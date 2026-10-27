നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്തെ പഠനവും പഠിപ്പിക്കലും
വിജ്ഞാനത്തില് ഒരു അധ്യാപകനുള്ള പങ്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു നിര്ത്താനാകില്ല. എന്നാല് ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു. കിരണ് പെദദ എഴുതുന്നു.
Published : October 27, 2026 at 1:37 PM IST
ഞാന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ശരാശരി വിദ്യാര്ത്ഥി മാത്രമായിരുന്നു. വിവരങ്ങള് ഓര്ത്തെടുക്കേണ്ട പരീക്ഷകളുമായി എന്നും മല്ലിട്ടിരുന്നു. എന്നാല് കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയായതോടെ ജെ കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയുടെ അധ്യാപനം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങള് എന്നെ പഠിതാവ്, അധ്യാപകന് എന്നീ നിലകളില് ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു. വര്ഷങ്ങളായി നമ്മള് ബുദ്ധിയെയും വിവരശേഖരണത്തെയും സമാനമായാണ് പരിഗണിച്ച് പോന്നിരുന്നത്. എന്നാല് ബുദ്ധി എന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനും ചോദ്യങ്ങളുയര്ത്താനും നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങള് കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശേഷിയാണെന്ന് കൃഷ്ണമൂര്ത്തി വാദിച്ചു.
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കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയുടെ ആശയങ്ങള്ക്ക് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഇക്കാലത്ത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. കാരണം നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഇപ്പോള് ഉടനുടന് വിവരങ്ങള് നല്കുന്നു. ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിലായിരുന്നു കൃഷ്ണമൂര്ത്തി ഊന്നല് നല്കിയത്. അടിയന്തര വിദ്യാഭ്യാസ യാഥാര്ത്ഥ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങള് കണ്ടെത്താനും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു.
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ഉടനുടന് തന്നെ വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതില് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഏറെ കാര്യക്ഷമമാണ്. ഇതോടെ വൈജ്ഞാനിക പങ്ക് വയ്ക്കലില് അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി അറിവ് പകരുക എന്നതാണ് അധ്യാപകരുടെ ധര്മ്മം. ഇത് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യുമ്പോള് അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് വിജ്ഞാനം പകരലില് നിന്ന് ഇതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യമൊരുക്കുകാരിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ചിന്തയെ മാറ്റിമറിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്നു. പഠിതാക്കളെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാനും ഉള്ള പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കാന് അധ്യാപകര് ഏറെ ഉത്തരവാദിത്തം മുമ്പ് പുലര്ത്തിയിരുന്നു.
പഠനശേഷിക്ക് ഊന്നല്
നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് ഫലപ്രദമായ അധ്യയനം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠന ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പഠന ശേഷി എന്നത് സ്വയം വിജ്ഞാനം നേടുക എന്നതാണ്. ഒരു അപേക്ഷകന്റെ പഠിക്കാനും ദീര്ഘകാല വളര്ച്ചയ്ക്കുമുള്ള താത്പര്യം ഇപ്പോള് മിക്ക നിയമനങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പഠന ശേഷിയാണ് സുപ്രധാന നൈപുണ്യമെന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ മുന് സിഇഒ എറിക് സ്മിതിറ്റ് പറയുന്നു. ഞങ്ങള് പഠിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് വേട്ടയാടുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് അധ്യാപകര് കേവലം ആശയപരമോ സാങ്കേതികമോ ആയ നൈപുണ്യങ്ങള് നല്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
ഇതിന് അധ്യാപകര് ശ്രദ്ധാപൂര്വം പെരുമാറ്റ രീതികള് ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികള് ഏറെ പഠിക്കുക. വെല്ലുവിളികള് നേരിടുമ്പോള് അവര് ചിന്തിക്കുന്നു. പഠന ശേഷി വളര്ത്തുന്നതിന് അധ്യാപകര് തങ്ങളുടെ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ആഴത്തിലറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സഹാനുഭൂതിയും സ്വയം ബോധ്യവും വേണം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന് നാം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാകുമ്പോള് ചില കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മള് നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കണം. നമ്മെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കണം. ഇത്തരത്തില് നിരന്തര പഠനം ഒരു വിഷയമായി തന്നെ പരിണമിക്കുന്നു.
ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം
നിര്മ്മിതബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് ചിന്ത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക മാര്ഗമാണ് ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം. നാല് മുതല് നാല്പ്പത് വരെ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസില് ഞാനിത്തരം ആശയവിനിമയത്തിന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. രസകരമായ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ ആശയവിനിമയം ആരംഭിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് പി ആന്റ് ജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഞാന് ബിടുബി മാര്ക്കറ്റിങ് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത്. പിആന്ഡ് ജിയെ ഒരു ബിടുസി കമ്പനിയായി നല്കിയതിലൂടെ മിക്ക കുട്ടികളും ചിന്തിച്ചത് ഉത്തരം ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലാണ്. എന്നാല് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവ് വാള്മാര്ട്ട് ആണ്. പിആന്ഡ് ജിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരുമാനവും വാള്മാര്ട്ടിന്റെ സംഭാവനയാണ്.
മൊത്തം വിപണന പ്രക്രിയയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും ബിടുബിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പിന്നീട് മനസിലാക്കാനായി. ഒറ്റനോട്ടത്തില് മനസിലാക്കുന്നതിനെക്കാള് കൂടുതല് ജീവിതങ്ങളെ ഇവര്ക്ക് സ്പര്ശിക്കാനാകുന്നുണ്ടെന്നും മനസിലായി. പിന്നീട് ഞങ്ങള് ബിടുബി വിപണികള്ക്കുള്ളിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ഇവ പിആന്ഡ് ജി പോലുള്ള കമ്പനികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ചര്ച്ച ചെയ്തു. ക്ലാസിനൊടുവില് അവര് പഠിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഒരു കുറിപ്പെഴുതി. ഘടനാപരമായ ആശയസംവാദത്തില് സുപ്രധാനം യാതൊരു തര മേല്തട്ടുകളുമില്ലാതെ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ഒരേ തരത്തില് പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ്. അധ്യാപകരും വിദ്യാര്ത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങള് തേടുമ്പോഴാണ് പഠനം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കൃഷ്ണമൂര്ത്തി വാദിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പഠനമെന്നാല് കേവലം വിവരങ്ങള് പഠിച്ച ആളില് നിന്ന് പഠിതാവിലേക്ക് കൈമാറുക എന്നതല്ല. മറിച്ച് പരീക്ഷണവും ചോദ്യങ്ങളുയര്ത്തലും കണ്ടെത്തലുമടങ്ങുന്ന പങ്കാളിത്ത പ്രക്രിയ ആണ്.
ജിജ്ഞാസയും ഒരു വ്യക്തിയെ മൊത്തത്തില് പരുവപ്പെടുത്തലും
നിലവിലുള്ള മൂശയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാകും വിധം ഒരു ബുദ്ധിശാലിയെ വാര്ത്തെടുക്കുന്നിടത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് കൃഷ്ണമൂര്ത്തി വാദിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികാസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകര് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധയുടെ ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്തണം, ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ജിജ്ഞാസ വളര്ത്തലിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാന് ടെക്സസ് ടെക്കില് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് അന്തരിച്ച എന്റെ പ്രൊഫസര് ഷെല്ബി ഹണ്ട് നിരന്തരം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളെ ജിജ്ഞാസുക്കളാക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം എന്നും ഉയര്ത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യവുമായി പോയാല് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് ഞങ്ങള് തിരിച്ചിറങ്ങുക. കുട്ടികള്ക്ക് ഉത്തരം നല്കുന്നതിന് പകരം അവരെ കൂടുതല് ഗുണമേന്മയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാന് പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് അധ്യാപകര് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാന് സഹായിക്കും.
വിദ്യാര്ത്ഥികളെ വ്യവസയാങ്ങള്ക്ക് തയാറാക്കുന്നതില് നിന്ന് വെല്ലുവിളികള്ക്ക് സജ്ജരാക്കുക
ചരിത്രപരമായി വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ആശയങ്ങള് പഠിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുകയും പരീക്ഷപാസാകാനും മികച്ച മാര്ക്കു നേടാനും നല്ല കമ്പനികളില് നല്ല ജോലികള് നേടുന്നതിലുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഊന്നല് നല്കി പോന്നത്. നല്ല നൈപുണിയും അറിവുമുള്ള- വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ മികച്ച വിദ്യാര്ത്ഥികളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഊന്നല് നല്കി പോന്നിരുന്നത്. എന്നാല് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് കേവലം തൊഴിലിനപ്പുറം എന്ത് വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാന് അവരെ സജ്ജരാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് അധ്യാപകര്ക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവരുടെ കുട്ടികളെ വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് പ്രാപ്തരാക്കുക, സാഹചര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറാനും നിലനില്ക്കാനുമുള്ള കഴിവുകള് പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
സര്ഗാത്മകതയ്ക്കായി ഓഗ്മെന്റ് എഐ
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വെല്ലുവിളിയല്ല. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയെ പെഡഗോഗിയുടെ ഒരു പങ്കാളിയായി നമുക്ക് മാറ്റാനാകുമെന്നതാണ് വസ്തുത. അടുത്തിടെ നാം ഹാര്വാര്ഡ് വ്യവസായ ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രിങ് കോഴ്സ് കണ്സെപ്റ്റ്സ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് കാര്ട്ടൂണ് എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെയുള്ള കാര്ട്ടൂണുകളെ ക്ലാസുകള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഇത് കുട്ടികളെ വിമര്ശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും വിശാലമായ ഉപയോഗത്തിന് കോഴ്സിന്റെ ആശയങ്ങള് ബന്ധപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.ശുഭകരമായ വികാരങ്ങളുമായി ചേരുമ്പോളാണ് വിദ്യാര്ത്ഥിഖള്ക്ക് വിവരങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് ഓര്ത്തെടുക്കാനാകുന്നതെന്ന് ഗവേഷണങ്ങള് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാസ്യാത്മകമായി മികച്ച രീതിയിലെടുത്ത ഒരു കാര്ട്ടൂണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ സുരക്ഷ നല്കുന്നു. ഇത് പങ്കാളിത്തത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം വെല്ലുവിളികള് ഏറ്റെടുക്കാനും. നമ്മുടെ അനുഭവത്തില് കാര്ട്ടൂണുകള് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് കാര്യങ്ങള് ഓര്ത്തെടുക്കാനും അറിവ് നേടാനും ദീര്ഘനേരം ഓര്മ്മയില് വയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പരിശോധിച്ചാല് ഒരൊറ്റ മാറ്റമാണ് കാണാനാകുക. വിജ്ഞാനത്തില് നിന്ന് അധ്യാപകരെ മാറ്റി നിര്ത്താന് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ ചിന്തിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട പഠന ശേഷി, ഘടനാപരമായ ആശയസംവാദം, പഠനത്തിനും അധ്യയനത്തിനുമുള്ള ഓഗ്മെന്റിങ് എഐ, വിദ്യാര്ത്ഥികളെ വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് പ്രാപ്തരാക്കല് എന്നിവ തീര്ച്ചയായും നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഈ പാത പിന്തുടര്ന്നാല് കുട്ടികളെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും കാര്യങ്ങള് കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ മികച്ചവരാക്കാന് നമുക്ക് സാധിക്കും.
മാനിട്ടോബ സര്വകലാശാലയിലെ ആസ്പര് സ്കൂള് ഓഫ് ബിസിനസ് മാര്ക്കറ്റിങ് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും മാര്ക്കറ്റിങ് ആന്ഡ് ഇന്ക്ലൂീസീവ് ബിസിനസിലെ അസോസിയേറ്റ് ഫെലോയുമാണ് ലേഖകന്
(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് ലേഖകന്റേതാണ്. ഇതിലെ വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല.)