ഉറ്റുനോക്കി ലോകം: ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ പുതുയുഗപ്പിറവി
2026 മാർച്ചിൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള നേപ്പാള് പ്രാധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. പുതിയ നേതൃത്വവുമായി ക്രിയാത്മകമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമാണ്.
Published : November 23, 2026 at 11:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും വിദേശനയത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ്. ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ ബന്ധം പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാരണയ്ക്ക് കളമൊരുങ്ങുമ്പോൾ, നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം അതീവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന്, ഇന്ന് (നവംബർ 23) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ബന്ധത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങളിലും ഇരുനേതാക്കളും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2023-ൽ പുഷ്പ കമാൽ ദഹൽ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമുള്ള നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്.
#WATCH | Delhi | Prime Minister of Nepal, Balendra Shah, receives a ceremonial reception at Rashtrapati Bhawan. He was received by PM Modi on his arrival at Rashtrapati Bhawan (video source: DD) https://t.co/YWNUODlqxO— ANI (@ANI) November 23, 2026
പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് പതിവ് രീതി. എന്നാൽ, യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകാനാണ് ഷാ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. അതിനാൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരമ്പരാഗത ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാരണ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള മികച്ച അവസരമായാണ് ഈ സന്ദർശനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
2026 മാർച്ചിൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ഷായുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. പുതിയ നേപ്പാൾ സർക്കാരിൻ്റെ വിദേശനയ മുൻഗണനകളും ഇന്ത്യയോടുള്ള സമീപനവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാകും മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. നേപ്പാളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ-തലമുറ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ, പുതിയ നേതൃത്വവുമായി ക്രിയാത്മകമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമാണ്.
നേപ്പാളിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള ബന്ധം പുതുക്കൽ
അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ഭരണമാറ്റങ്ങൾ നയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെയും ഉഭയകക്ഷി ഇടപെടലുകളെയും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള നേപ്പാളിൽ, ബാലേന്ദ്ര ഷായുടെ പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിലേക്കുള്ള വരവ് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്.
കാഠ്മണ്ഡു മുൻ മേയറായിരുന്ന ഷാ, വ്യവസ്ഥിതി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളിലൂടെയും അഴിമതി രഹിത ഭരണം, ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നീ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ജനപ്രീതി നേടിയത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ്മ ഒലിയുടെ ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കിയ 2025 സെപ്റ്റംബറിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഷായുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത്.
Privileged to call on PM @ShahBalen of Nepal on his visit to New Delhi this evening. India cherishes the special friendship with Nepal. Look forward to his engagements with PM @narendramodi tomorrow. 🇮🇳 🇳🇵 https://t.co/vt1uvzgxbu— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 22, 2026
ഈ പുതിയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേസമയം അവസരവും നയതന്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളിയുമാണ്. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ രീതികളെ വെല്ലുവിളിച്ച് വളർന്നുവന്ന ഒരു നേതാവുമായി സുഗമമായ പ്രവർത്തന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി വിദേശ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഷായുടെ തീരുമാനം ശുഭസൂചനയാണ്. യുഎൻ പൊതുസഭയ്ക്കായി നേരത്തെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലും, മാർച്ചിൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി വിദേശയാത്രയാണിത്.
നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും, പുതിയ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2024-ൽ ഒലി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചൈനയെയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ സന്നദ്ധതയാണ് ഷായുടെ തീരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇരു അയൽരാജ്യങ്ങളുമായും സന്തുലിതമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയെന്ന നേപ്പാളിൻ്റെ നയത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമായി ഇതിനെ കാണാനാകില്ല.
ഷായുമായി വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻഗണനകൾ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് മോദിക്ക് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. മറുവശത്ത്, നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കകളും ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വത്തെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള വേദിയാണിത് ഷായ്ക്ക്. പ്രായോഗികതയോടെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ആശങ്കകളോടുള്ള സംവേദനക്ഷമതയോടെയും വേണം ഇരുപക്ഷവും ഈ ബന്ധത്തെ സമീപിക്കാൻ.
"എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർശനമാണ്," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വെള്ളിയാഴ്ച പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. "ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഈ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കും" വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാപാരവും സാമ്പത്തിക സഹകരണവും: ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിത്തറ
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) and Nepali Prime Minister Balendra Shah exchange handshakes following the ceremonial reception of Nepal PM at Rashtrapati Bhavan. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രായോഗിക അടിത്തറ സാമ്പത്തിക സഹകരണമാണ്. നേപ്പാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയും ഇറക്കുമതിയുടെ പ്രധാന സ്രോതസ്സും കയറ്റുമതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനവുമാണ് ഇന്ത്യ. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി ചരക്ക് വ്യാപാരം ഏകദേശം 9.38 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. വിദേശ നിക്ഷേപം, വികസന സഹായം, തൊഴിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയിലും നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യ നിർണായക പങ്കാളിയാണ്.
കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂപ്രകൃതി ആയതിനാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശം, തുറമുഖങ്ങൾ, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നേപ്പാളിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ കാര്യക്ഷമമായ ചരക്ക് നീക്ക സൗകര്യങ്ങളും കസ്റ്റംസ് നടപടികളും റോഡ്-റെയിൽവേ കണക്റ്റിവിറ്റിയും നേപ്പാളിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. എങ്കിലും, നേപ്പാളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ വലിയൊരു വ്യാപാര അസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനും നേപ്പാളിൻ്റെ കയറ്റുമതി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ തേടാൻ ഷായുടെ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കും. കൃഷി, ജലവൈദ്യുതി, ടൂറിസം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, നിർമ്മാണ മേഖല, ഐ.ടി എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും നേപ്പാളിനെ സഹായിക്കും. ശക്തമായ സാമ്പത്തിക ഏകീകരണം നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക പങ്കാളിയെന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുജനവിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങളും വികസന പദ്ധതികളും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
കണക്റ്റിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും: നേപ്പാളിൻ്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ
മോദിയും ഷായും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രധാന വിഷയമാകും. അതിർത്തി കടന്നുള്ള റെയിൽവേ ലൈനുകൾ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിലൂടെ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമപാതകൾ അനുവദിക്കണമെന്നതാണ് നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ലുംബിനിക്ക് സമീപമുള്ള ഭൈരഹവ, പൊഖാറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവേശനമാണ് കാഠ്മണ്ഡു തേടുന്നത്.
ഊർജ്ജ സഹകരണം ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മേഖലകളിലൊന്നായി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത വലിയ ജലവൈദ്യുത ശേഷിയുള്ളപ്പോൾ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിലനിർത്താനും ഹരിത ഊർജ്ജ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്.
ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് 10,000 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല ചട്ടക്കൂടിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ വികസനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ പങ്കാളികളാകുന്നതിനൊപ്പം അതിർത്തി കടന്നുള്ള പ്രസരണ ശൃംഖലകളും വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും, ഇന്ത്യൻ പ്രസരണ ശൃംഖല വഴി ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും വൈദ്യുതി കയറ്റുമതി ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിദേശനാണ്യം നേടാനും നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും കാഠ്മണ്ഡുവിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രവചനാതീതമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രവചനം, നദീതട പരിപാലനം, മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ശക്തമായ സഹകരണം അനിവാര്യമാണ്.
ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ നേപ്പാളിലുണ്ടായ പ്രളയദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷായുടെ സന്ദർശനമെന്ന് മനോഹർ പരീക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡിഫൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അനാലിസിസിലെ റിസർച്ച് ഫെലോയും നേപ്പാൾ വിദഗ്ധനുമായ നിഹാർ ആർ. നായക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആ ദുരന്തത്തിൽ 1,455 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും 5,285 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
"പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നേപ്പാളിന് 5 മുതൽ 6 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ആവശ്യമുണ്ട്," നായക് ഇ.ടി.വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞത് 2 ബില്യൺ ഡോളറെങ്കിലും നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു രാജ്യവും ഇതുവരെ സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല."
ഇന്ത്യയുടെ 'അയൽപക്കത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന' നയം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ
ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കും വർധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഷായുടെ സന്ദർശനം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, ഇന്ത്യയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം, ഹിമാലയൻ അതിർത്തിയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനം എന്നിവ കാരണം നേപ്പാളിന് സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയും വികസനവും ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയുമായും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുമായും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് 'അയൽപക്കത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന' നയം അംഗീകരിക്കുന്നു.
#WATCH | Delhi | Prime Minister of Nepal, Balendra Shah, inspects Guard of Honour at Rashtrapati Bhawan. He is accompanied by PM Narendra Modi. (Video source: DD News) https://t.co/CSVaEdF8gC— ANI (@ANI) November 23, 2026
നേപ്പാളിൽ ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഇടപെടലുകൾ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ബന്ധത്തിന് ഒരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മാനം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ധാരണ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇരുസർക്കാരുകളും തമ്മിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യവും പ്രവചനീയവുമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഷായുടെ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കും.
നേപ്പാളിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ബന്ധത്തിന് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഷായുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവും നാഗരികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ പങ്കിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പരമ്പരാഗത ബന്ധങ്ങളെ പ്രായോഗികമായ സാമ്പത്തിക-വികസന സഹകരണമാക്കി മാറ്റുന്നതിലായിരിക്കും ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാവി നിലനിൽക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗത സംവേദനക്ഷമതകളും നിലനിൽക്കുന്ന ഭിന്നതകളും കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ അടുപ്പമുണ്ടായിട്ടും, ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ഇടയ്ക്കിടെ നയതന്ത്രപരമായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1950-ലെ സമാധാന-സൗഹൃദ ഉടമ്പടി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് പ്രധാന അടിത്തറ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത് പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് നേപ്പാളിലെ ഒരു വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം കാലാകാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വ്യാപാര-ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ, തുറന്ന അതിർത്തി, ബന്ധത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കാഠ്മണ്ഡു ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാലാപാനി, ലിപുലേഖ്, ലിമ്പിയാധുര എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിർത്തി തർക്കം മറ്റൊരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ്. ഇവ തങ്ങളുടെ പരമാധികാര പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് നേപ്പാൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ സ്വന്തം നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഈ തർക്കം ഇടയ്ക്കിടെ രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും ദേശീയതാ വികാരങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കാറുണ്ട്.
2022-ൽ ഇന്ത്യ അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ഗൂർഖ റെജിമെൻ്റുകളിലേക്കുള്ള നേപ്പാളി പൗരന്മാരുടെ നിയമനം, ചില ജലവിഭവ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.
കാഠ്മണ്ഡുവിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ബന്ധത്തിന് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഷായുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളതെന്ന് നായക് പറയുന്നു. നേപ്പാളിൽ പുതിയൊരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനാൽ, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേപ്പാളുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഏറെ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.