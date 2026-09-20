ആരവല്ലി പര്വതനിരകള് ; ശാസ്ത്രീയ നിഷ്കര്ഷയ്ക്കും ഉള്പ്പെടുത്തല് ഭരണത്തിനുമുള്ള ആഹ്വാനം
ആരവല്ലി പര്വത നിരകള് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള താര് മരുഭൂമിയുടെ വ്യാപനം തടയുന്ന നിര്ണായക പാരിസ്ഥിതിക തടയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം കൃഷിയെ സുസ്ഥിരമാക്കി നിലനിര്ത്താന് ഈ മേഖലയിലെ തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Published : September 20, 2026 at 5:21 PM IST
2025 നവംബര് 20ലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനത്തെ തുടര്ന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മടക്കുപര്വതങ്ങളിലൊന്നായ ആരവല്ലി മലനിരകള് നിയമ-പാരിസ്ഥിതിക ചര്ച്ചകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആരവല്ലി മലനിരകളിലെ നൂറ് മീറ്റര് ഉയരമുള്ള മേഖലയെ ഭൂമിയായും അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിലേറെ ഉയരമുള്ള മേഖലകളെ മാത്രം കുന്നുകളായും നിര്വചിക്കുന്ന സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദിഷ്ട നിയമത്തെ ശരി വയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഓരോ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ഉയരമുള്ള ഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് വരുന്ന നൂറ് മീറ്ററോ അതില് കൂടുതലോ ഉയരമുള്ള മേഖലയെ ആണ് ഭൂതലമായി കണക്കാക്കുന്നത്.
വിവാദം
എന്നാല് ഇത്തരം മാനദണ്ഡത്തെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും വിദഗ്ദ്ധരും ശക്തമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. നൂറ് മീറ്റര് എന്ന പരിധി പല മലനിരകളെയും പര്വതങ്ങളുടെ പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ആരവല്ലി മലനിരകളിലെ 12,081 കുന്നുകളിലെ 1048 എണ്ണവും അതായത് 8.7ശതമാനവും ഇരുപത് മീറ്ററോ അതില്കൂടുതലോ ഉള്ളതാണെന്നെന്നും ഈ പുത്തന് നിര്വചനത്തിനുള്ളില് പെടുന്നുവെന്നും ഒരു ആഭ്യന്തര വിലയിരുത്തലില് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. 118,575 ആരവല്ലി കുന്നുകളെ പരിഗണിക്കുമ്പോള് 90 ശതമാനവും ഈ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ വന്നു.
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പുത്തന് നിര്വചനം കടുത്ത പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങള് അരങ്ങേറി. പുത്തന് നിര്വചനം നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഖനനം അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുത്തന് നിര്വചനത്തിലെ പഴുതുകള് ഉപയോഗിച്ച് മലനിരകളിലെ വലിയൊരു ഭാഗവും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഖനനത്തിനും പാറപൊട്ടിക്കലിനും അടക്കം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഇത് ഗ്രാമവാസികള്ക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളടക്കം സമ്മാനിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടല്
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 2025 ഡിസംബര് 29ലെ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് നവംബര് 20ലെ കോടതി ഉത്തരവിനെ ത്രിശങ്കുവിലാക്കിയത്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമാണെന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകരുടെ ആശങ്ക നൂറ് മീറ്റര് എന്ന മാനദണ്ഡത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലൂടെയും മികച്ച രീതിയില് നടപ്പാക്കാത്തതു കൊണ്ടുമാണെന്ന് അവധിക്കാല ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതി സ്വമേധയാ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുകയും നിര്വചനത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങള് പുനപ്പരിശോധിക്കാനായി ഒരു ഉന്നതാധികാര സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
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കോടതി പല അവ്യക്തതകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററില് താഴെയുള്ള മേഖലകളുടെ സംരക്ഷണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സംരക്ഷിത മേഖല കുറയുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നിര്വചനം മിക്ക ആരവല്ലി മേഖലയെയും അങ്ങനെ അല്ലാതാക്കും. ഇത് ഖനനം, വാണിജ്യ പ്രവൃത്തികള് എന്നിവ സുഗമമാക്കും. കേവലം 1048 കുന്നുകള് മാത്രമാണ് ആരവല്ലി മലനിരകളാകുന്നത് എന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി എത്രമാത്രം നല്ലതാണെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു.
പുത്തന് നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ആരവല്ലി മലനിരകളിലുടനീളം പുത്തന് ഖനന പാട്ടങ്ങളോ അനുമതി പുതുക്കലുളോ നല്കരുതെന്നും കോടതി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പൂര്ണമായും പുത്തന് ഖനനപാട്ടങ്ങള് നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവന് ആരവല്ലി നിരകള്ക്കും നിരോധനം ബാധകമാണ്.
ഉന്നതാധികാര സമിതി
ഇന്ത്യന് ഫോറസ്ട്രി റിസര്ച്ച് ആന്ഡ് എജ്യുക്കേഷന് സമിതി ഡയറക്ടര് ജനറല് കാഞ്ചന് ദേവിയാണ് ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് സര്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുന് മേധാവി ഡോ.സുഭാഷ് അശുതോഷ്, ഇന്ത്യന് ജിയോളജിക്കല് സര്വേ മുന് മേധാവി രാജേന്ദ്രകുമാര് ശര്മ്മ, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം മുന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബ്രിജി മോഹന് സിങ് റാത്തോഡ്, ഡല്ഹി സര്വകലാശാല ജീവശാസ്ത്ര വിഭാഗം മുന് മേധാവി പ്രൊഫ.അശോക് കെ ഭട്നഗര് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റംഗങ്ങള്.
ഇതിന് പുറമെ ബെംഗളുരു ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് ഹ്യൂമന് സെറ്റില്മെന്റ്സിലെ പ്രൊഫ.ജഗദീഷ് കൃഷ്ണസ്വാമി, ഹരിയാന കേന്ദ്ര സര്വകലാശാലയിലെ ലക്ഷ്മി കാന്ത് ശര്മ്മ എന്നിവരെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേവലം ഉയരം മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കാതെ ഭൗമശാസ്ത്രസ, ജല, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച്ച് അന്തിമ മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കാന് സമിതിയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നൂറ് മീറ്റര് ഉയരമെന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി അനുയോജ്യമാണോ എന്നതാണ് സമിതി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക.ആരവല്ലി പര്വതനിരകള് തുടര്ച്ചയുള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിക രൂപപ്പെടലാണോ എന്നും ദൂരം കൊണ്ടും ഉയരം കൊണ്ടും ഇവയെ വേര്തിരിക്കുമ്പോള് ഇടയിലുള്ള ചുരങ്ങളില് ഖനനം അനുവദനീയമാണോ എന്നും സമിതി പരിശോധിക്കും.
സമയപരിധിയും പുത്തന് മാറ്റങ്ങളും
ഓഗസ്റ്റ് 31നകം സമിതി സമഗ്ര റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ആദ്യഘട്ടത്തില് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് സമിതി 2027 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ സമയം നീട്ടി നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോടതി ഈ ആവശ്യം 2026 സെപ്റ്റംബര് ഏഴിന് തള്ളി. താന് വിരമിക്കും വരെ സമിതി പിരിച്ച് വിടരുതെന്ന അഭ്യര്ത്ഥനയാണ് സമിതി നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നിരീക്ഷിച്ചു. സമിതി സമഗ്രമായ ആശയവിനിമയം നടത്തണമെന്ന് കോടതി നിര്ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ അടക്കം അഭിപ്രായങ്ങള് ആരായണം. വിഷയ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഇടക്കാല റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യമെങ്കില് അനുവദിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്താക്കി.
ആരവല്ലി മലനിരകള് കിഴക്കോട്ടുള്ള താര് മരുഭൂമിയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതില് നിര്ണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ മേഖലകളിലെ തണ്ണീര് തടങ്ങളെ ജല ഉറവിടങ്ങളായി സംരക്ഷിക്കുകയും രാജസ്ഥാന്, ഹരിയാന, ഡല്ഹി, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെമ്പാടും കാര്ഷികമേഖലയ്ക്കും കുടിക്കാനും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഈ മേഖല അപൂര്വ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായി കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരപശ്ചിമ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ലായി സൂപ്രീം കോടതി ഈ മലനിരകളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ പുനപ്പരിശോധന റിപ്പോര്ട്ടാകും ആരവല്ലി മലനിരകളെ തുടര്ച്ചയുള്ള -പരസ്പര ബന്ധിതമായ പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനമായി സംരക്ഷിക്കണമോ അതോ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ ഖനനത്തിനും വികസനത്തിനുമായി വിട്ടു കൊടുക്കണമോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. സ്വന്തം ഉത്തരവ് പിന്വലിക്കാന് കോടതി സന്നദ്ധമാണ്. വിഷയത്തിന്റെ വലിപ്പം വ്യക്തമാക്കുന്ന പുത്തന് ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തലുകള് കോടതി തേടുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പൗരാണിക -പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഭൂമികയുടെ ഉയര്ന്ന മൂല്യവും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ആരവല്ലി മലനിരകളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിര്വചനം, അതിര്ത്തി നിര്ണയം, പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. ഇതിനാണ് ഇപ്പോള് അതീവ പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടതും. പാരിസ്ഥിതിക അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറിച്ച് പ്രദേശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, ഉപജീവന മാര്ഗം, മലനിരകള്ക്കകത്തും ചുറ്റുമായി കഴിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഭരണഘടന അവകാശങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ്.
നിര്ദ്ദിഷ്ട നൂറ് മീറ്റര് മാനദണ്ഡം പല ദുര്ബല ചെരിവുകളെയും ആഘാത മേഖലകളെയും അപകടകരമായ വാണിജ്യ ഖനനത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടും. ഒപ്പം റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് വികസനത്തിലേക്കും. ഈ ആശങ്ക വലിയ തോതില് ഗ്രാമീണ സമൂഹവും പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധരും പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലഘു നിര്വചനത്തിലൂടെ പ്രദേശത്തെ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഖനത്തിനും പാറഖനനത്തിനുമായി വിട്ടു കൊടുക്കലാണെന്ന് ദീര്ഘകാലമായി ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ പ്രകടവുമാണ്. ഗ്രാമീണരുടെ ഇയില് ഗുരുതര ശ്വാസ കോശ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജൈവവൈവിധ്യം നഷ്ടമാകുന്നു. പൗരാണിക ഭൂമികയില് തിരിച്ച് പിടിക്കാനാകാത്ത വിധമുള്ള കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേവലം ഉയരത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തില് ഉള്ള ഒരു നിര്വചനം മൂലം ആരവല്ലി മലനിരകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക, ജല, ഭൗമശാസ്ത്ര തുടര്ച്ച തിരിച്ച് പിടിക്കാനാകാതെ പോകുന്നു. ജീവനുള്ള മലനിരകളെ ഒറ്റപ്പെട്ട കുന്നുകളാക്കി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണിത്. കേവലം ഉയരത്തിനപ്പുറം ഭൗതിക ഘടന, തുടര്ച്ച, ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകളായ നിരകള്, മടക്ക് ബെല്റ്റുകള്, ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം പുനഃസൃഷടിക്കല് മേഖലകള്, ധാതുസമ്പത്ത്, തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം ആരവല്ലി മലനിരകളുടെ കൂടുതല് സമഗ്രമായ നിര്വചനത്തിലേക്ക് നയിക്കും വിധം ഭൗമശാസ്ത്ര മാനദണ്ഡങ്ങള് വിധം ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
മുന് സമിതിക്കെതിരെ താനടക്കമുള്ള സ്വതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞര് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഏവര്ക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പാരിസ്ഥിതിക ജല വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആണ് പരാതി നല്കിയത്. ഗ്രാമീണരുമായി വിദഗ്ദ്ധ സാങ്കേതിക സമിതി ആശയവിനിമയം നടത്താത്തതില് അവര് അതൃപ്തരാണെന്ന തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകള് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുസമിതിയുടെ വിധിയിലൂടെ ഒരുമലനിരകള് മുഴുവന് വിട്ടുകൊടുക്കാനാകില്ല.ഈസമിതി പൊതുജന വിശ്വാസമാര്ജ്ജിക്കണം.അവരുടെ വിഷയങ്ങള് അറിയണം.
ഈ മലനിരകള്ക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്നവരുമായി സമിതി നേരിട്ട് ഇടപെടണം. കൃത്യമായ സംവാദങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് ആരാക്ഞും സമഗ്രമായ സ്ഥല സന്ദര്ശനം നടത്തിയും വേണം വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാന്. ഒപ്പം സുപ്രധാന ശാസ്ത്രീയ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനും. ആരവല്ലിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു ജനതതിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ജീവനുള്ള അനുഭവങ്ങളും വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിര്വചനം ശാസ്ത്രീയമായി അപൂര്ണവും സാമൂഹ്യമായി അനീതിയുമാണ്.
ചരിത്രപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക
മുഴുവന് മലനിരകളെയും ഒരൊറ്റ ദുര്ബല പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനമായി പരിഗണിച്ച് കൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് മാധവ് ഗാഡ്ഗില് നേതൃത്വം നല്കിയ പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പുറപ്പെടുവിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഈ ശുപാര്ശകള് ശാസ്ത്രീയവും അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂടുകള്ക്ക് മുന്തൂക്കം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ളതും കൃത്യമായ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ- സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിതവുമായിരുന്നു. ഈ സമീപനത്തിന്റെ സുപ്രധാന നേട്ടമെന്നത് മുകളില് നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദ മാതൃകയ്ക്ക് അപ്പുറം വികേന്ദ്രീകൃത താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനകീയ മാതൃക ആയിരുന്നു. ഗ്രാമസഭകളും പഞ്ചായത്തുകളും പോലുള്ള പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യലായിരുന്നു. പശ്ചിമഘട്ട സമിതിയുടെ സംരക്ഷണ ജനകീയ പങ്കാളിത്ത മാതൃക ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനപ്പുറം പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വിഭവം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയോട് ഇക്കാര്യങ്ങള് പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
- ആരവല്ലി മലനിരകളുടെ ബഹു മാനദണ്ഡ ശാസ്ത്രീയ നിര്വചനം ഇതിനായി മുഴുവന് മലനിരകളെയും ഒരൊറ്റ പരിസ്ഥിതി സംവിധാനമായി പരിഗണിക്കണം. ഇതില് ഭൗമശാസ്ത്ര, ജല, പാരിസ്ഥിതിക, സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തണം.
- നിര്ണായക ആഘാത, റീചാര്ജ്, വന്യമൃഗ ഇടനാഴി മേഖലകളെ തിരിച്ചറിയണം,
- പ്രാദേശികസമൂഹം, സ്വതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞര്, സുപ്രധാന സര്ക്കാര് ഏജന്സികള് എന്നിവയെ ഉള്പ്പെടുത്തി ഒരു പങ്കാളിത്ത മാപ്പിങ് സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തണം.
- സുതാര്യവും സമയബന്ധിതവും പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടിയുമുള്ള പരിഹാരം.
- ഗ്രാമസഭകള്ക്കും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനും കൂടതല് അധികാരം നല്കുന്ന വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണ ചട്ടക്കൂടിനുള്ള ശുപാര്ശ
ഭൂമിയിലെ ഏറെ പഴക്കമുള്ള മലനിരകളിലൊന്നാണ് ആരവല്ലി. താര്മരുഭൂമിയുടെ വ്യാപനം തടഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഇതൊരു നിര്ണായക പാരിസ്ഥിതിക തടസമായി നില കൊള്ളുന്നു. ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാന് പരാജയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഇത് കേവലമൊരു പാരിസ്ഥിതിക നയ വീഴ്ച മാത്രമാകില്ല മറിച്ച് തലമുറകളോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാകും.
ഉന്നതാധികാര സമിതി ഈ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് താന് കരുതുന്നത്. ഇപ്പോഴെടുക്കുന്ന ഒരുതീരുമാനമാകും ഈ പൗരാണിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഭൂമിക നിലനില്ക്കണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശാസ്ത്രീയവും എല്ലാവരെയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതും പൊതുതാത്പര്യത്തോട് പ്രതിബദ്ധത പുലര്ത്തുന്നതുമാകണം.
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