ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത്: ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വ്യോമ ദൗത്യങ്ങളില് അഭിമാനമായി തേജസ് എല്സിഎ, എച്ച്ടിടി-40, ധ്രുവ് എന്ജി
ഹിന്ദുസ്ഥാന് എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് പുത്തന് ഹെലികോപ്ടറുകള് വ്യോമസേവനയ്ക്ക് കൈമാറിയതോടെ ഈ മേഖലയില് രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറഞ്ഞു. ഒപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ -ജനകീയ വ്യോമയാന രംഗത്ത് ആഭ്യന്തര ശേഷി വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Published : September 20, 2026 at 1:41 PM IST
പുതുപുത്തന് തേജസുകള്, എച്ച്ടിടി40, ധ്രുവ് എന്ജി വിമാനങ്ങള് ഹിന്ദുസ്ഥാന് എയ്റോ സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയതോടെ നമ്മുടെ വ്യോമയാന മേഖലയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ഉത്തമോദാഹരണമായിരിക്കുന്നു. വ്യോമയാന മേഖലയില് നാം വിശാല സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഉത്പാദന മേഖലയില് ചുവടുറപ്പിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണിത് നല്കുന്നത്.
ഈ മാസം പതിനെട്ടിനാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാന് എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎല്)ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയ്ക്കും പവന് ഹാന്സ് ലിമിറ്റഡിനും ഇവ കൈമാറിയത്. വ്യോമയാന രംഗത്തെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഈയൊരു നേട്ടത്തിന് പിന്നില്. ഒപ്പം ഈമേഖലയില് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും അധികൃതര് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
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വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് എച്ച്എഎല് രണ്ട് ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് എയര്ക്രാഫ്റ്റ് (എല്സിഎ) തേജസിന് അന്തിമ പ്രവര്ത്തനാനുമതി നല്കി വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. ഇരട്ട സീറ്റുള്ള പരിശീലന വിമാനങ്ങളും മൂന്ന് എച്ച്ടിടി40 ബേസിക് ട്രെയിനേഴ്സും വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഇതിനൊപ്പം കൈമാറി. ഇതിന് പുറമെ നാല് ധ്രുവ് പുതുതലമുറ ഹെലികോപ്ടറുകളും പവന് ഹാന്സ് ലിമിറ്റഡിനും കൈമാറി. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ രാംമോഹന് നായിഡു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ബെംഗളുരുവില് വച്ചാണ് ഇവയുടെ കൈമാറ്റം നടന്നത്.
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രാജ്യത്തിന്റെ തദ്ദേശീയ വ്യോമസേനാ ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില് കൈവരിച്ച പുരോഗതിയാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവായിരിക്കുന്നതെന്നും അത് ഈ രംഗത്ത് നിര്ണായകമായ നാഴികകല്ലാണെന്നും ചടങ്ങില് സംസാരിച്ച പ്രതിരോധമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ സാങ്കേതിക ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ആത്മബോധത്തെയും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇന്ത്യയെ കാര്യശേഷിയുള്ള, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സ്വന്തം വ്യോമയാന ആവശ്യങ്ങളില് ആഗോള കാര്യക്ഷമതയുള്ള രാജ്യമാക്കി മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നമ്മുടെ രാജ്യം ക്രമാനുഗതമായി പ്രതിരോധമേഖലയില് സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സര്ക്കാര് സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന മന്ത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുതല് നമ്മള് തദ്ദേശീയമായി തന്നെ പ്രതിരോധമേഖലയിലെ ഉപകരണങ്ങള് വികസിപ്പിക്കാന് തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി നാം പൊതുമേഖല കമ്പനികള്ക്ക് മാത്രമല്ല അവസരം നല്കുന്നത് മറിച്ച് സ്വകാര്യവ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും ഈ രംഗത്ത് അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഒപ്പം പ്രതിരോധമേഖലയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കായി മന്ത്രാലയം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയും ചെയ്തു.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേള കേവലം ഒന്പത് വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്ടറുകളും കൈമാറുക മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന മേഖലയില് മൂന്ന് ഇടങ്ങളിലാണ് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങള് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന വൈമാനിക പരിശീലനം, യുദ്ധ വേളകളിലെ മുന്നിര പോരാട്ടത്തിനുള്ള പരിശീലനം, ഇതിന് പുറമെ ജനകീയ ഹെലികോപ്ടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവയാണിവ.
ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കണക്കാക്കിയാല് ആഭ്യന്തര വ്യോമയിടം രൂപീകരിക്കല്, വികസനം, ഉത്പാദനം, സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്, ആജീവനാന്ത പിന്തുണ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വേണ്ടിവരും.
എഫ്ഒസി കരാര് പ്രകാരമുള്ളവയില് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈമാറിയ തേജസ് എഫ്ഒസി ഇരട്ട സീറ്റര് പരിശീലക ഹെലികോപ്ടര്. ഈ ഇരട്ട സീറ്റര് പരിശീലനത്തിലൂടെ അടിസ്ഥാന പരിശീലനങ്ങള് നല്കി വൈമാനികരെ യുദ്ധമുഖങ്ങളിലെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ പ്രാപ്തരാക്കാനാകും. ഇതിന് ഒരു സീറ്റുള്ള യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെ ശേഷിയും സംവിധാനവുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പരിശീലനം നടത്തുന്ന വൈമാനികരെ വിമാനത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാകും അവര്ക്ക് സുപ്രധാന ചുമതലകള് നല്കുക.
പരിശീലനത്തിലും സ്വയം പര്യാപ്തതയിലും ഇതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പോര്വിമാനത്തിന് സാധാരണ കോമ്പാറ്റ് വിമാനത്തിനേക്കാള് കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് ആവശ്യമാണ്. ഒപ്പം തദ്ദേശീയ പരിശീലന കൗശലത്തോടൊപ്പം വൈമാനികരെ പിന്നീട് യുദ്ധമുഖങ്ങളിലേക്ക് പ്രാപ്തരാക്കും വിധമുള്ള ശേഷിയും ആവശ്യമാണ്.
തേജസ് പരിശീലന വിമാനങ്ങള്ക്ക് ഈ തുടര്ച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകാനാകും. മൂന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന് ടര്ബോ ട്രെയ്നര് 40 വിമാനങ്ങള് വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൈനിക വ്യോമയാന രംഗത്ത് മറ്റൊരു കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ്. വൈമാനികരുടെ അടിസ്ഥാന പരിശീലനത്തിലും.
എച്ച്എഎല് തദ്ദേശീയമായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് എച്ച്ടിടി40. സൈനികരുടെ അടിസ്ഥാന പരിശീലന ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. അത്യാധുനിക കോക്പിറ്റ്,എവിയോണിക് സ്യൂട്ട്, ടര്ബോപ്രോപ് എന്ജിന് എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകള്. വിശാലമായ പരിശീലന പരിപാടികള് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവയുടെ നിര്മ്മാണം. എയ്റോബാറ്റിക്സ്, ജനറല് ഹാന്ഡിങ്, ഇന്സ്ട്രുമന്റ് ഫ്ലൈയിങ്, നാവിഗേഷന്, രാത്രി പറക്കല്, ഫോര്മേഷന് പറക്കല് എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവ നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അടിസ്ഥാന പരിശീലനത്തിനായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയെക്കാള് ഇവ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന പരിശീലക വിമാനങ്ങള് സൈനിക വൈമാനിക പരിശീലനത്തന് അടിത്തറയിടുന്നു. ഇത്തരം വിമാനങ്ങളുടെ വികസനം ആഭ്യന്തരമായി ഇന്ത്യയെ വിശാലമായ പരിശീലന ആവശ്യങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. പരിശീലന ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പുറമെ ദീര്ഘകാലം ഇവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അപ്ഗ്രേഡിങും അവര് നടത്തും.
വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട് നാല് ധ്രുവ് എന്ജി ഹെലികോപ്ടറുകള് പവന് ഹാന്സിന് കൈമാറിയത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു. വ്യോമയാന, വാണിജ്യ വിപണിയില് എഎല്ലിന്റെ വ്യോമയാന ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഇത് ഹേതുവായിരിക്കുന്നു.
പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ധ്രുവ് ആധുനിക അവിയോണിക്സും ശക്തമായ എന്ജിനുമടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുഗതാഗതം, അടിയന്തര വൈദ്യ സേവനങ്ങള്, ചരക്ക് കടത്ത് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് ഇവ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ രാം മോഹന് നായിഡു ഹെലികോപ്ടറുകളെ പൗരാവകാശങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വ്യോമയാന പരിസ്ഥിതിയില് ഇതൊരു സുപ്രധാന നാഴികകല്ലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് ഇടങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹെലികോപ്ടര് കൈമാറ്റത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷത.
എച്ച്ടിടി 40 അടിസ്ഥാന വൈമാനിക പരിശീലനം.തേജസ് ഇരട്ട സീറ്റര് മെച്ചപ്പെട്ട യുദ്ധപരിശീലനവും മുഖ്യധാര പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ധ്രുവ് എന്ജി ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വ്യോമയിടങ്ങളില് നിന്ന് പൊതുജന ഹെലികോപ്ടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നു.
ഇവയെല്ലാം ചേര്ന്ന് നമ്മുടെ വ്യോമമേഖലയുടെ ശേഷി വിശാലമാക്കുന്നു.അത് കൊണ്ട്തന്നെ സിങ് പരാമര്ശിച്ച സംയോജിത വ്യോമ പരിസ്ഥിതിഘടന ഈ സാഹചര്യത്തില് സുപ്രധാനമാണ്.
വിമാന നിര്മാണമെന്നത് കേവലം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ആഭ്യന്തരമായി ചേര്ത്ത് വച്ചത് കൊണ്ടാകില്ല. സാങ്കേതികതകളെ പ്രാദേശികവത്ക്കരിക്കുകയും വ്യവസായശേഷിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
വിമാനങ്ങളുടെയും ഹെലികോപ്ടറുകളുടെയും രൂപരേഖ തയാറാക്കല്. എന്ജിനുകളും പ്രൊപ്പല്ഷന് സംവിധാനങ്ങളും. എവിയോണിക്സ്,യുദ്ധ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള്, സംയുക്ത സാമഗ്രികള്, സെന്സറുകള്, ദൗത്യ സംവിധാനങ്ങള്. നിര്മ്മാണ കൃത്യത, പരീക്ഷണവും പ്രാമാണ്യവത്ക്കരിക്കലും, അറ്റകുറ്റപ്പണികള്, ആജീവനാന്ത പിന്തുണ,ആഗോള വിപണിയും കയറ്റുമതിയും എന്നിവയക്കം ഇതിലുള്പ്പെടുന്നു.
എച്ച്എഎല്ലിന്റെ ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമന്ന് സിങ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം നിക്ഷേപമേഖലയിലും പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു.
വ്യോമയാന സാങ്കേതികതയ്ക്ക് ദീര്ഘകാല വികസന ചക്രമുണ്ട്. ഇത് തീവ്രമായി പരീക്ഷിക്കുകയും പ്രാമാണ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. നിലവിലുള്ല ഉത്പാദന ശേഷി മാത്രം പുത്തന് തലമുറ വിമാനങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാനാകില്ല.
ശാസ്ത്രജ്ഞരോടും എന്ജിനീയര്മാരോടും രൂപരേഖ തയാറാക്കുന്നവരോടും പരീക്ഷണ വൈമാനികരോടും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരോടുമെല്ലാം പുത്തന് സാങ്കേതികതള് വികസിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയെ ആഗോള വ്യോമയാന സാങ്കേതിക ഭൂമികയില് അടുത്ത ഒരു ദശകത്തിനകം അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്നും സിങ് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ഇത് രാജ്യത്തെ സര്വകലാശാലകള്ക്കും സ്റ്റാര്ട്ട് അപുകള്ക്കും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പ്രതിരോധ പരീക്ഷണശാലകള്ക്കും സ്വകാര്യ വ്യോമയാന കമ്പനികള്ക്കും പരമപ്രധാനമാണ്. എച്ച്എഎല്ലിനോ മറ്റ് പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കോ തനിച്ച് സര്ക്കാരിന്റെ വ്യോമയാന അഭിലാഷങ്ങള് പൂര്ണ മായും പൂവണിയിക്കാനാകില്ല.
കൂടുതല് പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിനും സിങ് ആഹ്വനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരു മേഖലകളും പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരാണെന്നും പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു.
ആധുനിക വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിന് കൂടുതല് ബൃഹത്തായ പ്രത്യേക വിതരണക്കാരുണ്ടാകേണ്ടത് സുപ്രധാനമാണ്. സ്വകാര്യ കമ്പനികള് എംഎസ്എംഇകള്, സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില് സംഭാവനകള് നല്കാനാകും. ഘടകങ്ങള്, സോഫ്റ്റ്വെയറുകള്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സാമഗ്രികള്, നിര്മ്മാണ സാങ്കേതികതകള്, പ്രത്യേക എന്ജിനീയറിങ് ശേഷികള് എന്നിവ സംഭാവന ചെയ്യാന് ഇവയ്ക്കാകും.
എച്ച്ടിടി40ന്റെ കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ച പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള് രാജ്യത്തെ തദ്ദേശീയ വ്യോമയാന വികസനത്തിന് പുത്തന്മാനങ്ങള് നല്കുന്നു.
ആഭ്യന്തര ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യന് വിമാനങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക വിപണി.അതേസമയം ഇവയുടെ കയറ്റുമതി നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കരുത്താകും. ഒപ്പം നമ്മുടെ നിര്മാതാക്കളുടെ രാജ്യാന്തര സ്ഥാനവും മെച്ചപ്പെടുത്തും.
അടിസ്ഥാന സൈനിക വൈമാനിക പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട സേവനം നല്കാന് എച്ച്ടിടി 40ക്ക് സാധിക്കും. ധ്രുവ് കുടുംബമാകട്ടെ ഇതിനകം തന്നെ നമുക്ക് രാജ്യാന്തര ഹെലികോപ്ടര് വിപണിയില് ഇടം നല്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ആഗോള സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദയ്പൂര് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഉസാനസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകനും മേധാവിയും സിഇഒയുമായ അഭിനവ് പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യന് വ്യോമമേഖല വ്യവസായത്തിലെ തദ്ദേശീയവത്ക്കരണത്തില് തേജസിന്റെയും എച്ച്ടിടി 40 വിമാനങ്ങളുടെയും കൈമാറ്റം സുപ്രധാന നാഴികകല്ലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന് ഏറെ കാലമെടുത്തെങ്കിലും അഞ്ച് -ആറ് തലമുറ പോര് വിമാനങ്ങളുടെ ഭാവി പുരോഗതിയില് ഇത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന അഭിവാഞ്ജകളുടെ സാക്ഷാത്ക്കാരമാണ് ഈ വിമാന ഹെലികോപ്ടര് കൈമാറ്റം.
സ്വയം പര്യാപ്തതയെന്നാല് ആഭ്യന്തരമായി നിര്മ്മിച്ചവ കൊണ്ട് കേവലം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വിമാനങ്ങള് മാറ്റുക എന്നതല്ല. മറിച്ച് രൂപരേഖ തയാറാക്കല്, വികസിപ്പിക്കല് , ഉത്പാദനം, പ്രാമാണ്യപ്പെടുത്തല്, പ്രവര്ത്തനം, അറ്റകുറ്റപ്പണികള്, മെച്ചപ്പെടുത്തല്, ക്രമേണ കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയവ കൂടിയാണ്. ഈ ശൃംഖലയിലെ നിരവധിഘടകങ്ങളെ സെപ്റ്റംബര് പതിനെട്ടിലെ കൈമാറ്റം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.