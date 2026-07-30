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ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തില്‍ പുതുപ്രതീക്ഷ സൂചനയുമായി ത്രിവേദി, ഗംഗാ കരാര്‍ പുതുക്കിയേക്കും

പഴയ പോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശുമായി സഹകരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്ന സൂചനകളാണ് ഹൈകമ്മീഷണറുടെ പ്രസ്‌താവന. ഇതിന് ഗംഗാനദീജല കരാര്‍ സുപ്രധാന ആത്മവിശ്വാസ കെട്ടിപ്പടുക്കലിനുള്ള അവസരമാക്കാനാണ് നീക്കം. ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ അരുണിം ഭുയാന്‍ എഴുതുന്നു.

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Newly appointed High Commissioner of India to Bangladesh, Dinesh Trivedi, addresses the media in Dhaka on June 25 (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 30, 2026 at 2:02 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ നിര്‍ണായക നിമിഷത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്‌മാന്‍റെ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം ഗംഗാനദീജലം പങ്കിടല്‍ കരാറിന് മേല്‍ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്ന വേളയിലാണെന്നതും തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ്.

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ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസമാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി ദിനേശ് ത്രിവേദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉറപ്പ്. പ്രയാസകരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് ഇന്ത്യ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഖലിലൂര്‍ റഹ്‌മാനും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ശ്യാമ ഒബെയ്‌ദ് ഇസ്ലാമും തമ്മില്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ച ശുഭകരമായിരുന്നു എന്നാണ് ത്രിവേദി പ്രതികരിച്ചത്. നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ ഇരുവരും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്‌മാന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ സംയുക്ത സംഘങ്ങള്‍ അവശ്യ രേഖകളുമായി ഇരിക്കുമെന്നും എല്ലാം ശുഭകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ത്രിവേദി പറഞ്ഞതായി ധാക്ക ട്രൈബ്യൂണ്‍ ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഡിസംബറില്‍ കാലാവധി കഴിയുന്ന ഗംഗാ നദീജലം പങ്കിടല്‍ കരാര്‍ പുതുക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും സംയുക്ത പ്രതിനിധി സംഘം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സംയുക്ത സംഘം ഉടന്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നാണ് താന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഹൈകമ്മീഷണര്‍ പറഞ്ഞു. പരിഹാരിക്കാനാകാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളും.

വിദേശകാര്യമന്ത്രി റഹ്‌മാനും വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി ഇസ്ലാമുമായുള്ള ത്രിവേദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ ശുഭകരമായിരുന്നു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകള്‍ ഒരു ദീര്‍ഘകാലത്തെ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ്.

2024 ഓഗസ്റ്റില്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയെ അധികാര ഭ്രഷ്‌ടയാക്കിയ ശേഷം ന്യൂഡല്‍ഹിയും ധാക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഒരു അസ്ഥിരതത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ അധികാരത്തിലേറിയ ബംഗ്ലാദേശിലെ പുത്തന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകളും ഇന്ത്യ കുടിയേറ്റ വിഷയങ്ങളും അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെആശങ്കകളുമായിരുന്നു ഉരസലുകളുണ്ടാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഇക്കൊല്ലമുണ്ടായ നിരവധി മാറ്റങ്ങള്‍ ഇരുഭാഗത്തും ആത്മ വിശ്വാസമുണ്ടാക്കാന്‍ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്‌മാന്‍റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട സന്ദര്‍ശനമാണ് ഈ പ്രക്രിയയില്‍ നിര്‍ണായക രാഷ്‌ട്രീയ നാഴികക്കല്ലായിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യ റഹ്‌മാനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുസര്‍ക്കാരുകളും തമ്മിലുള്ള ഉന്നതതല ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ട് അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു ക്ഷണത്തിലൂടെ.

ന്യൂഡല്‍ഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരമൊരു സന്ദര്‍ശനം പ്രോട്ടോക്കോളിനും അപ്പുറമാണ്. ജലം പങ്കിടല്‍, അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണം, സുരക്ഷാ സഹകരണം, വാണിജ്യം, ഗതാഗതം, ഊര്‍ജ്ജം, വിസ, ജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താനുള്ള ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ ഇടം കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്നു, ഇത് പരിഹരിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് വിശാല ചട്ടക്കൂട് നിര്‍മ്മാണത്തിനും തുടക്കമിടാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ഗംഗാനദീജലം പങ്കിടല്‍ കരാര്‍ പുതുക്കല്‍ തന്നെയാണ് ത്രിവേദിയുടെ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പരമപ്രധാനം. 1996 ഡിസംബര്‍ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഈ കരാറില്‍ ഒപ്പു വച്ചത് ഫറാക്കയില്‍ ഗംഗയിലെ ജലം ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ മെയ് 31 വരെ പങ്കിടാനുള്ള കരാറായിരുന്നു ഇത്. മുപ്പത് വര്‍ഷത്തെ കരാറായിരുന്നു ഒപ്പ് വച്ചത്. 2026 ഡിസംബറില്‍ ഇതിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കും. കരാര്‍ പുതുക്കല്‍ കേവലം സാങ്കേതിക വിഷയം മാത്രമല്ല. ഇത് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ ബന്ധത്തിലും വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ്.

കരാറിന്‍റെ ഭാവി ബംഗ്ലാദേശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമാണ്. ഗംഗ കൃഷിക്കും മത്സ്യബന്ധനത്തിനും യാത്രയ്ക്കും രാജ്യത്തെ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ മേഖലയിലെ സമൂഹത്തിന്‍റെ ഉപജീവനത്തിനും ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയം കേവലം ബംഗ്ലാദേശിനോടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താത്പര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമബംഗാളിന്‍റെ. ഇതാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ രാഷ്‌ട്രീയവും ജലപരവുമായി സങ്കീര്‍ണമാക്കുന്നതും.

എന്നാല്‍ പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നാണ് ത്രിവേദി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇത് തന്ത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പ്രസ്‌താവനയാണ്. ഗംഗാനദീജലക്കരാര്‍ കേവലം ഏറ്റുമുട്ടലിനുള്ള ഒരു കാരണമാക്കാതെ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകു്ന്ന ഒരു ഉഭയകക്ഷി വെല്ലുവിളിയായി പരിഗണിക്കണമെന്ന സമീപനമാണ് തന്‍റെ പ്രസ്‌താവനിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളും. ഇരുഭാഗത്തിനും ഗുണകരമാകുന്ന നടപടികളാകും കൈക്കൊള്ളുക. ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളം പങ്കിടല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്.

ഗംഗാനദീജല കരാര്‍ പുതുക്കുമെന്ന സ്ഥാനപതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരുപുത്തന്‍ ഉണര്‍വ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റഡീസിലെ മുതിര്‍ന്ന ഗവേഷകന്‍ ഉത്തംകുമാര്‍ സിന്‍ഹ പറയുന്നു. അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങളിലെ വിഷയവിദഗ്ദ്ധന്‍ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

ത്രിവേദി കേവലം ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനല്ലെന്നും സിന്‍ഹ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥാനപതിയായി നിയോഗിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗംഗാ നദീജല കരാര്‍ കേവലമൊരു പ്രതിസന്ധിയായല്ല ഇരുരാജ്യങ്ങളും കരുതുന്നത്. മറിച്ച് ഒരു അവസരമായാണ്.

ഇരുഭാഗത്തെയും സാങ്കേതിക സമിതികള്‍ മാര്‍ച്ചിലും മെയിലും സമ്മേളിച്ചിരുന്നുവെന്നും സിന്‍ഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിരന്തരം യോഗങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റുകള്‍, സിവില്‍ എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍തുടങ്ങി കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവര്‍ ഈ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഭാഗമാണ്. അവര്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.

ഇത് കേവലം ഒരു ഉടമ്പടി പരിഷ്ക്കരിക്കല്‍ അല്ല. മറിച്ച് പുത്തന്‍ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴില്‍ പരിഷ്ക്കരിക്കലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

1996ലാണ് കരാറൊപ്പിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വര്‍ഷമായി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ ആഘാതങ്ങള്‍ നാം കാണുന്നുണ്ട്. നദികളിലും അതിന്‍റെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും ജല ഉപഭോഗം വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഇത് അതീവ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകളും ഉയര്‍ന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1996ല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ജല സാഹചര്യങ്ങളല്ല 2026ല്‍ കരാര്‍ പുതുക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കരാര്‍ പുതുക്കുമ്പോള്‍ കേന്ദ്ര വെല്ലുവിളിയും ഇപ്പോഴത്തെ ജല സാഹചര്യങ്ങളാണ്.

ഫറാക്കയിലെ വെള്ളം വിഭജിക്കുക എന്നതാകില്ല ചര്‍ച്ചയിലുയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. നദിയുടെ ജലവിതാനം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടലും സംരക്ഷണവും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും നദീ പുനസ്ഥാപനവും, വരള്‍ച്ചക്കാലത്ത് നീരൊഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ സാധ്യതകളുമാകണം ഇരുഭാഗവും പരിഗണിക്കേണ്ടത്.

ഗംഗാ നദീജലക്കരാറില്‍ പുതുക്കലിലൂടെ ശുഭസൂചനകളാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും സിന്‍ഹ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ ത്രിവേദി പുത്തന്‍ ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ധാക്കയിലെ പുതുസര്‍ക്കാരിന് ഗംഗാനദീജലക്കരാര്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നടപടിയാണ്. വിഷയത്തിന് അധിക രാഷ്‌ട്രീയമാനം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ അിയിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗമാണ് അവിടുത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പുതിയ സര്‍ക്കാരിന് ഇതിലൂടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ കരാര്‍ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ നിര്‍മ്മിതി ഉപകരണമാണ്. നിലവിലുള്ള കരാര്‍ അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഇരുവര്‍ക്കും ഒരു ധാരണയിലെത്താനായാല്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഏത് പ്രയാസമേറിയ സാഹചര്യവും രാഷ്‌ട്രീയമാറ്റത്തിലൂടെയല്ലാതെ ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്‌ടിക്കാനാകും.

വിജയകരമായ ഒരു ഗംഗാ നദീജല കരാര്‍ പുതുക്കലിലൂടെ കേവലം വെള്ളപ്രശ്‌നം മാത്രമല്ല പരിഹരിക്കുക. മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അയല്‍പക്കം ആദ്യം എന്ന നയത്തിന്‍റെ വിശ്വാസ്യത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുമാകും. അയല്‍രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കടുത്ത തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സുസ്ഥിര ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാന്‍ നമുക്കാകുമെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ഇവിടെയാണ് താരിഖ് റഹ്‌മാന്‍റെ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പ്രാധാന്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത്. നദീജല കരാര്‍ സംബന്ധിച്ച ഉന്നതതല രാഷ്‌ട്രീയ യോഗം വിശാലമായ ചട്ടക്കൂടാണ് സാങ്കേതിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നല്‍കുന്നത്.

അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമാകും. അടിയന്തര ലക്ഷ്യമെന്നത് ഗംഗാനദിക്കരാര്‍ കേവലം സമയബന്ധിതമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കലാണ്. ഇരുഭാഗത്തും ചര്‍ച്ച തീവ്രമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജലവിവരങ്ങള്‍ പരസ്‌പരം കൈമാറണം. എവിടെയാണ് നിലവില്‍ ഉള്ള ചട്ടക്കൂട് പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.

തന്ത്രപരമായി ത്രിവേദിയുടെ പ്രസ്‌താവന കൃത്യസമയത്ത് തന്നെയുള്ളതാണ്. ഗംഗാ നദീജലക്കരാര്‍ ഡിസംബറില്‍ അവസാനിക്കും. ധാക്കയിലെ പുതുരാഷ്‌ട്രീയ നേതൃത്വം ന്യൂഡല്‍ഹിയുമായി പുത്തന്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയാകട്ടെ അതിന് തയാറാണെന്ന സൂചനയും നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

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GANGES TREATY
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