സ്വിസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്ത്യന് സന്ദര്ശനം: ഇന്ത്യയുടെ യൂറോപ്യന് വാണിജ്യ വ്യാപന തന്ത്രങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട്
ഗുയ് പര്മേലിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്ശനത്തില് വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതികസഹകരണം, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കാണ് ഊന്നല് നല്കുന്നത്.
Published : October 2, 2026 at 7:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് പ്രസിഡന്റ് ഗുയ് പര്മേലിന്റെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇന്ത്യ സന്ദര്ശനം യൂറോപ്പില് നിന്നുള്ള സമാന സന്ദര്ശന പരമ്പരയുടെ തുടര്ച്ചയാണ്. കേവലം സ്ഥിരം ഉഭയകക്ഷി നടപടിക്കപ്പുറം യൂറോപ്പുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ നയതന്ത്രത്തിന്റെ നിര്ണായക വഴിയിത്തിരിവായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ അസോസിയേഷനുമായുള്ള വാണിജ്യ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാര് ഒരു കൊല്ലം പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കൊല്ലം ജനുവരിയില് നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കും കടന്നിരിക്കുന്നു. പര്മേലിന്റെ സന്ദര്ശനം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അവസരമാണ്. യൂറോപ്യന് വാണിജ്യ തന്ത്രങ്ങള് ഇതുവരെ തങ്ങള്ക്ക് എന്ത് സമ്മാനിച്ചു എന്ന കണക്കെടുപ്പിനുള്ള അവസരം. വിപണി പ്രാപ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവാദങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറം നിക്ഷേപം, ഉത്പാദനം, സാങ്കേതികത, തൊഴില് എന്നിവയില് എന്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നതും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
സന്ദര്ശനം
ഈ മാസം അഞ്ച് മുതല് ഏഴ് വരെ നടക്കുന്ന സന്ദര്ശനത്തില് പര്മെലിനൊപ്പം ഒരു ഉന്നതതലസംഘവും ഉണ്ടാകും. മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യവസായ നേതാക്കളുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.
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പര്മേലിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യ സന്ദര്ശനമാണിത്. ഇക്കൊല്ലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദര്ശനവും. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരിയില് നടന്ന നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് ന്യൂഡല്ഹിയില് എത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം ഒക്ടോബര് അഞ്ചിന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചകള് നടത്തും.ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തലാകും പ്രധാന ചര്ച്ച. വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികത, നൂതനത, ഗതാഗതം, സംസ്കാരം, ജനകീയ ഇടപെടലുകള് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകള് ചര്ച്ചയാകും.
പ്രാദേശിക-ആഗോള വിഷയങ്ങളും ഇരുവരും ചര്ച്ച ചെയ്യും. ബഹുരാഷ്ട്ര ജനകീയ സഹകരണവും ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മുവുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. അദ്ദേഹത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി അത്താഴവിരുന്നും നല്കും. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
ഇന്ത്യ-ഇഎഫ്ടിഎ അഭിവൃദ്ധി ഉച്ചകോടിയിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കും. ഒക്ടോബര് ഏഴിനാണ് ഉച്ചകോടി. ഇന്ത്യ-ഇഎഫ്ടിഎ ടിഇപിഎ നിലവില് വന്ന് ഒന്നാം വാര്ഷികത്തിലാണ് ഉച്ചകോടി. കരാര് ലക്ഷ്യങ്ങളായ നിക്ഷേപം, തൊഴില്, വിപണി പ്രാപ്യത തുടങ്ങിയവ വാണിജ്യപ്രവൃത്തികളിലേക്ക് കടന്നോ എന്നതും വിലയിരുത്തപ്പെടും. ഇഎഫ്ടിഎയിലെ നാല് രാജ്യങ്ങളില് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ നിക്ഷേപ പങ്കാളി. നോര്വെ, ഐസ്ലന്ഡ്, ലിച്ചെന്സ്റ്റെയിന് എന്നിവയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്. യൂറോപ്യന് യൂണിയനുമായി ഇന്ത്യ കൂടുതല് വ്യാപാരത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന വേളയില് പര്മേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഏറെ നിര്ണായകവുമാണ്. 2026 ജനുവരിയില് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യന് യൂണിയനും തമ്മില് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറില് വാണിജ്യ ശൃംഖല വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് ഒരു വര്ഷമാകാറാകുമ്പോഴാണ് ഈ സന്ദര്ശനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ചര്ച്ചകള് 2026 ജനുവരി 27നാണ് അവസാനിച്ചതെന്ന് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് പറയുന്നു. എന്നാല് യൂറോപ്യന് കമ്മീഷന് ഒപ്പ് വയ്ക്കല് അടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. സ്വിസ് പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ഉന്നതതല സംഘവും ഈ സന്ദര്ശനത്തിന് ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ മാനങ്ങള് നല്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക ബന്ധം
ഇന്ത്യ ഇഎഫ്ടിഎ ടിഇപിഎ 2025 ഒക്ടോബര് ഒന്നിനാണ് നിലവില് വന്നത്. കരാര് പരമ്പരാഗത നികുതി കുറയ്ക്കല് കരാറിനും അപ്പുറം വിശാലമണ്. ഇത് ചരക്കുകള്ക്കും സേവനങ്ങള്ക്കും വിപണിയടക്കം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വാണിജ്യം സുഗമമാക്കുന്നു. വാണിജ്യത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക തടസങ്ങള് നീക്കാനുള്ള ചട്ടങ്ങളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുചിത്വ നടപടികള്ക്കും വകുപ്പുകളുമ്ട്. ബൗദ്ധിക സ്വത്തുക്കള്, നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്, സുസ്ഥിര വികസനം, മറ്റ് നിയമ നടപടികള് എന്നിവയും കരാറിലുള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ടെപയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവാഞ്ജ സുസ്ഥിരമാണ്. 10000 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം അടുത്ത പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒപ്പം പത്ത് ലക്ഷം നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കലും. നിക്ഷേപം സുഗമമാക്കല് പ്രക്രിയയും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കലുമാണ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്.
യൂറോപ്യന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറില് നാല് അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നിര്ണായക വാണിജ്യ നിക്ഷേപ പങ്കാളി. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോള് തന്നെ 330ലേറെ സ്വിസ് കമ്പനികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് പറയുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യ സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിന്റെ ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിയുമാണ്. ഒപ്പം ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ സുപ്രധാന വാണിജ്യ പങ്കാളിയും.
അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വിസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിന് കേവലം ന്യൂഡല്ഹിയും ബേണും തമ്മിലുള്ള നയപരമായ ബന്ധത്തിനും അപ്പുറം പ്രാധാന്യമേറുന്നത്.
സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലൂടെ ടെപയിലെ നിക്ഷേപങ്ങള് ഇന്ത്യയിലെ ശക്തമായ നിക്ഷേപങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിസ് കമ്പനികള് സാങ്കേതിക വാണിജ്യ കരുത്ത്ആര്ജിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്.
നിക്ഷേപ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ടെപയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. മിക്ക സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ മേഖലയെയും പോലെ അല്ലാതെ ഇന്ത്യ-സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറില് സുസ്ഥിരമായ ചുങ്ക ഇളവുകളും വിപണി പ്രാപ്യതയുമുണ്ട്. വന്കിട നിക്ഷേപ പദ്ധതികള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഉദാര വാണിജ്യ ചട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി സര്ക്കാര്-സര്ക്കാര് നിക്ഷേപ പ്രതിബദ്ധത നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും ഉണ്ട്.
വിശാല യൂറോപ്യന് സാമ്പത്തിക തന്ത്രത്തില് ടെപ ഒരു പാലമായി വര്ത്തിക്കുന്നു
സ്വിസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനവേള പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിന് സമാന്തരമായി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര് നടപടികളും ഉരുത്തിരിയുന്നത്. 2022ല് ചര്ച്ചകള് പുനരാരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇക്കൊല്ലം ജനുവരിയില് യൂറോപ്യന് യൂണിയനും ഇന്ത്യയും തമ്മില് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറില് ചര്ച്ചകള് അവസാനിപ്പിച്ചു. കരാറില് ഒപ്പ് വയ്ക്കാനും യൂറോപ്യന് കൗണ്സിലിന് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കാനുമുള്ള നിര്ദ്ദേശം 2026 സെപ്റ്റംബറില് നടത്തിയതായി യൂറോപ്യന് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കരാര് നിലവില് ഇന്ത്യയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും സുപ്രധാന നിയമ പാസാക്കല് നടപടികളിലൂടെ കടന്ന് പോകുകയാണ്. നടപടികള് പൂര്ത്തിയായാല് മാത്രമേ ഇത് നിലവില് വരൂ.
വ്യത്യാസം പരമപ്രധാനം
ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോഴും ടെപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ല. ടെപ നിലവില് വന്നിട്ട് ഒരു വര്ഷമായി.
യൂറോപ്യന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറിലംഗമായിട്ടുള്ള നാല് രാഷ്ട്രങ്ങളില് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് അടക്കം യൂറോപ്യന് യൂണിയനില് അംഗങ്ങളല്ല. ഇന്ത്യ യൂറോപ്പ് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര് യൂറോപ്പുമായുള്ള വിശാല ഇടപാടുകള്ക്ക് ഉള്ള ഒരു മുന് പ്രായോഗിക പരിശീലനമാണ്.
പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കരാറുകള് തമ്മില് സുപ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെപയെ കേവലം യൂറോപ്യന് യൂണിയന് കരാറിനുള്ള മാതൃകയായി എടുക്കാനാകില്ല. എങ്കിലും ഇത് നടപ്പാക്കുമ്പോള് കസ്റ്റംസ് നടപടികള്, റൂള്സ് ഓഫ് ഒര്ജിന്, നിലവാരം, സേവനങ്ങള്, നിക്ഷേപം സുഗമമാക്കല്, വാണിജ്യ ഉപയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രയോജനകരമായ പാഠങ്ങള് നല്കും.
ബന്ധത്തിലെ ചലനാത്മക മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം
നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും കൈമാറ്റമാണ് യൂറോപ്യന് കരാറുകളിലെ സവിശേഷമായ ഒന്ന്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് കരാറില് സേവനങ്ങള്ക്കും ഇത്തരത്തില് തൊഴിലാളി കൈമാറ്റത്തിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സ്വിസ് സര്ക്കാരും കുടിയേറ്റത്തെയും ചലനാത്മകതയെയും പര്മെലിന്റെ സന്ദര്ശന വേളയിലെ നിര്ണായക ചര്ച്ചാ വിഷയങ്ങളായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള കേവലം വാണിജ്യ കയറ്റുമതി മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല.
ഐടി, വാണിജ്യം, പ്രൊഫഷണലുകള്, മറ്റ് സേവനങ്ങള് എന്നിവയുടെ സുപ്രധാന കയറ്റുമതിക്കാരാണ് ഇന്ത്യ. യൂറോപ്യന് കമ്പനികള്ക്ക് വന്തോതില് ഇന്ത്യയിലെ നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യവുമുണ്ട്. ഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ ആവശ്യങ്ങള് മാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൊഴില്പരമായ നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നത് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായാണ്എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാകും ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ കരാറിന്റെ നിലനില്പ്പ്.
യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സ്വതന്ത്ര വാണജ്യ കരാര് പ്രചനാത്മകമായ ചലനത്തിനുംയോഗ്യതയുടെ അംഗീകാരത്തിനും ഊന്നല് നല്കുന്നു. യൂറോപ്യന് യൂണിയനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന സേവന അഭിവാഞ്ജകള്ക്ക് സമാനമായാകും ഇവ.
സാങ്കേതികതയിലും നൂതനതയിലും സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിന്റെ പങ്ക്
പരമ്പരാഗത വാണിജ്യത്തിനുമപ്പും പര്മേലിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിന് പ്രാധാന്യമേറെയുണ്ട്. ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികത, നൂതനത തുടങ്ങിയവയില് ഇന്ത്യയും സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡും തമ്മില് സ്ഥാപനപരമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേര്ന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സമിതിയുമുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഗവേഷണത്തിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.
സ്വിസ് സര്ക്കാര് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശന പ്രഖ്യാപനത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം നൂതനത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറുകള് കേവലം കച്ചവട കയറ്റുമതിക്ക് മാത്രമായല്ല മറിച്ച് സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കൂടുതല് നിക്ഷേപം ആകര്,ിക്കാനും ഇന്ത്യന് കമ്പനികളെ ആഗോള മൂല്യ ശൃംഖലയിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കൂടിയാണ്.
ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിന് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം അവരുടെ സാമ്പത്തികമേഖല വന്തോതില് മൂല്യ ഉത്പാദന, ഗവേഷണ, ഔഷധ,എന്ജീനീയറിങ് സേവനങ്ങളിലൂന്നിയാണ് നില കൊള്ളുന്നത്.
നാലംഗ യൂറോപ്യന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര് അംഗങ്ങളില് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡും നോര്വെയുമാണ് സാമ്പത്തിക ഭീമന്മാര് എന്നതാണ് വസ്തുതയെന്ന് ന്യൂഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഇമേജ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് റോബീന്ദര് സച്ച് ദേവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സംഘവുമായുള്ള നമ്മുടെ വാര്ഷിക വാണിജ്യ ഇടപാടുകള് 2000കോടിഡോളര് വരും. ഇതില് കേവലം 200 കോടി ഡോളര് മാത്രമാണ് നമ്മള് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. ബാക്കി 1800 കോടിയും ഈ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണെന്നും സച്ചി ദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് നിന്ന് നാം വന്തോതില്ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സ്വര്ണമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാണിജ്യകമ്മി ഉണ്ട്. ഈ വാണിജ്യ കമ്മി പരിഹരിക്കണമെങ്കില് നാം നമ്മുടെ കയറ്റുമതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം യൂറോപ്യന് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര രാഷ്ട്രങ്ങള് വലിയ ഉപഭോക്തൃ വിപണിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നമ്മുടെ ചര്ച്ചകള് ശരിയായ ദിശയിലാണ്. നമ്മള് തമ്മില് വ്യാപാര കമ്മിയുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൂടുതല് നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതല് കയറ്റുമതി നടത്തണം. അതേസമയം എന്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. കാരണം ഈ രാജ്യങ്ങളില് ജനസംഖ്യ തുലോം തുച്ഛമാണ്.
എന്നാല് നോര്വെയിലും സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലും വലിയ സമ്പത്തുണ്ട്. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയടക്കമുള്ള മേഖലകളില് കൂടുതല് നിക്ഷേപം സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും സച്ച്ദേവ് പറഞ്ഞു. നോര്വെയില് നിന്ന് ഊര്ജ്ജ മേഖലകളിലേക്കാണ് കൂടുതല് നിക്ഷേം വരേണ്ടത്. കാരണം നോര്വെ ഒരു ഊര്ജ്ജ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം എണ്ണ, വാതക സമ്പത്ത് അവര്ക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.