യാം.
മുന്നോട്ടുള്ള വഴി സങ്കീർണ്ണമല്ല. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സംക്ഷിപ്ത പുനരവലോകനവും (summary revision) തുടർച്ചയായ പുതുക്കലും ശക്തിപ്പെടുത്തുക. 18 വയസ്സുള്ളവരെ കൃത്യമായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. വീടുകൾ തോറും കയറിയുള്ള കർശനമായ പരിശോധന നടത്തുക. ഇരട്ടപ്പട്ടികകളും ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്താൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക. അർഹതയില്ലാത്തവരുടെ പേരുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുക. പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നോട്ടീസ് നൽകുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാരെ (EROs) അവരുടെ നിയമപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങളാക്കുക. നിലവിലുള്ള രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് വിശദീകരിക്കുക.
എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഓരോ വോട്ടറെയും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്താതിരിക്കുക.
ലക്ഷ്യം വളരെ ലളിതവും എന്നാൽ മനോഹരവുമാണ്: അർഹരായ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കണം, അതേസമയം അർഹതയില്ലാത്ത ആരും അതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ദൗത്യം ഇതായിരുന്നു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ മാന്ത്രികവിദ്യകളൊന്നുമില്ല. ആകെ ഉള്ളത് പൊതുജനവിശ്വാസം മാത്രമാണ്; അത് നഷ്ട പ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ മുൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും 'An Undocumented Wonder: The Making of the Great Indian Election' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവുമാണ് എസ്. വൈ. ഖുറേഷി.
(നിരാകരണം: ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുത്തുകാരന്റേതാണ്. ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ നിലപാടുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.)