യുദ്ധമുണ്ടാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥക്കെടുതികള്: ഇറാന് സംഘര്ഷം എണ്ണയില് നിന്നുള്ള മാറ്റത്തിന് വേഗമേറ്റുന്നതെങ്ങനെ?
ഈ കൊടും പോരാട്ടത്തിനിടെയാണ് ഈ മാസം കോപ്31 നടക്കുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ നിബാനുപുഡി എഴുതുന്നു....
Published : November 1, 2026 at 8:25 PM IST
ഇറാന് യുദ്ധത്തില് നിരവധി ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നിരവധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ലോകത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്ബണ് ബജറ്റിലും ഇത് നിര്ണായക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
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മാനുഷിക ആഘാതങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഈ യുദ്ധം ഒരു പാരിസ്ഥിതിക കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം 50 ലക്ഷം ടണ് കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ഈ സംഘര്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത്. എണ്ണപ്പാടങ്ങള് കത്തിയതിലൂടെ 18.8 ലക്ഷം ടണ് കാര്ബണ് ഡൈഓക്സൈഡും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളില് നിന്ന് 24 ലക്ഷം ടണ് കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡും പുറത്ത് വന്നു. സൈനിക നടപടികളും അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെയും 5.3 ലക്ഷം ടണ് കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡും ബഹിര്ഗമിക്കപ്പെട്ടു.
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ആഗോള ഹരിത ഗേഹ വാതക പുറന്തള്ളലിന്റെ 5.5ശതമാനത്തിനും കാരണം സൈനികര് ആണെന്ന വാദത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഈ കണക്കുകള്. എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ നാശം വിഷകരമായ പുകയ്ക്കും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിനും മണ്ണിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയുടെയും മലിനീകരണത്തിനും ഹേതുവായി.
യുദ്ധം പിന്നെയും പിന്നെയും വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി നാശം കൂടുതല് മോശമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഊര്ജ്ജ ദൗര്ലഭ്യത്തിലേക്കും ഇത് നയിക്കുന്നു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന കാലാവസ്ഥ നയതന്ത്രം വേഗമാര്ജ്ജിക്കുന്നില്ല. ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആശ്രിതത്വം മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥ ബാധ്യതയാകുന്നതെന്ന് സര്ക്കാരുകള് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സാമ്പത്തിക ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്.
ഭൗമശാസ്ത്രം ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദമാക്കും. 21 മൈല് വിസ്തൃതിയുള്ള ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് ഇറാനെയും ഒമാനെയും തമ്മില് വേര്തിരിക്കുന്നു. പതിവായി സാധാരണ 200 ലക്ഷം വീപ്പ എണ്ണയും പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളും ഇതുവഴി കടന്ന് പോകുന്നു. ആഗോള പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളും ഏതാണ്ട് 20-21 ശതമാനം, കടല് വഴിയുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ 25-27ശതമാനവും ആഗോള ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും ഇത് വഴിയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ഇതില് കൂടുതലും ഏഷ്യയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്.
2026 ഫെബ്രുവരി 28ന് സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയതോടെ എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ യാത്ര 90 മുതല് 97ശതമാനം വരെ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാണിജ്യ കപ്പലുകള് ചില ദിവസം രണ്ടെണ്ണം കടന്ന് പോകുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളില് ഒന്നും പോകാറുമില്ല. പേര്ഷ്യന് കടലിടുക്കില് 200 ഓളം എണ്ണക്കപ്പലുകള് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഫെബ്രുവരിയില് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വില വീപ്പയ്ക്ക് 69 മുതല് 72 വരെ ഡോളറായിരുന്നു. ക്രമേണ ഇത് വര്ദ്ധിച്ച് ഇപ്പോള് 110-118 ഡോളറിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക എണ്ണ വിപണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണ തടസമാണ് ഇതെന്ന് രാജ്യാന്തര ഊര്ജ്ജ ഏജന്സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഹോര്മൂസിന് ബദല് തേടുകയാണ് ലോകം. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും യുഎഇയ്ക്കും നിത്യവും എഴുപത് ലക്ഷം വീപ്പയുടെ പൈപ്പ് ലൈന് ശേഷിയുണ്ട്. ഇത് ഹോര്മൂസ് വഴിയുള്ള എണ്ണക്കടത്തിന്റെ കേവലം മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമാണ്. ഇതിലേറെ ആശങ്കാകരമായ വസ്തുത പ്രതിദിനം ആറ് ലക്ഷം വീപ്പ എണ്ണ ഉത്പാദനം 2027 അവസാനത്തോടെ ഇല്ലാതാകാന് പോകുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് കേവലം താത്ക്കാലിക വിതരണ തടസത്തില് നിന്ന് സ്ഥിരമായ വിതരണച്ചുരുക്കത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് കൊണ്ടെത്തിക്കും.
കേവലം ഒരു കപ്പല് ചാലില് മാത്രമായി പ്രതിസന്ധി ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ചെങ്കടലിലും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള എണ്ണ വിതരണം ഇത് വഴിയാണ്. 2026ല് പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്ത ശേഷം ചെങ്കടല് വഴിയുള്ള എണ്ണ വിതരണം 49 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യൂറോപ്പ് മുതല് ഏഷ്യ വരെ; ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയില്ലായ്മ ഹരിതോര്ജ്ജ നടപടികള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു
രാജ്യങ്ങള് മറ്റ് ഉത്പാദകരില് നിന്ന് കൂടുതല് എണ്ണ സ്വായത്തമാക്കാന് ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് എണ്ണ വീപ്പ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന ചോദ്യവും അവര് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള് ഈയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലൂടെ 17 ലക്ഷം വീപ്പയുടെ എണ്ണ ആവശ്യകതയാണ് 2025ല് ഇല്ലാതാക്കിയത്. 2030ഓടെ ഇത് അന്പത് ലക്ഷം വീപ്പയിലേക്ക് എത്തിക്കും.
ആഗോളതലത്തില് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ വില്പ്പന 2025ല് 207 ലക്ഷമായിരുന്നു. അതായത് ഒരു വര്ഷത്തെ മൊത്തം വാഹനവില്പ്പനയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം. പുത്തന് കാറുകളുടെ വില്പ്പനയുടെ മൂന്നിലൊന്നും. 2026ല് 230 ലക്ഷം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് വിറ്റു. രാജ്യാന്തര ഊര്ജ്ജ ഏജന്സിയുടെ വിലയിരുത്തല് പ്രകാരം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലൂടെ 2035ഓടെ 150 ലക്ഷം വീപ്പ എണ്ണയാവശ്യം ഇല്ലാതാക്കാനാകും. അതായത് നിലവിലെ ആഗോള എണ്ണ ഉപഭോഗത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നര്ത്ഥം.
ഈ മാറ്റത്തിന് ചുക്കാന് പിടിക്കുന്നത് ചൈനയാണ്. ചൈനീസ് നിര്മാതാക്കളാണ് 2025ല് ആഗോള വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ വില്പ്പനയില് അറുപത് ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്തത്. 2026 ഏപ്രിലോടെ പ്രതിമാസ പുത്തന് കാര് വില്പ്പനയില് വൈദ്യുതി കാറുകള് അറുപത് ശതമാനം കടക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ചൈനയുടെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില് സുസ്ഥിര വിഭവങ്ങള് 2026 ആദ്യ പകുതിയോടെ തന്നെ 41.2ശതമാനം കടന്നിരുന്നു.
2030ഓടെ ഫോസില് ഇതര വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം അന്പത് ശതമാനമാക്കാനാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2035ഓടെ കാറ്റ്-സൗരോര്ജ്ജ വൈദ്യുതിയുടെ ഉത്പാദനം 3600 ജിഗാവാട്ട് ആക്കാനും അവര് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം സമ്പദ്ഘടനയില് 2025ഓടെ ഹരിതഗേഹ വാതകങ്ങളില് ഏഴ് മുതല് പത്ത് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
യൂറോപ്പും നേരത്തെ തന്നെ ഭൗമരാഷ്ട്രീ ആഘാതത്തിലൂടെ സമാനമായ ഒരു ആലോചനയിലെത്തിയിരുന്നു. 2030ഓടെ സൗരോര്ജ്ജ ശേഷി 600ജിഗാവാട്ട് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുരപ്പുറ സൗരോര്ജ്ജ ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുമാണ് ഇത് കൈവരിക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
റഷ്യന് പാചകവാതകത്തിന്റെ യൂറോപ്യന് ഇറക്കുമതി 2022നും 2025നുമിടെ 45 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 12 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. അതേസമയം യൂറോപ്യന് വൈദ്യുതി വാഹന കച്ചവടം 2025ല് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വര്ദ്ധിച്ചു. നോര്വെയില് വൈദ്യുതി കാറുകളുടെ വില്പ്പന 95.9ശതമാനമായിരുന്നു.
ദക്ഷിണ പൂര്വേഷ്യയും സമാനമായ മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുകയാണ്. വൈദ്യുതി വാഹന വില്പ്പന 2026 ആദ്യം തന്നെ ഇരട്ടിയിലേറെയായി. ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇത് കുതിക്കുകയാണ്. വിയറ്റ്നാം, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലന്ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തില് മുന്പന്തിയില്. വൈദ്യുതി ഇരട്ട, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങള് കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാര്ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ഇന്ധന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. 2026ന്റെ ആദ്യ പാദത്തില് തന്നെ ഇരട്ടിയിലേറെയായി ഇവയുടെ വില്പ്പന.
ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ മറുപടി
ഇന്ത്യ ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായി തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 89-90 ശതമാനം അസംസ്കൃത എണ്ണയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണഅ. ഹോര്മൂസ് വഴി 41 ശതമാനം അസംസ്കൃത എണ്ണ എത്തുന്നു. ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ അന്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകത്തിന്റെ 88ശതമാനവുമാണഅ 2026 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില് ഹോര്മൂസ് വഴിയെത്തിയത്. ഹോര്മൂസില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉടലെടുത്തതോടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി 22 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 95.7 മുതല് 96.5 വരെയായി. രാജ്യത്തെ എണ്ണക്കമ്പനികള്ക്ക് പ്രതിദിനം 750 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി.
ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ എണ്ണ കരുതല് ശേഖരം 368.7 ലക്ഷം ടണ്ണാണ്. ഇത് കേവലം പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമേ തികയൂ.രാജ്യാന്തര ഊര്ജ്ജ ഏജന്സി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 90 ദിവസത്തെ കരുതല് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. ഇതില് നിന്ന് ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ് നാം. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളോടുള്ള ആശ്രിതത്വം അടിയന്തരമായി കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഈ കണക്കുകള് അടിവരയിടുന്നത്.
രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി സംവിധാനം ചരിത്രപരമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഫോസില് ഇതര ശേഷി 2016 ജൂലൈയില് 300.5 ജിഗാവാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഏകദേശം മൊത്ത ശേഷിയായ 552 ജിഗാവാട്ടിന്റെ 54ശതമാനം വരുമിത്. 2030ലെ 500 ജിഗാവാട്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനവും.
സൗരോര്ജ്ജം 2014 2.8 ജിഗാവാട്ടില് നിന്ന് 164.6 ജിഗാവാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. കാറ്റില് നിന്നുള്ള ഊര്ജോത്പാദനം 58 ജിഗാവാട്ട് കടന്നു. സൗരോര്ജ്ജം അടക്കം 2025-26ല് ഇന്ത്യയുടെ ഫോസിലിതര ഊര്ജ്ജ ശേഷി 55.29 ജിഗാവാട്ട് എന്ന റെക്കോര്ഡിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 44.6 ജിഗാവാട്ട് സൗരോര്ജ്ജം അടക്കമാണിത്. സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തില് 2014 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതലുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം 4570 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഏകദേശം 14800 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനം സാമ്പത്തികവും ഉണ്ട്.
ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ കാര്ബണില്ലാതാക്കാനുള്ള പുത്തന് എന്ജിന്
കല്ക്കരി, എണ്ണ, വാതകം എന്നിവ വൈദ്യുതി, ഗതാഗതം, വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. സുസ്ഥിര സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് വന്തോതില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള് എണ്ണ വിപണിക്ക് തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
സൗരോര്ജ്ജ പാനലുകള്, ടര്ബൈനുകള്, ബാറ്ററികള്, ചൂട് പമ്പുകള്, വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് എന്നിവ കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇവ തന്ത്രപരമായ സ്വയംപര്യാപ്തതയും നല്കുന്നു.
ഇറാനിലെ യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. എന്നാല് സമാധാനം മെല്ലെ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോള് വില കുറഞ്ഞ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതില് നിന്ന് സര്ക്കാരുകള് വിട്ടു നില്ക്കണം. പഴയ ആശ്രിതത്വത്തിനായി കപ്പല് ചാലുകള് വീണ്ടും തുറക്കാനും പുനരുദ്ധരിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയുമരുത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാസം നടക്കുന്ന കോപ് 31 അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഊര്ജ്ജാവശ്യങ്ങളില് നിന്ന് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തിലേക്ക് നാം കടുത്ത പ്രതിബദ്ധത പുലര്ത്തണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രിഡുകള്, സംഭരണം, കാര്യക്ഷമത, വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയിലൂടെ നാം ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കണം.
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